№556

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The National Trouble Will Find Me (p) 2013

В окалист The National Мэтт Бернингер накануне выхода шестого альбома говорил, что на этот раз они не собирались никому ничего доказывать. Интересно, что именно они хотели доказать все предыдущие годы? Удивили калькой клипа «Звуков Му» на песню «Грубый Закат», это да. Трек называется «Sea of Love» и как раз в его тексте содержится фраза, давшая название всей работе — «Trouble Will Find Me». Шестая пластинка бруклинцев, вышедшая на 4AD, может подтвердить их репутацию меланхоликов несколькими песнями — они не хуже и не сильно лучше тех, что мы уже слышали начиная с альбома «Alligator». The National грустят, что всё в мире устроено как-то криво, поют о своих демонах — братья и сестры которых, уверен, живут в головах двух третей населения планеты. Эти истории не ярки, но их нельзя не рассказывать, потому что чаще всего реальность выглядит именно так. Не то чтобы совсем хмуро, а, скорее, естественно, по-человечески. Бернингер то включает ставший родным баритон, а то вдруг поёт несколько выше, исполняя шедевры небритой мужской романтики, как в песне про бесчувственное огнеупорное сердце.

The National ::: Don`t Swallow the Cap

The National ::: Fireproof

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Видеоклип

К анадцы Crystal Castles, создавшие образ скандальной, дикой и опасной парочки, от которой можно ждать чего угодно, давно всех предупредили: «мы играем трэш с элементами трэша». Третья пластинка Итана Ката и Эллис Глас (имена ненастоящие) озаглавлена, естественно, «Crystal Castles III» (а дальше будет и «IV», и «V», пока не надоест). Итан и Эллис сразу сошлись на том, что в музыке со времен The Stooges и Joy Division ничего не происходит. Поэтому нужно придумать смесь из электропанка, диско и готики, максимально её упростить, добавить истеричного нерва, перегрузить визжащий вокал и выплескивать всё это в зал, бросая туда время от времени и свои собственные тела. В их руках изнывают синтезаторы с вонзающимися в них дрелями и летящей стальной и пластиковой стружкой. Искрятся провода и стонут сознательно загнанные в восьмибитные тиски мелодии, только пытающиеся быть простыми и ненавязчивыми, но попадающими под то же сверло. Альбом «III» записывался в Варшаве и Берлине. Итан, начисто отвергая компьютер, фиксировал всё прямо на ленту, стараясь сохранить только первые дубли, ибо в них и заключено самое ценное — «полное выражение идеи».

Crystal Castles ::: Plague

Crystal Castles ::: Sad Eyes

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Видеоклип

С юности Михаэль Воллни предпочитал слушать, читать и смотреть те произведения, где отчетливо прорисовывались нотки мистики и мрачной задумчивости. Фильмы Дэвида Кроненберга и Дарио Ардженто, музыка Кейта Джаррета и Бьорк — вот лишь частица того, что питало и питает немецкого пианиста. В его музыке много отсылок и к сочинениям XIX века, и к неоклассике, и к минимализму, и к contemporary джазу. Воллни выступает как сольно, так и руководя трио, в состав которого кроме него входят басистка Eva Kruse и барабанщик Eric Shaefer. В прошлом году они выпустили отлично принятый диск «Wasted & Wanted». Его сразу признали выдающейся работой и в жанре неоклассики, и по ведомству современного джаза. Некоторые небезосновательно говорят о том, что живость и естественность записи во многом стала возможной из-за отчетливого влияния рока, панка и хип-хопа. В этом немалая заслуга Эрика Шафера. Трио переиначивает музыку Шуберта и Малера, делает фантастический римейк на «Das Model» Kraftwerk, использует шелестящие древнекитайские гонги. Особенно красиво они смотрятся в финальном произведении «Whiteout», написанном Воллни для белых клавиш фортепиано.

Michael Wollny`s [em] ::: Das Model

Michael Wollny`s [em] ::: Cembalo Manifeszt

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Phosphorescent Muchacho (p) 2013

К арьера жителя Алабамы, композитора и певца Мэтью Хоука началась 13 лет назад и практически сразу он удостоился сравнений с самим Бобом Диланом. Всё это время Мэтью известен как Phosphorescent, и, пожалуй, то, что он исполняет, можно классифицировать как indie-country. Шестая пластинка Хоука вышла в марте и сразу же была признана альбомом месяца в профильной прессе. Называется она «Muchacho», то есть «Мальчик». Испанское слово в данном случае не случайно. В течение долгого периода музыкант находился в серьезном раздрае, всё валилось из рук. Неприятности в личной жизни побудили его собраться за три часа и уехать в Мексику с гитарой в руках. Там, на полуострове Юкатан и был придуман «Muchacho». Если вспомнить сравнения с Диланом, то в очередной раз можно сказать, что такие записи сложно слушать, находясь вне контекста и не зная языка, но, как правило, пара-тройка зацепок всегда происходит. Комбинируя гитарное сонграйтерство с электронным лоу-фаем, Phosphorescent в одном случае сделал что-то сильно похожее на одновременно Can и T.Rex. В другом (и самом показательном) — сочинил лучшую здесь «Песню для Зулы». Выстроив каркас на повторяющихся паттернах электронного бита, дабовом эхе и словно закольцованной скрипке, Мэтью, интонируя точно по-дилановски, рассказывает шестиминутную историю, в которой вроде бы и нет развития, но хочется, чтобы не было финала.

