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TopList

№559

:::19.11.2013

Moses Luster and the Hollywood Lights

Stands Alone

(p) 2012
Г

руппа, играющая аутсайдерскую «американу» с толикой электронного нуара, в меру религиозными текстами, хмурой и непременно изящной констатацией того, что любовь до добра не доведет, но без этой заразы было бы еще хуже. В общем, наши клиенты — не зря критики пишут о мистере Ластере нечто вроде «Ник Кейв, начитавшийся Чарльза Буковски». Кейв, несомненно, Буковски читал, но, что важнее, за долгую и блестящую карьеру сумел воспитать несколько достойных последователей. В числе таких и Moses Luster and the Hollywood Lights. Альбом номер два носит название «Stands Alone» и является логичным и, можно сказать, безупречным продолжением первого. В его декорациях уместно бы смотрелся не только Кейв, но и та же группа Firewater. Циничный мачизм, кабацкие подсвисты и покрикивания, нетрезвый аналоговый туман, слегка разнузданное банджо на фоне предгрозовых гармоний и песни про то, что у Голливуда чёрное сердце, что прошлое — не место для мужчины. Тем не менее, Moses Luster сам охотно рефлексирует на тему своего погружения в учение универсалистской церкви. Он напоминает, что Всевышний всё видит и рассказывает о Мэри Винклер, убившей своего мужа-священника; и об экспериментах Джона Мюррея Спиэра, создавшего при помощи Саманты Меттлер «механического младенца». Все мы боремся с темнотой, все мы знаем о темноте прожитых дней и наивно надеемся избежать её в нашем будущем.


Sofa Surfers

Superluminal

(p) 2012
М

ного лет назад в Австрии собрался квартет Sofa Surfers. Сегодня их можно назвать ветеранами многокомпонентного downtempo, когда-то им путевку в жизнь дал не кто иной, как Ричард Дорфмейстер. В прошлом году Wolfgang Schlögl, Markus Kienzl, Wolfgang Frisch и Michael Holzgruber выпустили свой седьмой альбом «Supeluminal». Он вышел на разных носителях и с сопутствующими подарками. Sofa Surfers, конечно, не Tosca: они гораздо более ориентированы на рок-звучание и тяжелый даб с ярко выраженной басовой линией. Название альбома можно перевести как «Суперсветовой». Вместе с четверкой австрийцев над ним трудились фактически пятый член команды с 2005 года нигерийский певец и танцор Mani Obeya и венский сингер с американскими корнями Jonny Sass. Записывался «Supeluminal» долго и кропотливо. Черновой материал группа набросала в студии в Линце, затем каждый работал сепаратно, затем в течение трех дней были записаны барабаны и, в итоге, все наработки свелись в единое целое. Звучание Sofa Surfers вместило экспериментальный соул, корневой даб и психоделический рок. Mani Obeya в текстах размышляет о глобализации и стремительно меняющемся мире. Кроме этого, австрийскими фотографами и режиссерами была сделана видео-версия альбома.


Emiliana Torrini

Tookah

(p) 2013
Г

остья из Исландии, певица Эмилиана Торрини. Родилась она в маленьком островном городке, работала в итальянском ресторане, принадлежавшем отцу и в раннем возрасте поступила в оперную школу. Записав три диска на родине, Эмилиана познакомилась с участником Tears For Fears Роландом Орзабалом, который стал продюсером её первого LP, рассчитанного на мировой рынок. Было это 13 лет назад, а 9 сентября сего года Эмилиана Торрини выпустила уже четвертый диск, ставший достоянием широкой публики. Он называется «Tookah» (этот термин обозначает внутренний баланс плохого и хорошего в авторских произведениях). Более-менее известной она стала, в первую очередь, как приглашенная певица. К её услугам прибегали, в частности, Paul Oakenfold и многие музыканты, чьи произведения фигурировали на сборниках типа Café del Mar. Эмилиана спела так называемую «Песню Горлума» в кинотрилогии «Властелин Колец» — вместо отказавшейся Björk. Питер Джексон совершенно справедливо посчитал, что Торрини, как минимум, не хуже. Что же касается «Tookah», это ещё одна иллюстрация особой специфики северных певиц — в диапазоне от упомянутой Björk до Карин Дрейер Андерсон и Джессики Рапо из Burning Hearts. Сонграйтерский icy-pop c уклоном в арктический шаманизм и кристальный меланхоличный минимализм.


