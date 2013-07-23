№551

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Grand Duchy Let the People Speak (p) 2012

Н ачнем со второго альбома семейного дуэта — неутомимого Фрэнка Блэка и его супруги Вайолет Кларк. Фронтмен Pixies может похвастать внушительной сольной дискографией, где есть пластинки — как удачные, так и полупроходные — но то, что они создали вместе с супругой четыре года назад, явно им в актив. Семейный проект купивших недвижимость в герцогстве Люксембург Фрэнка и Вайолет получил, соответственно, название Grand Duchy. Дебютный альбом оказался на редкость сильным (мои восторги по поводу тех песен можно найти на сайте), вторая пластинка чуть менее убедительна. Она называется «Let the People Speak». «Дайте людям сказать», ну или «Пусть говорят» — поле большей активности супруги Блэка: она проявляет себя как автор текстов и основной вокалист, в то время как на их первенце главенствовал именно Фрэнк. Он отдал ей вожжи, сам сосредоточившись на туре с Pixies. Тем не менее, мне показались наиболее удачными номера, где поёт глава семьи. Поёт, но не стремиться доказать, что он круче. Очевидно, какое удовольствие от совместной работы получают участники дуэта. Именно поэтому лучшими на несколько затянутом «Let the People Speak» стали «Shady» и «Where Is John Frum». В конце практически каждой композиции ставится не точка, а такой закадровый комментарий. Упоминаются Лу Рид, Джон Кейл, многократно повторяется слово «музыка» на русском языке. Конечно, выбранные треки Grand Duchy сильно напоминают о Pixies, но разве плохо, когда что-то хорошее так похоже на что-то очень хорошее?

Grand Duchy ::: Shady

Grand Duchy ::: Where Is John Frum

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Olga Kouklaki I U Need (p) 2012

Д евушка, чей талант, по её словам, сформировался в раннем детстве — чтобы открыться миру десять лет назад, когда она перебралась в Париж. Сначала Olga Kouklaki интересовалась прогрессив-хаусом, осваивала программинг и клавишные. Потом было сотрудничество с диско-панками Poni Hoax и, наконец, определяющее знакомство с Марком Колином, продюсером Nouvelle Vague, удивленным, как много мисс Коуклаки умеет. Тут то Ольга, бывшая, согласно своей фамилии, «маленькой куколкой», и расправила свои крылья. А, расправив, заставила говорить о себе, как о повзрослевшей артистке — и пластинка «I U Need» сразу после выхода получила хвалебные отзывы. На самом деле, хвалить есть за что. Её музыка отчаянно сопротивляется быть отнесенной к категории «поп», несмотря на то, что форматный потенциал сразу нескольких треков очевиден. Ольга умело манипулирует звуком, придумывая различные электронные обёртки: от холодного, чуть манерного электропопа до кабаре и от ведущих в темное никуда инструментальных фрагментов до ленивого хауса. Среди приглашенных вокалисток — Мелани Пейн, среди заимствований — рифф из песни Хвоста и Аукцыона «Тайна» в композиции «Gazstation» и клише гитарного пост-панка в «One Way». Не смущает даже то, что первая половина пластинки заметно сильнее второй. Средиземноморская электрорусалка (так написано на официальном сайте) сначала выполняет задание на отлично, а потом делает то, что ей вздумается.

Olga Kouklaki ::: Antivirus

Olga Kouklaki feat. Liset Alea ::: Hollow Lives

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Daughn Gibson Me Moan (p) 2013

П редставим ситуацию: США, штат Пенсильвания, деревня Назарет. Сцена, допустим, небольшого клуба или бара, местные электронщики испытывают на прочность аудиторию. Мужик в надетой поверх майки-алкоголички клетчатой псевдоковбойской рубахе вдруг выходит на сцену, где стоят музыканты с лэптопами. Сначала фермер вырубает главного, затем негромко советует остальным продолжать, расчехляет гитару, надевает шляпу и начинает петь. Человека с низким голосом и не вполне ясными намерениями зовут Джош Мартин. Псевдоним его также внешне прост, как и манеры — Дон Гибсон. Увлекавшийся панк-роком и группой Metallica юноша поработал водителем грузовика (куда без этого), складским рабочим, звукарём в баре и продавцом в книжной лавке. Теперь он выпустил альбом на лейбле Sub Pop. Гибсон довольно неожиданно смотрит на звучание кантри и на образ американского сонграйтера. Железный канат баса, гитара, сэмплы, лупы и обилие электронного лоу-фая плюс страннейшая манера петь. Как если бы записанный на 45 оборотов винил альбома Игги Попа «Blah Blah» вдруг проиграли на 33-й скорости. Крунером его не назовешь, классическим кантри-бардом тоже. Его главная задача не пострадать самому и не увязнуть в заваренной каше. Иногда кажется, что Дону всё равно, попадает он своим пением в общую канву или нет — вроде бы ему это и не нужно (а может, так и задумано). Вышел — спою: о широких дорогах, разбитых сердцах, семейных неладах. Всё как полагается, парни. Вы главное что-нибудь играйте.