Phosphorescent ::: Right On/Ride On

Phosphorescent ::: Song For Zula

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Congo Natty Jungle Revolution (p) 2013

Д жангла или драм-н-бэйса что-то давненько не появлялось на «ТСЛ» — несмотря на то, что прародителем ответвлений является даб, которым я вас питаю регулярно. Мастер старой школы, непосредственно причастный к рождению стиля, — Майкл Энтони Уэст, известный как основатель группы Double Trouble. Он выпустил под сценическим ником Congo Natty альбом «Jungle Revolution». Первоначально, когда Майкл был известен в основном как Rebel MC, в нём видели чуть ли не британский ответ MC Hammer. Но сам себя он в таком качестве не рассматривал и предпочел уйти в андеграунд, больше экспериментировать и не думать о мировой славе — или делать вид, что она его не особо интересует. Жизнь в Тоттенхеме отнюдь не была простой: конфликты на расовой почве и притеснения со стороны полиции из-за активной гражданской позиции были спутниками Майкла, ему даже пришлось уехать в Эфиопию. Вернувшись в Брикстон, Rebel MC не обнаружил каких-то сдвигов к лучшему: изменились окружающие обстоятельства, но не суть. Он основал несколько лейблов и продолжил активно заниматься музыкой довольно широкого спектра, параллельно всё более погружаясь в растафарианство. Но именно музыка всегда была его рупором и оружием, и созданный под вывеской Congo Natty «Jungle Revolution» — не просто альбом, это позиция, агрессивный ответ солдат Джа тому, что насаждает система Вавилона. По сути, Congo Natty — проект не одного человека. В записи диска поучаствовали не последние люди в мире джангла и драм-н-бэйса (такие, например, как Benny Page и Vital Elements) плюс различные вокалисты. Он и воспринимается, в первую очередь, как труд коллективный; здесь не тот случай, когда определенный артист набирает людей для воплощения своих планов. «Jungle Revolution» — довольно жесткое, социально ориентированное высказывание на тему сегодняшнего состояния общества и месте в нём самого джангла как стиля. Судя по результату, последний вполне жив и здоров, легко меняет темп и степень жесткости, с удовольствием уходит в даб и позволяет вести себя жирному дребезжащему, дабстеповому басу. Революция зиждется на олдскульной закваске, без обязательных атрибутов вроде винилового треска, зато со свистящими пулями и засэмплированными кинодиалогами. Этот джангл понятно, как и кем выращен, он свеж, местами яростен и крайне увлекателен из-за частой ломки ритма, разнокалиберности певцов и постоянных маневрирований по лабиринту стилевых островков, встречающихся по течению roots reggae реки.

Congo Natty ::: UK Allstars (Congo Natty Meets Benny Page Mix)

Congo Natty ::: London Dungeons (Congo Natty Meets Boyson and Crooks Mix)

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Э лектронный музыкант Дарен Каннингхэм из английского Вулверхэмптона когда-то вдохновлялся фанком и арт-роком, а позже хаусом, дабстепом и техно. Ныне мистер Каннингхэм интересуется произведениями Стива Райха, древней историей и библейскими сюжетами. Он взял себе сценический псевдоним Actress и записывает фантомную, позднее осеннюю электронную музыку, работая преимущественно с аналоговым звуком. То, что делает Дарен, лучше всего можно описать термином «абстрактная электроника». Это, конечно не про танцы, даже не про странные. Бит здесь ускоряется единожды, в предпоследнем треке «The Lord`s Graffiti» . Вообще на диске «Покойся с Миром» названия многих песен имеют религиозную окраску (например, короткая зарисовка «Святая Вода» или трек «Пещеры Рая»). Музыку Actress непросто классифицировать, зато в ней интересно копаться, выискивать слои и разглядывать за толщей электронного пуха ускользающую, неясную мелодию, как в вещице «Ворон».

Actress ::: Caves of Paradise

Actress ::: Raven

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Подкаст №556 01.10.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





The National ::: Don`t Swallow the Cap The National ::: Fireproof Crystal Castles ::: Plague Crystal Castles ::: Sad Eyes Michael Wollny`s [em] ::: Das Model Michael Wollny`s [em] ::: Cembalo Manifeszt Phosphorescent ::: Right On/Ride On Phosphorescent ::: Song For Zula Congo Natty ::: UK Allstars (Congo Natty Meets Benny Page Mix) Congo Natty ::: London Dungeons (Congo Natty Meets Boyson and Crooks Mix) Actress ::: Caves of Paradise Actress ::: Raven Максим Горданов

01.10.2013

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