eady To Die» — так саркастически называется пятый лонгплей ветеранов прото-панка Iggy and The Stooges. Первый, напомню, вышел в 1969 году и справедливо считается одной из лучших и влиятельнейших рок-пластинок всех времен. Золотой период The Stooges прервался в 1974 г. падением участников группы в наркобездну. Игги Поп вскоре выкарабкался и начал сольную карьеру. Десять лет назад первая попытка реанимировать The Stooges закончилась серией живых выступлений, выпуском концертника и диска «The Weirdness». Второй заход привел к гораздо более благосклонно принятому студийному релизу. Несмотря на слова о том, что классические The Stooges умерли вместе с бас-гитаристом Роном Эштоном, компания подобралась что надо. Рона заменил Майк Уотт, гитару доверили старому соратнику Игги Джеймсу Уильямсону, за барабанной установкой, естественно расположился Скотт Эштон. Первый же трек альбома сразу дает понять: проверенный метод, да ещё приправленный соответствующим гитарным риффом, и есть самый лучший. Дикости и грязи на «Ready To Die», сколько бы не старались музыканты, всё-таки меньше, чем на первых пластинках. Iggy and The Stooges сегодня уже играют не прото-панк, а скорее глэм-панк с расширенным инструментальным арсеналом и сильнейшим влиянием сольных увлечений Игги Попа, вкусившего много чего помимо грязного гаражного рока. Воспроизвести тогдашних The Stooges фрагментарно получается, но чего у них 40 лет назад точно не было, так это нынешнего вокала и лирики мистера Остерберга.