ntimatter создал бывший бас-гитарист и автор большинства произведений известных английских адептов doom-металла Anathema Дункан Паттерсон. Практически сразу он привлёк к совместной работе своего друга Мика Мосса. Так получилось, что на данный момент (после ухода Паттерсона) именно Мик является единственной движущей силой Antimatter. Выпущенный в прошлом году лонгплей «Страх Уникальной Идентичности» он записал практически в одиночку. Antimatter и при Паттерсоне, и при Моссе развивает тенденцию, которой поддались практически все более-менее видные группы gothic и doom-металла в конце прошлого века. Вспомните заигрывание с электронными стилями и общее смягчение звучания таких монстров как Paradise Lost, Moonspell, The Gathering, моих любимых Tiamat и тех же Anathema. Собственно, альбом «Fear Of A Unique Identity» сделан как раз в русле тех изменений. Тяжелые риффы нестрашного дума прорисованы в традициях нео-прог-рока. Никуда не делось эхо трип-хопа и эмбиента. Эта музыка не создает тягостных и сумрачных образов, она не про болотный туман, откуда нет возврата, а про дымку, развеивающуюся поздним утром. Не успеешь испугаться или поддаться тревожным думам. По сути Antimatter играют акустический арт-рок, закованный в цепи умеренной тяжести. Мик Мосс пользуется услугами приглашенных музыкантов, на альбоме часто звучит скрипка и иногда бэк-вокал латышской певицы Вик Ансельмо.

льбом, безусловно претендующий на попадание во всяческие The best of 2013, вне зависимости от специализации музыкальных изданий и программ. Второй совместный опыт берлинских артистов, объединившихся под вывеской Moderat, как и первый, удался. Напомню, что Moderat это творческий союз, состоящий из Саши Ринга, также известного по своему сольному электронному проекту Apparat, и двух участников дуэта Modeselektor (собственно название проекта — производное от двух основных). Все трое говорят, что им всегда было интересно исследовать сходства и отличия друг друга, подолгу сидеть в студии и рассуждать о драм-машинах и ленточных рекордерах. Результат их работы способен объединить, собрать под крышей одного помещения совсем разных индивидуумов, общим для которых является одно — любовь к хорошо сделанной поп-музыке. Как к первому, так и ко второму диску Moderat совершенно невозможно придраться. Талантливая троица на это раз чуть заметнее качнулась именно в сторону попа, построенного на живом олдскульном бульканье брейкбита и замечательных вокальных партиях.

последние годы Элеанор Фридбергер и её брат Мэтью больше увлечены сольным творчеством. Может быть, не случайно выпущенный в 2009 году диск их основного проекта The Fiery Furnaces красноречиво назывался «I`m Going Away». Так или иначе, прекрасная половина дуэта выпустила уже второй сольный альбом. Он называется «Personal Record». Глядя на вывеску, можно было бы решить, что это собрание лирических, тихих высказываний и пространных рассуждений. На самом деле, личные переживания Элеонор по большей части упакованы в компактный формат трёх с небольшим минут. Редким исключением смотрится шестиминутная песня «Другие мальчики». Если раньше доля рока, как в музыке The Fiery Furnaces, так и на первом сольнике была достаточно велика, то на этот раз она превалирует над всем остальным. В определенном смысле это уникальная пластинка, потому что её записала современная певица, ранее интересовавшаяся несколько другой музыкой, а тут с нескрываемым удовольствием заигравшая сонграйтерский семидесятнический поп-рок со слайд-гитарами, флейтами, пианино и очень теплым общим настроением. Вот так сразу и вспомнишь что-то похожее из сделанного в 2013-м. Без романтической лирики пару раз Элеонор не обходится, однако песен уровня «Inn Of The Seventh Ray» «Personal Record», к сожалению, не содержит.