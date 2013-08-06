№552:::06.08.2013
Editors
The Weight of Your Love(p) 2013
етверо «редакторов» представляют разные провинциальные английские города, но местом, где Editors образовались, считается Бирмингем. Над записью новой пластинки им, правда, пришлось потрудиться втроем — гитарист Крис Урбанович из состава вышел. С первых шагов Editors (первоначально называвшиеся Snowfield) классифицировались, как группа панк-ривайвла. Они были номинированы на премию Mercury, с ними работал знаменитый продюсер Flood. В нынешнем виде коллектив находится в мгновениях перед тем, как сделать первые шаги по газону больших стадионов — и как раз сейчас их и следует «ловить». Манера пения Тома Смита, уход от синтетического звучания в пользу лучших образцов английского пост-панка и скрипичной патетики, всё это роднит бирмингенцев сразу и с The Stranglers, и с Interpol, и с Arcade Fire. Альбом выстроен так, что лёгкие провисы совершенно незаметны и даже бонус-диск с пятью песнями (две из которых акустические версии основных треков) не выглядит ненужным довеском. «The Weight of Your Love» записывался в помещении старого театра в Нэшвилле, и это тот случай, когда постановке не нужны антракты, а, скорее, требуется продолжение.
- Editors :::
The Weight
- Editors :::
Sugar
- Все релизы Editors
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Vive La Fête
2013(p) 2013
овый диск бельгийского дуэта Vive La Fête называется «2013». На службе у Vive La Fête синти-поп, электро, энергетика панка и декадентская эстетика. Проект появился в 1997 году, когда экс-бас-гитарист недавно помянутой здесь добрым словом группы dEUS Danny Mommens решил немного отвлечься и поиграть танцевальную музыку с подружкой, бывшей моделью по имени Els Pynoo. Первые опыты дуэта, чье название можно перевести, как «Пусть вечеринка продолжается!» были инспирированы песнями Сержа Генсбура, не без доли китча и слезливой романтики. После того как всё это услышал Карл Лагерфельд, бельгийцам был дан зеленый свет, и песни Vive La Fête зазвучали в различных fashion-шоу по всему миру. Что может быть лучше для раскрутки? Ныне Дэнни и Элс выступают в компании басиста, клавишника и барабанщика. Перед выпуском новой пластинки они объехали с выступлениями весь мир, от Швеции до Колумбии. Побывали и в России.
- Vive La Fête :::
Je Souhaite
- Vive La Fête :::
Alexandrie, Alexandra
- Все релизы Vive La Fête
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Gentleman
New Day Dawn(p) 2013
ледующая остановка у нас будет в Германии, где проживает и творит, по мнению одного авторитетного издания, «пожалуй, самый успешный европейский регги-артист сегодняшнего дня». Сам он себя называет просто — Джентльмен. Его успеху сильно поспособствовало сотрудничество с продюсером Бенни Бланко, среди клиентов которого такие неформатные для «ТСЛ» артисты как Джастин Бибер и Кэти Перри. «New Day Dawn» уже шестой альбом Джентльмена. Он, в отличие от первых работ, не ориентирован строго на хип-хоп или roots-reggae. Здесь, скорее, представлен микс: акустические баллады соседствуют с modern reggae, электронная танцевальная музыка с дабом, а саксофоны с элементами того же хип-хопа. Для тех, кто неплохо ориентируется в ямайской музыке, «New Day Dawn» вполне может показаться поверхностным. Так и есть, но с точки зрения популяризации околореггийных вибраций ему высший балл.
- Gentleman :::
Walk Away
- Gentleman :::
Where Is The Love
- Все релизы Gentleman
- Обсудить в гостевой книге
Ultraista(p) 2012
звестные (в частности, по совместному музицированию в Atoms For Peace) продюсер Найджел Голдрич и мультиинструменталист Джои Варонкер, рекрутировав певицу Лауру Беттинсон, создали трио Ultraista. Название было взято из испанского литературного течения начала XX века ultraismo. Одноименный дебютный диск трио вышел на лейбле Temporary Residence 3 октября прошлого года. Работа над ним продолжалась в течение почти трёх лет (видимо, сказались занятость музыкантов в параллельных проектах или желание довести конечный продукт до совершенства). Музыка у экс-продюсера Radiohead, экс-барабанщика R.E.M. и лондонской вокалистки получилась довольно многослойной. В некоторых моментах Ultraista сильно напоминают Stereolab из-за акцентированной увлеченности краут-роком. Кроме последнего трио использует элементы трип-хопа, инди-попа и этно. К основному треклисту пластинки добавлены два ремикса: один сделал Дэвид Линч, другой — Киран Хебден (он же Four Tet). Хебден выбрал для переработки самый первый трек группы, вышедшую синглом вещицу «Smalltalk».
- Ultraista :::
Static Light
- Ultraista :::
Smalltalk (Four Tet rmx)
- Все релизы Ultraista
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
David Lynch
The Big Dream(p) 2013
е случайно в описании предыдущего релиза зашла речь о великом режиссере: 16 июля состоялся официальный релиз его формально второго сольного альбома «The Big Dream». Сам Дэвид Линч говорит, что диск стал логическим продолжением, следующей частью первенца «Crazy Clown Time», вышедшего в 2011 году. Записывать его было уже легче, чем два года назад, а в процессе режиссеру помогали его сын и шведская певица Люкке Ли. В лучших моментах пластинки Линч одновременно напоминает Уэйтса и Дэвида Томаса.
- David Lynch :::
Cold Wind Blowin`
- David Lynch :::
The Line It Curves
- Все релизы David Lynch
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №55206.08.2013:::22:00:::91 FM
- Editors :::
The Weight
- Editors :::
Sugar
- Vive La Fête :::
Je Souhaite
- Vive La Fête :::
Alexandrie, Alexandra
- Gentleman :::
Walk Away
- Gentleman :::
Where Is The Love
- Ultraista :::
Static Light
- Ultraista :::
Smalltalk (Four Tet rmx)
- David Lynch :::
Cold Wind Blowin`
- David Lynch :::
The Line It Curves
Максим Горданов
06.08.2013
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD