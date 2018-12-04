№667:::04.12.2018
My Brightest Diamond
A Million and One(p) 2018
ара Уорден впервые появилась на сцене как самостоятельная артистка в 2006 году, записав под патронажем Суфьяна Стивенса трогательную и сильную пластинку, которая позволила сразу выделить девушку из десятков, если не сотен подобных артисток. Как сессионная вокалистка Шара работала с такими глыбами, как Лори Андерсон, Дэвид Бирн, группа The Decemberists и другими. В сольном плавании её носит, как будто ураганом: от одного острова до другого. То она вдруг замыкается, загоняя себя в аскетичные рамки сухих музыкальных пространств, то предстаёт в виде поющей капли росы на полевом цветке, то погружается в поиск ответов на вопросы физического и внутреннего совершенства. На новом альбоме «A Million and One», Шара сразу же выгоняет себя на танцпол и врубается в электрическую сеть. Нервно, резко, с ухающей толпой и воющими сиренами: вот она я, вышла из укрытия, получите! В общем, ищет. Не могу сказать, что «A Million and One» очень уж ярок, но местами он точно позволяет вспомнить о том, что Шара Уорден, прежде всего, крутая певица с удивительным голосом.
- My Brightest Diamond :::
Champagne
- My Brightest Diamond :::
A Million Pearls
- Все релизы My Brightest Diamond
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
The Growlers
City Club(p) 2016
энд из солнечной Калифорнии, мне лично сразу напомнивший The Arcs Дэна Ауэрбаха и группу The Strokes. То есть, надо сразу брать. Хотя и без всяких сравнений и напоминаний их пока последняя и восьмая в дискографии пластиночка «City Club» — произведение, как надо. Пойди, выбери из десятка песен всего-то пару треков для часового эфира. Но при всём при этом, The Growlers, используя одни и те же приёмы, всё же начинают утомлять ближе к концу диска. Этот тот самый случай, когда материал нужно слушать порционно. Подзарядился, и пора перескакивать. Выпуклый и аппетитный басовитый сёрф, напирающий упругим телом психодел и обдающий свежим выхлопом отборный гаражный рок. Из серии «зашёл с друзьями пропустить по одной пенной — а в итоге не пропустил ни одной соблазнительной».
- The Growlers :::
Vacant Lot
- The Growlers :::
Dope on a Rope
- Все релизы The Growlers
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Balmorhea
Clear Language(p) 2017
лавной движущей силой секстета из Техаса, отцами-основателями Balmorhea с первого дня остаются два гитариста Роб Лоу и Майкл Мюллер. Сегодня в фокусе нашего внимания их пока последний альбом «Clear Language». Он отличается от предыдущего лонгплея тем, что авторы отошли от эклектичного звучания и вернулись к простоте форм первых пластинок. Инструментарий здесь весьма аскетичен: гитары, ударных почти нет — зато много играющего в пустоте рояля и дрейфующей скрипки Аиши Бернс. Спокойная и гордая в своём одиночестве пластинка.
- Balmorhea :::
Waiting Itself
- Balmorhea :::
Sky Could Undress
- Все релизы Balmorhea
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Black Ship
On The Sea(p) 2018
he Black Ship — так назвали свою команду французские ребята, увлечённые музыкой регги. Корневой, родом из 1960-х и 70-х годов. Музыканты как раз и стараются сохранить «ту самую» атмосферу такой специфической солнечной невинности. Исключительно живые инструменты, олдскульные гармонии, никакого digital-reggae нет и в помине. Несмотря на название, пиратского или чёрного духа тут также не наблюдается. Всё исключительно мирно и умиротворённо. Новейший мини-альбом парижан под стать курсу их корабля называется проще и понятнее некуда — «On The Sea».
- Black Ship :::
The Park
- Black Ship :::
Looking Around
- Все релизы Black Ship
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Xeno & Oaklander
Topiary(p) 2016
ean McBride из Мэриленда и певица с французско-норвежскими корнями Liz Wendelbo начали свой путь с написания музыки для фильмов и телевизионных проектов. Все свои треки они записывали живьём, используя исключительно аналоговые синтезаторы, чем по праву гордятся. Визуальный аспект их творчества также всегда имел важнейшее значение. Они тесно связаны не только с кино, но и с артистами, работающими в смежных жанрах — например, художниками. Для постановок и выставок многих из них Xeno & Oaklander пишут музыку, да и вообще развили такую деятельность в арт-тусовке, что по праву находятся в авангарде минимал-электронной сцены. Причём, не только американской.
- Xeno & Oaklander :::
Marble
- Xeno & Oaklander :::
Baroque
- Все релизы Xeno & Oaklander
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №66704.12.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)
- The Growlers :::
Vacant Lot
- The Growlers :::
Dope on a Rope
- My Brightest Diamond :::
Champagne
- My Brightest Diamond :::
A Million Pearls
- Balmorhea :::
Waiting Itself
- Balmorhea :::
Sky Could Undress
- Black Ship :::
The Park
- Black Ship :::
Looking Around
- Xeno & Oaklander :::
Marble
- Xeno & Oaklander :::
Baroque
Максим Горданов
04.12.2018
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
667 ::: 666 ::: 665 ::: 664 ::: 663 ::: 662 ::: 661 ::: 660 ::: 659 ::: 658 ::: 657 ::: 656 ::: 655 ::: 654 ::: 653 ::: 651 ::: 650 ::: 649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD