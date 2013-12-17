№562

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Savages Silence Yourself (p) 2013

Ч етыре девушки в чёрном на обложке диска «Silence Yourself», грозящего попасть в списки самых-самых релизов 2013 года. Внешним видом они отчего-то напоминают Брайана Молко периода «Meds». У всех за плечами опыт участия в других музыкальных образованиях. Главной у «Дикарок» числится держащая в руках бразды правления и гитару Gemma Thompson. Вся штука в том, что девушки играют непричесанный громкий рок, и само это уже выглядит по нынешним временам редкостью. Конечно, это никого не шокирует, но так вышло, что за исключением теней Sleater-Kinney на многие мили до зримых границ вокруг Savages никого и нет. Используя тот же набор инструментов, что и Black Sabbath, англичанки не намерены (пусть и не всерьёз) подчиняться некоему имиджу; они словно подчёркивают простотой и однообразностью внешнего вида важность не их самих, а песен. Аналогии и сравнения всё те же — и у меня, и у многих других. Да, Patti Smith, да, Siouxsie and the Banshees и да, Throwing Muses. Ну а что поделаешь, если и правда похоже.

Savages ::: City`s Full

Savages ::: She Will

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Видеоклип

Rapoon Stray (p) 2012

М узыкант Robin Storey причастен к созданию важных игроков лиги электронного индастриэла Zoviet France (чуть было не оказавшихся в своё время в Кемерове). У Робина также имеется не менее известный сайд-проект Rapoon. На его счету порядка 50 релизов — и тем, кто увлекается этно и дарк-эмбиентом, электронным минимализмом и трансформациями звуковых структур, Rapoon, конечно же, прекрасно известен. В 2012 году Storey выпустил на профильном лейбле Soleilmoon тиражом 333 экземпляра пластинку под названием «Stray». На диске всё на своих местах: сквозь витиеватые атмосферные помехи проступает пение ангельских хоров, исчезающих под звуки скрипки, и сбивчивый перестук в настойчивом, пустынном тумане.

Rapoon ::: Taken and Given

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Natural Self Neon Hurts My Eyes (p) 2013

О т электронной музыки «не для всех» перейдём к ориентированной на более широкую аудиторию продукции. Коллекционер редкого винила Nathaniel Pearn с юности вдохновлялся тем, что вытворяли DJ Krush и DJ Shadow. Фанк, хип-хоп, скрэтчинг и трип-хоп — из этих элементов выросла 12 лет назад дебютная пластинка сольного проекта Пёрна Natural Self. В этом году свет увидел третий LP «Neon Hurts My Eyes». Долгое время Nathaniel записывался с джазовой командой Nostalgia 77, в какой-то момент решившись петь самостоятельно. За эти годы кругозор и умения Natural Self значительно расширились, и он превратился в настоящего фристайлера от электроники, держащим в арсенале латиноамериканские и африканские наигрыши, пунктирный, подчёркивающий перкуссионный пульс-бас и обволакивающие синты. «Neon Hurts My Eyes» создавался в течение трёх лет, и столь скрупулезный подход пошел ему на пользу. В числе явных плюсов — кавер на песню Лори Андерсон «O Superman».

Natural Self ::: Mirror to the Sky

Natural Self ::: Machine

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Chains of Love Strange Grey Days (p) 2012

С ледующую остановку произведем в канадском Ванкувере. Оказывается, там тоже бывают «Странные Серые Дни». Воспитанные на романтическом сёрф-попе и psychobilly, входящие в состав Chains of Love гитарист и собственник звукозаписывающей студии Феликс Фунг вместе с вокалисткой Натальей Писсаро интонационно близки моим любимым шотландцам Camera Obscura и, возможно, The Cramps. Наталья замечает: «Не хотелось бы, чтобы о нас говорили только как об исполнителях ретро-попа. В нашей музыке есть и частицы собственного, искреннего музыкального вайба».

