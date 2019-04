:::

огда-то с фрагмента композиции именно этого человека открывался каждый новый выпуск «ТСЛ». Прилично минуло времени, и вновь Дуглас Пирс и его детище Death In June предстают в своей наиболее эффектной ипостаси гениального альбома «Rose Clouds of Holocaust». В своё время так называемого «апокалиптик-фолка» или дарк-фолка в программе звучало достаточно, и не только в его исполнении. Current 93, Nurse With Wound, Sol Invictus — всё это желанные гости ранних (особенно) лунных эфиров. Что-то пауза затянулась. Видимо, это почувствовал и основатель Death In June, вернувшийся с первым за девять лет новым материалом. При всех, казалось бы, узнаваемых моментах, новый альбом Death In June «Essence!» богаче и живее привычного образа Дугласа П. — Человека в маске, завораживающего звенящими в пустоте колокольчиками и магнетизирующими переборами струнных. Вроде же ничего не происходит, а сумеречный голос постепенно уводит тебя за собой в мир масок и зажжённых в ночи факелов для проведения не вполне понятных ритуалов. Страсть этой братии (хоть Бойда Райса вспомни) к пугающим звукам и антимелодическому терроризму заметна даже здесь, но лишь эпизодами. Все ведь любят петь просто песни. Цельность композиционного ряда пластинки не отдаёт себя до конца в лапы хаоса. В целом, это чуть более гибкий и фривольный по отношению к сложившемуся образу Death In June. Но суть и почерк те же самые, как будто и не было этих 25 лет.