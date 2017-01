:::

Н

ачнем со второго альбома семейного дуэта — неутомимого Фрэнка Блэка и его супруги Вайолет Кларк. Фронтмен Pixies может похвастать внушительной сольной дискографией, где есть пластинки — как удачные, так и полупроходные — но то, что они создали вместе с супругой четыре года назад, явно им в актив. Семейный проект купивших недвижимость в герцогстве Люксембург Фрэнка и Вайолет получил, соответственно, название Grand Duchy. Дебютный альбом оказался на редкость сильным (мои восторги по поводу тех песен можно найти на сайте), вторая пластинка чуть менее убедительна. Она называется «Let the People Speak». «Дайте людям сказать», ну или «Пусть говорят» — поле большей активности супруги Блэка: она проявляет себя как автор текстов и основной вокалист, в то время как на их первенце главенствовал именно Фрэнк. Он отдал ей вожжи, сам сосредоточившись на туре с Pixies. Тем не менее, мне показались наиболее удачными номера, где поёт глава семьи. Поёт, но не стремиться доказать, что он круче. Очевидно, какое удовольствие от совместной работы получают участники дуэта. Именно поэтому лучшими на несколько затянутом «Let the People Speak» стали «Shady» и «Where Is John Frum». В конце практически каждой композиции ставится не точка, а такой закадровый комментарий. Упоминаются Лу Рид, Джон Кейл, многократно повторяется слово «музыка» на русском языке. Конечно, выбранные треки Grand Duchy сильно напоминают о Pixies, но разве плохо, когда что-то хорошее так похоже на что-то очень хорошее?