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TopList

№542

:::23.04.2013

Ladyhawke

Anxiety

(p) 2012
Н

овозеландская певица Филиппа Браун когда-то была лидер-гитаристом базирующейся в столице этого островного государства Веллингтоне (для толкиенистов — Середине Средиземья) рок-группы Two Lane Blacktop. После её неожиданного распада Филиппа стала выступать сольно, и как «Леди-Ястреб» выпустила уже четыре пластинки. Мы знакомимся с диском 2012 года под названием «Тревога». Тревожиться артистке есть из-за чего. Несколько лет назад ей был поставлен диагноз синдром Аспергера, это одна из форм аутизма. Работая с продюсером Паскалем Габриэлем, Ladyhawke несколько отошла от своей увлеченности 1980-ми и перепрыгнула в следующее десятилетие. Её энергичный электророк больше всего похож на то, что когда-то делали и делают сейчас Garbage.


Calexico

Algiers

2CD (p) 2012
Б

ывают песни, тихую красоту которых очень легко пропустить, не вслушаться как следует, промотать, а ведь старались люди, обидно. Отчасти поэтому и пытаемся мы еженедельно фокусировать внимания на записях, достойных большего внимания, чем обычно выпадает на их долю. Вот, например, лишь на первый взгляд, неброская пластинка «Algiers» группы Calexico, американских инди-рокеров. Понятно, что термин размыт, и ничего толком не объясняет, но предприятие, группирующееся вокруг Джоея Бёрнса и Джона Конвертино, именно эту музыку и делает — не боясь, что она пройдет мимо форматов и, несомненно, большего количества адресатов, чем того заслуживает. Но своего слушателя Calexico давно завоевали, и новый альбом таковым — просто бесценный подарок и одновременно средство для завоевания очередных сердец. Сфокусировавшись на музыке юга Америки, лидеры существующего уже более двадцати лет коллектива, используют, помимо country, характерные для спагетти-вестернов гармонии, сёрф, африканскую и перуанскую традиции, португальское фадо и джаз. «Algiers» — пластинка двойная: бонус-CD содержит запись живого концерта Calexico. Название своё диск получил по месту, где был создан, оно близ Нового Орлеана. В плейлист просится примерно половина из 12 треков, вошедших в альбом, и было непросто выбрать три из них.


Zita Swoon Group

Wait for Me

(p) 2012
Н

едавно я рассказывал о новой пластинке группы Deus, возглавляемой Томом Барманом. Но когда-то этот проект Том создавал вместе со Стефом Камилом Карленсом, давно уже покинувшим группу, но от музыкальных опытов не отказавшимся. Его собственное полиморфное творческое объединение фигурировало под разными названиями, ныне же оно известно как Zita Swoon Group. На вышедшей в прошлом году пластинке «Wait for Me» Стеф Камил и музыканты с Черного Континента смешивают акустический блюз и западноафриканский фолк. В работе над «Wait for Me» приняли участие восемь музыкантов. Основной здесь, конечно, Стеф, но эксперимент не удался бы, не будь в составе двух музыкантов из Буркина-Фасо — Awa Deme и Mamadou Diabaté Kibié. Изобретательные мелодические построения, украшенные африканским вокалом, сочетаются у Zita Swoon Group с довольно резкими текстами о проблемах нынешнего африканского общества. Но «Wait for Me», конечно, не манифест в первую очередь: о музыкальных его достоинствах хочется говорить больше. По словам художественного руководителя, в ближайших планах коллектива — уделить больше внимания визуальной составляющей концертных выступлений, использовать в них приемы театральных постановок и привлечь элементы из смежных видов искусства.


Heartless Bastards

Arrow

(p) 2012
Т

радиционалистов от ритм-энд-блюза Heartless Bastards возглавляет острая на язык вокалистка Эрика Веннерстрём (идентичную фамилию носили знаменитый шведский шпион и один из отрицательных героев Стига Ларсона). Что же до Эрики, она родилась в Огайо, где и создала трио Heartless Bastards. «Arrow» (Стрела) —такое название получил четвертый студийный альбом её подопечных. Эрика задает вектор движения, сама пишет все песни, одним словом, царит. Ориентирами для Heartless Bastards служат в равной степени тяжелый ритм-н-блюз, рок-н-ролл и психодел 1960-х гг. Предводительнице в равной степени хорошо удаются и кантри-медляки про стрелы, убивающие зверя, и неожиданно правдоподобная имитация T.Rex — особенно в треке «Got to Have Rock`n`Roll».


Yagya

The Inescapable Decay of My Heart

(p) 2012
Н

астала очередь чуть ли не главной поп-пластинки прошлого года. Исландский музыкант Aðalsteinn Guðmundsson, известный как Yagya, работает в довольно узком русле стиля даб-техно. Сам автор, правда, предпочитает в какие-то рамки себя не загонять: он рассудителен, спокоен и религиозен. Может быть, именно поэтому его музыка получилась такой тонкой и эфемерной: как будто ещё миг, и она растает. Иными песни из альбома, названного «Неизбежный распад моего сердца» получиться просто не могли. Для того, чтобы о нём услышали все, а не только фанаты даб-техно, Yagya понадобился несложный рецепт. Он добавил своим трекам вокала приглашенных певиц, и кое-где спел сам. Результат оказался ошеломительно крутым. Голоса дочерей севера вплелись в ткань его сочинений, как снежные ленты в исландские косы. Сам Aðalsteinn ведет вполне обычную жизнь, платит по счетам, ходит на работу и говорит следующее: «Мне кажется, если я попытаюсь зарабатывать на жизнь своей музыкой, тогда мне придётся поступиться качеством, и глубокие, нежные чувства, возможно, исчезнут первыми».


Подкаст №542

23.04.2013:::22:00:::91 FM


  1. Ladyhawke :::

    Sunday Drive

    скачать
  2. Ladyhawke :::

    Cellophane

    скачать
  3. Calexico :::

    Sinner in the Sea

    скачать
  4. Calexico :::

    Fortune Teller

    скачать
  5. Calexico :::

    Algiers

    скачать
  6. Zita Swoon Group :::

    A Ni Baara

    скачать
  7. Zita Swoon Group :::

    Tasuma / Ji

    скачать
  8. Heartless Bastards :::

    Parted Ways

    скачать
  9. Heartless Bastards :::

    Got to Have Rock`n`Roll

    скачать
  10. Yagya feat. Elisabet Eyporsdottir :::

    Gabriel

    скачать
  11. Yagya :::

    The Phantom of Us

    скачать

Максим Горданов
23.04.2013

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