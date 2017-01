:::

Р

омантическое настроение дуэта James Levy and the Blood Red Rose вылилось в достаточное количество образцовых лирических произведений, чтобы помучиться с выбором двух-трёх конкретных треков из альбома «Pray to Be Free». Джеймсу Леви сильно нравится Серж Генсбур; и его бархатные куплеты, с одной стороны, близки произведениям американских бардов-сонграйтеров — с другой, тому, что делал великий француз при участии Джейн Биркин или Бриджит Бардо. У Джеймса для реализации задуманного есть отличная помощница Эллисон Пирс (та самая, из The Pierces). Основной блок композиций, вошедших в альбом, был написан еще в середине 2000-х гг., но, по словам автора, с участием «Красной Розы» Эллисон они зазвучали по-новому — и вообще, как надо. «Я стараюсь писать о смерти, отношениях и смерти отношений», — говорит Леви. Одну из песен он исполняет наполовину на иврите, объясняя это тем, что всегда хотел написать что-то в духе Генсбура — но поскольку по-французски петь не умеет, то остается иврит. Спродюсированная басистом Coldplay пластинка стала долгожданным прорывом для Джеймса: теперь ему не приходится подрабатывать ночным сторожем на еврейском кладбище.