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TopList

№563

:::24.12.2013

Iggy and The Stooges

Ready To Die

(p) 2013
«R

eady To Die» — так саркастически называется пятый лонгплей ветеранов прото-панка Iggy and The Stooges. Первый, напомню, вышел в 1969 году и справедливо считается одной из лучших и влиятельнейших рок-пластинок всех времен. Золотой период The Stooges прервался в 1974 г. падением участников группы в наркобездну. Игги Поп вскоре выкарабкался и начал сольную карьеру. Десять лет назад первая попытка реанимировать The Stooges закончилась серией живых выступлений, выпуском концертника и диска «The Weirdness». Второй заход привел к гораздо более благосклонно принятому студийному релизу. Несмотря на слова о том, что классические The Stooges умерли вместе с бас-гитаристом Роном Эштоном, компания подобралась что надо. Рона заменил Майк Уотт, гитару доверили старому соратнику Игги Джеймсу Уильямсону, за барабанной установкой, естественно расположился Скотт Эштон. Первый же трек альбома сразу дает понять: проверенный метод, да ещё приправленный соответствующим гитарным риффом, и есть самый лучший. Дикости и грязи на «Ready To Die», сколько бы не старались музыканты, всё-таки меньше, чем на первых пластинках. Iggy and The Stooges сегодня уже играют не прото-панк, а скорее глэм-панк с расширенным инструментальным арсеналом и сильнейшим влиянием сольных увлечений Игги Попа, вкусившего много чего помимо грязного гаражного рока. Воспроизвести тогдашних The Stooges фрагментарно получается, но чего у них 40 лет назад точно не было, так это нынешнего вокала и лирики мистера Остерберга.


2raumwohnung

Achtung Fertig

(p) 2013
С

осуществованию Инги Хумпе и Томми Экарта в «Двухкомнатной квартире» исполнилось уже 13 лет. Начав покорение немецких и мировых хит-парадов с аскетичного электронного попа, 2raumwohnung попробовали добавить своей музыке разных красок. Техно, электрические и акустические гитары, босанова — в разные периоды всё это было берлинцами использовано. Седьмым альбомом «Achtung Fertig» Томми и Инга как бы замыкают круг, вернувшись к чистой электронике. Записывался диск в Берлине и Лос-Анджелесе при участии почти 30 человек. Авторы говорят, что стремились добиться «разгерметизации окружающего пространства», и что их музыка обо всём и для всех. От феминисток и пьяных в стельку клабберов — до детей, влюблённых и тех, кто встретится нам в следующей жизни.


Green Queen Music Reggae & Dubs

(p) 2013
G

reen Queen Music Reggae & Dubs скомпилировали основатели лейбла «Зелёная Королева», известные как Доктор Кот и Диджей Пони. В ряде случае они выступают как сочинители, но чаще прибегают к вещам авторства представителей разных школ, чьи записи в разные годы выпускал лейбл. Классического даба здесь немного, зато в избытке разного рода экспериментов, агрессивного дабстепа, красивых мелодических ходов и целой россыпи заимствований. Электротанго, индийские гармонии, прогулки по Катманду, португальское даунтемповое фадо, латиноамериканские танцы, заливающие кривые улочки арабских кварталов. Просто удивительно, насколько живым может быть цифровой даб, когда вокруг него вертится весь мир.


Kashiwa Daisuke

Re:

(p) 2012
С

ледующая остановка у нас будет в Хиросиме, где родился и начал изучать музыку Кашива Дайсуке. В ранней юности он играл на гитаре в пост-роковой группе Yodaka, попутно придумывая способы и формы исполнения воображаемых саунд-структур. Мне на роду написано любить пьесу «19 апреля», но и у её автора со вторым весенним месяцем особые отношения. Первый сольный релиз Дайсуке назывался «April #02» и вышел семь лет назад. Свежайшая пока запись японца датирована 2 ноября 2012 года, диск называется «Re:». Здесь насчитывается четыре композиции, где фигурирует слово «апрель». Кашива плетёт свою паутину из экспериментального эмбиента, фортепианной неоклассики, разнокалиберного глитча, ломаного (вполне в духе Squarepusher) бита, радио помех, эльфийского пения приглашенных вокалисток и электронного джаза. Последний у него явно в особом фаворе.


Clan of Xymox

Kindred Spirits

(p) 2012
П

одборка каверов от старейшей и удивительно последовательной синти-готик-рок-группы Clan of Xymox. Образовались они в голландском городе Неймеген более 30 лет назад и, первоначально заключили контракт вслед за Dead Can Dance с культовым лейблом 4AD. В ту пору ещё трио исполняло атмосферную гитарную готику, нанизанную на беспристрастный электронный пульс. Фирмы грамзаписи менялись, как и название. То оно сокращалось до Xymox, то потом вновь обретало первые два слова. Голландцев в свое время резко качнуло в сторону утяжеления звучания, что добавило поклонников именно среди готик-рокеров. С момента основания главным в группе остается певец и гитарист Ronny Moorings. Да и в полном смысле группой Clan of Xymox становятся только на концертах, когда добавляются сессионные исполнители. В прошлом году Ронни в одиночку записал пластинку, озаглавленную «Схожие характеры» или «Родственные души», где выдал целый блок своих версий важных и нужных, по его мнению, произведений в диапазоне от Joy Division до Shocking Blue.


Подкаст №563

24.12.2013:::22:00:::91 FM


  1. Iggy and The Stooges :::

    Burn

    скачать
  2. Iggy and The Stooges :::

    Unfriendly World

    скачать
  3. 2raumwohnung :::

    Ich Mag`s Genau So

    скачать
  4. 2raumwohnung :::

    Bei Dir Bin Ich Schon

    скачать
  5. Weirdub :::

    Bassline vs. Lfo

    скачать
  6. Dr. Cat :::

    E Nun Se Sape

    скачать
  7. Kashiwa Daisuke :::

    april.#19

    скачать
  8. Kashiwa Daisuke :::

    Jazz Pour Une Infante Defunte

    скачать
  9. Clan of Xymox :::

    Venus

    скачать
  10. Clan of Xymox :::

    A Forest

    скачать

Максим Горданов
24.12.2013

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Смотрите описание эпиляция у нас.  :::

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