состав супергруппы Atoms For Peace, придуманной Томом Йорком, также входят: продюсер Radiohead Найджел Годрич; бас-гитарист RHCP Фли; барабанщик Бека Джоэй Варонкер и бразильский перкуссионист Мауро Рефоско. Atoms For Peace стал вторым шагом в сольном творчестве фронтмена известной группы. Самым сложным и самым правильным подходом в оценке этого альбома должно стать полное исключение каких-либо сравнений с поздними Radiohead. Представим пустоту после, скажем, «OK Computer». Ничего не происходит, не происходит — и вот появляется «Amok». А между ними — «тёмные века» (что на самом деле и было). Из-за особенностей вокала Йорка сделать это чертовски сложно: часто хочется, чтобы он вообще прекратил петь, иначе это как будильник сквозь сон, в котором довольно занятно, особенно на первых порах. Африканский дурман, пытающийся подмять всё под себя, смешно перекатывающий мускулы бас и намеренные сэмплерные сбои. Обрывки интонаций и звуков важнее и органичнее вплетаются в микроклимат трехдневного студийного джемования. Идеальный пример того «как надо» и вообще «ради чего» — композиция «Stuck Together Pieces», которой не постеснялись бы и Can. «Для меня не существует такой вещи, как хорошая мелодия без вокала», — говорит Том Йорк. Ну зачем так: хорошая музыка, бывает, получается случайно — отпусти её, делай чаще как в заключительном треке. Спел же в первом, и как спел!