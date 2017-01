:::

ервый успех пришел к французскому рэгги-бэнду The Dynamics в 2007 году. А 27 сентября 2011-го официально вышел второй лонгплей. В него вошли 17 треков, отражающих любовь музыкантов к дабу, регги и соулу. В сторону последнего на пластинке сделан очевидный крен. В первой пьеске плейлиста «Маленький Пабло» вокал принадлежал девушке, но на самом деле, в составе большой семьи The Dynamics поют, как кажется, абсолютно все — даже дети. С их участием записана последняя вещица «Do The Dance». В актив музыкантам следует записать соул-кавер на «Walk O The Wild Side» Лу Рида. Но поскольку акцент мы делаем именно на регги, то и выбранный вторым трек тоже в этом стиле.