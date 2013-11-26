№560

:::

Antimatter Fear Of A Unique Identity (p) 2012

A ntimatter создал бывший бас-гитарист и автор большинства произведений известных английских адептов doom-металла Anathema Дункан Паттерсон. Практически сразу он привлёк к совместной работе своего друга Мика Мосса. Так получилось, что на данный момент (после ухода Паттерсона) именно Мик является единственной движущей силой Antimatter. Выпущенный в прошлом году лонгплей «Страх Уникальной Идентичности» он записал практически в одиночку. Antimatter и при Паттерсоне, и при Моссе развивает тенденцию, которой поддались практически все более-менее видные группы gothic и doom-металла в конце прошлого века. Вспомните заигрывание с электронными стилями и общее смягчение звучания таких монстров как Paradise Lost, Moonspell, The Gathering, моих любимых Tiamat и тех же Anathema. Собственно, альбом «Fear Of A Unique Identity» сделан как раз в русле тех изменений. Тяжелые риффы нестрашного дума прорисованы в традициях нео-прог-рока. Никуда не делось эхо трип-хопа и эмбиента. Эта музыка не создает тягостных и сумрачных образов, она не про болотный туман, откуда нет возврата, а про дымку, развеивающуюся поздним утром. Не успеешь испугаться или поддаться тревожным думам. По сути Antimatter играют акустический арт-рок, закованный в цепи умеренной тяжести. Мик Мосс пользуется услугами приглашенных музыкантов, на альбоме часто звучит скрипка и иногда бэк-вокал латышской певицы Вик Ансельмо.

Antimatter ::: Paranova

Antimatter ::: Here Come The Men (violin mix)

Все релизы Antimatter

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Moderat II (p) 2013

А льбом, безусловно претендующий на попадание во всяческие The best of 2013, вне зависимости от специализации музыкальных изданий и программ. Второй совместный опыт берлинских артистов, объединившихся под вывеской Moderat, как и первый, удался. Напомню, что Moderat это творческий союз, состоящий из Саши Ринга, также известного по своему сольному электронному проекту Apparat, и двух участников дуэта Modeselektor (собственно название проекта — производное от двух основных). Все трое говорят, что им всегда было интересно исследовать сходства и отличия друг друга, подолгу сидеть в студии и рассуждать о драм-машинах и ленточных рекордерах. Результат их работы способен объединить, собрать под крышей одного помещения совсем разных индивидуумов, общим для которых является одно — любовь к хорошо сделанной поп-музыке. Как к первому, так и ко второму диску Moderat совершенно невозможно придраться. Талантливая троица на это раз чуть заметнее качнулась именно в сторону попа, построенного на живом олдскульном бульканье брейкбита и замечательных вокальных партиях.

Moderat ::: Bad Kingdom

Moderat ::: Let In The Light

Все релизы Moderat

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Eleanor Friedberger Personal Record (p) 2013

В последние годы Элеанор Фридбергер и её брат Мэтью больше увлечены сольным творчеством. Может быть, не случайно выпущенный в 2009 году диск их основного проекта The Fiery Furnaces красноречиво назывался «I`m Going Away». Так или иначе, прекрасная половина дуэта выпустила уже второй сольный альбом. Он называется «Personal Record». Глядя на вывеску, можно было бы решить, что это собрание лирических, тихих высказываний и пространных рассуждений. На самом деле, личные переживания Элеонор по большей части упакованы в компактный формат трёх с небольшим минут. Редким исключением смотрится шестиминутная песня «Другие мальчики». Если раньше доля рока, как в музыке The Fiery Furnaces, так и на первом сольнике была достаточно велика, то на этот раз она превалирует над всем остальным. В определенном смысле это уникальная пластинка, потому что её записала современная певица, ранее интересовавшаяся несколько другой музыкой, а тут с нескрываемым удовольствием заигравшая сонграйтерский семидесятнический поп-рок со слайд-гитарами, флейтами, пианино и очень теплым общим настроением. Вот так сразу и вспомнишь что-то похожее из сделанного в 2013-м. Без романтической лирики пару раз Элеонор не обходится, однако песен уровня «Inn Of The Seventh Ray» «Personal Record», к сожалению, не содержит.

Eleanor Friedberger ::: When I Knew

Eleanor Friedberger ::: Echo Or Encore

Все релизы Eleanor Friedberger

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Mala Mala In Cuba (p) 2012

Ч етвёртый участник данного выпуска живет и трудится в Лондоне. Известен этот владелец лейбла, диджей и участник известного дабстеп проекта Digital Mystikz как Mala. В юности он сильно увлекался регги и дабом, избрав в качестве кумира Аугустуса Пабло. Дальнейшее развитие, интерес к джанглу, фанки-джазу и, позднее дабстепу, привело Mala не только к смешиванию этих и других, локальных жанров лондонской андеграунд-сцены, но и к стремлению расширить собственные горизонты. Для этой цели Mala, объединившись со своим другом заслуженным пропагандистом эйсид-джаза Джайлзом Петерсоном, отправились на Кубу. Петерсон заслуживает отдельного разговора. Когда-то бывший реальным радио-пиратом, Джайлз ныне абсолютно культовая фигура, создатель трёх лейблов — в частности, Talkin` Loud. Мала же был им подписан на Brownswood Recordings. Джайлз сходу предложил взятому под крыло музыканту поехать на Остров Cвободы в поисках новых ритмов и вибраций. Результатом поездки стала пластинка со звучанием, пропитанным плеском волн, и наполнившая свежим ветром паруса так называемого пост-дабстепа. Мала, закрывшись в студии Южного Лондона, сумел соединить электронные лупы с джазовыми гармониями, кристальным звучанием клавиш, казалось обесцененным басовым уханьем и кубинской народной музыкой.

Mala ::: Revolution

Mala feat. Danay Suarez ::: Noches Suenos

Все релизы Mala

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

П ервый за 23 года альбом изобретателей шугейза, ирландской группы My Bloody Valentine. Придуманная ими «стена звука», переливающийся необыкновенными цветами нойз-поп, манера держаться на сцене, созерцая носки собственной обуви и отрешенность людей не от мира сего уже стократно скопирована и легла в основу задумок не одной гитарной генерации. Так называемые «элементы шугейза» — кирпичики многих выдающихся работ и составляющие стилей. Для этого, собравшимся 30 лет назад в Дублине под руководством Кевина Шилдса музыкантам, оказалось достаточно записать всего-то два альбома. Нужен ли был третий, тем более после стольких лет молчания? Зачем? Затем, чтобы показать, как надо, и кто вообще всё это придумал — или затем, что играть в молчащую легенду, находясь в здравии и способности что-то сказать, пожалуй, не совсем правильно и честно? Сказать что-то новое у My Bloody Valentine не получилось, но, судя по всему, они и не собирались этого делать.

My Bloody Valentine ::: New You

My Bloody Valentine ::: You Made Me Realise

Все релизы My Bloody Valentine

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №560 26.11.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Antimatter ::: Paranova Antimatter ::: Here Come The Men (violin mix) Moderat ::: Bad Kingdom Moderat ::: Let In The Light Eleanor Friedberger ::: When I Knew Eleanor Friedberger ::: Echo Or Encore Mala ::: Revolution Mala feat. Danay Suarez ::: Noches Suenos My Bloody Valentine ::: New You My Bloody Valentine ::: You Made Me Realise Максим Горданов

26.11.2013

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка