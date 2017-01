:::

активе Thee Oh Sees более десятка альбомов, EP, синглов и бутлегов. Некоторые официальной дискографией учитываются, другие нет — в любом случае, ребята плодовитые. Свежайший релиз оптимистично называется «Плавучий гроб». Лидер Thee Oh Sees John Dwyer успел поиграть в составе десятка групп, пока не собрал в Сан-Франциско свой шумный квинтет. Предыдущая пластинка была придумана ими как выставочный образ, демонстрация того, что они умеют. Примерный диапазон умений простирается от гаражного и краут-рока, до психоделика и фолка. На «Floating Coffin» компания выдает громкий и хаотичный прото-панк с примесью харда, того же краута с флейтами (словно его исполняют хмельные сатиры) и буги-рока. Хаос, однако, у Thee Oh Sees тоже продуманный. От него не трясутся коленки и колонки, не тянется рука к тумблеру. Он скорее увлекательный: каждая песня не наступает на пятки предыдущей и не тянет её из шкуры, а ложится следующим кирпичиком к ровным швам кладки. Венчает творение вообще нежный, спетый на два голоса трек «Минотавр» с виолончелью и скрипками.