т электронной музыки «не для всех» перейдём к ориентированной на более широкую аудиторию продукции. Коллекционер редкого винила Nathaniel Pearn с юности вдохновлялся тем, что вытворяли DJ Krush и DJ Shadow. Фанк, хип-хоп, скрэтчинг и трип-хоп — из этих элементов выросла 12 лет назад дебютная пластинка сольного проекта Пёрна Natural Self. В этом году свет увидел третий LP «Neon Hurts My Eyes». Долгое время Nathaniel записывался с джазовой командой Nostalgia 77, в какой-то момент решившись петь самостоятельно. За эти годы кругозор и умения Natural Self значительно расширились, и он превратился в настоящего фристайлера от электроники, держащим в арсенале латиноамериканские и африканские наигрыши, пунктирный, подчёркивающий перкуссионный пульс-бас и обволакивающие синты. «Neon Hurts My Eyes» создавался в течение трёх лет, и столь скрупулезный подход пошел ему на пользу. В числе явных плюсов — кавер на песню Лори Андерсон «O Superman».

войной альбом коллектива под управлением Джоша Хомма носит название «Like Clockwork» — грубо говоря, «Как Часы». Вышел он, как и диск открывших программу Savages, на фирме грамзаписи Matador Records. Лидер выросших буквально из выступлений в пустыне Queens of the Stone Age последние пять лет занимался своим сайд-проектом, супергруппой Them Crooked Vultures. В неё также входят не кто-нибудь, а Дэйв Гролл и Джон Пол Джонс. Кроме этого, Хомм продюсировал Arctic Monkeys и много с кем записывался, вроде как подзабыв об основанных 17 лет назад Queens of the Stone Age, добившихся пятью пластинками заметного признания. Их так называемый «стоунер-рок» вырос из сплава психоделика, гранджа, металла и блюза. Построенная на тяжелых риффах музыка имела целью, по словам артистов, «заставить песни кровоточить сексом». Самому Джошу вроде как определение «стоунер» не очень понравилось: он говорил, что играет «робот-рок». Изначально поставленная цель, чтобы аудитория состояла 50 на 50 из мальчиков и девочек, была достигнута. Queens of the Stone Age недостаточно брутальны, чтобы отпугнуть впечатлительных, и продуманно корректны, чтобы от них не отвернулись рокеры всех мастей, кроме самых отчаянных и нелюдимых. В состав группы в разное время входили Дэйв Гролл и Марк Лэйнеган. «Like Clockwork» — шестой альбом коллектива и — самый успешный. Записывать его помогали участники Nine Inch Nails, Arctic Monkeys и даже сэр Элтон Джон, пришедший в восторг от процесса и назвавший диск «лучшим рок-релизом за последние пять лет». К профессионализму Queens of the Stone Age нет ни одного вопроса, но мои внутренние струны они как-то не сильно трогают.