№536

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В состав супергруппы Atoms For Peace, придуманной Томом Йорком, также входят: продюсер Radiohead Найджел Годрич; бас-гитарист RHCP Фли; барабанщик Бека Джоэй Варонкер и бразильский перкуссионист Мауро Рефоско. Atoms For Peace стал вторым шагом в сольном творчестве фронтмена известной группы. Самым сложным и самым правильным подходом в оценке этого альбома должно стать полное исключение каких-либо сравнений с поздними Radiohead. Представим пустоту после, скажем, «OK Computer». Ничего не происходит, не происходит — и вот появляется «Amok». А между ними — «тёмные века» (что на самом деле и было). Из-за особенностей вокала Йорка сделать это чертовски сложно: часто хочется, чтобы он вообще прекратил петь, иначе это как будильник сквозь сон, в котором довольно занятно, особенно на первых порах. Африканский дурман, пытающийся подмять всё под себя, смешно перекатывающий мускулы бас и намеренные сэмплерные сбои. Обрывки интонаций и звуков важнее и органичнее вплетаются в микроклимат трехдневного студийного джемования. Идеальный пример того «как надо» и вообще «ради чего» — композиция «Stuck Together Pieces», которой не постеснялись бы и Can. «Для меня не существует такой вещи, как хорошая мелодия без вокала», — говорит Том Йорк. Ну зачем так: хорошая музыка, бывает, получается случайно — отпусти её, делай чаще как в заключительном треке. Спел же в первом, и как спел!

Atoms for Peace ::: Before Your Very Eyes

Atoms for Peace ::: Stuck Together Pieces

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Видеоклип

С овсем недавно премии Brit Awards в номинации «Лучшая группа» удостоился квартет Mumford & Sons. Их альбом «Babel» как взял изначальный темп, так и продолжает продаваться впечатляющими объемами (в первую неделю было реализовано более 600 000 копий). «Галдеж» — явление, с одной стороны, для англоязычной музыки традиционное, с другой (для нас, например) довольно странное. Не потому что непонятное, а наоборот — слишком очевидное. Музыка для каждодневного местного применения, настойчиво выставляемая напоказ: у нас вот что всегда было, есть и будет! Четверка музыкантов, вооруженных банджо, мандолиной, фортепиано и контрабасом, словно вдруг вывалилась из ближайшего паба (особенно, если представить, что дело происходит в любой из частей Великобритании). Устав и сильно вспотев, оттарабанив порцию похожих друг на друга фолк-песен, надсадив глотки посетителей, смоченных не одной пинтой эля, Mumford & Sons с отрешенными улыбками идут домой. Они помнят, как одевались деды, знают тут каждый акр и вообще в доску свои в этой местности — сельской и небольшой только на первый взгляд. Их музыка оттого и популярна так (причем, по обе стороны океана) что она помнит о корнях тех, кто его пересек. Она про очевидные ценности, про каждый день, про луга и снопы, небо, запах моря и про то, от чего англоязычная душа болит, а сердце плачет. С хрипотцой, с надрывом, с издыхающим под пальцами банджо и пением хором — до бессильного падения головы на стол и медленным её оживанием в момент первых аккордов следующей песни «про жизнь».

Mumford & Sons ::: I Will Wait

Mumford & Sons ::: Hopeless Wanderer

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Видеоклип

Daybehavior Follow That Car! (p) 2012

D aybehavior записали новый альбом «Follow That Car!». Мужчины играют синти-поп, девушка романтично поёт. Сделано всё это в Швеции. Скандинавское трио в составе Карла Хаммара, Томми Арелла и вокалистки Паулы Кресцентини, как мне кажется, заставляет свою музыку поочередно поворачиваться то к настроению Hooverphonic, то снять удачно кальку с очень хорошей поп-группы Dubstar. К чести шведов, надо сказать, что они стараются максимально разнообразить звучание, не зацикливаясь на одних и тех же приемах синти-попа. В этом смысле характерна баллада «Godspeed» с восточными фантазиями, индустриальными крапинками и ажурными оркестровками. Эпизодически используется spoken-word, а одна из песен исполнена на два голоса.

Daybehavior ::: City Lights

Daybehavior ::: A Train To Moscow

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Видеоклип

Ч то может быть лучше синти-попа made in Sweden? Да много чего, на самом деле. Сыграем на контрасте и послушаем регги высочайшей пробы, несмотря на то, что сделано оно тоже на севере Европы, в городе Бристоле. В 1941 году на Ямайке родился певец и музыкант Банни Марретт. Выучившись играть на пианино у известного исполнителя музыки в стиле ска, он перебрался в Англию, где записал сначала сингл, а потом и полноценный альбом «I`m Free». Было это в 1986 году. По прошествии 27 лет лейбл Bristol Archives Records издал утерянный шедевр. Пластинка великолепно записана: она содержит восемь треков, включая две дабовые версии, и, в общем, тут нет даже ни одного проходного аккорда — не то что целой дорожки. В качестве аккомпаниаторов автору помогали легендарный местный бэнд The Startle Insects и джазовый барабанщик Tony Orell. Фишка Банни в том, что он мастерски соединяет регги, джаз и блюз. Собственно, и его манеру лучше всего охарактеризовать как jazzy reggae. Казалось бы, просто — но далеко не всем удаётся добиться, чтобы с первой ноты диск показался таким свежим, каким по прошествии лет выглядит «I`m Free».

Bunny Marrett ::: I`m Free

Bunny Marrett ::: Farm Diggin`

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Видеоклип

Woven Hand The Laughing Stalk (p) 2012

Ч естно признаюсь, когда я не так давно оказался свидетелем берлинского реюниона великой группы Crime & The City Solution, то среди массы положительных и неожиданных моментов было появление на сцене Дэвида Юджина Эдвардса. Как известно, у бывшего лидера 16 Horsepower основной проект называется Woven Hand. Новый альбом духоподъемного, религиозного и немного посветлевшего кантри-фолка называется «The Laughing Stalk». Седьмой студийный релиз Woven Hand можно считать поворотным. Басист Паскаль Гумберт отправился во Францию, чтобы сосредоточиться на выращивании винограда. Руководитель проекта привлек на его место сразу двух новичков, что резко отразилось на настроении диска. Изменения произошли и во многом благодаря продюсеру Александру Хаке, также имеющему прямое отношение к камбэку Crime & The City Solution.

Woven Hand ::: The Laughing Stalk

Woven Hand ::: Maize

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Подкаст №536 05.03.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Atoms for Peace ::: Before Your Very Eyes Atoms for Peace ::: Stuck Together Pieces Mumford & Sons ::: I Will Wait Mumford & Sons ::: Hopeless Wanderer Daybehavior ::: City Lights Daybehavior ::: A Train To Moscow Bunny Marrett ::: I`m Free Bunny Marrett ::: Farm Diggin` Woven Hand ::: The Laughing Stalk Woven Hand ::: Maize Максим Горданов

05.03.2013

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