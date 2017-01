:::

Ч

етверо «редакторов» представляют разные провинциальные английские города, но местом, где Editors образовались, считается Бирмингем. Над записью новой пластинки им, правда, пришлось потрудиться втроем — гитарист Крис Урбанович из состава вышел. С первых шагов Editors (первоначально называвшиеся Snowfield) классифицировались, как группа панк-ривайвла. Они были номинированы на премию Mercury, с ними работал знаменитый продюсер Flood. В нынешнем виде коллектив находится в мгновениях перед тем, как сделать первые шаги по газону больших стадионов — и как раз сейчас их и следует «ловить». Манера пения Тома Смита, уход от синтетического звучания в пользу лучших образцов английского пост-панка и скрипичной патетики, всё это роднит бирмингенцев сразу и с The Stranglers, и с Interpol, и с Arcade Fire. Альбом выстроен так, что лёгкие провисы совершенно незаметны и даже бонус-диск с пятью песнями (две из которых акустические версии основных треков) не выглядит ненужным довеском. «The Weight of Your Love» записывался в помещении старого театра в Нэшвилле, и это тот случай, когда постановке не нужны антракты, а, скорее, требуется продолжение.