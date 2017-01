:::

he Sounds своим диско-панком открывали программу выступлений на главной сцене берлинского фестиваля. Их последний на тот момент альбом датировался 2011 годом, и, в основном, треки из него шведы и исполняли. Эта, записанная в Калифорнии пластинка называется, «Something to Die For» — «За что можно умереть». Когда шесть лет назад в нашей программе упоминался диск «Dying to Say This to You» (опять не обошлось без упоминания о смерти), я предположил, что вокалистка Майя Иварссон как будто «слегка пьяная и растрёпанная, немного охрипшая от попыток докричаться до музыкантов сквозь гомон клубной толпы». Практически так на самом деле и оказалось. Майя вышла на сцену в белых колготках, курила одну за одной, то и дело прикладываясь к баночке пива. Её надтреснутый голос словно вскрывал невероятно драйвовый нововолновый дэнс. Сразу вспомнились постоянные сравнения шведов с Blondie, но если в музыкальном плане аналогии и правда уместны, что касается образа фронтвумен, вряд ли Майя Иварссон стремится копировать Дебби Харри. The Sounds быстро раскачали публику, так что двигаться хотелось и под явно проходные треки, что уж говорить о хитах. 29 октября официально вышел их новейший альбом «Weekend». Он, в отличие от предшественника, получился не таким оголтело танцевальным. Майя гораздо более спокойно обосновывает причины, которые заставляют её и слушателей не сидеть дома, а предпочесть провести время в клубе. «Я живу для уикенда», — сдержанно поёт она, анализируя и задумываясь над тем, плохо ли, что так до сих пор происходит — или, если происходит, значит надо? The Sounds ещё больше используют синтезаторы, их качает то в dream-pop, то в post-punk, но главным ориентиром и полем выплеска энергии для повзрослевших (и в музыкальном плане тоже) шведов остается new wave.