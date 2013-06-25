№548:::25.06.2013
OMD
English Electric(p) 2013
олгожители нью-вейва и синти-попа, ливерпульцы OMD (или Orchestral Manoeuvres in the Dark), авторы незабвенной песни «Electricity», цепляющей своей энергетикой до сих пор, сделали второй шаг после своего камбэка. Он случился в 2010 году, и 12-й студийный диск «English Electric» призван был позиции укрепить. И укрепил. Близкая нам тема космического полета поднимается с первых строк: роботизированный голос бортпроводницы сначала, похоже, по-китайски, затем по-английски сообщает, что светлое будущее отменяется, оставайтесь на своих местах и ждите указаний. В 4-м треке следует дополнение, что будущее будет безмолвным. В промежутке можно насладиться вроде бы главным хитом пластинки «Metroland» и совершенно необязательной (похожей на затерянный бисайд Марка Алмонда или несмелый опыт человека сильно смахивающего на Роберта Смита) вещицей про ночное кафе. «English Electric» достигает стратосферы в произведении «Our System». Самое интересное происходит потом, когда к ностальгирующим по магии хита «Enola Gay» Энди и Полу присоединяется экс-участник Kraftwerk Карл Бартош и вокалистка немецких синти-попперов Propaganda Клаудиа Брюкен. Сочиненная совместными усилиями композиция «Kissing The Machine» неплоха, но я выбрал более бесхитростную, попсовенькую, но трогательную вещицу под названием «Останься со мной», последним романтическим всплеском «English Electric» как формулы стандартизированного будущего, где есть всё: дом — машина — лучшая жизнь.
- OMD :::
Dresden
- OMD :::
Stay With Me
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Richard Hawley
Standing at the Sky`s Edge(p) 2012
итариста из Шеффилда Ричарда Хоули все как-то привыкли считать наследником Роя Орбисона, Ли Хэзлвуда или позднего Игги Попа — что он своим сольным творчеством с успехом и подтверждал. Активный пропагандист брит-попа, а позже романтически настроенный бард и сердцеед с бархатным голосом, рядящийся в одежды эстрадного ретро и балладного рока, вдруг осуществил настоящий психоделический трип, выдав музыку того сорта, что требует внимательного погружения и сполна за это платит, держа до последней секунды. Сам Хоули называет свой седьмой альбом сердитым и политическим. Индийская рага с ситарами, американа, space-рок, тяжелые шлифующие друг друга гитарные рифы, утопленный глухой бас и булькающие ударные — идеальный контекст, чтобы, как Ричард и призывает в предпоследнем треке, «оставить свое бренное тело позади себя». Напряжение спадает во второй части повествования, начиная с произведения «Seek It», и вверяет правление сдержанной, холодной лирике.
- Richard Hawley :::
Down in the Woods
- Richard Hawley :::
Don`t Stare at the Sun
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Dubkasm
Sumud(p) 2012
ледующая остановка будет в Бристоле, где друзья детства, называющие себя Digistep и DJ Stryda, придумали еще в середине 1990-х гг. регги-проект Dubkasm. Каких-то особых успехов, несмотря на солидный срок существования, за ними не замечено. В последнее время на произведения Dubkasm взялись делать ремиксы представители пост-дабстепа — тот же Hyetal. С ними охотно работают видные регги-певцы Соединенного Королевства, они стараются оставаться на виду, чему не помешал даже отъезд Диджистепа в Бразилию, где он обзавелся новыми полезными контактами и сошелся с местной музыкальной тусовкой. Данная запись дуэта относится к категории «неизданной классики британского регги». На мой взгляд, «Brixton Record», сделанная опять-таки не без помощи приглашенных мастеров регги, не стопроцентно соответствует утверждению на стикере.
- Dubkasm :::
Dub Order
- Dubkasm feat. Tena Stelin :::
Spiritual Warrior
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Hidden Orchestra
Archipelago(p) 2012
а очереди прекрасный шотландский ансамбль Hidden Orhestra. Чуть более года назад в программе мелькал их мини-альбом «Flight», предваряющий выход полноценного лонгплея. Честно говоря, тот материал не сильно впечатлил, и для плейлиста был выбран не оригинальный трек, а ремикс. Однако последовавший LP «Archipelago» поставил всё на места. The Hidden Orhestra делают хмурый нео-джаз высочайшей пробы. Сразу приходят на ум Red Snapper, The Cinematic Orchestra, Unkle — только в случае с эдинбуржцами уклон в сложные джазовые структуры более очевиден. Непосредственной предтечей Hidden Orhestra был ориентированный на традиционный джаз Joe Acheson Quartet. Джо Эчесон остался и во главе нового образования. Он старается максимально расширить музыкальные горизонты условного квартета — для него мало сказать, что Hidden Orhestra это симбиоз электроники и джаза. Сильное влияние на основного композитора коллектива оказала русская классическая композиторская школа: Чайковский, Стравинский, Римский-Корсаков, а мама Джо вообще преподавала русский язык. Музыка для Эчесона и, как следствие, для группы, — процесс взаимопроникновения дополняющих друг друга элементов. Звуки природы, сэмплы, хип-хоп и трип-хоп, шотландский фолк — всё что угодно, что поможет дописать сюжет и дорисовать картину. Особенность метода оркестра не только в использовании двух барабанщиков, но и, в первую очередь, в свободном, импровизационном подходе к написанию и эмоциональному исполнению собственных произведений.
- Hidden Orchestra :::
Spoken
- Hidden Orchestra :::
Vorka
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Low
The Invisible Way(p) 2013
ow не стали брать затяжных пауз: между их предыдущим диском «C`mon» и свежайшим «The Invisible Way» прошло менее двух лет. То, что происходит с Аланом Спархоком и Мими Паркер, сильно не хочется уподоблять тому, что случилось с крутейшей группой Cowboy Junkies, похоже, окончательно ушедшей вглубь своих собственных прерий. Искусно держа балансир, клонящийся то в сторону слоукора, то сэдкора (что есть грани одного и того же), Low всё больше погружаются в себя — и расслышать их, судя по десятой главе собственной 20-летней истории, всё труднее. Дело не столько в самой музыке — акустической американе с гитарами, обилием фортепиано, хлопками и укулеле. И настроение вроде бы не минорное, и Алан голосит по мере сил, но ощущение причастности к бесконечной процессии, бредущей с не вполне понятными целями, только усиливается (тут же хочется признаться в преднамеренном сгущении красок). Low записали «The Invisible Way» практически спонтанно. Как-то приехав в Чикаго, Алан и Мими оказались в студии, где джемовали их друзья из группы Wilco. В итоге появился диск с песнями о близости, войне с наркотиками, классовых противоречиях, археологии и любви. Отличительной его особенностью стала не только непривычная легкость, но и то, что в половине песен поёт Мими, что «всегда нравилось поклонникам», отмечает мистер Спархок, рассказывая о причинах, побудивших сделать запись. И действительно, лучший номер альбома — как раз с её участием.
- Low :::
So Blue
- Low :::
Just Make It Stop
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- Видеоклип
Подкаст №54825.06.2013:::22:00:::91 FM
- OMD :::
Dresden
- OMD :::
Stay With Me
- Richard Hawley :::
Down in the Woods
- Richard Hawley :::
Don`t Stare at the Sun
- Dubkasm :::
Dub Order
- Dubkasm feat. Tena Stelin :::
Spiritual Warrior
- Hidden Orchestra :::
Spoken
- Hidden Orchestra :::
Vorka
- Low :::
So Blue
- Low :::
Just Make It Stop
Максим Горданов
25.06.2013
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