Chains of Love ::: Lies Lies Lies

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Видеоклип

Д войной альбом коллектива под управлением Джоша Хомма носит название «Like Clockwork» — грубо говоря, «Как Часы». Вышел он, как и диск открывших программу Savages, на фирме грамзаписи Matador Records. Лидер выросших буквально из выступлений в пустыне Queens of the Stone Age последние пять лет занимался своим сайд-проектом, супергруппой Them Crooked Vultures. В неё также входят не кто-нибудь, а Дэйв Гролл и Джон Пол Джонс. Кроме этого, Хомм продюсировал Arctic Monkeys и много с кем записывался, вроде как подзабыв об основанных 17 лет назад Queens of the Stone Age, добившихся пятью пластинками заметного признания. Их так называемый «стоунер-рок» вырос из сплава психоделика, гранджа, металла и блюза. Построенная на тяжелых риффах музыка имела целью, по словам артистов, «заставить песни кровоточить сексом». Самому Джошу вроде как определение «стоунер» не очень понравилось: он говорил, что играет «робот-рок». Изначально поставленная цель, чтобы аудитория состояла 50 на 50 из мальчиков и девочек, была достигнута. Queens of the Stone Age недостаточно брутальны, чтобы отпугнуть впечатлительных, и продуманно корректны, чтобы от них не отвернулись рокеры всех мастей, кроме самых отчаянных и нелюдимых. В состав группы в разное время входили Дэйв Гролл и Марк Лэйнеган. «Like Clockwork» — шестой альбом коллектива и — самый успешный. Записывать его помогали участники Nine Inch Nails, Arctic Monkeys и даже сэр Элтон Джон, пришедший в восторг от процесса и назвавший диск «лучшим рок-релизом за последние пять лет». К профессионализму Queens of the Stone Age нет ни одного вопроса, но мои внутренние струны они как-то не сильно трогают.

Queens of the Stone Age ::: The Vampyre Of Time & Memory

Queens of the Stone Age ::: I Appear Of Missing

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Видеоклип

Karantamba Ndigal (p) 2012

Д анный материал был зафиксирован в 1984 году, а опубликован в 2012-м лейблом Teranga Beat. Записали его гамбийские музыканты, известные как Karantamba. На самом деле, это даже не группа в привычном понимании, а своеобразная музыкальная школа для молодых африканских исполнителей, получивших возможность попрактиковаться. Затеял всё это западноафриканский гитарист по имени Бай Джана. Композитор и аранжировщик Джана слывет важнейшим гамбийским музыкантом всех времен, придумавшим несколько групп, в том числе и самую известную — с ироничным названием Gullewar. Он создатель уникального психоделического сплава из традиционных гамбийско-сенегальских наигрышей и соула. Записанный 18 лет назад в сенегальском клубе «Сангомар» (судя по фото, скорее напоминающим бедняцкую хижину), двойной альбом Karantamba — это настоящее погружение в сырой, непричесанный, неповторимо звучащий афропоп. Смесь психоделика с фанком и гипнотизирующим однообразным ритмом, что вкупе с длящимися по 8–9 и более минут композициями, может вогнать если и не в транс, то в состояние слегка опьяняющего просветления. Пластинка получила название «Ndigal», над ней трудились 11 человек, играющих на гитарах, трубах, колокольчиках и сделанных из баобаба и козьей кожи барабанах Sabar сенегальской народности Wolof.

Karantamba ::: Sama Yai

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Esben and the Witch Wash Sins Not Only The Face (p) 2013

Т рое из Брайтона (отсюда же родом, например, Electrelane) назвались так же, как и датская сказка, где детям приходится, мягко говоря, несладко. К их третьей пластинке «Wash Sins Not Only The Face» применимы многие из аналогий, касающихся первых сегодняшних музыкантов. Но до громкой и жесткой прямолинейности Sаvages здесь отнюдь не рукой подать. Esben and the Witch общаются, не приоткрывая вуали, без наигранной загадочности, но с упрямой отстраненностью, как бы на расстоянии. Хочешь узнать больше, следуй за мной молча, ни о чём не спрашивай и не жди, что я протяну тебе руку. Их пластинку сложно разделить на треки, настолько каждый из них логично продолжает предыдущий. Исключение — самый яркий всплеск «Deathwaltz», но он нужен лишь затем, чтобы раньше времени не соскочить в забытье. Готические образы соседствуют с восьмидесятническим дрим-попом и явными аллюзиями на замкнутость Portishead. Их музыка именно сказочная: с каждым новым прослушиванием тянет ещё и ещё, пока вуаль не откроет лица вокалистки Rachael Davies, и ты не поймешь, что именно тебя зовут Эсбен.

Esben and the Witch ::: Putting Down The Prey

Esben and the Witch ::: Deathwaltz

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Видеоклип

Подкаст №562 17.12.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Savages ::: City`s Full Savages ::: She Will Rapoon ::: Taken and Given Natural Self ::: Mirror to the Sky Natural Self ::: Machine Chains of Love ::: Lies Lies Lies Queens of the Stone Age ::: The Vampyre Of Time & Memory Queens of the Stone Age ::: I Appear Of Missing Karantamba ::: Sama Yai Esben and the Witch ::: Putting Down The Prey Esben and the Witch ::: Deathwaltz Максим Горданов

17.12.2013

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