№543

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Э та программа вышла накануне 1 мая, праздника Весны и Труда (как теперь это называется). Поэтому мы вместе с Алексеем Репиным решили посвятить её песням соответствующей тематики. Причем, этот выпуск не стал очередной главой нашего совместного спецпроекта «Русские Поют», скорее, он просто тематический. Ниже можно прочитать рецензии на некоторые пластинки, треки из которых вошли в плейлист.

David Bowie The Next Day (p) 2013

В ыполняю обещание, данное в телевизионной версии программы, пусть прямого отношения новый диск Дэвида Боуи к теме этого выпуска не имеет. Время возвращения музыкальных королей продолжается: происходит то, чего никто не ждал. 66-летний Боуи своим камбэком словно нарисовал собственный собирательный образ. Никаких особых сюрпризов «The Next Day» не содержит, словно продолжая трилогию, закончившуюся прямо во время концертного тура в поддержку альбома «Realty». Продюсером диска стал давний соратник Тони Висконти, сказавший, что мэтра в работе вдохновляли средневековая Англия и Россия наших дней. Горячие поклонники человека, безусловно повлиявшего практически на все стили и направления того, что мы сегодня слушаем, могут с удовольствием искать на его 24-й студийной пластинке отсылки к ранним произведениям и цитаты из них. Кому-то может доставить удовольствие микрофильм c автором и актрисой Тильдой Суинтон в главных ролях, снятый на главную здесь песню «The Stars (Are Out Tonight)». Остальным можно сказать, что возвращение Боуи лучше всего воспринимать так, как будто он никуда и не уходил.



P. S. Нашим первомайским бонусом к обзору нового альбома певца — его кавер-версия знаменитой песни Джона Леннона «Working Class Hero» с альбома «Tin Machine 1» (1988 г.).

David Bowie ::: How Does The Grass Grow?

David Bowie ::: Working Class Hero

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Видеоклип

Rodríguez Cold Fact (р) 1979

О дним из главных событий мира некоммерческой музыки последних месяцев стало возвращение еще одного музыкального короля 1970-х гг. — Сиксто Диаса Родригеса, выпустившего 40 лет назад легендарные альбомы «Cold Fact» (1970 г.) и «Coming from Reality» (1971 г.). Простой парень из Детройта, в своих песнях он осмысливал жизнь рабочих в городе, который в то время превращался из индустриальной столицы Америки в главный депрессивный регион страны. Наверное, благодаря этому альбомы Родригеза в последующие тридцать лет стали пользоваться большой популярностью в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. Сам же певец ушел из музыкального бизнеса, оставив недописанным третий альбом и породив различные легенды о своей дальнейшей судьбе у поклонников. Однако легенды легендами, а артист тем временем стал бакалавром философии и баллотировался в городской совет Детройта, а не так давно вернулся в шоу-бизнес. Документальный фильм о Родригезе «Searching for Sugar Man» получил в этом году «Оскара», а певец готовит новый альбом.

Rodríguez ::: Rich Folks Hoax

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Don Fardon Lament of the Cherokee (1968)

В отличие от Родригеза, Дон Фардон — обычный английский поп-певец 1960-70-х гг., со скромной дискографией и практически нулевой известностью. Но есть и у него та «жемчужина», которой он вписал своё имя в историю музыки. Это кавер-версия песни известного американского блюзмена Джона Лаудермилка «Lament of the Cherokee (Indian Reservation)». Энергичный блюз Лаудермилка в исполнении Фардона превращается в драматичное и мрачноватое повествование о судьбе чероки — исчезающего народа, бывшего хозяевами прерий и ставшими названием джипа.

Don Fardon ::: Indian Reservation

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К аталонский художник и композитор Луис Ляк — автор красивейших баллад, аранжированых в различной стилистике — от барочного арт-рока до шансона в духе Жака Бреля. Прекрасное представление о песнях Ляка дает его концертный альбом 1973 года, записанный в парижском зале «Олимпия». На альбоме присутствует и главная песня Ляка — «L’Estaca» (смысловой перевод — «без свободы»), ставшая в свое время гимном сопротивления диктатуре Франко в Испании конца 1960-х гг.

Lluis Llach ::: L’estaca

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Видеоклип

Quilapayun El pueblo unido jamas sera vencido (1975)

Г ранды латиноамериканского фолка — чилийская группа Quilapayun — оказали решающее влияние на популярность жанра во всем мире, вдохновив, в числе прочих, Пола Саймона и Дэвида Бирна на эксперименты с южноамериканской музыкой. Не менее впечатляюща и политическая составляющая творчества группы. Достаточно сказать, что в начальный период с группой выступал Виктор Хара. Другой участник коллектива, композитор Серхио Ортега написал всемирно известные песни «Венсеремос» и «Эль Пуэбло Унидо», ставшие символами борьбы с диктатурой во многих странах Латинской Америки. Песня «Эль Пуэбло», кроме того, в 1970-х гг. была суперпопулярна у европейских левых, особенно во Франции и Италии. Очевидно, потому, что по признанию Ортеги, в основе её лежит мелодия Брамса.

Quilapayun ::: El Pueblo Unido

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Видеоклип

L’albinu Suminata he a grana di l’avvene (1989)

О т латиноамериканского фолка перейдем к европейскому — но экзотическому, потому что родина Наполеона — населенная итальянцами французская Корсика — безусловно, один из самых экзотических уголков Средиземноморья. Тем интереснее было послушать единственную известную нам корсиканскую группу. В целом корсиканский фолк в исполнении «L’albinu» можно охарактеризовать как chi bella canzone — красивые народные баллады, которые мы рекомендуем всем любителям жанра. Нам же более всего понравилась «Белла чао» — знаменитая песня итальянских партизан.

L’albinu ::: Bella Ciao

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М ария Фарандури — не только известная греческая певица, но и видный деятель социалистического движения Греции. Кроме постоянного сотрудничества с Микисом Теодоракисом — самым популярным греческим композитором, автором знаменитого танца сиртаки, — в своё время Мария записала замечательный альбом песен Курта Вайля и Ганса Эйслера на стихи Бертольда Брехта. В её исполнении эти песни впечатляют не меньше, чем спетые Марианной Фейтфул, Марком Алмондом или Джимом Моррисоном, а греческий язык придает им дополнительный изысканный колорит.

Maria Farantouri ::: To Tragoudi Tis Enotitas

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Подкаст №543 30.04.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





David Bowie ::: How Does The Grass Grow? David Bowie ::: Working Class Hero Rodríguez ::: Rich Folks Hoax Don Fardon ::: Indian Reservation Lluis Llach ::: L’estaca Quilapayun ::: El Pueblo Unido L’albinu ::: Bella Ciao Maria Farantouri ::: To Tragoudi Tis Enotitas Максим Горданов

30.04.2013

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