№557

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Н е так давно мне удалось побывать на грандиозном музыкальном фестивале в немецкой столице. Он уже несколько лет проходит на территории закрытого берлинского аэропорта Темпельхоф и привлекает тысячи людей. В этом году среди хэдлайнеров значились: Blur, Pet Shop Boys, Björk, My Bloody Valentine, The Sounds и другие. Этот и следующий выпуски будут состоять из произведений музыкантов, принявшим в нём участие. Сразу скажу, что берлинский фест был двухдневным (включая ночные клубные тусовки). Удалось оценить только программу первого дня и, конечно, увидеть и услышать не все коллективы — но в плейлистах окажутся многие из вошедших в, мягко говоря, впечатляющий line-up. Отдельно замечу про Blur и Pet Shop Boys. В программах их песен не будет, лучше сосредоточимся на менее известных музыкантах. Pet Shop Boys в полнейшем порядке; скажи мне кто-нибудь, когда я слушал с кассетника в 7-м классе «It`s A Sin», «Rent» и т. д., что пройдет столько лет, а Нил Теннант и Крис Лоу будут в строю и в прекрасной форме — поверить было бы сложно. Выступление воссоединившихся Blur полностью поменяло мое отношение к этой группе. В первый день Дэймон Албарн затмил абсолютно всех, мне кажется, им подпевал весь Берлин. Стало даже неловко, что более-менее знаю только одну песню «Coffee & TV». В общем, и Pet Shop Boys, и Blur великолепны, но, повторюсь, оставим их вне плейлистов (как и Björk), тем более что этих то персонажей можно найти и послушать вообще без труда.

T he Sounds своим диско-панком открывали программу выступлений на главной сцене берлинского фестиваля. Их последний на тот момент альбом датировался 2011 годом, и, в основном, треки из него шведы и исполняли. Эта, записанная в Калифорнии пластинка называется, «Something to Die For» — «За что можно умереть». Когда шесть лет назад в нашей программе упоминался диск «Dying to Say This to You» (опять не обошлось без упоминания о смерти), я предположил, что вокалистка Майя Иварссон как будто «слегка пьяная и растрёпанная, немного охрипшая от попыток докричаться до музыкантов сквозь гомон клубной толпы». Практически так на самом деле и оказалось. Майя вышла на сцену в белых колготках, курила одну за одной, то и дело прикладываясь к баночке пива. Её надтреснутый голос словно вскрывал невероятно драйвовый нововолновый дэнс. Сразу вспомнились постоянные сравнения шведов с Blondie, но если в музыкальном плане аналогии и правда уместны, что касается образа фронтвумен, вряд ли Майя Иварссон стремится копировать Дебби Харри. The Sounds быстро раскачали публику, так что двигаться хотелось и под явно проходные треки, что уж говорить о хитах. 29 октября официально вышел их новейший альбом «Weekend». Он, в отличие от предшественника, получился не таким оголтело танцевальным. Майя гораздо более спокойно обосновывает причины, которые заставляют её и слушателей не сидеть дома, а предпочесть провести время в клубе. «Я живу для уикенда», — сдержанно поёт она, анализируя и задумываясь над тем, плохо ли, что так до сих пор происходит — или, если происходит, значит надо? The Sounds ещё больше используют синтезаторы, их качает то в dream-pop, то в post-punk, но главным ориентиром и полем выплеска энергии для повзрослевших (и в музыкальном плане тоже) шведов остается new wave.

Dumme Jungs ::: Epic

The Sounds ::: The No Song

The Sounds ::: Better Off Dead

The Sounds ::: Weekend

Все релизы The Sounds

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Ч тобы этот выпуск не превратился в неожиданный бенефис The Sounds, свернем немного в другую сторону и окажемся в английском графстве Норхемптоншир, месте, где родился Том Йорк. Семь лет назад братья Росс и Бен Даффи создали здесь группу, пригласив, в частности бас-гитариста по фамилии Солер. Именно часть имени последнего легла в основу названия проекта Fenech-Soler. В их музыке прослеживаются влияния синти-попа, электро-фанка и техно. Недавно Fenech-Soler записали свежий лонгплей «Rituals».

