№557:::15.10.2013
е так давно мне удалось побывать на грандиозном музыкальном фестивале в немецкой столице. Он уже несколько лет проходит на территории закрытого берлинского аэропорта Темпельхоф и привлекает тысячи людей. В этом году среди хэдлайнеров значились: Blur, Pet Shop Boys, Björk, My Bloody Valentine, The Sounds и другие. Этот и следующий выпуски будут состоять из произведений музыкантов, принявшим в нём участие. Сразу скажу, что берлинский фест был двухдневным (включая ночные клубные тусовки). Удалось оценить только программу первого дня и, конечно, увидеть и услышать не все коллективы — но в плейлистах окажутся многие из вошедших в, мягко говоря, впечатляющий line-up. Отдельно замечу про Blur и Pet Shop Boys. В программах их песен не будет, лучше сосредоточимся на менее известных музыкантах. Pet Shop Boys в полнейшем порядке; скажи мне кто-нибудь, когда я слушал с кассетника в 7-м классе «It`s A Sin», «Rent» и т. д., что пройдет столько лет, а Нил Теннант и Крис Лоу будут в строю и в прекрасной форме — поверить было бы сложно. Выступление воссоединившихся Blur полностью поменяло мое отношение к этой группе. В первый день Дэймон Албарн затмил абсолютно всех, мне кажется, им подпевал весь Берлин. Стало даже неловко, что более-менее знаю только одну песню «Coffee & TV». В общем, и Pet Shop Boys, и Blur великолепны, но, повторюсь, оставим их вне плейлистов (как и Björk), тем более что этих то персонажей можно найти и послушать вообще без труда.
The Sounds
Something To Die For(p) 2011
The Sounds
The Weekend(p) 2013
he Sounds своим диско-панком открывали программу выступлений на главной сцене берлинского фестиваля. Их последний на тот момент альбом датировался 2011 годом, и, в основном, треки из него шведы и исполняли. Эта, записанная в Калифорнии пластинка называется, «Something to Die For» — «За что можно умереть». Когда шесть лет назад в нашей программе упоминался диск «Dying to Say This to You» (опять не обошлось без упоминания о смерти), я предположил, что вокалистка Майя Иварссон как будто «слегка пьяная и растрёпанная, немного охрипшая от попыток докричаться до музыкантов сквозь гомон клубной толпы». Практически так на самом деле и оказалось. Майя вышла на сцену в белых колготках, курила одну за одной, то и дело прикладываясь к баночке пива. Её надтреснутый голос словно вскрывал невероятно драйвовый нововолновый дэнс. Сразу вспомнились постоянные сравнения шведов с Blondie, но если в музыкальном плане аналогии и правда уместны, что касается образа фронтвумен, вряд ли Майя Иварссон стремится копировать Дебби Харри. The Sounds быстро раскачали публику, так что двигаться хотелось и под явно проходные треки, что уж говорить о хитах. 29 октября официально вышел их новейший альбом «Weekend». Он, в отличие от предшественника, получился не таким оголтело танцевальным. Майя гораздо более спокойно обосновывает причины, которые заставляют её и слушателей не сидеть дома, а предпочесть провести время в клубе. «Я живу для уикенда», — сдержанно поёт она, анализируя и задумываясь над тем, плохо ли, что так до сих пор происходит — или, если происходит, значит надо? The Sounds ещё больше используют синтезаторы, их качает то в dream-pop, то в post-punk, но главным ориентиром и полем выплеска энергии для повзрослевших (и в музыкальном плане тоже) шведов остается new wave.
- Dumme Jungs :::
Epic
- The Sounds :::
The No Song
- The Sounds :::
Better Off Dead
- The Sounds :::
Weekend
- Все релизы The Sounds
- Обсудить в гостевой книге
Fenech-Soler
Rituals(p) 2013
тобы этот выпуск не превратился в неожиданный бенефис The Sounds, свернем немного в другую сторону и окажемся в английском графстве Норхемптоншир, месте, где родился Том Йорк. Семь лет назад братья Росс и Бен Даффи создали здесь группу, пригласив, в частности бас-гитариста по фамилии Солер. Именно часть имени последнего легла в основу названия проекта Fenech-Soler. В их музыке прослеживаются влияния синти-попа, электро-фанка и техно. Недавно Fenech-Soler записали свежий лонгплей «Rituals».
