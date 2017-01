:::

овозеландская певица Филиппа Браун когда-то была лидер-гитаристом базирующейся в столице этого островного государства Веллингтоне (для толкиенистов — Середине Средиземья) рок-группы Two Lane Blacktop. После её неожиданного распада Филиппа стала выступать сольно, и как «Леди-Ястреб» выпустила уже четыре пластинки. Мы знакомимся с диском 2012 года под названием «Тревога». Тревожиться артистке есть из-за чего. Несколько лет назад ей был поставлен диагноз синдром Аспергера, это одна из форм аутизма. Работая с продюсером Паскалем Габриэлем, Ladyhawke несколько отошла от своей увлеченности 1980-ми и перепрыгнула в следующее десятилетие. Её энергичный электророк больше всего похож на то, что когда-то делали и делают сейчас Garbage.

едавно я рассказывал о новой пластинке группы Deus, возглавляемой Томом Барманом. Но когда-то этот проект Том создавал вместе со Стефом Камилом Карленсом, давно уже покинувшим группу, но от музыкальных опытов не отказавшимся. Его собственное полиморфное творческое объединение фигурировало под разными названиями, ныне же оно известно как Zita Swoon Group. На вышедшей в прошлом году пластинке «Wait for Me» Стеф Камил и музыканты с Черного Континента смешивают акустический блюз и западноафриканский фолк. В работе над «Wait for Me» приняли участие восемь музыкантов. Основной здесь, конечно, Стеф, но эксперимент не удался бы, не будь в составе двух музыкантов из Буркина-Фасо — Awa Deme и Mamadou Diabaté Kibié. Изобретательные мелодические построения, украшенные африканским вокалом, сочетаются у Zita Swoon Group с довольно резкими текстами о проблемах нынешнего африканского общества. Но «Wait for Me», конечно, не манифест в первую очередь: о музыкальных его достоинствах хочется говорить больше. По словам художественного руководителя, в ближайших планах коллектива — уделить больше внимания визуальной составляющей концертных выступлений, использовать в них приемы театральных постановок и привлечь элементы из смежных видов искусства.