егодняшний выпуск имеет порядковый номер, содержащий три шестёрки. Понятно, как трактуется это число, поэтому чтобы изгнать нечистую силу, мы сразу запустили в эфир композицию под названием «Валаам». Красивейшее, как говорят, место, оплот русской православной культуры! Авторы пьесы — это участники очень известной среди поклонников готического рока и пост-панка британской группы The Mission. Несмотря на почти что культовый статус, этот тот случай, когда стоит удивиться их первому появлению на «ТСЛ» за всю нашу историю. The Mission образовались в 1986 году, но издали относительно немного студийных альбомов за этот срок: всего-то одинадцать. Объясняется это тем, что проект несколько раз замораживался по разным причинам. Пока последняя работа, призванная отметить 30-летие творческой деятельности, вышла два года назад. Называется она «Another Fall From Grace».



У поклонников готического пост-панка к The Mission отношение всегда было несколько прохладным. Их, скорее, принято относить к более традиционному року и обвинять в частом использовании топорных клише. Возможно, это и правильная точка зрения. Исследуемая нами сегодня пластинка начинается тяжело и довольно прямолинейно — это касается и музыки, и текстов. Однако, ближе к середине альбом вздрагивает очень неплохими треками и заканчивается мрачными и совсем не нудными семиминутными историями. Важно отметить, что в записи приняли участие весьма уважаемые вокалисты. Здесь можно услышать голоса, в частности, Гэри Ньюмана, Мартина Гора и Вилле Вало.