- Fenech-Soler :::
In Our Blood
- Все релизы Fenech-Soler
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Bosnian Rainbows(p) 2013
одина Bosnian Rainbows — знакомое всем фанатам лучшего сериала всех времен и народов «Breaking Bad» местечко Эль Пасо, штат Техас. Их дебютная одноименная работа вышла в этом году и, если не в десятку, то в более расширенный список лучших записей 2013-го она попадает. Bosnian Rainbows возникли стараниями участника и одного из создателей нео-прог-рокеров The Mars Volta Омара Родригеса-Лопеса. Многие называют его не иначе, как «наследник Джими Хендрикса». Но в Bosnian Rainbows роль главного музыканта ему приходится делить с крайне интересной (это касается и образа, и поведения на сцене, и вокальных данных) певицей Тери Гендер Бендер. Тандем словно переписывает лучшие образцы пост-панка 1980-х гг. Многих новых певиц сравнивают с Сьюзи Сиу, но звучать именно как группа Siouxsie & The Banshees удается единицам, таким как эти техасцы. Bosnian Rainbows переписывают классиков не слово в слово, добавляя больше синтетики и довольно близко подбираясь к Yeah Yeah Yeahs. Но корни их именно там, в сумеречной пост-панковой готике 1980-х гг. и отрывистых откровениях Кристин Херш и её группы Throwing Muses.
- Bosnian Rainbows :::
The Eye Fell In Love
- Bosnian Rainbows :::
I Cry For You
- Все релизы Bosnian Rainbows
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Capital Cities
In A Tidal Wave Of Mystery(p) 2013
след за восходом «боснийский радуг» встречаем жителей Лос-Анджелеса, композиторов и сонграйтеров Райана Мёрчанта и Себу Симоняна. Двое бородатых изобретателей легковесного, наивного и не претендующего на занесение в музыкально-исторические тома electro-попа, назвались Capital Cities и записали бодрый лонгплей, слушая треки с которого, хочется под стать лос-анджелесской парочке нелепо пританцовывать, покачиваясь из стороны в сторону и, широко расставляя разлапистые ладони, смешно перебирать руками. Не знаю, передались ли вам описанные мною ощущения от Capital Cities, как от поп-музыки забавных увальней, но что-то неуловимо роднит их с The 2 Bears, если вы ещё не забыли, кто это. Олдскульные сэмплы, в которых слышатся прифанкованая гитара, приемы из арсенала одиозных голландцев Video Kids, r`n`b-распевки на фоне висящих в воздухе разговоров и легкие росчерки синтетической трубы. Мелькающие слайды времени создают именно то ощущение взрослой игры в детство, когда ты не сидишь в песочнице, а летишь в прозрачных пузырях вместе с нестрашными тиграми, весёлыми слониками и крылатыми китами куда-то в мультипликационную страну.
- Capital Cities :::
Patience Gets Us Nowhere Fast
- Capital Cities :::
Kangaroo Court
- Все релизы Capital Cities
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Get Well Soon
The Scarlet Beast O`Seven Heads(p) 2012
алее «Немецкий вундеркинд» Кристиан Гроппер и его проект Get Well Soon, чьё выступление я видел от начала до конца, благо посчастливилось стоять в пяти метрах от сцены. Используя для своего витиеватого ретро-образа штрихи, звуки, завитушки, костюмы и элементы, кажется всех возможных стилей, декаденствующий Константин и компания дают скорее спектакль, чем играют концерт. Прекрасно владеющий различными инструментами Гроппер общается с публикой, как кажется, немного стеснительно, спеша отступить скорее на шаг назад, словно в смежную комнату, где Get Well Soon показывают мастер-класс на тему «как умереть красиво». Появившийся в прошлом году третий альбом «The Scarlet Beast O`Seven Heads» — очевидный реверанс композиторскому таланту Нино Рота и режиссерскому Дарио Ардженто. Итальянский вестерн здесь разыгрывается в декорациях советских сказок. Видео, снятое на центральную вещь пластинки «Roland I Feel You» поражает своим размахом и пугает болезненностью воображения автора. «The Scarlet Beast O`Seven Heads» — не лучшее высказывание Гроппера. Кажется, что он окончательно скрылся в недрах придуманных декораций. Вроде все атрибуты здесь: сжигание кукол, песни про виселицу и последний день Рима, но от ощущения отсутствия внутренней силы никуда не деться. Альбом, к сожалению, не срабатывает на полную и слушается, как саундтрек, теряющий 90% своего потенциала в отрыве от видеоряда или от живого выступления.
- Get Well Soon :::
Roland, I Feel You
- Get Well Soon :::
A Gallows
- Все релизы Get Well Soon
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №55715.10.2013:::22:00:::91 FM
- Dumme Jungs :::
Epic
- The Sounds :::
The No Song
- The Sounds :::
Better Off Dead
- The Sounds :::
Weekend
- Fenech-Soler :::
In Our Blood
- Bosnian Rainbows :::
The Eye Fell In Love
- Bosnian Rainbows :::
I Cry For You
- Capital Cities :::
Patience Gets Us Nowhere Fast
- Capital Cities :::
Kangaroo Court
- Get Well Soon :::
Roland, I Feel You
- Get Well Soon :::
A Gallows
Максим Горданов
15.10.2013
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD