№547:::11.06.2013
Thee Oh Sees
Floating Coffin(p) 2013
активе Thee Oh Sees более десятка альбомов, EP, синглов и бутлегов. Некоторые официальной дискографией учитываются, другие нет — в любом случае, ребята плодовитые. Свежайший релиз оптимистично называется «Плавучий гроб». Лидер Thee Oh Sees John Dwyer успел поиграть в составе десятка групп, пока не собрал в Сан-Франциско свой шумный квинтет. Предыдущая пластинка была придумана ими как выставочный образ, демонстрация того, что они умеют. Примерный диапазон умений простирается от гаражного и краут-рока, до психоделика и фолка. На «Floating Coffin» компания выдает громкий и хаотичный прото-панк с примесью харда, того же краута с флейтами (словно его исполняют хмельные сатиры) и буги-рока. Хаос, однако, у Thee Oh Sees тоже продуманный. От него не трясутся коленки и колонки, не тянется рука к тумблеру. Он скорее увлекательный: каждая песня не наступает на пятки предыдущей и не тянет её из шкуры, а ложится следующим кирпичиком к ровным швам кладки. Венчает творение вообще нежный, спетый на два голоса трек «Минотавр» с виолончелью и скрипками.
- Thee Oh Sees :::
Toe Cutter - Thumb Buster
- Thee Oh Sees :::
Tunnel Time
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Recondite
On Acid(p) 2012
кунемся в безлюдные, монохромные пространства, которые создает человек, известный как Recondite. То есть, буквально «Малопонятный». Он живет и работает в Берлине. Recondite, использующий синтезатор Roland TB-303, создает крайне аскетичный вариант deep-хауса, рисуя свои пустынные пейзажи за счет какого-то фаталистичного басового ритма, химия которого словно не имеет отношения равно как к живой, так и не живой природе. Она как некое постоянное, неизменное поле, придуманное и существующее необъяснимо, а повлиять на него или видоизменить невозможно. Эту музыку хочется сделать погромче, выкрутить ручки, придушить, добавить кислотности, но только ей все равно. И приходится радоваться малейшим, несмелым изменениям мелодической структуры где-то там, на задворках неизменного, безразличного пульса.
- Recondite :::
Felicity
- Recondite :::
Sultry
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Niyaz
Sumud(p) 2012
iyaz в переводе с персидского означает «Сильное желание». В свою очередь, название пластинки «Sumud», выпущенной хорошо известным любителям этно-музыки лейблом Six Degrees, переводится как «Стойкость» и отражает основной её посыл — не слишком привлекательное, а зачастую и откровенно бедственное положение этнических и религиозных меньшинств в мире. Не думаю, что ситуация везде такая уж откровенно печальная, но тем не менее. Солистка Niyaz Азам Али (чья сольная пластинка имеется в архивах ТСЛ) поет о том, что каждый рожденный на Земле имеет право на свободную достойную жизнь. Лидер проекта — DJ, продюсер и ремикшер Carmen Rizzo — по сути адаптирует персидские, курдские, палестинские и турецкие народные песни с помощью современных аранжировок. Подход неоднозначный, часто критикуемый любителями аутентичности. Однако, в случае с этой пластинкой, сложно обвинить её в безликой, заточенной под массовый вкус, то ли египетской, то ли турецкой попсе. Естественно, «Sumud» — не первозданное этно, но наличие целого арсенала народных инструментов, на которых играет и Азам, и третий участник группы Loga Ramin Torkian, выгодно отличает их от сонма ближневосточных поделок. Niyaz стараются не увлечь слушателя в танец с побрякушками, а преподать хоть сколько-нибудь похожий на правду урок языка первых людей.
- Niyaz :::
Mazaar
- Niyaz :::
Dertil
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Guano Padano
2(p) 2012
удожественный руководитель коллектива Guano Padano Алессандро Стефана считается ярким сёрф-гитаристом современности. Сёрфом круг увлечений его и его музыкантов не ограничивается. Сюда входят блюграсс, пост-рок, кантри, джаз и прочие, близкие преимущественно американцу стили и гармонии (судя по последнему диску троицы, больше подходящие под грусть от вида пустоты вагона с золотом, ограбленного кем-то до тебя, чем иллюстрирующие беззаботность сёрфа). Штука в том, что Guano Padano — группа итальянская. Музыка из спагетти-вестернов — не последнее, что повлияло на Алессандро Стефана, его басиста и барабанщика. На альбоме, озаглавленном цифрой два, также чувствуются влияния арабской музыки и имеется посвящение Дэвиду Линчу в форме такого country-downtempo. Молодым соотечественникам вроде как помогал даже ветеран итальянской музыки Алессандро Алессандрони — композитор, владеющий уймой инструментов. Именно ему принадлежит знаменитый свист в картинах Серджо Леоне. Так что он полноправный соавтор музыки своего друга Эннио Морриконе. Знакомство с таким персонажем должно было потрясти участников Guano Padano не менее, чем знакомство с Майком Патоном, сразу же подписавшим их на свой лейбл и не упустившим случая спеть, покричать, повыть и посмеяться в одной из песен. Подписали — терпи.
- Guano Padano :::
Gran Bazaar
- Guano Padano :::
Miss Chan
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Elessar
Sun We Rise(p) 2012
лессар — название драгоценного эльфийского камня, сияющего светом Cолнца и заключенного в зелёный камень. Толкиенисты, конечно, в курсе, что он принадлежал Арагорну. Что же до группы, взявшей себе такое название, то это оркестр из 12 музыкантов. Базируются они в Париже, исполняя, по их собственным словам «оркестровый инди-фолк». Используются медные духовые инструменты, фортепиано, гитара и парный вокал.
- Elessar :::
Snow
- Elessar :::
Lighter
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Подкаст №54711.06.2013:::22:00:::91 FM
- Thee Oh Sees :::
Toe Cutter - Thumb Buster
- Thee Oh Sees :::
Tunnel Time
- Recondite :::
Felicity
- Recondite :::
Sultry
- Niyaz :::
Mazaar
- Niyaz :::
Dertil
- Guano Padano :::
Gran Bazaar
- Guano Padano :::
Miss Chan
- Elessar :::
Snow
- Elessar :::
Lighter
Максим Горданов
11.06.2013
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