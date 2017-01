:::

ove Echo образуют певица Вики Глас и музыкант Вик Миранда. Прославились они чуть более года назад. не просто сделав ремикс на песню The Cure «Lovecats», а превратив её в новое произведение. Отрадно, что на первой же пластинке дуэта вещей такого уровня вполне достаточно. Дебютный лонгплей называется «I Promise You Always The Sky». Легче всего назвать их музыку «небесной», «атмосферной», идеальным погружением в chill-out и т. д. Если к тому, что делают Вики и Вик, применим последний эпитет, то результат явно не из разряда легко забывающихся. Композиция «Elegy» с мантрой «It`s All A Lucid Dream» не убаюкивает, а словно всасывает тебя, оставляя голову ясной и делая тело безвольным. Что-то у Love Echo есть от эмбиентного дрим-попа, что-то от чиллвейва и глитча. Впечатление от «I Promise You Always The Sky» как от работы исключительно опытных артистов, по мере сил старающихся не вставать в один ряд со многими известными именами icy-попа и смежных течений. Отдельно отмечу недвусмысленные ритмические капли в треке «Control» (как реверанс нетленке Joy Division «She`s Lost Control») и лучший, на мой взгляд, трек под названием «Light».