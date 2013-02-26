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TopList

№535

:::26.02.2013

Public Image Ltd

This is PIL

(p) 2012
В

1978 году бывший фронтмен Sex Pistols Джонни Роттен (вновь ставший Джоном Лайдоном) придумал Public Image Ltd — и это его детище в музыкальном плане оказалось гораздо интереснее. Препарировав и смешав даб, этно, диско, крауторок и пост-панк, группа добилась своеобразного звучания, выпустив несколько совершенно некоммерческих по сути, но встреченных крайне благосклонно пластинок. После распада в 2009 году PIL начинают концертировать, чтобы, по словам Лайдона, заработать на запись свежего релиза. Усилия не прошли даром: материал новой пластинки «This Is PIL», пусть и неровен, но, в целом, очень достоен. Лайдон голосит что есть силы, нагло утверждая в лучшей песне «One Drop», что они не стареют и вообще — тинэйджеры. Энергетика (пусть, в основном, за счет индивидуальных усилий Лайдона) очевидна, даже в отсутствии Джа Уоббла, чьи басовые партии когда-то были осью конструкций Public Image.


Jah Wobble & Keith Levene

Yin & Yang

(p) 2012
К

ит Левин и Джа Уоббл словно специально сделали свой альбом максимально непохожим на запись PIL. На «Инь и Янь» куда меньше дабового вайба и неряшливой сумасбродности. Лайдон словно время от времени бросает вёсла, потому что микрофон важнее, а эти предпочитают идти по приборам. Даб уступает напору психоделика и джаз-фанка. Альбом открывается чавкающим в гитарной грязи трип-хопом, в одном случае перерождаясь в электростатический кантри-рок, в другом — преподнося кавер на песню из альбома The Beatles «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» «Within You Without You», написанную Джорджем Харрисоном. Две последние композиции — «Understand» и «Understand Dub» — слушаются, как своебразный бонус-dubplate, причем оригинальный вариант сильно напоминает поздних Clash.


John Zorn

A Vision in Blakelight

(p) 2012

John Zorn

Templars: In Sacred Blood

(p) 2012
Е

сли в предыдущей работе джаз использовался как элемент целого, причем не главенствующий, то следующий альбом пронизан его кристальным дыханием. Он называется «A Vision in Blakelight», а его автора, выдающегося американского джазового авангардиста, саксофониста и продюсера зовут Джон Зорн. В который уже раз приходится удивляться многогранности таланта Зорна, способного выпускать по нескольку совершенно разных пластинок в год. Среди них встречаются такие, что не каждый готов осилить хотя бы до середины. Я не говорю об опытах Naked City; совсем свежий пример — диск, посвященный тамплиерам, записанный с Майком Паттоном придуманным Зорном Moonchild Trio. Однако для начала речь о треках с совсем другого релиза, входящего в условную мистическую серию. «A Vision in Blakelight» — образец тончайше сыгранного камерного джаза, с вибрафоном, арфой, органом Джона Медески, бас-гитарой Тревора Данна, умиротворением от встречи восточных импровизаций с киномузыкой и радужной, парящей акустикой. Для тех, кто мало знаком с музыкой Джона Зорна, повторю: его музыкальный кругозор впечатляюще широк. Не случайно была упомянута работа, посвященная тамплиерам: дальше мы будем слушать маэстро в несколько ином обличье. «Тамплиеры: В святой крови» — шестая пластинка так называемого Moonchild Trio, куда входят тот же Тревор Данн, барабанщик Джои Бэрон и Майк Паттон. Привлекается и Джон Медески, то есть, это практически те же люди, что записали «A Vision in Blakelight» и воплотили в жизнь множество задумок Зорна, который здесь с удовольствием верховодит. Паттон превосходит сам себя: он орёт, визжит и булькает так, будто его пытают и заставляют признаться в поклонении Бафомету сам король Филипп IV и Папа Климент. Авант-рок и джаз переплетаются с литургической музыкой, а дикий нерв, привносимый пассажами Паттона, превращает альбом в настоящую кровавую драму — чем, собственно, было уничтожение тамплиеров.


Jason Lytle

Dept. of Disappearance

(p) 2012
З

авершающим сегодняшнюю программу релизом будет второй альбом основателя и экс-лидера группы Grandaddy Джейсона Литла (на обложке диска «Dept. of Disappearance» визуально напоминающего Евгения Гришковца). Собранный им в Модесто 20 лет назад коллектив был, по сути, альтер-эго певца — и роспуск квартета семь лет назад никак не отразился на самом основателе, задав ему импульс для самостоятельной деятельности. Во втором сольном опыте Джейсон достиг вершин мастерства хоум-тэйпинга. Поверить в то, что весь материал записан им в одиночку в домашней студии, не прибегая к помощи сторонних музыкантов и техническим услугам рекорд-лейблов, довольно сложно. Количество потенциальных хитов и высокий исполнительский уровень автора, сыгравшего на всех инструментах, просто обязаны вывести диск из аутсайдерской ниши, Но нужно ли это самому Джейсону?


Подкаст №535

26.02.2013:::22:00:::91 FM


  1. Public Image Ltd :::

    One Drop

    скачать
  2. Public Image Ltd :::

    Deeper Water

    скачать
  3. Jah Wobble & Keith Levene :::

    Strut

    скачать
  4. Jah Wobble & Keith Levene :::

    Understand

    скачать
  5. John Zorn :::

    The Hammer of Los

    скачать
  6. John Zorn :::

    A Woman Clothed with the Sun

    скачать
  7. John Zorn :::

    Murder of the Magicians

    скачать
  8. John Zorn :::

    Prophetic Souls

    скачать
  9. Jason Lytle :::

    Matterhorn

    скачать
  10. Jason Lytle :::

    Your Final Setting Sun

    скачать

Максим Горданов
26.02.2013

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