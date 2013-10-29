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TopList

№558

:::29.10.2013

Э

тот обзор — вторая часть отчёта о берлинском музыкальном фестивале в виде альбомов некоторых из принявших в нём участие музыкантов. Плюс песня в память о Лу Риде.

Big Black Delta

(p) 2013
B

ig Black Delta придумал бывший фронтмен лос-анджелесской группы Mellowdrone Джонатан Бейтс, объединивший усилия со своим другом Алессандро Кортини, входившим в состав Nine Inch Nails и увлеченным созданием музыки при помощи лэптопа. Деформированные волны гитарного шума, электронно-синтетические искажения, путешествия в космосе обломков астероидов — вот о чём первая пластинка Big Black Delta. Основную часть материала представляет некий гибрид произведений групп M83 и Daft Punk, но Бейтс и Кортини на этом не останавливаются, в чём мы не раз убедимся, послушав совершенно разноплановые треки.


MIA.

Tacheles

(p) 2012
Г

оворя о музыкантах, выступивших в немецкой столице, было бы странно не упомянуть хотя бы одного артиста из Германии. Сокращенное название вторых участников этого блока — MIA. (не путать с известной певицей). В данном случае точка используется не после каждой буквы аббревиатуры, а лишь один раз в самом конце. Название MIA. расшифровывается как «Me In Affairs». За годы существования группа успела попасть в туманную историю, связанную с использованием околонационалистических текстов. Тем не менее, им как-то удалось без особого шума выпутаться и даже удостоиться приглашения на Евровидение. MIA. исполняют электро-рок без особых (кажется, уже обязательных) заигрываний с всё больше расплывающимся понятием indie.


Villagers

{Awayland}

(p) 2013
V

illagers — проект ирландского певца и поэта Коннора Джи О`Брайена. Писать инди-фолковые песни он начал давно и постепенно понял, что для реализации собственных идей ему нужна группа товарищей. Так появились «Крестьяне», и последовал контракт с Domino Records. Первый лонгплей был встречен на ура, номинирован на Mercury Prize и удостоен особенной похвалы за лирику. Вооружившись синтезатором, драм-машиной и сэмплером, О`Брайен приступил к созданию второго диска — рифа, о который разбивались многие, начавшие за здравие. Электроника благотворно повлияла на фолк-поп «Villagers», сделав его глубже и фундаментальнее. Альбом «Awayland» не похож на типично сонграйтерскую запись, несмотря на то, что за всеми композициями стоит один человек, плодами несколько безумного воображения которого являются такие шедевры, как песня «Земные Удовольствия».


Charli XCX

True Romance

(p) 2013
М

олодая певица Шарлотта Эмма Эйтчисон, взявшая себе псевдоним Charli XCX своей второй пластинкой, убрала с дороги многих деланных кукол, путем сэмплирования, радикального смешения синти-попа с готикой и агрессивного r`n`b с неподдающимися контролю и учёту мутациями дабстепа. Среди своих кумиров она называет одновременно Kate Bush, Spice Girls и The Cure. Песни подтверждают эклектичность её предпочтений. Первый опыт Charli XCX мало кто заметил, чего не скажешь о пластинке «Настоящая Любовь». Создавалась она три года, а слушается, как вдохновенное собрание наспех сделанных нервных, откровенных набросков. Команда продюсеров, мэйджор-лейбл, название, позаимствованное у фильма, снятого по сценарию Тарантино, — Шарлотта всё сделала как надо, добавив лишь определенной смелости, потому что переборщи с той же готикой и будешь очередным indie-героем. А так слушают все, даже мы. Charli XCX признаётся, что у неё тоже есть «тёмная сторона», что она любит выпить и потусить; что даже будучи счастливой можно писать депрессивные песни, и что у музыки есть определенные цвета.


Tomahawk

Oddfellows

(p) 2013
С

о времени расформирования группы Faith No More её экс-лидер Майк Паттон успел учредить свой лейбл, подписать множество музыкантов, поучаствовать в записи некоторых их (и не только их) пластинок и создать несколько новых собственных проектов. Один из них — супергруппа Tomahawk, где кроме Паттона трудятся бывшие участники The Jesus Lizard и Melvins. Четвертый релиз группы называется «Oddfellows», то есть «Чудаки». Майк насколько трудолюбив, настолько же и хитёр. Ему уже 45, а лукавая гримаса и ухмылка не сходят с его лица и полностью отражаются на музыке. Что бы он ни делал, под какими бы личинами не прятался, кажется, что доля иронии всегда перевешивает остальные составляющие его произведений. Взрослые люди прячутся за обложкой «Oddfellows», где рядом с рукописью и архетипическим символом «Всевидящего Ока» располагаются мультипликационные портреты животных, видимо, ассоциирующиеся с музыкантами. Они никого не провоцируют, им просто весело. И мешая прямолинейный рок с джазом, голосом муэдзина и музыкой из вестернов, они забавляются с томагавком, как с сувениром. Забывая о том, что это топор войны.


John Talabot

Fin

(p) 2012
П

ервый трек пластинки «Fin» испанца Джона Талабота интригует некоей таинственной недосказанностью — словно ты всматриваешься в обложку, и монохромное изображение начинает двигаться, а узор, напоминающий отпечаток ладони, принимает неожиданные формы. Звуки появляются, словно капли на лобовом стекле, сначала непропорционально, а минуту спустя равномерно покрывая поверхность. Следующий трек «Destiny» с вокалом подкрепляет первые впечатления, и становится крайне интересно, куда испанца развернет дальше. А дальше начинается пляжный slow-motion и переплетающийся с electro-disco теплый deep house. То, что Талабот идёт по пути усовершенствования наработок Moby и героев сборников Café del Mar, не сильно плохо, просто скучнее того, что читалось в первых строках.


Подкаст №558

29.10.2013:::22:00:::91 FM


  1. Lou Reed :::

    Sword Of Damocles

    скачать
  2. Big Black Delta :::

    Put The Gun On The Floor

    скачать
  3. Big Black Delta :::

    PB3

    скачать
  4. MIA. :::

    Das Haus

    скачать
  5. MIA. :::

    La Boom

    скачать
  6. Villagers :::

    Nothing Arrived

    скачать
  7. Villagers :::

    Earthly Pleasure

    скачать
  8. Charli XCX :::

    You (ha-ha-ha)

    скачать
  9. Charli XCX :::

    Set Me Free

    скачать
  10. Tomahawk :::

    Stone Letter

    скачать
  11. Tomahawk :::

    A Thousand Eyes

    скачать
  12. John Talabot :::

    Depak Ine

    скачать
  13. John Talabot feat. Pional :::

    Destiny

    скачать
  14. Big Black Delta :::

    Betamax

    скачать
  15. Big Black Delta :::

    Dreary Moon

    скачать

Максим Горданов
29.10.2013

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