№531

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С егодняшний эфир будет полностью посвящен зачистке архивов 2011 года. Это не значит, что в последующих программах никогда не будет звучать музыка, выпущенная два года назад — просто таким образом мы расчищаем место для более свежих релизов, одновременно стараясь не упустить интересные диски двухлетней давности.

High Places Original Colors (p) 2011

П ервый из таких принадлежит бруклинскому дуэту High Places. Их третий альбом называется «Original Colors». Роб Барбер и Мэри Пирсон на этот раз немного отошли от поп-кружев: их музыка стала более холодной и строгой. High Places по-прежнему стараются до предела разнообразить звучание, насыщая его нервной пульсацией баса, песочно-барабанной россыпью, преобладанием эха и притягательной манерой пения Мэри. Её вокал то уверенно ведет за собой, то заставляет пугливо озираться, словно ускользая в неведомые пустоты и оставляя слушателя в одиночестве. Если это и музыка для танцев, то, в первую очередь, для самого калейдоскопа звуков, придуманных этой парочкой, — встроиться в который надо суметь.

High Places ::: Year Off

High Places ::: Dry Lake

Все релизы High Places

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A ugust Arthur Bondy когда-то был членом грандж-формации из Алабамы Verbena, а теперь выступает как матерый singer-songwriter. Третий сольный альбом А.А. Бонди называется «Believers», и вышел он на лейбле Fat Possum. Наступает сизый рассвет. На обочине скользкой мостовой, прикуривая в слепящем свете предутренних фонарей сигаретку, кособоко застыл в помятом костюме человек, чьи песни перекликаются с его обликом. Гитарная американа, инди-фолк с фортепиано и органом — простые истории простого человека. В них больше нуара, больше не то чтобы тоски, сколько внутренней неустроенности, неспокойного ощущения, что всё как-то не так, а ведь могло бы… Может, поэтому даже твист здесь совершенно особенный.

A.A. Bondy ::: Highway Fewers

A.A. Bondy ::: The Twist

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The Dynamics 180.000 Miles & Counting (p) 2011

П ервый успех пришел к французскому рэгги-бэнду The Dynamics в 2007 году. А 27 сентября 2011-го официально вышел второй лонгплей. В него вошли 17 треков, отражающих любовь музыкантов к дабу, регги и соулу. В сторону последнего на пластинке сделан очевидный крен. В первой пьеске плейлиста «Маленький Пабло» вокал принадлежал девушке, но на самом деле, в составе большой семьи The Dynamics поют, как кажется, абсолютно все — даже дети. С их участием записана последняя вещица «Do The Dance». В актив музыкантам следует записать соул-кавер на «Walk O The Wild Side» Лу Рида. Но поскольку акцент мы делаем именно на регги, то и выбранный вторым трек тоже в этом стиле.

The Dynamics ::: Little Pablo

The Dynamics ::: Bring Me Up

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Wim Mertens Zee Versus Zed (p) 2011

В им Мертенс, бельгийский пианист и композитор. За его плечами почти 30-летняя концертная деятельность по всему миру. Музыку Мертенса можно охарактеризовать как «романический минимализм». Он пишет и коротенькие зарисовки (так называемые «lieders») и трех-четырёх часовые пьесы — кроме разнообразных клавишных используя флейту и саксофон. Были времена, когда он пел на странном языке и активно экспериментировал с гитарным звуком. Его справедливо сравнивают с такими титанами современного минимализма как Майкл Найман и Филипп Гласс, но следует признать, что музыка бельгийца несколько легче и ветреней, что привлекает в ряды его почитателей далеко не только ценителей неоклассики. Последняя на данный момент инструментальная (за исключением одной пьесы) работа Вима Мертенса «Zee versus Zed» (что отражает разницу в произношении буквы) — замечательный подарок как раз ценителям глубокого романтического минимализма.

Wim Mertens ::: According To The Real

Wim Mertens ::: Zusammensetzen

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О чередная пластинка очень хорошей лос-анджелесской группы Bodies Of Water называется «Twist Again». Ядро проекта — семейный дуэт Дэвида и Мередит Меткалф. Если для предыдущих работ группы было характерно сочетание блюза, инди-рока, религиозного фолка и общей такой певучей, хоровой духоподъемности, то на «Twist Again» мультиинструменталист Дэвид и его жена предпочитают менее помпезные формы. На самом деле, они их совсем не портили, а наряду с The Rosebuds делали флагманами уникального сплава — но и в нынешнем виде Bodies Of Water хороши. Стало только больше акустики и влияния джаза с кантри-попом.

Bodies Of Water ::: Mary, Don`t You Weep

Bodies Of Water ::: Like A Stranger

Все релизы Bodies Of Water

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П ереносимся через Атлантический океан, чтобы оказаться в Ирландии. Именно отсюда родом музыкант, чей альбом восемнадцатилетней выдержки входит в условную десятку самых лучших пластинок, что мне доводилось слышать (имеется в виду «Shag Tobacco»). Gavin Friday, певец и художник, лучший друг Боно, основатель группы Virgin Prunes, придумавший вместе с Морисом Сизером концепцию «кабаре будущего», в последние годы сосредоточился на киномузыке, в чём немало преуспел. Но в прошлом году наконец-то вышел первый после «Shag Tobacco» сольник Гевина. На обложке диска «Catholic» автор возлежит на смертном одре, укрытый ирландским флагом, с крестом на груди. Записана пластинка вместе с Хебри Макеном и вполне соответствует визуальной составляющей. Такое впечатление, что Friday впал в некое подобие летаргического сна и неспешные, не особо изобретательные и похожие друг на друга композиции с эпическим фаталистическим финальным треком словно говорят, что они сами — пыль и суета, и важно только то, что вечно. Что ж, в конце концов, художник имеет право и на такое высказывание, особенно когда в его активе действительно имеется нечто нетленное.

Gavin Friday ::: Able

Gavin Friday ::: It`s All Ahead Of You

Все релизы Gavin Friday

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Подкаст №531 08.01.2013 ::: 22:00 ::: 91 FM





High Places ::: Year Off High Places ::: Dry Lake A.A. Bondy ::: Highway Fewers A.A. Bondy ::: The Twist The Dynamics ::: Little Pablo The Dynamics ::: Bring Me Up Wim Mertens ::: According To The Real Wim Mertens ::: Zusammensetzen Bodies Of Water ::: Mary, Don`t You Weep Bodies Of Water ::: Like A Stranger Gavin Friday ::: Able Gavin Friday ::: It`s All Ahead Of You Максим Горданов

08.01.2013

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