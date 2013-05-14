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№544

:::14.05.2013

Johnny Marr

The Messenger

(p) 2013
П

ервый за долгую и яркую карьеру сольный диск британского гитариста Джонни Марра (совместный труд с The Healers в 2003 году — не в счёт). По словам человека, чью манеру игры копировали сотни, десятки из которых стали неплохими, а единицы — очень известными и крутыми музыкантами, до сей поры в таком шаге не было необходимости. «Я играл в группах, где пели отличные вокалисты и выпячиваться как-то было неуместно», — говорит Джонни с напускной скромностью. Теперь, когда о тех коллективах остались благодарные воспоминания, а Марр сам себе и музыкант, и продюсер, и певец, самое время выйти из тени. Он так долго мариновал знающих, кто именно стоит за широко применяемыми последние лет 20 гитарными техниками, что его пластинка ожидалась — и как грядущее откровение и как запоздалое высказывание и как субститут невозможного воссоединения The Smiths. Пожалуй,«The Messenger» в итоге ни одно, ни другое, ни третье. Он получился, в целом, альбомом сильным, даже можно сказать, назидательным. Самые общие фразы про него можно было написать ещё до официального выхода. Джонни Марр вряд ли решился бы на выпуск запоздалого первенца, не имея добротного материала и зная, как этой записи ждут, и под каким прицелом она окажется. Островной дух здесь едва ли не главное: для этого Джонни перебрался из облюбованных Штатов в Манчестер, где частично диск и записывался (сводили его в лондонской Abbey Road). Здесь есть песни яркие, есть компромиссные моменты, когда невольно кажется, что Марр пытается повторять за повторившими его самого. Но в целом, концентрированного количества интересных гитарных ходов, заимствований, отсылок к корням, спрятанным в 1980-х гг. и широких жестов в сторону разнокалиберных очевидных последователей хватит на дюжину indie-пластинок, обычно претендующих на звание лучших в году.


Rhye

Woman

(p) 2013
Л

ос-анджелесский дуэт Rhye ещё в пролом году заставил обратить на себя внимание и получить щедрые авансы от критиков после выхода песни «The Fall». Самая первая и очевидная аналогия бархатной, будто отстраненной, интимной романтики Rhye, конечно же, Sade — но вокал здесь принадлежит мужчине. Зовут его Майк Милош, он из Торонто, а его подельник по имени Робин Ганнибал родом из Дании. Возможно, поэтому их музыка отнюдь не настраивает на стопроцентно расслабленные калифорнийские волны, а погружает в неспокойный полусон. Авансы, впрочем, оказались слишком высокими. Пластинка «Woman» — произведение довольно скучное, «The Fall» хороша, но мы это и до релиза знали. Кроме неё в плейлисте ещё одна несомненная удача дуэта — песня «Последний танец», где тень Sade Adu обретает совсем уж реальные черты.


Grizzly Bear

Shields

(p) 2012
Б

руклинский квартет Grizzly Bear под управлением Эдварда Дроста вырос из лоу-фая, сделанного в домашних условиях. Первый альбом буквально был запечатлен на карманный рекордер Эдварда. Теперь Grizzly Bear — настоящие звезды, а прошлогодний диск «Shields» называют изящной и лучшей гитарной работой 2012 года. Если это правда, то современная гитарная музыка как-то измельчала. Четвертый альбом Grizzly Bear «Shields» создавался в таких непростых условиях, что группа едва не распалась. «Щиты» строились почти по-пинкфлойдовски: монументально и напряженно; участники группы долго отдыхали друг от друга перед началом записи. В итоге многослойный и витиеватый барокко-поп соседствует с приглушенным психо-фолком и роком, за каждой пропетой строчкой скрывается глубокомысленная выстраданность и самокопание, а помпезность аранжировок призывает встать и с проникновенным видом пустить слезу — словно играет гимн одиночеству, и важность момента понятна всем. Вот только до подлинного одиночества никому нет дела, им невозможно поделиться. В самых вычурных эпизодах «Щитов» Grizzly Bear похожи на продолжателей дела Coldplay и Muse (какой бы подходящий стадион им выбрать?). Глядя на некоторые фотографии группы и слушая даже лучшие треки — такие как «Yet Again» и «Half Gate» — невозможно отделаться от ощущения соседства с великими творцами. Может и правда, что великие бывают поняты не всеми.


