олгожители нью-вейва и синти-попа, ливерпульцы OMD (или Orchestral Manoeuvres in the Dark), авторы незабвенной песни «Electricity», цепляющей своей энергетикой до сих пор, сделали второй шаг после своего камбэка. Он случился в 2010 году, и 12-й студийный диск «English Electric» призван был позиции укрепить. И укрепил. Близкая нам тема космического полета поднимается с первых строк: роботизированный голос бортпроводницы сначала, похоже, по-китайски, затем по-английски сообщает, что светлое будущее отменяется, оставайтесь на своих местах и ждите указаний. В 4-м треке следует дополнение, что будущее будет безмолвным. В промежутке можно насладиться вроде бы главным хитом пластинки «Metroland» и совершенно необязательной (похожей на затерянный бисайд Марка Алмонда или несмелый опыт человека сильно смахивающего на Роберта Смита) вещицей про ночное кафе. «English Electric» достигает стратосферы в произведении «Our System». Самое интересное происходит потом, когда к ностальгирующим по магии хита «Enola Gay» Энди и Полу присоединяется экс-участник Kraftwerk Карл Бартош и вокалистка немецких синти-попперов Propaganda Клаудиа Брюкен. Сочиненная совместными усилиями композиция «Kissing The Machine» неплоха, но я выбрал более бесхитростную, попсовенькую, но трогательную вещицу под названием «Останься со мной», последним романтическим всплеском «English Electric» как формулы стандартизированного будущего, где есть всё: дом — машина — лучшая жизнь.