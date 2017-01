:::

А

льбом «Feeding My Faith» доступен для скачивания и на официальном сайте Webcam Hi Fi, и предлагается коллекционерам винила на 180-грамовых дисках. Их выпушено всего-то 300 копий. 15 лет назад создатель Webcam Hi Fi Fredread зарегистрировал собственный лейбл Tube Dub Sound Records и работал с такими артистами, как ветераны reggae Tony Tuff, Earl Sixteen, Rankin Joe, Trevor Junior или кубинский исполнитель Roberto Sanchez. В этом списке много французских молодых музыкантов и артистов в общей сложности из 13 стран мира. Его собственная пластинка строится вокруг треков, записанных с приглашенными вокалистами (среди них много известных лиц: тот же Trevor Junior или Zafayah) и несколько видоизмененных даб-версий оригиналов, без вокала. Очень часто они оказываются даже лучше, хотя основатель Webcam Hi Fi сильно постарался, чтобы первый за 25 лет релиз получился альбомом запоминающимся, не в последнюю очередь потому что это продукт именно коллективного творчества. Его внимание к ямайским корням и религии Раста, тщательное выстраивание звука вокруг алхимии баса, мерцающих гитар и флейты не могут не вызывать уважения. Такие работы редки, упускать их из вида не стоит.