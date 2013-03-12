Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№538

:::12.03.2013

James Levy and the Blood Red Rose

Pray To Be Free

(p) 2011
Р

омантическое настроение дуэта James Levy and the Blood Red Rose вылилось в достаточное количество образцовых лирических произведений, чтобы помучиться с выбором двух-трёх конкретных треков из альбома «Pray to Be Free». Джеймсу Леви сильно нравится Серж Генсбур; и его бархатные куплеты, с одной стороны, близки произведениям американских бардов-сонграйтеров — с другой, тому, что делал великий француз при участии Джейн Биркин или Бриджит Бардо. У Джеймса для реализации задуманного есть отличная помощница Эллисон Пирс (та самая, из The Pierces). Основной блок композиций, вошедших в альбом, был написан еще в середине 2000-х гг., но, по словам автора, с участием «Красной Розы» Эллисон они зазвучали по-новому — и вообще, как надо. «Я стараюсь писать о смерти, отношениях и смерти отношений», — говорит Леви. Одну из песен он исполняет наполовину на иврите, объясняя это тем, что всегда хотел написать что-то в духе Генсбура — но поскольку по-французски петь не умеет, то остается иврит. Спродюсированная басистом Coldplay пластинка стала долгожданным прорывом для Джеймса: теперь ему не приходится подрабатывать ночным сторожем на еврейском кладбище.


Bad Religion

True North

(p) 2013
А

мериканские панки Bad Religion пребывают в отличной форме. Я вообще удивляюсь, что такая слаженная, синхронизированная (с бешеной ударной молотилкой) ритм-секция исполнена вживую немолодыми уже людьми. Большинство из 16 коротких, ёмких номеров 16-го студийного лонгплея группы «True North» не длятся более двух минут. Отрывистые, завершенные высказывания как нельзя более соответствуют духу стиля. Собственно, руководитель Bad Religion и шеф лейбла «Epitaph» Бретт Гуревич изначально заявлял о намерении записать подборку стремительных и лаконичных песен со злободневными текстами про правительство, кризис, религию и т.д. Так всё и получилось. Вокалист группы Грэг Грэффин (по совместительству профессор зоологии) выступает как стилеобразующий элемент. Его уверенный, бодрый вокал, оттеняемый непременными подпевками на фоне беспроигрышных, простых мелодий, словно доказывает, что истинный панк-рок — не обязательно удел молодых и злых. Старые и добрые такого жару дают, как будто и нет за плечами 34 лет истории коллектива.


The Aggrolites

Rugged Road

(p) 2011
С

ледующие участники программы также связаны с фирмой грамзаписи Epitaph, точнее, с её саблейблом Hellcat Records, специализирующемся на ска и ска-панке. Именно там уже долгое время издается квинтет The Aggrolites. Когда в 2003 году гитаристу из Лос-Анджелеса Брайану Диксону предложили быстренько сколотить сессионную группу-однодневку для поддержки известных ямайских артистов, никто из собравшихся тогда и не думал, что это надолго. Участникам The Aggrolites так понравилось совместное музицирование, что вскоре вышел диск, давший условное название их музыке, «Dirty Reggae». Первоначально The Aggrolites специализировались на жестком варианте ска 1960-х, но, позже музыканты стали всячески подчеркивать, что их больше интересуют регги, соул и так называемый «lovers rock», характерный для британских интерпретаторов ямайской музыки. Большое внимание уделяется звучанию старенького органа, на котором играет Roger Rivas, а вообще The Aggrolites говорят, что ориентируются на то, как звучало регги на рубеже 1960-х и 70-х годов. Альбом «Rugged Road» вышел в 2011-м, и здесь уже ритм не такой, по словам музыкантов, «жесткий и упругий, как гвозди», характерный для предыдущих работ. Некоторые сравнивают лос-анджелесский бэнд с The Clash, но мне кажется, что звучание у них гораздо более мягкое, близкое к фанку и соулу с фальцетом и подчеркнутым sunshine-вайбом.


Led Er Est

Diver

(p) 2012
Б

руклинский проект Led Er Est придумали Shawn O`Sullivan и Sam De La Rosa. Из инструментов они предпочитают использовать бас-гитару, простейшую драм-машину, винтажные аналоговые синтезаторы и холодный, бесцветный вокал, то и дело бросающий мерно плывущие синты в нервный, синтетический панк. В море всепоглощающей ретромании Led Er Est решили действовать довольно смело, и сосредоточиться на таком стиле, как cold-wave. Пробиться к сердцам широких народных масс с подобным невеселым материалом вряд ли удастся и то, что возникло на электронной сцене ряда европейских стран в 1970-е годы, сегодня вызывает интерес у исследователей, некоторой части готов и редко улыбающихся людей. Однако, для тех, кому знакомы названия Cabaret Voltaire и DAF, то, что делают бруклинские музыканты, наверняка покажется интересным — несмотря даже на явный недостаток на диске «Diver» чего-то такого, что обычно в разговоре о других стилях классифицируют как «драйв».


Sharon Van Etten

Tramp

(p) 2012
Т

ретий альбом перебравшейся в Чикаго певицы с голосом, похожим на вокал Мариссы Нэдлер, называется «Бродяга». Продюсировал пластинку Aaron Dessner из уважаемой группы The National, а в числе приглашенных музыкантов значится, например, Зак Кондон, который Beirut. Определение «сонграйтерский фолк» к стилю Шэрон не совсем подходит, потому что сразу представляются тихие переборы акустических струн и смущенное пение. Резковатый и местами агрессивный фолк-рок отражает внутреннее состояние певицы, запутавшейся в отношениях и вынужденной долгое время скитаться по углам. Она провела 14 месяцев в студии приютившего её Аарона Дэсснера, где и рождался «Tramp». Многие песни навеяны переживаниями по поводу одиночества: буквально слышно, какими эмоциями они питались на стадии создания. Есть вещи с удачными мелодическими ходами, безжалостно срезаемыми Шэрон, но успевшими остаться в памяти. Среди нескольких неплохих треков есть прямо-таки шедевр, песня под названием «Магические Аккорды». Название соответствует содержанию.


Подкаст №538

12.03.2013:::22:00:::91 FM


  1. James Levy and the Blood Red Rose :::

    Snake into My Room

    скачать
  2. James Levy and the Blood Red Rose :::

    Give Me Happiness

    скачать
  3. Bad Religion :::

    Robin Hood in Reverse

    скачать
  4. Bad Religion :::

    Dept. of False Hope

    скачать
  5. The Aggrolites :::

    Eye of Obarbas

    скачать
  6. The Aggrolites :::

    Trial and Error

    скачать
  7. Led Er Est :::

    Animal Smear

    скачать
  8. Led Er Est :::

    Kaiyo Maru

    скачать
  9. Sharon Van Etten :::

    All I Can

    скачать
  10. Sharon Van Etten :::

    Magic Chords

    скачать
  11. James Levy and the Blood Red Rose :::

    Precious Age of 13

    скачать

Максим Горданов
12.03.2013

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001