Fenech-Soler ::: In Our Blood

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Видеоклип

Р одина Bosnian Rainbows — знакомое всем фанатам лучшего сериала всех времен и народов «Breaking Bad» местечко Эль Пасо, штат Техас. Их дебютная одноименная работа вышла в этом году и, если не в десятку, то в более расширенный список лучших записей 2013-го она попадает. Bosnian Rainbows возникли стараниями участника и одного из создателей нео-прог-рокеров The Mars Volta Омара Родригеса-Лопеса. Многие называют его не иначе, как «наследник Джими Хендрикса». Но в Bosnian Rainbows роль главного музыканта ему приходится делить с крайне интересной (это касается и образа, и поведения на сцене, и вокальных данных) певицей Тери Гендер Бендер. Тандем словно переписывает лучшие образцы пост-панка 1980-х гг. Многих новых певиц сравнивают с Сьюзи Сиу, но звучать именно как группа Siouxsie & The Banshees удается единицам, таким как эти техасцы. Bosnian Rainbows переписывают классиков не слово в слово, добавляя больше синтетики и довольно близко подбираясь к Yeah Yeah Yeahs. Но корни их именно там, в сумеречной пост-панковой готике 1980-х гг. и отрывистых откровениях Кристин Херш и её группы Throwing Muses.

Bosnian Rainbows ::: The Eye Fell In Love

Bosnian Rainbows ::: I Cry For You

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Видеоклип

Capital Cities In A Tidal Wave Of Mystery (p) 2013

В след за восходом «боснийский радуг» встречаем жителей Лос-Анджелеса, композиторов и сонграйтеров Райана Мёрчанта и Себу Симоняна. Двое бородатых изобретателей легковесного, наивного и не претендующего на занесение в музыкально-исторические тома electro-попа, назвались Capital Cities и записали бодрый лонгплей, слушая треки с которого, хочется под стать лос-анджелесской парочке нелепо пританцовывать, покачиваясь из стороны в сторону и, широко расставляя разлапистые ладони, смешно перебирать руками. Не знаю, передались ли вам описанные мною ощущения от Capital Cities, как от поп-музыки забавных увальней, но что-то неуловимо роднит их с The 2 Bears, если вы ещё не забыли, кто это. Олдскульные сэмплы, в которых слышатся прифанкованая гитара, приемы из арсенала одиозных голландцев Video Kids, r`n`b-распевки на фоне висящих в воздухе разговоров и легкие росчерки синтетической трубы. Мелькающие слайды времени создают именно то ощущение взрослой игры в детство, когда ты не сидишь в песочнице, а летишь в прозрачных пузырях вместе с нестрашными тиграми, весёлыми слониками и крылатыми китами куда-то в мультипликационную страну.

Capital Cities ::: Patience Gets Us Nowhere Fast

Capital Cities ::: Kangaroo Court

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Видеоклип

Get Well Soon The Scarlet Beast O`Seven Heads (p) 2012

Д алее «Немецкий вундеркинд» Кристиан Гроппер и его проект Get Well Soon, чьё выступление я видел от начала до конца, благо посчастливилось стоять в пяти метрах от сцены. Используя для своего витиеватого ретро-образа штрихи, звуки, завитушки, костюмы и элементы, кажется всех возможных стилей, декаденствующий Константин и компания дают скорее спектакль, чем играют концерт. Прекрасно владеющий различными инструментами Гроппер общается с публикой, как кажется, немного стеснительно, спеша отступить скорее на шаг назад, словно в смежную комнату, где Get Well Soon показывают мастер-класс на тему «как умереть красиво». Появившийся в прошлом году третий альбом «The Scarlet Beast O`Seven Heads» — очевидный реверанс композиторскому таланту Нино Рота и режиссерскому Дарио Ардженто. Итальянский вестерн здесь разыгрывается в декорациях советских сказок. Видео, снятое на центральную вещь пластинки «Roland I Feel You» поражает своим размахом и пугает болезненностью воображения автора. «The Scarlet Beast O`Seven Heads» — не лучшее высказывание Гроппера. Кажется, что он окончательно скрылся в недрах придуманных декораций. Вроде все атрибуты здесь: сжигание кукол, песни про виселицу и последний день Рима, но от ощущения отсутствия внутренней силы никуда не деться. Альбом, к сожалению, не срабатывает на полную и слушается, как саундтрек, теряющий 90% своего потенциала в отрыве от видеоряда или от живого выступления.

Get Well Soon ::: Roland, I Feel You

Get Well Soon ::: A Gallows

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Видеоклип

Подкаст №557 15.10.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Dumme Jungs ::: Epic The Sounds ::: The No Song The Sounds ::: Better Off Dead The Sounds ::: Weekend Fenech-Soler ::: In Our Blood Bosnian Rainbows ::: The Eye Fell In Love Bosnian Rainbows ::: I Cry For You Capital Cities ::: Patience Gets Us Nowhere Fast Capital Cities ::: Kangaroo Court Get Well Soon ::: Roland, I Feel You Get Well Soon ::: A Gallows Максим Горданов

15.10.2013

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