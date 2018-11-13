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TopList

№666

:::13.11.2018

The Mission

Another Fall from Grace

(p) 2016
С

егодняшний выпуск имеет порядковый номер, содержащий три шестёрки. Понятно, как трактуется это число, поэтому чтобы изгнать нечистую силу, мы сразу запустили в эфир композицию под названием «Валаам». Красивейшее, как говорят, место, оплот русской православной культуры! Авторы пьесы — это участники очень известной среди поклонников готического рока и пост-панка британской группы The Mission. Несмотря на почти что культовый статус, этот тот случай, когда стоит удивиться их первому появлению на «ТСЛ» за всю нашу историю. The Mission образовались в 1986 году, но издали относительно немного студийных альбомов за этот срок: всего-то одинадцать. Объясняется это тем, что проект несколько раз замораживался по разным причинам. Пока последняя работа, призванная отметить 30-летие творческой деятельности, вышла два года назад. Называется она «Another Fall From Grace».

У поклонников готического пост-панка к The Mission отношение всегда было несколько прохладным. Их, скорее, принято относить к более традиционному року и обвинять в частом использовании топорных клише. Возможно, это и правильная точка зрения. Исследуемая нами сегодня пластинка начинается тяжело и довольно прямолинейно — это касается и музыки, и текстов. Однако, ближе к середине альбом вздрагивает очень неплохими треками и заканчивается мрачными и совсем не нудными семиминутными историями. Важно отметить, что в записи приняли участие весьма уважаемые вокалисты. Здесь можно услышать голоса, в частности, Гэри Ньюмана, Мартина Гора и Вилле Вало.


Morcheeba

Blaze Away

(p) 2018
С

ложно поверить, что в 1996 году мне запрещали ставить треки с их дебютного альбома «Who Can You Trust?» в эфир, считая их совершенно неудобоваримой музыкой для слушателя. Смешно. Сегодня для массового слуха Morcheeba уже никакая не белая ворона и «непонятная музыка», а просто классно сделанный, не тупой поп. Эксперименты с вокалистками (иногда, кстати, весьма удачные) братья Годфри закончили. Благо, в состав вернулась Скай Эдвардс, и формула успеха продолжила приносить дивиденды. Предыдущий релиз группы был весьма коммерчески успешен, а нового пришлось ждать почти пять лет. Называется он «Blaze Away». Лучший здесь трек записан в компании знаменитого рэпера Roots Manuva. В остальном трио использует знакомые приёмы, до сих пор работающие безотказно. Упругий бас, рисующий кистями регги, ритм-н-блюза, фанка и продуктов разложения трип-хопа; чудесный вокал Скай; короткие, ёмкие эссе. Идеальное сопровождение для ленивых предзакатных телодвижений на полупустом пляже, совершенно не совместимых с понятиями «холод» и «зима».


Shearwater

Jet Plane and Oxbow

(p) 2016
«Б

уревестник» гордо реет на «ТСЛ». Это не его первый визит, и на этот раз пластинка «Shearwater» мне понравилась гораздо больше. Называется она «Jet Plane and Oxbow» и вышла на культовом инди-лейбле Sub Pop (открывшем Nirvana, кстати). Джонатан Мейбург и Уилл Шефф, в первую очередь, известны как участники группы Okkervil River (о ней пойдёт речь ниже). Что же касается Shearwater, то это их сайд-проект, такой специальный мостик в увлечения юности. Влияние Talk Talk, Tears for Fears и Питера Гейбриэла отмечают все. Арт-поп с уклоном в арт-рок — и вот как раз тогда, когда ближе к середине пластинки начинает преобладать последний, получается не так ярко. То есть, буквально достаточно послушать первые четыре трека и ещё один нехарактерный краутроковый номер (с любопытным в свете следующей истории названием «Радио Тишина») и можно смело нажимать на клавишу стоп. Этого точно хватит.


Okkervil River

In the Rainbow Rain

(p) 2018
Т

еперь про занимательную историю. Начнём с упомянутой выше песни «Радио Тишина». Надеюсь, вы помните, что так же назывался дебютный англоязычный альбом Бориса Гребенщикова, который ему помогал делать Дэйв Стюарт. Также у группы «Аквариум» есть песня «Река Оккервиль». Именно так и называется основная группа создателей Shearwater Джонатана Мейбурга и Уилла Шеффа. Цепочка интересных совпадений налицо. В этом году у Okkervil River вышла новая работа. Можно поискать десять классических отличий.

Американский рок-бэнд взял себе название не из песни, написанной Джорджем Гуницким, а из произведения Татьяны Толстой. Река Оккервиль действительно существует в Петербурге. А с некоторых пор «течёт» и в Техасе. В отличие от Shearwater, основное детище Уилла Шеффа (постоянно меняющее состав), в первую очередь, про классический сонграйтерский фолк. Не аутсайдерский, а вполне экстравертный, порхающий, как весёлые разноцветные твари с крылышками от растения к растению, от ветки к ветке на непременно солнечной хиппистской полянке. Травинка в зубе, улыбка, спрятанная в бороде, весёлые длинноволосые девушки с венками из цветов и пыльные дороги с неспешными автомобилями. Всё улыбается и ласково призывает разделить радости коммуны. Вот примерно об этом новая пластинка «In The Rainbow Rain». Название, к слову, вполне оправдывает сказанное мною выше. Кто-то считает такую музыку местами занудной, а по мне глоток лета здесь никогда не бывает лишним.


Young Magic

Still Life

(p) 2016
О

стаёмся мы с вами по ту сторону океана, только с залитых солнечным светом фолковых лугов перемещаемся поближе к экспериментальной сцене Бруклина. Здесь, среди прочих, обитают участники проекта Young Magic. Как часто бывает в тех местах, это интернациональное трио, организованное Исааком Эммануэлем, австралийцем по происхождению, человеком по фамилии Италия (ни много ни мало) и рождённой в Индонезии вокалисткой Мелати Малай. Исполняют Young Magic эфирный глитч-поп с нотками, трип-хопа, использованием струнных и чего только не. В их активе три полноформатных диска, все они выпущены лейблом Carpark. Пока последняя называется «Still Life».


Подкаст №666

13.11.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. The Mission :::

    Valaam

    скачать
  2. The Mission :::

    Can’t See the Ocean for the Rain

    скачать
  3. The Mission :::

    Tyranny of Secrets

    скачать
  4. Morcheeba feat. Roots Manuva :::

    Blaze Away

    скачать
  5. Morcheeba :::

    Love Dub

    скачать
  6. Shearwater :::

    Prime

    скачать
  7. Shearwater :::

    Quiet Americans

    скачать
  8. Okkervil River :::

    Pulled Up the Ribbon

    скачать
  9. Okkervil River :::

    The Dream and the Light

    скачать
  10. Young Magic :::

    Lucien

    скачать
  11. Young Magic :::

    How Wonderful

    скачать

Максим Горданов
13.11.2018

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