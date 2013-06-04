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TopList

№546

:::04.06.2013

Paul Banks

Banks

(p) 2012
П

ол Бэнкс — вокалист группы Interpol. Он также известен как Джулиан Пленти и даже выпустил под этим именем альбом в 2009 году. По его словам, этот шаг был необходим для фиксации того, что было сделано в определенный период, и на этом с мистером Пленти можно попрощаться. Но не с Бэнксом и, наверное, не с Interpol. Всё-таки не хочется, чтобы коллектив прекращал существование — и вроде бы речи о том не идёт. Тем более, главный на предприятии — Дэниэл Кесселер, а не Пол Бэнкс. Сольно последний старается быть непохожим на сложившийся образ крунера на задымленной сцене пост-панка и, в первую очередь, на пластинке: поёт выше, немного иначе и подчеркивает, что его голос отдельно от группы, сделавшей его знаменитым, другой. Он и попробовал записываться сольно, чтобы единолично нести ответственность за результат, а не быть частью целого, растворяясь в коллективе. Пол активно интересуется хип-хопом, что заметно на альбоме. Как и изрядное количество электронно-механических звуков. Без гитар, естественно, не обходится, но общая тональность диска настраивает на сдержанную рефлексию и, в конечном итоге, мешает объективной оценке: «Есть интересные моменты, давай 3». «Не, ну это же Пол Бэнкс, давай хоть 3 с плюсом».


Cooly G

Playin` Me

(p) 2012
M

erissa Campbell, более известная музыкальному миру как Cooly G, долгое время специализировалась на изготовлении ремиксов, записывала и распространяла собственные сочинения на CD-R, играла в футбол — и вдруг стала зачинателем нового подстиля uk funky. В хитросплетениях направлений, которые в той или иной мере отражены на её втором уже для Hyperdub диске дотошный слушатель, конечно, разобраться сможет, я же лишь перечислю некоторые из них: dubby house, ранний r`n`b, jungle, broken beat и, естественно, тот самый uk funky. Пластинка бликов музыки на гранях текста; она не отражение танцевальной субкультуры, а скорее, мысли о ней. «Playing Me» будто дневник размышлений скитальца по электронной пустыне, откуда нет выхода, потому что она сама по себе аморфна, и уже неясно, был ли вход. Кули Джи плетет неспешный бит, уплывает в эмбиентный симфонизм, стукается о несуществующие углы, поёт об утраченных чувствах и как будто недоговаривает, не допевает и не доигрывает совсем немного. Лучшим номером на «Playing Me», как мне кажется, стал трек «Trouble».


IAMX

The Unified Field

(p) 2013
«T

he Unified Field» — так Крис Корнер решил назвать новую пластинку IAMX. Он всегда говорил, что придумал проект специально для воплощения некоторых сценических образов, и реальность — совсем другое дело. Правда ли? К своим шоу Крис относится с пристрастием, сам продумывает все детали, конструируя «глэм-оргию в декорациях кабаре». На этот раз он не обошелся без посторонней помощи. В первую очередь, её оказали фанаты, добавив средств на запись пластинки. После этого вместе с продюсером Джимом Эбиссом (известным по работе с Arctic Monkeys) они объединили усилия для борьбы с лженаукой. Инструментами служат: синти-поп, арт-рок, неоглэм и кабаре электрических искр. Используются флейта, клавесин и вибрафон. Корнер сходу заявляет, что пришел к нам с ножами, но кто в итоге от них больше пострадает, пусть останется неясным. Натиск быстро сменяется тревожной меланхолией, и подмостки становятся скользкими уже не от крови, а от слёз.


Takana Zion

Kakilambe

(p) 2012
И

мя этого гвинейского растамана стало известно несколько лет назад благодаря прорыву на французский музыкальный рынок. Предыдущий релиз 26-летнему сингджею помогали делать сами Sly & Robbie. Но главным успехом стал вышедший в ноябре 2012 года альбом «Kakilambe». Все 16 треков были записаны в домашней студии в Конакри за 16 дней (по уверениям самого сингджея и помогавшего ему парижанина, известного как DJ Redeyes). «Kakilambe» получился диском крайне эклектичным. Влияние корневой ямайской культуры и традиционной североафриканской музыки манде очевидны практически в каждом треке. Дэнсхолл, немного рока, клубная европейская электроника, балафон вместе с саксофоном — всему нашлось место на новой пластинке Takana Zion.


Ane Brun

All Things Starts With One

2CD (p) 2011
З

авершит 546-ю вылазку ТСЛ в радиоэфир норвежская певица Ана Бруун. Её имя неоднократно упоминалось в программах, но всегда применительно к другим артистам, на чьих альбомах Ана появлялась в качестве приглашенной певицы. Ангажируют её не зря: во всех случаях скандинавский вокал украшал произведение. На самом деле, у себя в Норвегии она страшно популярна. Ane Brun — сингер-сонграйтер, но совсем не аутсайдерского толка и статуса. Альбом 2004 года стал на родине платиновым, а Бруун признали певицей года. Пару лет назад проживающая ныне в Швеции Ана успела поучаствовать в записи пластинки Питера Гейбриэла и выпустила свой пятый сольный альбом «It All Starts With One», причём двойной. Продюсер Тобиас Фреберг привлёк к работе сразу двух барабанщиков, стремясь создать атмосферу хрупкого минимализма, будто запаяв голос Аны в герметичную гигантскую колбу. И фортепиано, и кастаньеты, и гитара, и виолончель приглушены в угоду вокалу, о котором принято говорить что-то вроде: волшебный, морозный, кристальный, необыкновенный. Кейт Буш, Неко Кейс, Марисса Нэдлер, да хоть сама Смилла вдруг решила спеть оду снегу — всё подходит. Есть только один минус: долго слушать это невозможно: магия быстро тает, а выхваченные из треклиста пара-тройка песен неизменно приносят удовольствие, как включенный кондиционер во время удушающей жары. Главное не пересидеть.


Подкаст №546

04.06.2013:::22:00:::91 FM


  1. Paul Banks :::

    Over My Shoulder

    скачать
  2. Paul Banks :::

    Young Again

    скачать
  3. Cooly G :::

    Good Times

    скачать
  4. Cooly G :::

    Trouble

    скачать
  5. IAMX :::

    Walk With The Noise

    скачать
  6. IAMX :::

    Sorrow

    скачать
  7. Takana Zion :::

    Abada

    скачать
  8. Takana Zion :::

    Emmanuel

    скачать
  9. Ane Brun :::

    These days

    скачать
  10. Ane Brun :::

    Worship

    скачать

Максим Горданов
04.06.2013

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