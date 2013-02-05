№533

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Justin Townes Earle Nothing`s Going To Change The Way You Feel About Me Now (p) 2012

Д жастин Ёрл — сын знаменитого американского кантри-исполнителя Стива Ёрла, чьё творчество всегда было не столько музыкой, сколько острыми социально-политическими высказываниями. Второе имя Townes Джастину досталось от легенды стиля и наставника его отца, певца и поэта Таунса Ван Зандта. При таких исходных данных молодому артисту просто суждено было стать в строй сингеров, специализирующихся на «американе». Об его успешном продюсерском опыте уже было сказано в предыдущем выпуске, что же касается музыки, то в активе Ёрла «Второго» уже пять альбомов, лучший из которых — «Harlem River Blues», а название самого свежего можно перевести как «Ничего не изменит твоего отношения ко мне сейчас». Доминантой для Джастина всегда был мемфисский деревенский и нэшвилльский блюз; не исключение и эта пластинка. В уюте мурлыкающих клавиш, звуках рожка и трубы скрыта легкая печаль о прежних ошибках — и заметно удовольствие от свободы рассказать об этом вот так: запросто и легко. Когда ритм пластинки немного ускоряется, то и певцу, и гитаре становится явно комфортней, в то время как лишенный темпа блюз заметно клонит их к меланхоличному сну.

Justin Townes Earle ::: Maria

Justin Townes Earle ::: Moving On

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Видеоклип

О т американского кантри — к финскому инди-попу дивной красоты. Ответственны за него участники дуэта Burning Hearts Jessica Rapo и Henry Ojala. Об их дебюте я рассказывал — и вот группа подарила нам вторую пластинку. Если первая была наполовину сборником, с привлечением ранних произведений, то здесь уже все песни новые, объединенные общим невеселым концептом. Первые строчки припева лучшей песни диска «Extinctions» звучат несколько парадоксально: «В пустыню, прочь от одиночества». «Into The Wilderness» была опубликована ещё в 2011 году, и получила восторженные отзывы, как и видеоклип, основанный на документальном фильме о медведях гризли. «Extinctions» (то есть «Вымирания») записывался в финской сельской местности Остроботния. Почему именно так назвали свою пластинку Джессика и Хенри? Наверное, потому что в их жизни случилось несколько неприятных историй и потому, что им не всё равно, что к началу XXI века не только некоторых людей, но и животных нет больше в этом мире. Причем в 90% случаев в этом виноваты homo sapiens. Не уверен, все ли изображенные на обложке диска создания уже не существуют — но не удивлюсь, если это так. Буквально на днях мне попался, что называется, материал в тему. По данным учёного Нормана Майерса, в результате человеческой деятельности на планете вымирает порядка шести видов живых существ в неделю, включая растения, животных и насекомых. Вдумайтесь: ведь это больше 300 видов в год! За последние пятьсот лет мы ответственны за исчезновение трех четвертей живых существ и организмов планеты, притом, что естественная биологическая частота вымираний составляет порядка одного вида раз в четыре года. Как тут не вспомнить слова Даниила Хармса: «В мире нет ничего нехорошего. Только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим». Вот такая поп-музыка наследников Saint Etienne, с мрачными размышлениями в светлой тональности.

Burning Hearts ::: Into The Wilderness

Burning Hearts ::: Burn, Burn, Burn

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Видеоклип

Datune Changer D`Air (p) 2012

С ент-Этьен сегодня тоже упомянут не случайно, но сейчас речь именно о городе, а не о трио или одноименной футбольной команде. Сент-Этьен — место, где появилась группа Datune. Французы из всех используемых подвидов ямайской музыки охотнее всего концентрируются на рагге с энергичной читкой на трёх языках и тяжелым гитарным напором, на стыке блюза и рока. Не позволяющая перевести дух пластинка называется «Обмен Воздуха».

