№549

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Foals Holy Fire (p) 2013

« Б лагодатный огонь» — третья пластинка группы из Оксфорда под управлением Янниса Филлипакиса. Она вышла уже не на Sub Pop или !K7, а на известном мэйджоре Warner. Крупные ставки на Foals не казались беспроигрышными не случайно. Группа, что называется, была очевидно готова к «большому» альбому. Большому в том смысле, что его примет максимально разношерстная аудитория. Для придания лоска были призваны Flood и Alan Moulder, уверенно справившиеся с задачей постановки нужного звучания. На смену торжественной и как бы загадочной прелюдии на «Holy Fire» приходит предварявший лонгплей довольно жесткий сингл «Inhaler», но заданный тон постепенно скисает и, пройдя через пару действительно классных вещей, растворяется в несколько унылом эпилоге. Foals выпустили диск, предназначенный для широчайшего круга поклонников «индирокапопса». Разбавив мат-рок нью-рейвом, танцевальным пост-панком и высокопрофессиональной работой со звуком, они попали сразу во все яблочки. Благо, яблони располагались, в общем-то, в чистом поле и на расстоянии вытянутой руки.

Foals ::: My Number

Foals ::: Out of the Woods

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Видеоклип

Boduf Songs Burnt up on Re-Entry (p) 2013

И з Оксфорда переместимся в Саутгемптон, где проживает музыкант, вдохновляющийся произведениями Франца Кафки. Его настоящее имя — Мэт Свит, а сценическое — Boduf Songs. Песни Мэта звучат как будто из-под земли. Не из её так и не исследованных толком недр, а из выкопанной небольшой землянки, где сидит человек с гитарой и ловящим радиопомехи сломанным приемником. Он зарывается в английскую народную музыку, обрамляет её электронными звуковыми эффектами и транслирует размышления о том, что каждый (каждый!), в конце концов, подведёт тебя. Оставаться собой ему помогают песни, сыгранные под lo-fi-перестук и гитару — в диапазоне от эха до металлических граней пост-рока. Новый диск Boduf Songs называется «Сгорел при вхождении в атмосферу». И сразу кажется, что воспламенилась лишь обшивка, а в условной землянке прячется тот, кто выжил и упорно, с помощью искрящей аппаратуры посылает сигналы своим о том, что спасся — и чужим: что спасения нет.

Boduf Songs ::: Fiery The Angels Fell

Boduf Songs ::: Song to Keep Me Still

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Видеоклип

Ф ранцузский композитор, владеющий несколькими инструментами (в числе которых мандолина и аккордеон). Зовут его Рене Обри, играть он учился сам и первоначально писал музыку для хореографических постановок и театральных пьес. Решиться на что-то большее ему помогла супруга, хореограф Каролин Карлсон. На его последнем пока диске «Refuges» есть место и отстраненному пост-року, и медитативным фантазиям на исландские темы, и балканскому фолку, и французской народной музыке. Известность пришла к Обри, в первую очередь, как кинокомпозитору, автору музыки для балетов, имеющих не локальную, как на первоначальном этапе, известность, а широкое признание. Композитор также концертирует — обычно в сопровождении шестерых аккордеонистов и гитаристов.

Rene Aubry ::: Rasta La Vista

Rene Aubry ::: Sweet Mambo

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Видеоклип

Н аконец-то свершилось то, о чём мы мечтали ещё в конце 1990-х гг. До Кемерова добрались хранители биения сердца русского готик-фолка, группа Moon Far Away. Они образовалась в старинном северорусском городе Архангельск 18 лет назад. Ответственным за создание и бессменным лидером проекта был Алексей Шептунов, также известный как Count Ash. Изначально группу единодушно сравнивали с Dead Сan Dance, но, как показало время, диапазон стилей Moon Far Away шире и глубже: от ритуального дарк-вэйва и нео-фолка — до корневой музыки Поморья, готики и электронных экспериментов. Интерес к русскому фолку в других странах традиционно выше, чем на родине, Moon Far Away хорошо известны за рубежом, их треки регулярно мелькают на различных компиляциях, а сам коллектив активно концертирует и принимает участие в международных и российских фестивалях. Их альбомы, как правило, издаются и здесь, и там. Moon Far Away выступают в масках, льняных одеждах, босиком. В отличие от The Residents их имена и лица известны — просто во время концертов им важно отрешиться от происходящего вне сцены. На сегодняшний день Moon Far Away это четверо музыкантов: основатель и мультиинструменталист Count Ash, вокалистка Leda, басист Жигич и барабанщик Викторион. Остаётся добавить, что большой сюжет о Moon Far Away вышел в телеверсии «Тёмной Стороны Луны».

Moon Far Away ::: Dezember Der Zeiten

Moon Far Away ::: Олюшка

Moon Far Away ::: Будем жить

Все релизы Moon Far Away

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Подкаст №549 02.07.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Foals ::: My Number Foals ::: Out of the Woods Boduf Songs ::: Fiery The Angels Fell Boduf Songs ::: Song to Keep Me Still Rene Aubry ::: Rasta La Vista Rene Aubry ::: Sweet Mambo Moon Far Away ::: Dezember Der Zeiten Moon Far Away ::: Олюшка Moon Far Away ::: Будем жить Максим Горданов

02.07.2013

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