ему «исчезновения» опосредованно подхватывают музыканты из Сиэтла, образующие группу Chromatics. В прошлом году они выдали 90-минутный лонгплей «Kill for Love». Это затягивающее произведение, где всё начинается с заторможенного гитарно-синтезаторного диско, а заканчивается медленным таянием под виниловый треск. Первый за пять лет диск вышел на лейбле Italians Do It Better. Открывается он кавером на песню Нила Янга и словами «Рок-н-ролл не может умереть», затем слегка разгоняется — ровно настолько, чтобы всё оставшееся время поддерживалось медленное, красивое тление. Продюсер Chromatics Джонни Джуэл имел прямое отношение к написанию саундтрека для фильма «Драйв» с Райаном Гослингом, и «Kill for Love» кажется ягодой с того же поля. Вокалисты Рут Раделет и Адам Миллер — как будто невидимые персонажи на заднем сидении автомобиля главного героя —регулируют скорость и определяют маршрут.