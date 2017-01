:::

1978 году бывший фронтмен Sex Pistols Джонни Роттен (вновь ставший Джоном Лайдоном) придумал Public Image Ltd — и это его детище в музыкальном плане оказалось гораздо интереснее. Препарировав и смешав даб, этно, диско, крауторок и пост-панк, группа добилась своеобразного звучания, выпустив несколько совершенно некоммерческих по сути, но встреченных крайне благосклонно пластинок. После распада в 2009 году PIL начинают концертировать, чтобы, по словам Лайдона, заработать на запись свежего релиза. Усилия не прошли даром: материал новой пластинки «This Is PIL», пусть и неровен, но, в целом, очень достоен. Лайдон голосит что есть силы, нагло утверждая в лучшей песне «One Drop», что они не стареют и вообще — тинэйджеры. Энергетика (пусть, в основном, за счет индивидуальных усилий Лайдона) очевидна, даже в отсутствии Джа Уоббла, чьи басовые партии когда-то были осью конструкций Public Image.

К

ит Левин и Джа Уоббл словно специально сделали свой альбом максимально непохожим на запись PIL. На «Инь и Янь» куда меньше дабового вайба и неряшливой сумасбродности. Лайдон словно время от времени бросает вёсла, потому что микрофон важнее, а эти предпочитают идти по приборам. Даб уступает напору психоделика и джаз-фанка. Альбом открывается чавкающим в гитарной грязи трип-хопом, в одном случае перерождаясь в электростатический кантри-рок, в другом — преподнося кавер на песню из альбома The Beatles «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» «Within You Without You», написанную Джорджем Харрисоном. Две последние композиции — «Understand» и «Understand Dub» — слушаются, как своебразный бонус-dubplate, причем оригинальный вариант сильно напоминает поздних Clash.