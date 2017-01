:::

В

ыполняю обещание, данное в телевизионной версии программы, пусть прямого отношения новый диск Дэвида Боуи к теме этого выпуска не имеет. Время возвращения музыкальных королей продолжается: происходит то, чего никто не ждал. 66-летний Боуи своим камбэком словно нарисовал собственный собирательный образ. Никаких особых сюрпризов «The Next Day» не содержит, словно продолжая трилогию, закончившуюся прямо во время концертного тура в поддержку альбома «Realty». Продюсером диска стал давний соратник Тони Висконти, сказавший, что мэтра в работе вдохновляли средневековая Англия и Россия наших дней. Горячие поклонники человека, безусловно повлиявшего практически на все стили и направления того, что мы сегодня слушаем, могут с удовольствием искать на его 24-й студийной пластинке отсылки к ранним произведениям и цитаты из них. Кому-то может доставить удовольствие микрофильм c автором и актрисой Тильдой Суинтон в главных ролях, снятый на главную здесь песню «The Stars (Are Out Tonight)». Остальным можно сказать, что возвращение Боуи лучше всего воспринимать так, как будто он никуда и не уходил.



P. S. Нашим первомайским бонусом к обзору нового альбома певца — его кавер-версия знаменитой песни Джона Леннона «Working Class Hero» с альбома «Tin Machine 1» (1988 г.).