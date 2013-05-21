№545:::21.05.2013
The Strokes
Comedown Machine(p) 2013
omedown Machine» нельзя не признать пластинкой удачной. Атмосфера лёгкости и даже наигранной легкомысленности сохраняется все сорок с небольшим минут протяженности диска, упакованного в конверт, внутрь которого так и просится винил. Как будто его достали с полки, где он стоял среди других, слегка помявшись по углам, обретя микротрещинки и соответствующую потёртость. Ребята из Нью-Йорка погружают нас в 1980-е гг., играя в широком смысле диско-рок, а в одном случае — панк. Сегодняшние The Strokes по внутренним ощущениям ближе Hot Chip, чем реаниматорам гаражной эстетики. Джулиан Касабланкас — не великий певец, но бесшабашная вариабельность его вокальных возможностей помогает «Comedown Machine» нагляднее предстать срезом стилей и направлений той самой поры. Даже моменты когда он противно пищит, не успевают раздражать: калейдоскоп вертится слишком быстро.
- The Strokes :::
Welcome to Japan
- The Strokes :::
80`s Comedown Machine
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Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra
Theatre Is Evil(p) 2012
оровской оркестр под управлением Аманды Палмер cваял пластинку громкую, разнообразную, залихватскую, патетическую и театрализованную. Недаром она называется «Театр это зло». Сказывается сценическое прошлое не стесняющейся выставлять напоказ то, что считается интимным атаманши. Аманде не хватает пары образов и двух слов, чтобы высказаться. Она старается быть разной, и её всегда очень много. Прослушать диск — всё равно, что сходить на двухчастную рок-оперу, где антракт просто обязан быть, но постановщик его не предусмотрел. Этот диск сразу выворачивается наизнанку, он шипит и лопается как сарделька, облизываемая огнём. Немецкая речь, экзальтированное кабаре, марши, рвущий собственную рубаху рок и опустошенные переборы клавиш рояля в песне про пустую кровать. Слышно, как сложно Аманде удерживать одну интонацию дольше минуты; выжидательная позиция не про неё — таких манят баррикады и уносят поезда в огне.
- Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra :::
Grown Man Cry
- Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra :::
Want It Back
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- Видеоклип
Webcam Hi Fi
Feeding My Faith(p) 2012
льбом «Feeding My Faith» доступен для скачивания и на официальном сайте Webcam Hi Fi, и предлагается коллекционерам винила на 180-грамовых дисках. Их выпушено всего-то 300 копий. 15 лет назад создатель Webcam Hi Fi Fredread зарегистрировал собственный лейбл Tube Dub Sound Records и работал с такими артистами, как ветераны reggae Tony Tuff, Earl Sixteen, Rankin Joe, Trevor Junior или кубинский исполнитель Roberto Sanchez. В этом списке много французских молодых музыкантов и артистов в общей сложности из 13 стран мира. Его собственная пластинка строится вокруг треков, записанных с приглашенными вокалистами (среди них много известных лиц: тот же Trevor Junior или Zafayah) и несколько видоизмененных даб-версий оригиналов, без вокала. Очень часто они оказываются даже лучше, хотя основатель Webcam Hi Fi сильно постарался, чтобы первый за 25 лет релиз получился альбомом запоминающимся, не в последнюю очередь потому что это продукт именно коллективного творчества. Его внимание к ямайским корням и религии Раста, тщательное выстраивание звука вокруг алхимии баса, мерцающих гитар и флейты не могут не вызывать уважения. Такие работы редки, упускать их из вида не стоит.
- Webcam Hi Fi feat. Faye Houston :::
Sweetest Sound
- Webcam Hi Fi feat. El Fata :::
Oooh Noo
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- Видеоклип
Grasscut
Unearth2CD (p) 2012
уэт из английского Брайтона, сформированный ранее специализировавшимся на саундтреках композитором Эндрю Филипсом и клавишником с классическим музыкальным образованием Маркусом О`Дэйром. Маркус также играет на контрабасе. Их формация получила название Grasscut. Второй альбом называется «Unearth», он вышел на лейбле Ninja Tune. Все те, кто повлиял на Эндрю и Маркуса прямо или косвенно, угадываются в произведениях Grasscut — от Kraftwerk до Брайана Ино. Брайтонцы используют голоса, записанные в студии, и обрывки разговоров, зафиксированных с помощью мобильного телефона. Им нравятся «живые» барабаны, но порой в ход идут и щелчки компьютерной мыши. То, как звучит граммофон, для них особая тема. Поклонники поэзии Джона Китса, они заигрывают со стимпанком и киномузыкой. Их сложно поместить в определенные рамки — кажется, что неопределенность им на руку. Не зря на обложке «Unearth» очертания создателей Grasscut проступают сквозь зыбкий туман. Не факт, что они там есть на самом деле.
- Grasscut :::
A Mysterious Disappearance
- Grasscut :::
Blink in the Night
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Invisible People
EffectEP (p) 2013
заключение российский релиз от участников уральского арт-проекта «Музыка Невидимых Людей». Его придумал продюсер, скрывающийся за ником Invi Ppl. Что же у них за музыка? В основе её лежит сумрачный тяжелый трип-хоп. Второй мини-альбом не имеющего постоянного состава коллектива вышел 14 апреля, он состоит из четырёх треков и четырёх короткометражек, имитирующих воображаемую фотосессию Владимира Маяковского. Запись сделана как ручная работа, вживую, увлеченными идеей людьми и сведена на плёночном магнитофоне. Никаких сэмплов, никаких компромиссов и, соответственно, никакого коммерческого потенциала. Главное здесь — концепт.
- Invisible People :::
Hear a Dog Bark
- Invisible People :::
Dasein
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- Видеоклип
Подкаст №54521.05.2013:::22:00:::91 FM
- The Strokes :::
Welcome to Japan
- The Strokes :::
80`s Comedown Machine
- Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra :::
Grown Man Cry
- Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra :::
Want It Back
- Webcam Hi Fi feat. Faye Houston :::
Sweetest Sound
- Webcam Hi Fi feat. El Fata :::
Oooh Noo
- Grasscut :::
A Mysterious Disappearance
- Grasscut :::
Blink in the Night
- Invisible People :::
Hear a Dog Bark
- Invisible People :::
Dasein
Максим Горданов
21.05.2013
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