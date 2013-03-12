№538:::12.03.2013
James Levy and the Blood Red Rose
Pray To Be Free(p) 2011
омантическое настроение дуэта James Levy and the Blood Red Rose вылилось в достаточное количество образцовых лирических произведений, чтобы помучиться с выбором двух-трёх конкретных треков из альбома «Pray to Be Free». Джеймсу Леви сильно нравится Серж Генсбур; и его бархатные куплеты, с одной стороны, близки произведениям американских бардов-сонграйтеров — с другой, тому, что делал великий француз при участии Джейн Биркин или Бриджит Бардо. У Джеймса для реализации задуманного есть отличная помощница Эллисон Пирс (та самая, из The Pierces). Основной блок композиций, вошедших в альбом, был написан еще в середине 2000-х гг., но, по словам автора, с участием «Красной Розы» Эллисон они зазвучали по-новому — и вообще, как надо. «Я стараюсь писать о смерти, отношениях и смерти отношений», — говорит Леви. Одну из песен он исполняет наполовину на иврите, объясняя это тем, что всегда хотел написать что-то в духе Генсбура — но поскольку по-французски петь не умеет, то остается иврит. Спродюсированная басистом Coldplay пластинка стала долгожданным прорывом для Джеймса: теперь ему не приходится подрабатывать ночным сторожем на еврейском кладбище.
- James Levy and the Blood Red Rose :::
Snake into My Room
- James Levy and the Blood Red Rose :::
Give Me Happiness
- James Levy and the Blood Red Rose :::
Precious Age of 13
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Bad Religion
True North(p) 2013
мериканские панки Bad Religion пребывают в отличной форме. Я вообще удивляюсь, что такая слаженная, синхронизированная (с бешеной ударной молотилкой) ритм-секция исполнена вживую немолодыми уже людьми. Большинство из 16 коротких, ёмких номеров 16-го студийного лонгплея группы «True North» не длятся более двух минут. Отрывистые, завершенные высказывания как нельзя более соответствуют духу стиля. Собственно, руководитель Bad Religion и шеф лейбла «Epitaph» Бретт Гуревич изначально заявлял о намерении записать подборку стремительных и лаконичных песен со злободневными текстами про правительство, кризис, религию и т.д. Так всё и получилось. Вокалист группы Грэг Грэффин (по совместительству профессор зоологии) выступает как стилеобразующий элемент. Его уверенный, бодрый вокал, оттеняемый непременными подпевками на фоне беспроигрышных, простых мелодий, словно доказывает, что истинный панк-рок — не обязательно удел молодых и злых. Старые и добрые такого жару дают, как будто и нет за плечами 34 лет истории коллектива.
- Bad Religion :::
Robin Hood in Reverse
- Bad Religion :::
Dept. of False Hope
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The Aggrolites
Rugged Road(p) 2011
ледующие участники программы также связаны с фирмой грамзаписи Epitaph, точнее, с её саблейблом Hellcat Records, специализирующемся на ска и ска-панке. Именно там уже долгое время издается квинтет The Aggrolites. Когда в 2003 году гитаристу из Лос-Анджелеса Брайану Диксону предложили быстренько сколотить сессионную группу-однодневку для поддержки известных ямайских артистов, никто из собравшихся тогда и не думал, что это надолго. Участникам The Aggrolites так понравилось совместное музицирование, что вскоре вышел диск, давший условное название их музыке, «Dirty Reggae». Первоначально The Aggrolites специализировались на жестком варианте ска 1960-х, но, позже музыканты стали всячески подчеркивать, что их больше интересуют регги, соул и так называемый «lovers rock», характерный для британских интерпретаторов ямайской музыки. Большое внимание уделяется звучанию старенького органа, на котором играет Roger Rivas, а вообще The Aggrolites говорят, что ориентируются на то, как звучало регги на рубеже 1960-х и 70-х годов. Альбом «Rugged Road» вышел в 2011-м, и здесь уже ритм не такой, по словам музыкантов, «жесткий и упругий, как гвозди», характерный для предыдущих работ. Некоторые сравнивают лос-анджелесский бэнд с The Clash, но мне кажется, что звучание у них гораздо более мягкое, близкое к фанку и соулу с фальцетом и подчеркнутым sunshine-вайбом.
- The Aggrolites :::
Eye of Obarbas
- The Aggrolites :::
Trial and Error
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Led Er Est
Diver(p) 2012
руклинский проект Led Er Est придумали Shawn O`Sullivan и Sam De La Rosa. Из инструментов они предпочитают использовать бас-гитару, простейшую драм-машину, винтажные аналоговые синтезаторы и холодный, бесцветный вокал, то и дело бросающий мерно плывущие синты в нервный, синтетический панк. В море всепоглощающей ретромании Led Er Est решили действовать довольно смело, и сосредоточиться на таком стиле, как cold-wave. Пробиться к сердцам широких народных масс с подобным невеселым материалом вряд ли удастся и то, что возникло на электронной сцене ряда европейских стран в 1970-е годы, сегодня вызывает интерес у исследователей, некоторой части готов и редко улыбающихся людей. Однако, для тех, кому знакомы названия Cabaret Voltaire и DAF, то, что делают бруклинские музыканты, наверняка покажется интересным — несмотря даже на явный недостаток на диске «Diver» чего-то такого, что обычно в разговоре о других стилях классифицируют как «драйв».
- Led Er Est :::
Animal Smear
- Led Er Est :::
Kaiyo Maru
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Sharon Van Etten
Tramp(p) 2012
ретий альбом перебравшейся в Чикаго певицы с голосом, похожим на вокал Мариссы Нэдлер, называется «Бродяга». Продюсировал пластинку Aaron Dessner из уважаемой группы The National, а в числе приглашенных музыкантов значится, например, Зак Кондон, который Beirut. Определение «сонграйтерский фолк» к стилю Шэрон не совсем подходит, потому что сразу представляются тихие переборы акустических струн и смущенное пение. Резковатый и местами агрессивный фолк-рок отражает внутреннее состояние певицы, запутавшейся в отношениях и вынужденной долгое время скитаться по углам. Она провела 14 месяцев в студии приютившего её Аарона Дэсснера, где и рождался «Tramp». Многие песни навеяны переживаниями по поводу одиночества: буквально слышно, какими эмоциями они питались на стадии создания. Есть вещи с удачными мелодическими ходами, безжалостно срезаемыми Шэрон, но успевшими остаться в памяти. Среди нескольких неплохих треков есть прямо-таки шедевр, песня под названием «Магические Аккорды». Название соответствует содержанию.
- Sharon Van Etten :::
All I Can
- Sharon Van Etten :::
Magic Chords
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Подкаст №53812.03.2013:::22:00:::91 FM
- James Levy and the Blood Red Rose :::
Snake into My Room
- James Levy and the Blood Red Rose :::
Give Me Happiness
- Bad Religion :::
Robin Hood in Reverse
- Bad Religion :::
Dept. of False Hope
- The Aggrolites :::
Eye of Obarbas
- The Aggrolites :::
Trial and Error
- Led Er Est :::
Animal Smear
- Led Er Est :::
Kaiyo Maru
- Sharon Van Etten :::
All I Can
- Sharon Van Etten :::
Magic Chords
- James Levy and the Blood Red Rose :::
Precious Age of 13
Максим Горданов
12.03.2013
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