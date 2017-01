:::

Н

аконец-то свершилось то, о чём мы мечтали ещё в конце 1990-х гг. До Кемерова добрались хранители биения сердца русского готик-фолка, группа Moon Far Away. Они образовалась в старинном северорусском городе Архангельск 18 лет назад. Ответственным за создание и бессменным лидером проекта был Алексей Шептунов, также известный как Count Ash. Изначально группу единодушно сравнивали с Dead Сan Dance, но, как показало время, диапазон стилей Moon Far Away шире и глубже: от ритуального дарк-вэйва и нео-фолка — до корневой музыки Поморья, готики и электронных экспериментов. Интерес к русскому фолку в других странах традиционно выше, чем на родине, Moon Far Away хорошо известны за рубежом, их треки регулярно мелькают на различных компиляциях, а сам коллектив активно концертирует и принимает участие в международных и российских фестивалях. Их альбомы, как правило, издаются и здесь, и там. Moon Far Away выступают в масках, льняных одеждах, босиком. В отличие от The Residents их имена и лица известны — просто во время концертов им важно отрешиться от происходящего вне сцены. На сегодняшний день Moon Far Away это четверо музыкантов: основатель и мультиинструменталист Count Ash, вокалистка Leda, басист Жигич и барабанщик Викторион. Остаётся добавить, что большой сюжет о Moon Far Away вышел в телеверсии «Тёмной Стороны Луны».