т изысканной музыки до музыки бескомпромиссной у нас сегодня один шаг. В прошлом году за старое взялся человек, чьё имя ассоциируется с индустриальным нойзом в самой его безапелляционной ипостаси. Чистый звуковой терроризм, придуманный когда-то Бойдом Райсом, сделал его артистом, известным как Non. Чёрный конверт первой пластинки Райса не содержал вообще никакой информации. Первые релизы под ником Non на лейбле Mute были выпущены с несколькими отверстиями на яблоке. Их можно было проигрывать на любой скорости. Те, кто от начала до конца смог прослушать его альбом «Blood & Flame», изменились навсегда. Мизантроп, женоненавистник, автор статей в журнале для пьяниц, фотограф, актёр, лектор и циник, изучающий практики манипулирования людьми — спустя годы Райс вновь прибегнул к истребляющему инакомыслие нойзу и выпустил диск «Back To Mono». «Я делал музыку, основанную на сэмплах за десять лет до того, как появились первые сэмплеры, я изобрел устройство для манипуляций с шумом», — говорит Бойд Райс. В своё время он несколько отошел от чересчур радикальных проявлений изобретенного стиля, сотрудничал с Coil, Current 93, Death In June и другими представителями этой чудесной тусовки. На самом деле, Non никогда не ставил своей целью истребление народных масс путем звукового террора. Его, например, всегда интересовала поп-музыка середины прошлого столетия, а любимой песней вообще является «The Stars We Are» Марка Алмонда. Может потому, что поп-музыка прекрасный инструмент манипулирования, а может потому, что это просто красиво, Бойд Райс в начале 1990-х гг. исполнял обычные песни. Конечно, с неподражаемым колоритом: особенно если слушатель знал, какой человек и с какой репутацией поёт всем известный шлягер. В 1993 году Райс и певица Роуз Макдауэлл (также сотрудничавшая с великими Coil) организовали проект Spell, где исполнили с каким-то особенным потусторонним мерцанием эстрадные хиты 1960-х гг. Отменной получилась версия заглавной песни «Johnny Remember Me», написанной Джеоффом Годдардом и ставшей популярной в исполнении Джона Лейтона. История, герой которой слышит в шуме ветра и дождя голос потерянной возлюбленной, напевающей ему, чтобы он не забывал её — это как нельзя кстати для людей, придумавших Spell. А в завершение программы Роуз споёт красивейшую колыбельную Джона Лаудермилка про птичку, которая умрет, коснувшись Земли. Птичку, безусловно, жалко, но если бы это была песня про то, что все жили долго и счастливо, пели бы её совсем другие люди — и не факт, что столь же талантливо.