№666:::13.11.2018
The Mission
Another Fall from Grace(p) 2016
егодняшний выпуск имеет порядковый номер, содержащий три шестёрки. Понятно, как трактуется это число, поэтому чтобы изгнать нечистую силу, мы сразу запустили в эфир композицию под названием «Валаам». Красивейшее, как говорят, место, оплот русской православной культуры! Авторы пьесы — это участники очень известной среди поклонников готического рока и пост-панка британской группы The Mission. Несмотря на почти что культовый статус, этот тот случай, когда стоит удивиться их первому появлению на «ТСЛ» за всю нашу историю. The Mission образовались в 1986 году, но издали относительно немного студийных альбомов за этот срок: всего-то одинадцать. Объясняется это тем, что проект несколько раз замораживался по разным причинам. Пока последняя работа, призванная отметить 30-летие творческой деятельности, вышла два года назад. Называется она «Another Fall From Grace».
У поклонников готического пост-панка к The Mission отношение всегда было несколько прохладным. Их, скорее, принято относить к более традиционному року и обвинять в частом использовании топорных клише. Возможно, это и правильная точка зрения. Исследуемая нами сегодня пластинка начинается тяжело и довольно прямолинейно — это касается и музыки, и текстов. Однако, ближе к середине альбом вздрагивает очень неплохими треками и заканчивается мрачными и совсем не нудными семиминутными историями. Важно отметить, что в записи приняли участие весьма уважаемые вокалисты. Здесь можно услышать голоса, в частности, Гэри Ньюмана, Мартина Гора и Вилле Вало.
- The Mission :::
Valaam
- The Mission :::
Can’t See the Ocean for the Rain
- The Mission :::
Tyranny of Secrets
- Все релизы The Mission
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Morcheeba
Blaze Away(p) 2018
ложно поверить, что в 1996 году мне запрещали ставить треки с их дебютного альбома «Who Can You Trust?» в эфир, считая их совершенно неудобоваримой музыкой для слушателя. Смешно. Сегодня для массового слуха Morcheeba уже никакая не белая ворона и «непонятная музыка», а просто классно сделанный, не тупой поп. Эксперименты с вокалистками (иногда, кстати, весьма удачные) братья Годфри закончили. Благо, в состав вернулась Скай Эдвардс, и формула успеха продолжила приносить дивиденды. Предыдущий релиз группы был весьма коммерчески успешен, а нового пришлось ждать почти пять лет. Называется он «Blaze Away». Лучший здесь трек записан в компании знаменитого рэпера Roots Manuva. В остальном трио использует знакомые приёмы, до сих пор работающие безотказно. Упругий бас, рисующий кистями регги, ритм-н-блюза, фанка и продуктов разложения трип-хопа; чудесный вокал Скай; короткие, ёмкие эссе. Идеальное сопровождение для ленивых предзакатных телодвижений на полупустом пляже, совершенно не совместимых с понятиями «холод» и «зима».
- Morcheeba feat. Roots Manuva :::
Blaze Away
- Morcheeba :::
Love Dub
- Все релизы Morcheeba
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Shearwater
Jet Plane and Oxbow(p) 2016
уревестник» гордо реет на «ТСЛ». Это не его первый визит, и на этот раз пластинка «Shearwater» мне понравилась гораздо больше. Называется она «Jet Plane and Oxbow» и вышла на культовом инди-лейбле Sub Pop (открывшем Nirvana, кстати). Джонатан Мейбург и Уилл Шефф, в первую очередь, известны как участники группы Okkervil River (о ней пойдёт речь ниже). Что же касается Shearwater, то это их сайд-проект, такой специальный мостик в увлечения юности. Влияние Talk Talk, Tears for Fears и Питера Гейбриэла отмечают все. Арт-поп с уклоном в арт-рок — и вот как раз тогда, когда ближе к середине пластинки начинает преобладать последний, получается не так ярко. То есть, буквально достаточно послушать первые четыре трека и ещё один нехарактерный краутроковый номер (с любопытным в свете следующей истории названием «Радио Тишина») и можно смело нажимать на клавишу стоп. Этого точно хватит.
- Shearwater :::
Prime
- Shearwater :::
Quiet Americans
- Все релизы Shearwater
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Okkervil River
In the Rainbow Rain(p) 2018
еперь про занимательную историю. Начнём с упомянутой выше песни «Радио Тишина». Надеюсь, вы помните, что так же назывался дебютный англоязычный альбом Бориса Гребенщикова, который ему помогал делать Дэйв Стюарт. Также у группы «Аквариум» есть песня «Река Оккервиль». Именно так и называется основная группа создателей Shearwater Джонатана Мейбурга и Уилла Шеффа. Цепочка интересных совпадений налицо. В этом году у Okkervil River вышла новая работа. Можно поискать десять классических отличий.
Американский рок-бэнд взял себе название не из песни, написанной Джорджем Гуницким, а из произведения Татьяны Толстой. Река Оккервиль действительно существует в Петербурге. А с некоторых пор «течёт» и в Техасе. В отличие от Shearwater, основное детище Уилла Шеффа (постоянно меняющее состав), в первую очередь, про классический сонграйтерский фолк. Не аутсайдерский, а вполне экстравертный, порхающий, как весёлые разноцветные твари с крылышками от растения к растению, от ветки к ветке на непременно солнечной хиппистской полянке. Травинка в зубе, улыбка, спрятанная в бороде, весёлые длинноволосые девушки с венками из цветов и пыльные дороги с неспешными автомобилями. Всё улыбается и ласково призывает разделить радости коммуны. Вот примерно об этом новая пластинка «In The Rainbow Rain». Название, к слову, вполне оправдывает сказанное мною выше. Кто-то считает такую музыку местами занудной, а по мне глоток лета здесь никогда не бывает лишним.
- Okkervil River :::
Pulled Up the Ribbon
- Okkervil River :::
The Dream and the Light
- Все релизы Okkervil River
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Young Magic
Still Life(p) 2016
стаёмся мы с вами по ту сторону океана, только с залитых солнечным светом фолковых лугов перемещаемся поближе к экспериментальной сцене Бруклина. Здесь, среди прочих, обитают участники проекта Young Magic. Как часто бывает в тех местах, это интернациональное трио, организованное Исааком Эммануэлем, австралийцем по происхождению, человеком по фамилии Италия (ни много ни мало) и рождённой в Индонезии вокалисткой Мелати Малай. Исполняют Young Magic эфирный глитч-поп с нотками, трип-хопа, использованием струнных и чего только не. В их активе три полноформатных диска, все они выпущены лейблом Carpark. Пока последняя называется «Still Life».
- Young Magic :::
Lucien
- Young Magic :::
How Wonderful
- Все релизы Young Magic
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №66613.11.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)
- The Mission :::
Valaam
- The Mission :::
Can’t See the Ocean for the Rain
- The Mission :::
Tyranny of Secrets
- Morcheeba feat. Roots Manuva :::
Blaze Away
- Morcheeba :::
Love Dub
- Shearwater :::
Prime
- Shearwater :::
Quiet Americans
- Okkervil River :::
Pulled Up the Ribbon
- Okkervil River :::
The Dream and the Light
- Young Magic :::
Lucien
- Young Magic :::
How Wonderful
Максим Горданов
13.11.2018
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
667 ::: 666 ::: 665 ::: 664 ::: 663 ::: 662 ::: 661 ::: 660 ::: 659 ::: 658 ::: 657 ::: 656 ::: 655 ::: 654 ::: 653 ::: 651 ::: 650 ::: 649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD