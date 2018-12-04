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№667

:::04.12.2018

My Brightest Diamond

A Million and One

(p) 2018
Ш

ара Уорден впервые появилась на сцене как самостоятельная артистка в 2006 году, записав под патронажем Суфьяна Стивенса трогательную и сильную пластинку, которая позволила сразу выделить девушку из десятков, если не сотен подобных артисток. Как сессионная вокалистка Шара работала с такими глыбами, как Лори Андерсон, Дэвид Бирн, группа The Decemberists и другими. В сольном плавании её носит, как будто ураганом: от одного острова до другого. То она вдруг замыкается, загоняя себя в аскетичные рамки сухих музыкальных пространств, то предстаёт в виде поющей капли росы на полевом цветке, то погружается в поиск ответов на вопросы физического и внутреннего совершенства. На новом альбоме «A Million and One», Шара сразу же выгоняет себя на танцпол и врубается в электрическую сеть. Нервно, резко, с ухающей толпой и воющими сиренами: вот она я, вышла из укрытия, получите! В общем, ищет. Не могу сказать, что «A Million and One» очень уж ярок, но местами он точно позволяет вспомнить о том, что Шара Уорден, прежде всего, крутая певица с удивительным голосом.


The Growlers

City Club

(p) 2016
Б

энд из солнечной Калифорнии, мне лично сразу напомнивший The Arcs Дэна Ауэрбаха и группу The Strokes. То есть, надо сразу брать. Хотя и без всяких сравнений и напоминаний их пока последняя и восьмая в дискографии пластиночка «City Club» — произведение, как надо. Пойди, выбери из десятка песен всего-то пару треков для часового эфира. Но при всём при этом, The Growlers, используя одни и те же приёмы, всё же начинают утомлять ближе к концу диска. Этот тот самый случай, когда материал нужно слушать порционно. Подзарядился, и пора перескакивать. Выпуклый и аппетитный басовитый сёрф, напирающий упругим телом психодел и обдающий свежим выхлопом отборный гаражный рок. Из серии «зашёл с друзьями пропустить по одной пенной — а в итоге не пропустил ни одной соблазнительной».


Balmorhea

Clear Language

(p) 2017
Г

лавной движущей силой секстета из Техаса, отцами-основателями Balmorhea с первого дня остаются два гитариста Роб Лоу и Майкл Мюллер. Сегодня в фокусе нашего внимания их пока последний альбом «Clear Language». Он отличается от предыдущего лонгплея тем, что авторы отошли от эклектичного звучания и вернулись к простоте форм первых пластинок. Инструментарий здесь весьма аскетичен: гитары, ударных почти нет — зато много играющего в пустоте рояля и дрейфующей скрипки Аиши Бернс. Спокойная и гордая в своём одиночестве пластинка.


Black Ship

On The Sea

(p) 2018
T

he Black Ship — так назвали свою команду французские ребята, увлечённые музыкой регги. Корневой, родом из 1960-х и 70-х годов. Музыканты как раз и стараются сохранить «ту самую» атмосферу такой специфической солнечной невинности. Исключительно живые инструменты, олдскульные гармонии, никакого digital-reggae нет и в помине. Несмотря на название, пиратского или чёрного духа тут также не наблюдается. Всё исключительно мирно и умиротворённо. Новейший мини-альбом парижан под стать курсу их корабля называется проще и понятнее некуда — «On The Sea».


Xeno & Oaklander

Topiary

(p) 2016
S

ean McBride из Мэриленда и певица с французско-норвежскими корнями Liz Wendelbo начали свой путь с написания музыки для фильмов и телевизионных проектов. Все свои треки они записывали живьём, используя исключительно аналоговые синтезаторы, чем по праву гордятся. Визуальный аспект их творчества также всегда имел важнейшее значение. Они тесно связаны не только с кино, но и с артистами, работающими в смежных жанрах — например, художниками. Для постановок и выставок многих из них Xeno & Oaklander пишут музыку, да и вообще развили такую деятельность в арт-тусовке, что по праву находятся в авангарде минимал-электронной сцены. Причём, не только американской.


Подкаст №667

04.12.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. The Growlers :::

    Vacant Lot

    скачать
  2. The Growlers :::

    Dope on a Rope

    скачать
  3. My Brightest Diamond :::

    Champagne

    скачать
  4. My Brightest Diamond :::

    A Million Pearls

    скачать
  5. Balmorhea :::

    Waiting Itself

    скачать
  6. Balmorhea :::

    Sky Could Undress

    скачать
  7. Black Ship :::

    The Park

    скачать
  8. Black Ship :::

    Looking Around

    скачать
  9. Xeno & Oaklander :::

    Marble

    скачать
  10. Xeno & Oaklander :::

    Baroque

    скачать

Максим Горданов
04.12.2018

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