Daughn Gibson ::: Phantom Rider

Daughn Gibson ::: Franco

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Видеоклип

А льбом «Silfra» выпущен Deutsche Grammopfon в мае 2012-го. Это первый опыт сотрудничества и результат двухлетних поисков американской скрипачки, обладательницы «Грэмми» Хилари Хан и мастера игры на «подготовленном фортепиано» Фолькера Бертельманна, известного как Hauschka. В навеянной исландскими пейзажами работе музыканты пребывают внутри равностороннего квадрата из авангарда, неоклассики, минимализма и тоски по потерянным мгновениям прошлого. Хилари Хан начала осваивать инструмент в возрасте четырёх лет. Её взяли в специальную программу для одаренных детей и признавали самым талантливым молодым музыкантом Америки. Она училась у Яши Бродского, была артистом обоймы Sony Music и красовалась не страницах не только специализированных музыкальных журналов, но и таких периодических изданий как Vogue и Elle. Проживающий в Дюссельдорфе Фолькер Бертельманн с детства играет на фортепиано, что постепенно привело его к увлечению классикой, арт-роком, произведениями Джона Кейджа, электронной музыкой. Решающим фактором их удачного совместного опыта стал взаимный интерес к новым формам — особенно со стороны Хилари, которая, считаясь артистом классического канона, тем не менее, предпочла выйти за традиционные рамки. Что же касается названия их пластинки «Silfra», это особенное место Исландии. Разлом Силфра или «Серебряная Леди» находится на стыке евразийской и североамериканской литосферных плит. Подчиняясь законам тектоники, они отступают друг от друга на пару сантиметров в год. В результате землетрясений образовались трещины, заполнившиеся впоследствии водой тающих ледников. Таким образом, Силфра превратилась в уникальное пресноводное место, куда тянет туристов и дайверов со всего мира. Особенно тех, кто мечтает погрузиться под воду между континентами, представители которых объединили усилия для создания альбома с этим названием.

Hilary Hahn & Hauschka ::: North Atlantic

Hilary Hahn & Hauschka ::: Krakow

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Видеоклип

6 6-летний Cedric Myton заявился в студию к Нилу Фрейзеру (Mad Professor) несколько лет назад. Они первоначально задумывали запись почему-то 10-дюймового сингла с вокальной и дабовой версией композиции. Седрик, в 1970-е годы числившийся в составе легендарных The Tartas, а потом став сооснователем не менее легендарных The Congos, вместе с известным мастером звука так вдохновились совместной работой, что в итоге записали материала не на сингл или даже мини-альбом, а на полноценный лонгплей. Ориентиром для них было звучание The Upsetters, которого добивался от группы Ли Перри. Приблизиться к корням и вдохнуть силы раста можно, послушав практически любой трек с диска «Cedric Congo Myton meets Mad Professor», дублирующийся dub-версией.

Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor ::: Live Your Culture

Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor ::: Time to Work It Out

Все релизы Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor

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Lenka Shadows (p) 2013

П евица и актриса из Австралии (прямо Кайли Миноуг-2), называющая себя Ленка. Она автор ставшей интернациональным хитом (благодаря использованию в рекламе корпорации Microsoft) композиции «Everything at Once». Новая работа австралийки называется «Shadows». Музыка Ленки — легкий и необязательный поп, размышления начинающего сонграйтера и пока что туманные перспективы. Куда Ленку качнет дальше, зависит и от неё, конечно, и от сопутствующих факторов. Сохранит ли она симбиоз электро-попа и полуакустического фолка — посмотрим. Пока же в пользу «Shadows» одна очень хорошая песня «Two Heartbeats».

Lenka ::: After the Winter

Lenka ::: Two Heartbeats

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Подкаст №551 23.07.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Grand Duchy ::: Shady Grand Duchy ::: Where Is John Frum Olga Kouklaki ::: Antivirus Olga Kouklaki feat. Liset Alea ::: Hollow Lives Daughn Gibson ::: Phantom Rider Daughn Gibson ::: Franco Hilary Hahn & Hauschka ::: North Atlantic Hilary Hahn & Hauschka ::: Krakow Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor ::: Live Your Culture Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor ::: Time to Work It Out Lenka ::: After the Winter Lenka ::: Two Heartbeats Максим Горданов

23.07.2013

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