Fat Freddy`s Drop

Blackbird

(p) 2013
F

at Freddy`s Drop себя позиционируют как коллектив, исполняющий hi-tech soul. В составе новозеландцев семеро участников. Кроме лидера Fitchie и вокалиста Joe Dukie имеются: саксофонист, трубач, тромбонист, гитарист и клавишник. Несмотря на то, что в активе Fat Freddy`s Drop на данный момент всего три лонплея, музыканты из Веллингтона давно зарекомендовали себя как мощный концертный состав. Частично это подтверждают и студийные записи. На вышедшем в июне этого года диске «Чёрная Птица» есть как очень сильные номера (вроде заглавного, где в качестве вокалиста выступил мастер нео-соула D`Angelo) так и вполне проходные. К таким, к сожалению, относится трек «Россия». Преимущественно длинные (больше восьми минут) треки плавно перетекают друг в друга и предполагают прослушивание в формате винила. Не зря студия Fat Freddy`s Drop находится в помещении одного из последних в Новой Зеландии заводов по производству пластинок. Тяжело, вязко и веско смешивая джаз-фанк, соул, регги и хип-хоп, Fat Freddy`s Drop однажды (в композиции «Mother») обращаются к техно и казавшийся непримечательным трек во второй половине видоизменяется до лучшего на альбоме.


Black Sabbath

13

(p) 2013
П

ятыми и последними героями этого выпуска «ТСЛ» будут воссоединившиеся почти в классическом составе Black Sabbath. Единственным, кто отказался участвовать в реюнионе, оказался барабанщик Билл Уорд. Любопытно, но на заре карьеры группы именно он присоединился последним к трем друзьям — Оззи Осборну, увлекавшемуся сказкой «Волшебник страны Оз», Джизеру Батлеру по прозвищу «Старушонка», который почитывал книги о черной магии и сильно этим гордился, и просто игравшему на гитаре Тони Айомми. Взявшийся за запись нового диска легендарный олдскульный продюсер Рик Рубин собрал «дедушек металла» в студии и заставил слушать первые их два альбома 1970 года. Оказалось, что ветераны не вспоминали, как они звучали тогда, уже много лет. Рубин также привел вместо Уорда барабанщика Rage Against The Machine Брэда Уилка. За то, что реюнион прародителей всех известных подвидов тяжелого рока стал возможным, поклонники должны быть благодарны гитаристу Тони Айомми. Именно он нёс и пестовал этот крест все годы, меняя состав и вокалистов, чтобы, сегодня, заболев неизлечимым недугом, сплотить вокруг себя почти полный первоначальный состав. «Это всё равно, что надеть старую перчатку: она так удобно сидит», говорит Тони. Новый альбом называется «13», и он очень похож на то, с чего группа начинала, перевернув с ног на голову и навсегда изменив рок-музыку при помощи всего пяти составляющих: голоса, баса, электрогитары, барабанов и ролей исчадий преисподней.


Подкаст №559

19.11.2013:::22:00:::91 FM


  1. Moses Luster and the Hollywood Lights :::

    Hollywood`s Black Heart

    скачать
  2. Moses Luster and the Hollywood Lights :::

    Rumors

    скачать
  3. Sofa Surfers feat. Mani Obeya :::

    Word In A Matchbox

    скачать
  4. Sofa Surfers feat. Mani Obeya & Jonny Sass :::

    Begin (The Shadow Line)

    скачать
  5. Emiliana Torrini :::

    Tookah

    скачать
  6. Emiliana Torrini :::

    Elisabet

    скачать
  7. Fat Freddy`s Drop :::

    Blackbird

    скачать
  8. Fat Freddy`s Drop :::

    Mother

    скачать
  9. Black Sabbath :::

    Loner

    скачать
  10. Black Sabbath :::

    Zeitgeist

    скачать

Максим Горданов
19.11.2013

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