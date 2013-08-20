№553

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Clinic Free Reign (p) 2012

Л иверпульская группа Clinic существует уже 16 лет. Изначально они вдохновлялись творчеством The Velvet Underground и Suicide, используя гитары и синтезаторы в стилистике кумиров — и вообще играя неформатный, странный, своеобычный рок, принимающий то жесткие, то характерные для chamber-попа или краута интонации. Участники квартета предпочитают появляться в медицинским масках — в точности как на любимой рокерами обложке пластинки группы Rainbow «Трудноизлечимый». Музыка, однако, у ливерпульцев совсем другая. На своей седьмой студийной пластинке «Free Reign» Clinic изобразили нечто среднее между краут и спейс-роком. Вышел он на лейбле Domino Records, а микшировать его помогал Даниэль Лопатин. Музыканты, как обычно, записали весь материал самостоятельно, а Domino не вмешивается в процесс, что устраивает обе стороны. Чуть позже, кстати, вышел диск «Free Reign-2» с альтернативными версиями песен. Название можно перевести как «Полная Свобода», но Clinic никогда и не были ортодоксами. Так что тому, что на этот раз их унесло в большей степени электронный, чем ориентированный на рок кислотный трип с флейтами и кларнетами, нет ничего удивительного. Вокалист Эйд Блэкберн часто подчеркивает, что для них важно избегать коммерческого давления, впитывать и использовать как можно больше разных музыкальных форм. Он говорит, что новый диск записывался под влиянием таких групп, как Hawkwind, Cabaret Voltaire, Silver Apples, а также Sun Ra и джаза в широком смысле.

Clinic ::: Seamless Boogie Woogie, BBC2 10pm (rpt)

Clinic ::: Seesaw

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Melanie Pain Bye Bye Manchester (p) 2012

Н а второе у нас френч-поп от девушки по имени Мелани Пейн. Это та самая Мелани, что когда пела в составе M83, но стала известной, в первую очередь, конечно по участию в проекте Nouvelle Vague. Вторая сольная работа певицы называется «Bye Manchester». Как выяснилось, Мелани Пейн большая фанатка группы The Smiths: в юности она мечтала гулять по улицам Манчестера и пить кофе в компании Моррисси. Первое сбылось. Энергетика улиц города необычайно её вдохновила, многие песни были придуманы именно здесь. Она не слушала никакой музыки, не посещала клубы и тусовки, много гуляла и читала, в основном, книги Вирджинии Вульф и англоязычную поэзию. «Если я погружаюсь в процесс работы, то мне нужно непременно закончить треки и тогда можно отдохнуть», — признается певица. Уезжая в Париж, она решила назвать альбом именно так: «Пока, пока, Манчестер». Мелани очень радует тот факт, что оставаться узнаваемой и в Лондоне, и в Сингапуре ей помогают спетые именно на французском песни: «Мне говорят, что я делаю британский поп на французском языке и мне это очень нравится». На английском Мелани Пейн тоже поёт. Послушаем одну из лучших вещей альбома, исполненную вместе с английским сонграйтером Эдом Хэркортом.

Melanie Pain ::: Fluo

Melanie Pain feat. Ed Harcout ::: Black Widow

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Видеоклип

Dubmatix Rebel Massive (p) 2013

Д жесси Кинг — настоящее имя музыканта, известного как Dubmatix. С раннего детства он увлекся регги, общаясь с эмигрировавшими в Торонто с Ямайки артистами. Выпуская пластинки одну смелее другой, Кинг обнаружил себя как человека, склонного соединять ямайские стили с электроникой, драм-н-бейсом, дабстепом, роком, использовать как можно больше нестандартных решений, в то же время, сохраняя обязательную верность roots reggae. Отсюда и его успешное сотрудничество с персонажами, типа У-Роя, Корнера Кэмпбелла или Хораса Энди, легендарного певца, сотрудничавшего, в частности, с Massive Attack. Все они, как и многие другие, приняли участие в записи нового диска Dubmatix «Rebel Massive». Он стал пятым в дискографии Джесси Кинга.

