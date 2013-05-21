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TopList

№545

:::21.05.2013

The Strokes

Comedown Machine

(p) 2013
«C

omedown Machine» нельзя не признать пластинкой удачной. Атмосфера лёгкости и даже наигранной легкомысленности сохраняется все сорок с небольшим минут протяженности диска, упакованного в конверт, внутрь которого так и просится винил. Как будто его достали с полки, где он стоял среди других, слегка помявшись по углам, обретя микротрещинки и соответствующую потёртость. Ребята из Нью-Йорка погружают нас в 1980-е гг., играя в широком смысле диско-рок, а в одном случае — панк. Сегодняшние The Strokes по внутренним ощущениям ближе Hot Chip, чем реаниматорам гаражной эстетики. Джулиан Касабланкас — не великий певец, но бесшабашная вариабельность его вокальных возможностей помогает «Comedown Machine» нагляднее предстать срезом стилей и направлений той самой поры. Даже моменты когда он противно пищит, не успевают раздражать: калейдоскоп вертится слишком быстро.


Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra

Theatre Is Evil

(p) 2012
В

оровской оркестр под управлением Аманды Палмер cваял пластинку громкую, разнообразную, залихватскую, патетическую и театрализованную. Недаром она называется «Театр это зло». Сказывается сценическое прошлое не стесняющейся выставлять напоказ то, что считается интимным атаманши. Аманде не хватает пары образов и двух слов, чтобы высказаться. Она старается быть разной, и её всегда очень много. Прослушать диск — всё равно, что сходить на двухчастную рок-оперу, где антракт просто обязан быть, но постановщик его не предусмотрел. Этот диск сразу выворачивается наизнанку, он шипит и лопается как сарделька, облизываемая огнём. Немецкая речь, экзальтированное кабаре, марши, рвущий собственную рубаху рок и опустошенные переборы клавиш рояля в песне про пустую кровать. Слышно, как сложно Аманде удерживать одну интонацию дольше минуты; выжидательная позиция не про неё — таких манят баррикады и уносят поезда в огне.


Webcam Hi Fi

Feeding My Faith

(p) 2012
А

льбом «Feeding My Faith» доступен для скачивания и на официальном сайте Webcam Hi Fi, и предлагается коллекционерам винила на 180-грамовых дисках. Их выпушено всего-то 300 копий. 15 лет назад создатель Webcam Hi Fi Fredread зарегистрировал собственный лейбл Tube Dub Sound Records и работал с такими артистами, как ветераны reggae Tony Tuff, Earl Sixteen, Rankin Joe, Trevor Junior или кубинский исполнитель Roberto Sanchez. В этом списке много французских молодых музыкантов и артистов в общей сложности из 13 стран мира. Его собственная пластинка строится вокруг треков, записанных с приглашенными вокалистами (среди них много известных лиц: тот же Trevor Junior или Zafayah) и несколько видоизмененных даб-версий оригиналов, без вокала. Очень часто они оказываются даже лучше, хотя основатель Webcam Hi Fi сильно постарался, чтобы первый за 25 лет релиз получился альбомом запоминающимся, не в последнюю очередь потому что это продукт именно коллективного творчества. Его внимание к ямайским корням и религии Раста, тщательное выстраивание звука вокруг алхимии баса, мерцающих гитар и флейты не могут не вызывать уважения. Такие работы редки, упускать их из вида не стоит.


Grasscut

Unearth

2CD (p) 2012
Д

уэт из английского Брайтона, сформированный ранее специализировавшимся на саундтреках композитором Эндрю Филипсом и клавишником с классическим музыкальным образованием Маркусом О`Дэйром. Маркус также играет на контрабасе. Их формация получила название Grasscut. Второй альбом называется «Unearth», он вышел на лейбле Ninja Tune. Все те, кто повлиял на Эндрю и Маркуса прямо или косвенно, угадываются в произведениях Grasscut — от Kraftwerk до Брайана Ино. Брайтонцы используют голоса, записанные в студии, и обрывки разговоров, зафиксированных с помощью мобильного телефона. Им нравятся «живые» барабаны, но порой в ход идут и щелчки компьютерной мыши. То, как звучит граммофон, для них особая тема. Поклонники поэзии Джона Китса, они заигрывают со стимпанком и киномузыкой. Их сложно поместить в определенные рамки — кажется, что неопределенность им на руку. Не зря на обложке «Unearth» очертания создателей Grasscut проступают сквозь зыбкий туман. Не факт, что они там есть на самом деле.


Invisible People

Effect

EP (p) 2013
В

заключение российский релиз от участников уральского арт-проекта «Музыка Невидимых Людей». Его придумал продюсер, скрывающийся за ником Invi Ppl. Что же у них за музыка? В основе её лежит сумрачный тяжелый трип-хоп. Второй мини-альбом не имеющего постоянного состава коллектива вышел 14 апреля, он состоит из четырёх треков и четырёх короткометражек, имитирующих воображаемую фотосессию Владимира Маяковского. Запись сделана как ручная работа, вживую, увлеченными идеей людьми и сведена на плёночном магнитофоне. Никаких сэмплов, никаких компромиссов и, соответственно, никакого коммерческого потенциала. Главное здесь — концепт.


Подкаст №545

21.05.2013:::22:00:::91 FM


  1. The Strokes :::

    Welcome to Japan

    скачать
  2. The Strokes :::

    80`s Comedown Machine

    скачать
  3. Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra :::

    Grown Man Cry

    скачать
  4. Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra :::

    Want It Back

    скачать
  5. Webcam Hi Fi feat. Faye Houston :::

    Sweetest Sound

    скачать
  6. Webcam Hi Fi feat. El Fata :::

    Oooh Noo

    скачать
  7. Grasscut :::

    A Mysterious Disappearance

    скачать
  8. Grasscut :::

    Blink in the Night

    скачать
  9. Invisible People :::

    Hear a Dog Bark

    скачать
  10. Invisible People :::

    Dasein

    скачать

Максим Горданов
21.05.2013

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