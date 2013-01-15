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№532

:::15.01.2013

Purity Ring

Shrines

(p) 2012
М

онреальский дуэт Purity Ring в июле прошлого года отметился дебютным релизом «Shrines», т. е. «Святыни», выпущенном не кем-нибудь, а 4AD Records. Корин Роддик и Меган Джеймс, входящие в состав инди-рок группы Gobble, придумали себе дополнительное занятие, увлекшись немного искаженными вокальными сэмплами, холодными оттенками r`n`b 1990-х гг., dream-попом и мутациями дабстепа. Так появились Purity Ring — явление, в общем-то, обыденное на сегодняшней электронной сцене, но чем-то же они 4AD зацепили. Сами издатели характеризуют их музыку как «колыбельные для клуба».


O Conqueror

King Me

(p) 2012
И

з электронных «чистых» колец Монреаля наш путь лежит в Остин, штат Техас. На группу из этих мест мне посоветовала обратить внимание одна из слушательниц программы. Спасибо, кстати, большое: я всегда внимательно отношусь к подобного рода пожеланиям, тем более что наши с вами вкусы, как правило, процентов на 80 совпадают. Так что, пожалуйста, продолжайте. Итак, встречаем техасскую четверку O Conqueror. Первенца под названием «King Me» музыканты выпустили в ноябре прошлого года на маленькой фирме грамзаписи Soco Sound. В составе квартета: Dustin Doering (Guitar/Vox), Jonathan Baugh (Percussion/Keys/Vox), Justin Green (Lead Guitar/Multi Instrumentalist/Vox) и Tito Sopena (Bass Guitar). Музыка и тексты техасцев поданы в такой медлительно-романтичной американской indie-канве, в духе, например, The Shins, только лучше. По собственному мнению участников O Conqueror, их сочинения в самый раз для не спящих за рулем полуночников с разбитыми сердцами.


Cat Power

Sun

(p) 2012
К

ак-то незаметно прошло целых шесть лет с момента выхода предыдущей пластинки Cat Power «The Greatest», принесшей уроженке Атланты мировую известность — в первую очередь, благодаря одноименной красивейшей песне. И вот, к радости поклонников, на лейбле Matador осенью прошлого года у изменившейся Шон Маршалл вышел диск «Sun». Челка и длинные волосы уступили место короткой стрижке и чуть заметной жесткости во взгляде. Внешность — отражение тех событий, что случились в жизни Cat Power за последние шесть лет. Она успела вкусить семейного счастья и пережить расставание, о чем рассказывает в 11-минутной пьесе «Nothing But Time» с участием Игги Попа. Надо сказать, что это произведение, выполненное в лучших традициях пространных откровений Патти Смит — лучшее из высказываний с этой работы. Также на «Солнце» Шон Маршалл дозировано использует электронику, в чём ей помогает Филипп Здар, создатель французского дэнс-дуэта Cassius. Электронная румба, отсылки к хип-хопу и всё то новое, что Cat Power выдала на долгожданном релизе, ей в актив, но в целом сегодняшнее солнце Шон светит, не особенно согревая.


The Butch Cassidy Sound System

Echo Tone Defeat

(p) 2012
Р

оберт Лерой Паркер, также известный как главарь «Дикой банды» и грабитель банков Бутч Кэссиди, пожалуй, сильно бы удивился, что его именем назовут музыкальный проект спустя сто лет после кончины. Butch Cassidy Sound System придумал продюсер Майкл Хантер, также выступающий под ником Pablo. Свою музыку он характеризует как «плавильный котел из барабанов, клавишных, эха и реверберации». Первый пресс дебютного лонгплея Butch Cassidy Sound System успел уже стать раритетом у коллекционеров, когда Хантер наконец-то решил издать второй альбом, отвлекшись от написания музыки для компьютерных игр. Новый диск парижского музыканта, смешивающего даб, фанк и регги, называется «Echo Tone Defeat».


Wanda Jackson

Unfinished Business

(p) 2012
П

ереходим к проверенному временем, выдержанному «рокабилли». В завершение программы послушаем королеву стиля — саму Ванду Джексон, которая никак не желает униматься, демонстрирует хорошую форму и в своём почтенном возрасте выпускает пластинки одну за другой. Прошлогодний диск «Party Ain`t Over» был инспирирован и напитан энергетикой Джека Уайта, в то время как новый записан при помощи кантри-певца Джастина Таунса Эрла. У последнего работа с легендой получилась куда более естественной и душевной. Джек Уайт словно потрясал портретом Ванды Джексон на митинге, стремясь вбить всем в головы, что вот оно — настоящее рокабилли. Он как будто выжимал из неё последнее, загоняя в центр круга со скачущими музыкантами, где ей приходилось изо всех сил соответствовать образу, чувствуя себя немного странно. Эрл же, напротив, усадил певицу на мягкое, окружил теплыми клавишными, дружескими госпел-подпевками и винтажным, чуть наивным кантри. Дав Ванде Джексон больше пространства и намеренно уйдя в тень, он не выставил её поющим идолом, а создал все условия, чтобы она раскрылась как-то совершенно естественно. Удивительно, но вышедший всего год спустя после «Party Ain`t Over» диск «Unfinished Business» внутренне совершенно по-другому устроен. Несмотря на схожий посыл в названиях работ, невольно думаешь, что вечеринки-то все когда-нибудь заканчиваются, а вот песни точно не расстанутся с тобой.


Подкаст №532

15.01.2013:::22:00:::91 FM


  1. Purity Ring :::

    Ungirthead

    скачать
  2. Purity Ring :::

    Belispeak

    скачать
  3. O Conqueror :::

    Greatest Day

    скачать
  4. O Conqueror :::

    Shed Our Skin

    скачать
  5. Cat Power :::

    Cherokee

    скачать
  6. Cat Power :::

    Ruin

    скачать
  7. The Butch Cassidy Sound System :::

    Melodic B

    скачать
  8. The Butch Cassidy Sound System :::

    Radioactive

    скачать
  9. Wanda Jackson :::

    Pushover

    скачать
  10. Wanda Jackson :::

    What Do You Do When You`re Lonesome?

    скачать

Максим Горданов
15.01.2013

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