Zion Train

State of Mind

(p) 2011
И

з Соединенных Штатов — в Англию, чтобы приобщиться к танцевальному дабу от лондонского проекта Zion Train. Их последние записи вышли два года назад. Сначала свет увидел двойной сборник, иллюстрирующий эволюцию коллектива от кустарного электронного кассетного даба, сделанного в начале 1990-х гг., до вокальных треков и уклона в drum`n`bass, а порой и откровенную низкокачественную попсу. К счастью, последняя для Zion Train редкость: в том же 2011-м вышел новый лонгплей «State of Mind», где семеро участников проекта исполняют, по их словам, acid-dub. Диск появился спустя четыре года после премии Grammy в категории «лучший даб-альбом» за пластинку «Live as One». Zion Train виртуозно сочетают электронный даб с духовой секцией, акустическими инструментами и вокальными партиями. В записи «State of Mind» приняли основатель группы Aswad Brinsley Forde и поэтесса с Ямайки Jazzmin Tutum. А основатель самих Zion Train Neil Perch (имеющий степень магистра биохимии оксфордского университета), кроме саунд-продюсерских опытов активно разъезжает по миру с лекциями о музыке и политике. «Наибольшим разочарованием для меня стали эгоизм и алчность тех, кто правит миром шоу-бизнеса», — сокрушается в одном из интервью худрук «Поезда Сиона».


Dead Can Dance

Anastasis

(p) 2012
В

прошлом году случился реюнион знаменитых Dead Can Dance, группы, в своё время оказавшей на меня просто колоссальное влияние. Их пластинку 1987 года «Within the Realm of a Dying Sun» я до сих пор считаю образцовой, и думаю, что в коллекции это самый запиленный винил. Но после диска «Into the Labyrynth», отошедшие от монументальной готики Dead Can Dance стали вдруг как-то неинтересны и увлечение Брендона Перри и Лайзы Джеррард этно-нью-эйджем и киномузыкой прошли мимо внимания. Это же касается и сольных работ, честно отслушанных, но не зацепивших, за исключением сольника Лайзы «The Black Opal». В любом случае, всё это уже не казалось «построенным на века». Скорее всего, здесь повинны изменившиеся скорость и процессы восприятия музыки, но слушать новый альбом Dead Can Dance как-то не хотелось, момент бесконечно откладывался, пока не наступил и, стало понятно, что записанный спустя 15 лет после распада «Anastasis» больше радует, чем приводит в состояние неловкости. Слушая его, меньше всего хочется думать о вторичности и вспоминать прошлое. То, что казалось таинственным, оказалось не то чтобы попсовым, но вполне расхожим, отполированным и общеупотребимым. И это совсем не плохо, как ни странно. Не думаю, что эту пластинку можно упрекнуть в излишнем пафосе: она начинается естественно и спокойно, будто старый друг открывает незапертую дверь — без звонка, но с почтительной осторожностью. «Anastasis» в переводе с греческого означает «Воскрешение», что с Dead Can Dance и происходит величественно и печально, под греческие, африканские, ближневосточные стилизации, под звуки ирландских и китайских инструментов. Вокал Лайзы, её неведомый язык — как бы над музыкой, он её словно исключает. В то же время, Брендан предпочитает извилистым тропам загадок ровные, знакомые дороги. Если действительно хочешь вернуться, то так будет быстрее.


Подкаст №544

14.05.2013:::22:00:::91 FM


  1. Johnny Marr :::

    European Me

    скачать
  2. Johnny Marr :::

    The Messenger

    скачать
  3. Rhye :::

    The Fall

    скачать
  4. Rhye :::

    The Last Dance

    скачать
  5. Grizzly Bear :::

    Yet Again

    скачать
  6. Grizzly Bear :::

    Half Gate

    скачать
  7. Zion Train :::

    State of Mind

    скачать
  8. Zion Train :::

    Tribute to Shura

    скачать
  9. Dead Can Dance :::

    Anabasis

    скачать
  10. Dead Can Dance :::

    Amnesia

    скачать

Максим Горданов
14.05.2013

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