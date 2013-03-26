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TopList

№539

:::26.03.2013

Lonely Drifter Karen

Poles

(p) 2012
Т

рио Lonely Drifter Karen формально считается испанским, но, скорее оно такое, панъевропейское. Сейчас его можно смело назвать бельгийским, ведь двое основных участников проживают в Брюсселе. Изначально это был сольный проект австрийской девушки Тани Фриты, перебравшейся в Швецию и там же придумавшей название. Спустя пару лет к ней присоединились испанский клавишник Марк Мелия Собревиас и барабанщик из Италии Джорджио Меносси. Для записи пластинки «Poles» был также рекрутирован французский мультиинструменталист Клеман Марион. Lonely Drifter Karen сплетают воедино инди-поп, восточноевропейский фолк, кабаре-шансон, электронику и рок. Смесь не то чтобы очень оригинальная, но делать из подобных ингредиентов универсальную поп-музыку, рассчитанную и на изысканный, и одновременно на непритязательный вкус получается далеко не у всех.


Barry Adamson

I Will Set You Free

(p) 2012
Б

арри Адамсон давно освободил себя не только от участия в каких бы то ни было группах и объединениях, но и от творческих и стилевых рамок. Причем, группы-то были какие… Magazine, The Bad Seeds. Но нет: Барри пошел своим (успешным, надо сказать) путем, и дошел до выпуска пластинки под названием «Я вас освобожу». Избитая фраза про то, что он пишет музыку к несуществующим фильмам, к его десятой пластинке вряд ли применима — так как смешиванием порой несовместимых стилей, занимаются теперь все, кому не лень. Правда, как уже говорилось, не у всех одинаково хорошо получается. Барри же — заслуженный ветеран такого подхода (шутка ли: за плечами 35-летний трудовой стаж). Пластинку вертит из стороны в сторону, и сам автор, резко меняясь, кажется то изящным, то старомодным, то надоедливым, а то и потрясающе органичным — как в песне «Солнце и море».


Madness

Oui, Si, Ja, Da

(p) 2012
Н

а лейбле Cooking Vynyl свою десятую пластинку записали главные популяризаторы ямайского стиля «ска» в Европе и остальном мире — англичане Madness. В последние годы они выпускали альбомы неплохие, но не яркие, за исключением предпоследнего. И вот второй приятный сюрприз подряд — диск, в названии играющий на разных языках двойным утверждением «Да-да». Madness хоть и принято называть ветеранами «ска», это не значит, что они зацикливаются только лишь на пружинящем ямайском варианте ритм-энд-блюза. Их последнее пока высказывание — попытка сделать в первую очередь позитивный и самодовольный поп-альбом, привлекая такие беспроигрышные ходы, как исполнение новой версии бессмертного хита «My Girl». Саггс и компания красиво ностальгируют, не упиваясь этим чувством, а обращая его в фундамент для создания нового по мотивам старого. Обложку, стилизованную под тетрадный лист, нарисовал сэр Питер Блэйк, автор почитаемого, обсуждаемого и цитируемого конверта пластинки The Beatles «Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band».


Saltillo

Monocyte

(p) 2012
С

крипичный трип-хоп Saltillo рожден рисунками и воображением Ментона Джея Ментоса. Долгие шесть лет пришлось ждать выхода его второй работы на лейбле Artoffact. Она получила имя «Monocyte». Лязг замерзших шестерней гигантских ворот открывает заснеженный внутренний двор замка, где незримо присутствуют графитовые клоуны Тило Вольфа. Если бы лидер группы Lacrimosa захотел поиграть с электроникой, выглядело бы это примерно так, как получается у Ментоса. Грегорианская готика в редких просветах, цитаты из Шекспира, оживляющий пространство вокал супруги Ментона Джея Сары Габбард, патефонный треск и средневековые сказания об убийстве короля — всё это мир Saltillo, где не столько холодно, сколько торжественно и строго.


Оле Лукойе

Петроглифы

(p) 2010
С

озданный еще в 1989 году этно-электронный проект из Петербурга «Оле Лукойе». Группа сколь авторитетная в мировом масштабе, столь и малоизвестная в России. Свои пластинки они издают в основном за рубежом: вот и последний диск «Петроглифы» вышел на американском лейбле Trial Records. Возможно, кто-то удивится (так как не было практически никакой рекламы и промоушена), но в начале марта они выступали в столице Кузбасса. Надо сказать, что концертный состав Оле Лукойе, как правило, многочисленен, но в Кемерово музыканты приехали втроём и выдали полтора часа отменного этно или, как они называют свой стиль, «био-хэка». Перед выступлением интервью нашей программе дал бессменный руководитель Оле Лукойе Борис Бардаш.


Подкаст №539

26.03.2013:::22:00:::91 FM


  1. Lonely Drifter Karen :::

    Three Colors Red

    скачать
  2. Lonely Drifter Karen :::

    Comet

    скачать
  3. Barry Adamson :::

    Destination

    скачать
  4. Barry Adamson :::

    The Sun and the Sea

    скачать
  5. Madness :::

    La Luna

    скачать
  6. Madness :::

    Never Knew Your Name

    скачать
  7. Saltillo :::

    If Wishes Were Catholics

    скачать
  8. Saltillo :::

    Forced Vision

    скачать
  9. Оле Лукойе :::

    Ankara Karachi

    скачать
  10. Оле Лукойе :::

    Children

    скачать
  11. Оле Лукойе :::

    Zagoralos

    скачать

Максим Горданов
26.03.2013

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