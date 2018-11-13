№666

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The Mission Another Fall from Grace (p) 2016

С егодняшний выпуск имеет порядковый номер, содержащий три шестёрки. Понятно, как трактуется это число, поэтому чтобы изгнать нечистую силу, мы сразу запустили в эфир композицию под названием «Валаам». Красивейшее, как говорят, место, оплот русской православной культуры! Авторы пьесы — это участники очень известной среди поклонников готического рока и пост-панка британской группы The Mission. Несмотря на почти что культовый статус, этот тот случай, когда стоит удивиться их первому появлению на «ТСЛ» за всю нашу историю. The Mission образовались в 1986 году, но издали относительно немного студийных альбомов за этот срок: всего-то одинадцать. Объясняется это тем, что проект несколько раз замораживался по разным причинам. Пока последняя работа, призванная отметить 30-летие творческой деятельности, вышла два года назад. Называется она «Another Fall From Grace».



У поклонников готического пост-панка к The Mission отношение всегда было несколько прохладным. Их, скорее, принято относить к более традиционному року и обвинять в частом использовании топорных клише. Возможно, это и правильная точка зрения. Исследуемая нами сегодня пластинка начинается тяжело и довольно прямолинейно — это касается и музыки, и текстов. Однако, ближе к середине альбом вздрагивает очень неплохими треками и заканчивается мрачными и совсем не нудными семиминутными историями. Важно отметить, что в записи приняли участие весьма уважаемые вокалисты. Здесь можно услышать голоса, в частности, Гэри Ньюмана, Мартина Гора и Вилле Вало.

The Mission ::: Valaam

The Mission ::: Can’t See the Ocean for the Rain

The Mission ::: Tyranny of Secrets

Все релизы The Mission

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Видеоклип

Morcheeba Blaze Away (p) 2018

С ложно поверить, что в 1996 году мне запрещали ставить треки с их дебютного альбома «Who Can You Trust?» в эфир, считая их совершенно неудобоваримой музыкой для слушателя. Смешно. Сегодня для массового слуха Morcheeba уже никакая не белая ворона и «непонятная музыка», а просто классно сделанный, не тупой поп. Эксперименты с вокалистками (иногда, кстати, весьма удачные) братья Годфри закончили. Благо, в состав вернулась Скай Эдвардс, и формула успеха продолжила приносить дивиденды. Предыдущий релиз группы был весьма коммерчески успешен, а нового пришлось ждать почти пять лет. Называется он «Blaze Away». Лучший здесь трек записан в компании знаменитого рэпера Roots Manuva. В остальном трио использует знакомые приёмы, до сих пор работающие безотказно. Упругий бас, рисующий кистями регги, ритм-н-блюза, фанка и продуктов разложения трип-хопа; чудесный вокал Скай; короткие, ёмкие эссе. Идеальное сопровождение для ленивых предзакатных телодвижений на полупустом пляже, совершенно не совместимых с понятиями «холод» и «зима».

Morcheeba feat. Roots Manuva ::: Blaze Away

Morcheeba ::: Love Dub

Все релизы Morcheeba

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Видеоклип

Shearwater Jet Plane and Oxbow (p) 2016

« Б уревестник» гордо реет на «ТСЛ». Это не его первый визит, и на этот раз пластинка «Shearwater» мне понравилась гораздо больше. Называется она «Jet Plane and Oxbow» и вышла на культовом инди-лейбле Sub Pop (открывшем Nirvana, кстати). Джонатан Мейбург и Уилл Шефф, в первую очередь, известны как участники группы Okkervil River (о ней пойдёт речь ниже). Что же касается Shearwater, то это их сайд-проект, такой специальный мостик в увлечения юности. Влияние Talk Talk, Tears for Fears и Питера Гейбриэла отмечают все. Арт-поп с уклоном в арт-рок — и вот как раз тогда, когда ближе к середине пластинки начинает преобладать последний, получается не так ярко. То есть, буквально достаточно послушать первые четыре трека и ещё один нехарактерный краутроковый номер (с любопытным в свете следующей истории названием «Радио Тишина») и можно смело нажимать на клавишу стоп. Этого точно хватит.

Shearwater ::: Prime

Shearwater ::: Quiet Americans

Все релизы Shearwater

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Видеоклип

Okkervil River In the Rainbow Rain (p) 2018

Т еперь про занимательную историю. Начнём с упомянутой выше песни «Радио Тишина». Надеюсь, вы помните, что так же назывался дебютный англоязычный альбом Бориса Гребенщикова, который ему помогал делать Дэйв Стюарт. Также у группы «Аквариум» есть песня «Река Оккервиль». Именно так и называется основная группа создателей Shearwater Джонатана Мейбурга и Уилла Шеффа. Цепочка интересных совпадений налицо. В этом году у Okkervil River вышла новая работа. Можно поискать десять классических отличий.



Американский рок-бэнд взял себе название не из песни, написанной Джорджем Гуницким, а из произведения Татьяны Толстой. Река Оккервиль действительно существует в Петербурге. А с некоторых пор «течёт» и в Техасе. В отличие от Shearwater, основное детище Уилла Шеффа (постоянно меняющее состав), в первую очередь, про классический сонграйтерский фолк. Не аутсайдерский, а вполне экстравертный, порхающий, как весёлые разноцветные твари с крылышками от растения к растению, от ветки к ветке на непременно солнечной хиппистской полянке. Травинка в зубе, улыбка, спрятанная в бороде, весёлые длинноволосые девушки с венками из цветов и пыльные дороги с неспешными автомобилями. Всё улыбается и ласково призывает разделить радости коммуны. Вот примерно об этом новая пластинка «In The Rainbow Rain». Название, к слову, вполне оправдывает сказанное мною выше. Кто-то считает такую музыку местами занудной, а по мне глоток лета здесь никогда не бывает лишним.

Okkervil River ::: Pulled Up the Ribbon

Okkervil River ::: The Dream and the Light

Все релизы Okkervil River

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Young Magic Still Life (p) 2016

О стаёмся мы с вами по ту сторону океана, только с залитых солнечным светом фолковых лугов перемещаемся поближе к экспериментальной сцене Бруклина. Здесь, среди прочих, обитают участники проекта Young Magic. Как часто бывает в тех местах, это интернациональное трио, организованное Исааком Эммануэлем, австралийцем по происхождению, человеком по фамилии Италия (ни много ни мало) и рождённой в Индонезии вокалисткой Мелати Малай. Исполняют Young Magic эфирный глитч-поп с нотками, трип-хопа, использованием струнных и чего только не. В их активе три полноформатных диска, все они выпущены лейблом Carpark. Пока последняя называется «Still Life».

Young Magic ::: Lucien

Young Magic ::: How Wonderful

Все релизы Young Magic

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Видеоклип

Подкаст №666 13.11.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





The Mission ::: Valaam The Mission ::: Can’t See the Ocean for the Rain The Mission ::: Tyranny of Secrets Morcheeba feat. Roots Manuva ::: Blaze Away Morcheeba ::: Love Dub Shearwater ::: Prime Shearwater ::: Quiet Americans Okkervil River ::: Pulled Up the Ribbon Okkervil River ::: The Dream and the Light Young Magic ::: Lucien Young Magic ::: How Wonderful Максим Горданов

13.11.2018

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