№672:::27.02.2019
Death in June
Essence!(p) 2018
огда-то с фрагмента композиции именно этого человека открывался каждый новый выпуск «ТСЛ». Прилично минуло времени, и вновь Дуглас Пирс и его детище Death In June предстают в своей наиболее эффектной ипостаси гениального альбома «Rose Clouds of Holocaust». В своё время так называемого «апокалиптик-фолка» или дарк-фолка в программе звучало достаточно, и не только в его исполнении. Current 93, Nurse With Wound, Sol Invictus — всё это желанные гости ранних (особенно) лунных эфиров. Что-то пауза затянулась. Видимо, это почувствовал и основатель Death In June, вернувшийся с первым за девять лет новым материалом. При всех, казалось бы, узнаваемых моментах, новый альбом Death In June «Essence!» богаче и живее привычного образа Дугласа П. — Человека в маске, завораживающего звенящими в пустоте колокольчиками и магнетизирующими переборами струнных. Вроде же ничего не происходит, а сумеречный голос постепенно уводит тебя за собой в мир масок и зажжённых в ночи факелов для проведения не вполне понятных ритуалов. Страсть этой братии (хоть Бойда Райса вспомни) к пугающим звукам и антимелодическому терроризму заметна даже здесь, но лишь эпизодами. Все ведь любят петь просто песни. Цельность композиционного ряда пластинки не отдаёт себя до конца в лапы хаоса. В целом, это чуть более гибкий и фривольный по отношению к сложившемуся образу Death In June. Но суть и почерк те же самые, как будто и не было этих 25 лет.
- Death in June :::
God A Pale Curse
- Death in June :::
The Humble Brag
- Death in June :::
The Dance Of Life — To Shoot A Valkyrie
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Charlotte Gainsbourg
Rest(p) 2017
арлотта Генсбур унаследовала много хорошего у своего великого отца. В первую очередь, характерный чувственный голос, открывшийся миру в том самом их провокационном дуэте. Шарлотта больше известна как талантливая актриса, в которой, в частности, души не чает Ларс фон Триер. Не так уж часто обращаясь к музыке, она привлекает к работе отличных коллабораторов. Бек, Джарвис Кокер, Нил Хэннон — все они помогали Шарлотте в своё время. Не стал исключением и «Rest». Здесь мы встречаем Оуэна Паллета, одного из участников Daft Punk, и даже сэра Пола Маккартни собственной персоной. Пластинка невероятно личная, основанная на дневниках певицы, которые она ведёт на французском и английском языках. Так же строятся и её тексты. Все они, в первую очередь, требуют сопереживания: тут мало веселья, зато всё в порядке с разбитыми вазами, которых не склеишь, страданиями души и призраками чувств, отношений и ушедших людей.
- Charlotte Gainsbourg :::
Ring-a-Ring O` Roses
- Charlotte Gainsbourg :::
Kate
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Gene Loves Jezebel
Dance Underwater(p) 2017
е покидаем волну одухотворённого упадничества и, впервые на «ТСЛ», встречаемся с группой, основанной ещё в 1982 году. Очередной отличный коллектив как-то всё это время ускользал с наших радаров; исправляемся немедленно. Тем более, повод отличный: выпущенный после долгого перерыва новый альбом — и какой! Прошу любить и жаловать группу Gene Loves Jezebel, молчавшую целых 13 лет. Их смело можно назвать ветеранами пост-панка в его мелодичном таком андрогинном готик-глэм варианте. При желании диск «Dance Underwater» можно считать образцовым нововолновым альбомом. У суровых готов он, вероятно, вызовет улыбку, но любители пост-панка и новой волны (в широком смысле) должны его оценить. Он невероятно светлый, весенний и романтичный. А теперь самое интересное: группу создали братья-близнецы из Уэльса Майкл и Джей Эстоны, однако с некоторых пор пути их разошлись, и существует два варианта Gene Loves Jezebel. Соответственно, у Джея английский вариант, у Майкла — американский. И сегодня мы слушаем именно Gene Loves Jezebel UK.
- Gene Loves Jezebel :::
Summertime
- Gene Loves Jezebel :::
How Do You Say Goodbye (to Someone You Love)
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The Roots Engine
Perpetual Travel(p) 2018
he Roots Engine — коллектив из Франции, не зацикливающийся на чистом регги или дабе, хотя всё это в арсенале, безусловно, имеется. Парижане используют соул, фанк, блюз, рок, джаз и так далее. Их новый диск называется «Perpetual Travel», и в плане огненной полистиличности невероятно хорош трек «The Soul Hunter» — в первую очередь, благодаря вокалистке.
- The Roots Engine :::
One by One
- The Roots Engine :::
The Soul Hunter
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First Aid Kit
Tender OfferingsEP 2018
завершение вновь слово девушкам, да каким! Уверен, помните вы отличный диск «Ruins» шведских сестёр Йоханы и Клары Сёдерберг, так же известных как First Aid Kit. Если нет, обязательно отыщите его в архивах программы. Вслед за тем лонгплеем сёстры выпустили четырёхтрековый EP. Может, эти песни и не такие яркие, как на большом релизе, но мимо них проходить мне как-то не захотелось.
- First Aid Kit :::
Ugly
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- Видеоклип
Подкаст №67227.02.2019:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)
- Charlotte Gainsbourg :::
Ring-a-Ring O` Roses
- Charlotte Gainsbourg :::
Kate
- Gene Loves Jezebel :::
Summertime
- Gene Loves Jezebel :::
How Do You Say Goodbye (to Someone You Love)
- The Roots Engine :::
One by One
- The Roots Engine :::
The Soul Hunter
- Death in June :::
God A Pale Curse
- Death in June :::
The Humble Brag
- Death in June :::
The Dance Of Life — To Shoot A Valkyrie
- First Aid Kit :::
Ugly
Максим Горданов
27.02.2019
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