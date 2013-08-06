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TopList

№552

:::06.08.2013

Editors

The Weight of Your Love

(p) 2013
Ч

етверо «редакторов» представляют разные провинциальные английские города, но местом, где Editors образовались, считается Бирмингем. Над записью новой пластинки им, правда, пришлось потрудиться втроем — гитарист Крис Урбанович из состава вышел. С первых шагов Editors (первоначально называвшиеся Snowfield) классифицировались, как группа панк-ривайвла. Они были номинированы на премию Mercury, с ними работал знаменитый продюсер Flood. В нынешнем виде коллектив находится в мгновениях перед тем, как сделать первые шаги по газону больших стадионов — и как раз сейчас их и следует «ловить». Манера пения Тома Смита, уход от синтетического звучания в пользу лучших образцов английского пост-панка и скрипичной патетики, всё это роднит бирмингенцев сразу и с The Stranglers, и с Interpol, и с Arcade Fire. Альбом выстроен так, что лёгкие провисы совершенно незаметны и даже бонус-диск с пятью песнями (две из которых акустические версии основных треков) не выглядит ненужным довеском. «The Weight of Your Love» записывался в помещении старого театра в Нэшвилле, и это тот случай, когда постановке не нужны антракты, а, скорее, требуется продолжение.


Vive La Fête

2013

(p) 2013
Н

овый диск бельгийского дуэта Vive La Fête называется «2013». На службе у Vive La Fête синти-поп, электро, энергетика панка и декадентская эстетика. Проект появился в 1997 году, когда экс-бас-гитарист недавно помянутой здесь добрым словом группы dEUS Danny Mommens решил немного отвлечься и поиграть танцевальную музыку с подружкой, бывшей моделью по имени Els Pynoo. Первые опыты дуэта, чье название можно перевести, как «Пусть вечеринка продолжается!» были инспирированы песнями Сержа Генсбура, не без доли китча и слезливой романтики. После того как всё это услышал Карл Лагерфельд, бельгийцам был дан зеленый свет, и песни Vive La Fête зазвучали в различных fashion-шоу по всему миру. Что может быть лучше для раскрутки? Ныне Дэнни и Элс выступают в компании басиста, клавишника и барабанщика. Перед выпуском новой пластинки они объехали с выступлениями весь мир, от Швеции до Колумбии. Побывали и в России.


Gentleman

New Day Dawn

(p) 2013
C

ледующая остановка у нас будет в Германии, где проживает и творит, по мнению одного авторитетного издания, «пожалуй, самый успешный европейский регги-артист сегодняшнего дня». Сам он себя называет просто — Джентльмен. Его успеху сильно поспособствовало сотрудничество с продюсером Бенни Бланко, среди клиентов которого такие неформатные для «ТСЛ» артисты как Джастин Бибер и Кэти Перри. «New Day Dawn» уже шестой альбом Джентльмена. Он, в отличие от первых работ, не ориентирован строго на хип-хоп или roots-reggae. Здесь, скорее, представлен микс: акустические баллады соседствуют с modern reggae, электронная танцевальная музыка с дабом, а саксофоны с элементами того же хип-хопа. Для тех, кто неплохо ориентируется в ямайской музыке, «New Day Dawn» вполне может показаться поверхностным. Так и есть, но с точки зрения популяризации околореггийных вибраций ему высший балл.


Ultraista

(p) 2012
И

звестные (в частности, по совместному музицированию в Atoms For Peace) продюсер Найджел Голдрич и мультиинструменталист Джои Варонкер, рекрутировав певицу Лауру Беттинсон, создали трио Ultraista. Название было взято из испанского литературного течения начала XX века ultraismo. Одноименный дебютный диск трио вышел на лейбле Temporary Residence 3 октября прошлого года. Работа над ним продолжалась в течение почти трёх лет (видимо, сказались занятость музыкантов в параллельных проектах или желание довести конечный продукт до совершенства). Музыка у экс-продюсера Radiohead, экс-барабанщика R.E.M. и лондонской вокалистки получилась довольно многослойной. В некоторых моментах Ultraista сильно напоминают Stereolab из-за акцентированной увлеченности краут-роком. Кроме последнего трио использует элементы трип-хопа, инди-попа и этно. К основному треклисту пластинки добавлены два ремикса: один сделал Дэвид Линч, другой — Киран Хебден (он же Four Tet). Хебден выбрал для переработки самый первый трек группы, вышедшую синглом вещицу «Smalltalk».


David Lynch

The Big Dream

(p) 2013
Н

е случайно в описании предыдущего релиза зашла речь о великом режиссере: 16 июля состоялся официальный релиз его формально второго сольного альбома «The Big Dream». Сам Дэвид Линч говорит, что диск стал логическим продолжением, следующей частью первенца «Crazy Clown Time», вышедшего в 2011 году. Записывать его было уже легче, чем два года назад, а в процессе режиссеру помогали его сын и шведская певица Люкке Ли. В лучших моментах пластинки Линч одновременно напоминает Уэйтса и Дэвида Томаса.


Подкаст №552

06.08.2013:::22:00:::91 FM


  1. Editors :::

    The Weight

    скачать
  2. Editors :::

    Sugar

    скачать
  3. Vive La Fête :::

    Je Souhaite

    скачать
  4. Vive La Fête :::

    Alexandrie, Alexandra

    скачать
  5. Gentleman :::

    Walk Away

    скачать
  6. Gentleman :::

    Where Is The Love

    скачать
  7. Ultraista :::

    Static Light

    скачать
  8. Ultraista :::

    Smalltalk (Four Tet rmx)

    скачать
  9. David Lynch :::

    Cold Wind Blowin`

    скачать
  10. David Lynch :::

    The Line It Curves

    скачать

Максим Горданов
06.08.2013

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