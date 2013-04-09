№541:::09.04.2013
Disappears
Pre-Language(p) 2012
re-Language» стал третьей работой, выпущенной Disappears на лейбле Kranky. Бит первой песни живо напоминает о творчестве Марка Смита. Впрочем, корни чикагцев не только в образцовом пост-панке, но и в рок-музыке 1990-х гг. и конкретно в отполированной мощи наследия гранджа. В текстах имеются отсылки к произведениям Филипа Дика. Альбом записывался в студии Sonic Youth при участии барабанщика Стива Шелли, ставшего фактически ещё одним участником Disappears. Это, конечно же, послужило поводом выискивать музыкальные аналогии с «сониками» и отводить особую роль ударным на альбоме. Слушая «Pre-Language», второе кажется более уместным.
- Disappears :::
Replicate
- Disappears :::
Pre Language
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Chromatics
Kill for Love(p) 2012
ему «исчезновения» опосредованно подхватывают музыканты из Сиэтла, образующие группу Chromatics. В прошлом году они выдали 90-минутный лонгплей «Kill for Love». Это затягивающее произведение, где всё начинается с заторможенного гитарно-синтезаторного диско, а заканчивается медленным таянием под виниловый треск. Первый за пять лет диск вышел на лейбле Italians Do It Better. Открывается он кавером на песню Нила Янга и словами «Рок-н-ролл не может умереть», затем слегка разгоняется — ровно настолько, чтобы всё оставшееся время поддерживалось медленное, красивое тление. Продюсер Chromatics Джонни Джуэл имел прямое отношение к написанию саундтрека для фильма «Драйв» с Райаном Гослингом, и «Kill for Love» кажется ягодой с того же поля. Вокалисты Рут Раделет и Адам Миллер — как будто невидимые персонажи на заднем сидении автомобиля главного героя —регулируют скорость и определяют маршрут.
- Chromatics :::
The Page
- Chromatics :::
Lady
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Fritz Kalkbrenner
Sick Travellin`(p) 2012
сли проживающего в немецкой столице Пола Калкбреннера любители танцевальной клубной музыки знают хорошо, то о его брате такого нельзя было сказать — буквально до последнего времени. Ситуацию изменил выход альбома «Sick Travellin`». Фритц Калкбреннер явно больше не желает находиться в тени Пола, артиста культового лейбла BPitch Control. На хорошо принятом альбоме уроженец Восточного Берлина достиг правильного и органичного баланса между электроникой и живыми инструментами. Сам он говорит, что его работа более вдумчивая и меланхоличная, чем то, что он делал раньше. Немаловажная особенность: Фритц не только играет, но и неплохо поёт.
- Fritz Kalkbrenner :::
Get A Life
- Fritz Kalkbrenner :::
No Peace of Mind
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The Bombay Royale
You Me Bullets Love(p) 2012
узыка Болливуда, 1960-е и 70-е годы, индийские кино-хиты. Вот только исполняющая всё это группа The Bombay Royale была создана в австралийском Мельбурне. Изначально они просто собрались для того, чтобы играть болливудские хиты, но дело пошло дальше. В составе группы 11 музыкантов, а главные среди них — парочка с индийскими корнями: певица Parvyn Kaur Singh и вокалист-шоумен Shourov Bhattacharya, поющие на хинди, бенгальском и английском. Остальные участники оркестра преимущественно англосаксы, в музыкальном арсенале которых: клавишные, ударные, гитары, ситар, табла, горн, тромбон, дилруба, мандолина и труба. Вся эта братия исполняет основанный на музыке болливудских саундтреков замес, приправляя его фанком, сёрфом, диско, босса-новой, лаунжем и ска. Тема вторжения в тот самый контекст находит поддержку и в клипах, где стопроцентно индийские сюжеты вдруг разыгрываются в декорациях спагетти-вестернов, и в кадр к поющим индийцам лезут англичане с саксофонами и в котелках.
- The Bombay Royale :::
You Me Bullets Love
- The Bombay Royale :::
Sote Adhi Raat
- Yat-Kha :::
Kara Deer Ugtug Kham
- Moon Far Away :::
Олюшка
- Brazzaville :::
Rainy Night
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- Видеоклип
Подкаст №54109.04.2013:::22:00:::91 FM
- Disappears :::
Replicate
- Disappears :::
Pre Language
- Chromatics :::
The Page
- Chromatics :::
Lady
- Fritz Kalkbrenner :::
Get A Life
- Fritz Kalkbrenner :::
No Peace of Mind
- The Bombay Royale :::
You Me Bullets Love
- The Bombay Royale :::
Sote Adhi Raat
- Yat-Kha :::
Kara Deer Ugtug Kham
- Moon Far Away :::
Олюшка
- Brazzaville :::
Rainy Night
Максим Горданов
09.04.2013
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