Datune ::: Nos Vies

Datune ::: Money

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Видеоклип

Ч етыре года назад трое берлинских деятелей — Daniel Brandt, Jan Brauer и Paul Frick —придумали собственную музыкальную концепцию. Лидер Brandt Brauer Frick Ensemble Дэниэль Брандт признается, что ему всегда было интересно смешивать техно с классической музыкой. Он вырос в Кёльне, выучился играть на барабанах и много слушал Херби Хэнкока и Rolling Stones. На самом деле, берлинцы вовсе не являются трио. Концертный состав Brand Brauer Frick Ensemble достигает десяти человек, среди которых скрипачка и арфистка. В их музыке можно услышать и nu-jazz, и неоклассику. Но лучше всего подходит определение «акустическое минимал-техно». Они играют клубную музыку в строгих костюмах, и это мало на что похоже. Самым прекрасным и утопическим танцем на альбоме «Mr. Machine» стала пьеса «Pretend», где поёт приглашенная Эмика (см. обзор №500). «Pretend» слушается так, будто электронные музыканты оказались на торжественном приеме начала XX века, и вместо лэптопов на сцене и худи в гримёрках их ждали фраки и приличествующие поводу инструменты.

The Brandt Brauer Frick Ensemble ::: Bop

The Brandt Brauer Frick Ensemble ::: Pretend

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Видеоклип

Non Back To Mono (p) 2012

Spell Seasons In The Sun (p) 1993

О т изысканной музыки до музыки бескомпромиссной у нас сегодня один шаг. В прошлом году за старое взялся человек, чьё имя ассоциируется с индустриальным нойзом в самой его безапелляционной ипостаси. Чистый звуковой терроризм, придуманный когда-то Бойдом Райсом, сделал его артистом, известным как Non. Чёрный конверт первой пластинки Райса не содержал вообще никакой информации. Первые релизы под ником Non на лейбле Mute были выпущены с несколькими отверстиями на яблоке. Их можно было проигрывать на любой скорости. Те, кто от начала до конца смог прослушать его альбом «Blood & Flame», изменились навсегда. Мизантроп, женоненавистник, автор статей в журнале для пьяниц, фотограф, актёр, лектор и циник, изучающий практики манипулирования людьми — спустя годы Райс вновь прибегнул к истребляющему инакомыслие нойзу и выпустил диск «Back To Mono». «Я делал музыку, основанную на сэмплах за десять лет до того, как появились первые сэмплеры, я изобрел устройство для манипуляций с шумом», — говорит Бойд Райс. В своё время он несколько отошел от чересчур радикальных проявлений изобретенного стиля, сотрудничал с Coil, Current 93, Death In June и другими представителями этой чудесной тусовки. На самом деле, Non никогда не ставил своей целью истребление народных масс путем звукового террора. Его, например, всегда интересовала поп-музыка середины прошлого столетия, а любимой песней вообще является «The Stars We Are» Марка Алмонда. Может потому, что поп-музыка прекрасный инструмент манипулирования, а может потому, что это просто красиво, Бойд Райс в начале 1990-х гг. исполнял обычные песни. Конечно, с неподражаемым колоритом: особенно если слушатель знал, какой человек и с какой репутацией поёт всем известный шлягер. В 1993 году Райс и певица Роуз Макдауэлл (также сотрудничавшая с великими Coil) организовали проект Spell, где исполнили с каким-то особенным потусторонним мерцанием эстрадные хиты 1960-х гг. Отменной получилась версия заглавной песни «Johnny Remember Me», написанной Джеоффом Годдардом и ставшей популярной в исполнении Джона Лейтона. История, герой которой слышит в шуме ветра и дождя голос потерянной возлюбленной, напевающей ему, чтобы он не забывал её — это как нельзя кстати для людей, придумавших Spell. А в завершение программы Роуз споёт красивейшую колыбельную Джона Лаудермилка про птичку, которая умрет, коснувшись Земли. Птичку, безусловно, жалко, но если бы это была песня про то, что все жили долго и счастливо, пели бы её совсем другие люди — и не факт, что столь же талантливо.

Non ::: Turn Me On, Dead Man

Non ::: Warm Leatherette

Spell ::: Johnny, Remember Me

Spell ::: This Little Bird

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Видеоклип

Подкаст №533 05.02.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





Justin Townes Earle ::: Maria Justin Townes Earle ::: Moving On Burning Hearts ::: Into The Wilderness Burning Hearts ::: Burn, Burn, Burn Datune ::: Nos Vies Datune ::: Money The Brandt Brauer Frick Ensemble ::: Bop The Brandt Brauer Frick Ensemble ::: Pretend Non ::: Turn Me On, Dead Man Non ::: Warm Leatherette Spell ::: Johnny, Remember Me Spell ::: This Little Bird Максим Горданов

05.02.2013

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