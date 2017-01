:::

з Соединенных Штатов — в Англию, чтобы приобщиться к танцевальному дабу от лондонского проекта Zion Train. Их последние записи вышли два года назад. Сначала свет увидел двойной сборник, иллюстрирующий эволюцию коллектива от кустарного электронного кассетного даба, сделанного в начале 1990-х гг., до вокальных треков и уклона в drum`n`bass, а порой и откровенную низкокачественную попсу. К счастью, последняя для Zion Train редкость: в том же 2011-м вышел новый лонгплей «State of Mind», где семеро участников проекта исполняют, по их словам, acid-dub. Диск появился спустя четыре года после премии Grammy в категории «лучший даб-альбом» за пластинку «Live as One». Zion Train виртуозно сочетают электронный даб с духовой секцией, акустическими инструментами и вокальными партиями. В записи «State of Mind» приняли основатель группы Aswad Brinsley Forde и поэтесса с Ямайки Jazzmin Tutum. А основатель самих Zion Train Neil Perch (имеющий степень магистра биохимии оксфордского университета), кроме саунд-продюсерских опытов активно разъезжает по миру с лекциями о музыке и политике. «Наибольшим разочарованием для меня стали эгоизм и алчность тех, кто правит миром шоу-бизнеса», — сокрушается в одном из интервью худрук «Поезда Сиона».

В

прошлом году случился реюнион знаменитых Dead Can Dance, группы, в своё время оказавшей на меня просто колоссальное влияние. Их пластинку 1987 года «Within the Realm of a Dying Sun» я до сих пор считаю образцовой, и думаю, что в коллекции это самый запиленный винил. Но после диска «Into the Labyrynth», отошедшие от монументальной готики Dead Can Dance стали вдруг как-то неинтересны и увлечение Брендона Перри и Лайзы Джеррард этно-нью-эйджем и киномузыкой прошли мимо внимания. Это же касается и сольных работ, честно отслушанных, но не зацепивших, за исключением сольника Лайзы «The Black Opal». В любом случае, всё это уже не казалось «построенным на века». Скорее всего, здесь повинны изменившиеся скорость и процессы восприятия музыки, но слушать новый альбом Dead Can Dance как-то не хотелось, момент бесконечно откладывался, пока не наступил и, стало понятно, что записанный спустя 15 лет после распада «Anastasis» больше радует, чем приводит в состояние неловкости. Слушая его, меньше всего хочется думать о вторичности и вспоминать прошлое. То, что казалось таинственным, оказалось не то чтобы попсовым, но вполне расхожим, отполированным и общеупотребимым. И это совсем не плохо, как ни странно. Не думаю, что эту пластинку можно упрекнуть в излишнем пафосе: она начинается естественно и спокойно, будто старый друг открывает незапертую дверь — без звонка, но с почтительной осторожностью. «Anastasis» в переводе с греческого означает «Воскрешение», что с Dead Can Dance и происходит величественно и печально, под греческие, африканские, ближневосточные стилизации, под звуки ирландских и китайских инструментов. Вокал Лайзы, её неведомый язык — как бы над музыкой, он её словно исключает. В то же время, Брендан предпочитает извилистым тропам загадок ровные, знакомые дороги. Если действительно хочешь вернуться, то так будет быстрее.