Dubmatix feat. U Roy & Corner Campbell ::: She`s In Love

Dubmatix feat. Luciano ::: Seeds Of Love & Life

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G udrun Gut — бывшая участница Einstürzende Neubauten и Malaria!, основательница собственных леблов, активно продвигающая молодых артистов и вообще всё новое и необычное, отвлекшись от участия в различных проектах, записала и выпустила первый за пять лет диск «Wildfire». Несмотря на то, что Гудрун много чего сделала как музыкант, «Wildfire» фактически только второй её сольный альбом — после вышедшего пять лет назад «I Put a Record On». Диск не зря называется «Дикая Природа». Артистка записывала его в сельской глуши где-то на севере Германии, и частые визиты в лес прямым образом отразились на ткани пластинки. Она использует записанные здесь же звуки, какие-то бряцания, шелест, щебет, возню и шорох, утробные духовые, нанизанные на странно звучащий даб; шаманское, сильно замедленное техно и африканские перкуссии. Довольно неожиданно смотрится кавер на песню Тины Тёрнер «Simply The Best», особенно после слов «Как я могу двигаться, не убивая что-то». Цели испугать, погрузившись в чащу и обрастая страшилками, у Гудрун Гут нет — скорее, она, углубляясь в мир дикой природы, ступает всё медленнее и медленнее, боясь уничтожить даже микроорганизм и, в конце концов, останавливается, позволяя лесу транслировать сигналы через себя.

Gudrun Gut ::: Tiger

Gudrun Gut ::: Erinnerung

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Ebo Taylor Appia Kwa Bridge (p) 2012

З наменитый нигериец Фела Кути, официально считающийся изобретателем афробита, в лондонской школе музыки учился с человеком по имени Эбо Тэйлор, ставшем впоследствии королем близкого стиля highlife — смеси джаз-рока и традиционных песен народа Фанти, оформившегося сто лет назад. Развернув бурную деятельность в рамках континента, участвуя сразу в нескольких проектах и продюсируя другие, Эбо Тейлор за шестьдесят с лишним лет своей карьеры не выпустил ни одной пластинки, ориентированной на аудиторию остального мира, — став в то же время самым заслуженным музыкантом Ганы. Когда африканскому подвижнику исполнилось 74 года, вышел первый его международный диск «Любовь и смерть». Спустя пару лет последовал и второй.

Ebo Taylor ::: Yaa Amponsah

Ebo Taylor ::: Assom Dwee

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В заключение у нас будет музыка, идеально подходящая для путешествия в мир чудесных снов. Её автор — гитарист, обладающий своим собственным уникальным, узнаваемым почерком. Зовут его Робин Гатри. Главный конструктор звука одной из лучших групп всех времен и народов Cocteau Twins, шеф лейбла Bella Union и создатель дуэта Violet Indiana отметился очередной сольной работой «Fortune». Его манера, кажется, нисколько не изменилась, став только чуть более разряженной. «Fortune» слушается как отзвук и напоминание о «Близнецах Кокто». И как всякое эхо, оно не может в полной мере заменить то, от чего отражается.

Robin Guthrie ::: Ladybird

Robin Guthrie ::: Lavona`s Life

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Подкаст №553 20.08.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Clinic ::: Seamless Boogie Woogie, BBC2 10pm (rpt) Clinic ::: Seesaw Melanie Pain ::: Fluo Melanie Pain feat. Ed Harcout ::: Black Widow Dubmatix feat. U Roy & Corner Campbell ::: She`s In Love Dubmatix feat. Luciano ::: Seeds Of Love & Life Gudrun Gut ::: Tiger Gudrun Gut ::: Erinnerung Ebo Taylor ::: Yaa Amponsah Ebo Taylor ::: Assom Dwee Robin Guthrie ::: Ladybird Robin Guthrie ::: Lavona`s Life Максим Горданов

20.08.2013

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