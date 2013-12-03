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№561

:::03.12.2013

Eels

Wonderful, Glorious

2CD (p) 2013
Д

вухтомное творение калифорнийского проекта Eels открывается песней «Bombs Away». Она бы вполне вписалась в любую пластинку Тома Уэйтса: и по манере исполнения и, конечно же, из-за строчки про церковную мышь. Возможно, человек по имени Mark Oliver Everett сделал это намеренно. Его также можно называть Mark «E» Everett или просто «E». Он когда-то придумал своих «угрей», он же ими и заправляет, а Eels лишь воплощают его идеи, задумки и образы. Исключение составляли только первый диск 1996 года «Beautiful Freak» и новый, десятый альбом, названный «Wonderful, Glorious». К работе над обеими пластинками были допущены остальные участники коллектива. «E» не теряет самобытности и, шурша глитчевыми помехами, играя инди-рок и зарываясь в сонграйтерский чудаковатый блюз, по большей части словно бурчит из угла, снедаемый мыслями о том, что никому нельзя верить. Иногда что-то заставляет его высунуться и чётко объяснить, от чего именно ему не по себе в данный момент. Ведь каждому хочется, чтобы его подарок открыли, а то, что он делает, хотя бы краем глаза заметили.


Kasper Bjørke

Fool

(p) 2012
С

кандинавскую разновидность электро-попа делает датский музыкант Каспер Бъорк. Третий альбом Каспера называется «Дурак». Официальный релиз состоялся первого апреля, именно потому он называется «Fool». Датчанин комбинирует синти-поп и электро-поп с трогательной лирикой и задушевным пением вокалиста Якоба Белленса (мне это напомнило то, что когда-то делал Люк Слейтер). Без Якоба и без Эммы Акс, музицирование вчерашнего диджея выглядело бы тускло. Боясь стать заложником бодрого начала, срабатывающего ровно три раза, Каспер старается удивить минутной дроун-эмбиент увертюрой, делящей альбом пополам. За ней следует разбавленный гитарным вторжением невероятно затянутый номер, и всё остальное уже выглядит как наглая спекуляция и искусственное растягивание альбома до необходимого хронометража. Не спасает даже участие ветеранов датского попа Laid Back, авторов незабвенного «Sunshine Reggae».


Love Echo

I Promise You Always The Sky

(p) 2013
L

ove Echo образуют певица Вики Глас и музыкант Вик Миранда. Прославились они чуть более года назад. не просто сделав ремикс на песню The Cure «Lovecats», а превратив её в новое произведение. Отрадно, что на первой же пластинке дуэта вещей такого уровня вполне достаточно. Дебютный лонгплей называется «I Promise You Always The Sky». Легче всего назвать их музыку «небесной», «атмосферной», идеальным погружением в chill-out и т. д. Если к тому, что делают Вики и Вик, применим последний эпитет, то результат явно не из разряда легко забывающихся. Композиция «Elegy» с мантрой «It`s All A Lucid Dream» не убаюкивает, а словно всасывает тебя, оставляя голову ясной и делая тело безвольным. Что-то у Love Echo есть от эмбиентного дрим-попа, что-то от чиллвейва и глитча. Впечатление от «I Promise You Always The Sky» как от работы исключительно опытных артистов, по мере сил старающихся не вставать в один ряд со многими известными именами icy-попа и смежных течений. Отдельно отмечу недвусмысленные ритмические капли в треке «Control» (как реверанс нетленке Joy Division «She`s Lost Control») и лучший, на мой взгляд, трек под названием «Light».


Milton Henry

Branches and Leaves

(p) 2012
Р

ешающую роль в судьбе Милтона Хенри когда-то сыграл продюсер Carl Dawkins, поставивший 12-летнего парнишку петь свои песни на оживленном перекрестке Кингстона. Реакция прохожих оказалась исключительно положительной, и карьера вдохновлявшегося манерой пения Кёртиса Мэйфилда сингера началась. Не случайно одной из главных удач Хенри считается кавер на песню вышеупомянутого мэтра «Цыганка». Вскоре он создал вокальную группу Leaders and the Emotions, работал под крылом вездесущего Ли Перри и первого успеха добился с выходом альбома «Как вы думаете, кто я?». Было это в 1985 году. Новый лонгплей «Branches and Leaves» датирован уходящим 2013-м. Это классическая регги пластинка очень высокого уровня, с некоторыми долями world-music и афробита, сделанная по всем правилам: она подчеркивает вокальные способности певца и содержит обязательные дабовые дубли основных треков.


Cowboy Junkies

The Wilderness

(p) 2012
В

заключение одна из последних пластинок милой сердцу канадской четверки Cowboy Junkies. Как я уже когда-то отмечал, с ведущими представителями направления альт-кантри произошли определенные мутации, их звучание стало гораздо более интровертным, самосозерцательным и отстраненным. Замкнутость, видимо, породила переосмысление творчества: теперь Cowboy Junkies не только окончательно отделились от чего-то похожего на мейнстрим, но изменили собственную философию, как кажется. Последние пять дисков группы представляют собой так называемую «Кочевую серию», навеянную увлечением основного композитора и автора песен Майкла Тимминса современной китайской культурой. Пение Марго остаётся волшебным (уж простите мне применение этого эпитета в миллионный раз) и в условиях мировоззренческих трансформаций брата.


Подкаст №561

03.12.2013:::22:00:::91 FM


  1. Eels :::

    Bombs Away

    скачать
  2. Eels :::

    Wonderful, Glorious

    скачать
  3. Kasper Bjørke :::

    Hummingbirds

    скачать
  4. Kasper Bjørke :::

    Lose Yourself To Jenny

    скачать
  5. Love Echo :::

    Eligy

    скачать
  6. Love Echo :::

    Light

    скачать
  7. Milton Henry :::

    Rastafari Cannot Die

    скачать
  8. Milton Henry :::

    Gimme Teke

    скачать
  9. Cowboy Junkies :::

    Damaged From The Start

    скачать
  10. Cowboy Junkies :::

    Fuck, I Hate The Cold

    скачать

Максим Горданов
03.12.2013

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