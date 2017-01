:::

окалист The National Мэтт Бернингер накануне выхода шестого альбома говорил, что на этот раз они не собирались никому ничего доказывать. Интересно, что именно они хотели доказать все предыдущие годы? Удивили калькой клипа «Звуков Му» на песню «Грубый Закат», это да. Трек называется «Sea of Love» и как раз в его тексте содержится фраза, давшая название всей работе — «Trouble Will Find Me». Шестая пластинка бруклинцев, вышедшая на 4AD, может подтвердить их репутацию меланхоликов несколькими песнями — они не хуже и не сильно лучше тех, что мы уже слышали начиная с альбома «Alligator». The National грустят, что всё в мире устроено как-то криво, поют о своих демонах — братья и сестры которых, уверен, живут в головах двух третей населения планеты. Эти истории не ярки, но их нельзя не рассказывать, потому что чаще всего реальность выглядит именно так. Не то чтобы совсем хмуро, а, скорее, естественно, по-человечески. Бернингер то включает ставший родным баритон, а то вдруг поёт несколько выше, исполняя шедевры небритой мужской романтики, как в песне про бесчувственное огнеупорное сердце.