№531:::08.01.2013
егодняшний эфир будет полностью посвящен зачистке архивов 2011 года. Это не значит, что в последующих программах никогда не будет звучать музыка, выпущенная два года назад — просто таким образом мы расчищаем место для более свежих релизов, одновременно стараясь не упустить интересные диски двухлетней давности.
High Places
Original Colors(p) 2011
ервый из таких принадлежит бруклинскому дуэту High Places. Их третий альбом называется «Original Colors». Роб Барбер и Мэри Пирсон на этот раз немного отошли от поп-кружев: их музыка стала более холодной и строгой. High Places по-прежнему стараются до предела разнообразить звучание, насыщая его нервной пульсацией баса, песочно-барабанной россыпью, преобладанием эха и притягательной манерой пения Мэри. Её вокал то уверенно ведет за собой, то заставляет пугливо озираться, словно ускользая в неведомые пустоты и оставляя слушателя в одиночестве. Если это и музыка для танцев, то, в первую очередь, для самого калейдоскопа звуков, придуманных этой парочкой, — встроиться в который надо суметь.
- High Places :::
Year Off
- High Places :::
Dry Lake
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A.A. Bondy
Believers(p) 2011
ugust Arthur Bondy когда-то был членом грандж-формации из Алабамы Verbena, а теперь выступает как матерый singer-songwriter. Третий сольный альбом А.А. Бонди называется «Believers», и вышел он на лейбле Fat Possum. Наступает сизый рассвет. На обочине скользкой мостовой, прикуривая в слепящем свете предутренних фонарей сигаретку, кособоко застыл в помятом костюме человек, чьи песни перекликаются с его обликом. Гитарная американа, инди-фолк с фортепиано и органом — простые истории простого человека. В них больше нуара, больше не то чтобы тоски, сколько внутренней неустроенности, неспокойного ощущения, что всё как-то не так, а ведь могло бы… Может, поэтому даже твист здесь совершенно особенный.
- A.A. Bondy :::
Highway Fewers
- A.A. Bondy :::
The Twist
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The Dynamics
180.000 Miles & Counting(p) 2011
ервый успех пришел к французскому рэгги-бэнду The Dynamics в 2007 году. А 27 сентября 2011-го официально вышел второй лонгплей. В него вошли 17 треков, отражающих любовь музыкантов к дабу, регги и соулу. В сторону последнего на пластинке сделан очевидный крен. В первой пьеске плейлиста «Маленький Пабло» вокал принадлежал девушке, но на самом деле, в составе большой семьи The Dynamics поют, как кажется, абсолютно все — даже дети. С их участием записана последняя вещица «Do The Dance». В актив музыкантам следует записать соул-кавер на «Walk O The Wild Side» Лу Рида. Но поскольку акцент мы делаем именно на регги, то и выбранный вторым трек тоже в этом стиле.
- The Dynamics :::
Little Pablo
- The Dynamics :::
Bring Me Up
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Wim Mertens
Zee Versus Zed(p) 2011
им Мертенс, бельгийский пианист и композитор. За его плечами почти 30-летняя концертная деятельность по всему миру. Музыку Мертенса можно охарактеризовать как «романический минимализм». Он пишет и коротенькие зарисовки (так называемые «lieders») и трех-четырёх часовые пьесы — кроме разнообразных клавишных используя флейту и саксофон. Были времена, когда он пел на странном языке и активно экспериментировал с гитарным звуком. Его справедливо сравнивают с такими титанами современного минимализма как Майкл Найман и Филипп Гласс, но следует признать, что музыка бельгийца несколько легче и ветреней, что привлекает в ряды его почитателей далеко не только ценителей неоклассики. Последняя на данный момент инструментальная (за исключением одной пьесы) работа Вима Мертенса «Zee versus Zed» (что отражает разницу в произношении буквы) — замечательный подарок как раз ценителям глубокого романтического минимализма.
- Wim Mertens :::
According To The Real
- Wim Mertens :::
Zusammensetzen
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Bodies Of Water
Twist Again(p) 2011
чередная пластинка очень хорошей лос-анджелесской группы Bodies Of Water называется «Twist Again». Ядро проекта — семейный дуэт Дэвида и Мередит Меткалф. Если для предыдущих работ группы было характерно сочетание блюза, инди-рока, религиозного фолка и общей такой певучей, хоровой духоподъемности, то на «Twist Again» мультиинструменталист Дэвид и его жена предпочитают менее помпезные формы. На самом деле, они их совсем не портили, а наряду с The Rosebuds делали флагманами уникального сплава — но и в нынешнем виде Bodies Of Water хороши. Стало только больше акустики и влияния джаза с кантри-попом.
- Bodies Of Water :::
Mary, Don`t You Weep
- Bodies Of Water :::
Like A Stranger
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Gavin Friday
Catholic(p) 2011
ереносимся через Атлантический океан, чтобы оказаться в Ирландии. Именно отсюда родом музыкант, чей альбом восемнадцатилетней выдержки входит в условную десятку самых лучших пластинок, что мне доводилось слышать (имеется в виду «Shag Tobacco»). Gavin Friday, певец и художник, лучший друг Боно, основатель группы Virgin Prunes, придумавший вместе с Морисом Сизером концепцию «кабаре будущего», в последние годы сосредоточился на киномузыке, в чём немало преуспел. Но в прошлом году наконец-то вышел первый после «Shag Tobacco» сольник Гевина. На обложке диска «Catholic» автор возлежит на смертном одре, укрытый ирландским флагом, с крестом на груди. Записана пластинка вместе с Хебри Макеном и вполне соответствует визуальной составляющей. Такое впечатление, что Friday впал в некое подобие летаргического сна и неспешные, не особо изобретательные и похожие друг на друга композиции с эпическим фаталистическим финальным треком словно говорят, что они сами — пыль и суета, и важно только то, что вечно. Что ж, в конце концов, художник имеет право и на такое высказывание, особенно когда в его активе действительно имеется нечто нетленное.
- Gavin Friday :::
Able
- Gavin Friday :::
It`s All Ahead Of You
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- Видеоклип
Подкаст №53108.01.2013:::22:00:::91 FM
- High Places :::
Year Off
- High Places :::
Dry Lake
- A.A. Bondy :::
Highway Fewers
- A.A. Bondy :::
The Twist
- The Dynamics :::
Little Pablo
- The Dynamics :::
Bring Me Up
- Wim Mertens :::
According To The Real
- Wim Mertens :::
Zusammensetzen
- Bodies Of Water :::
Mary, Don`t You Weep
- Bodies Of Water :::
Like A Stranger
- Gavin Friday :::
Able
- Gavin Friday :::
It`s All Ahead Of You
Максим Горданов
08.01.2013
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