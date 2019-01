:::

ара Уорден впервые появилась на сцене как самостоятельная артистка в 2006 году, записав под патронажем Суфьяна Стивенса трогательную и сильную пластинку, которая позволила сразу выделить девушку из десятков, если не сотен подобных артисток. Как сессионная вокалистка Шара работала с такими глыбами, как Лори Андерсон, Дэвид Бирн, группа The Decemberists и другими. В сольном плавании её носит, как будто ураганом: от одного острова до другого. То она вдруг замыкается, загоняя себя в аскетичные рамки сухих музыкальных пространств, то предстаёт в виде поющей капли росы на полевом цветке, то погружается в поиск ответов на вопросы физического и внутреннего совершенства. На новом альбоме «A Million and One», Шара сразу же выгоняет себя на танцпол и врубается в электрическую сеть. Нервно, резко, с ухающей толпой и воющими сиренами: вот она я, вышла из укрытия, получите! В общем, ищет. Не могу сказать, что «A Million and One» очень уж ярок, но местами он точно позволяет вспомнить о том, что Шара Уорден, прежде всего, крутая певица с удивительным голосом.