№529:::18.12.2012
Fehlfarben
Xenophonie(p) 2012
руппа, основанная в конце 1970-х годов в Дюссельдорфе. Fehlfarben переводится как «ошибка цветопередачи»: лидер коллектива Питер Рейн работал в компании Xerox. Бэнд появился на излёте интереса к первой волне трёхаккордной моды, как одноразовый проект, созданный для того, чтобы исполнить немецкий вариант ска-панка, набирающего в ту пору обороты на Туманном Альбионе, благодаря, например, The Clash. То, что задумывалось как однодневка, стало самым долгоиграющим немецким панк-предприятием, живущим по сей день. Всё началось с выпуска в 1980 г. диска «Монархия и быт», о котором принято говорить, что это самая влиятельная рок-запись на немецком языке. К 2000 году диск достиг «золотого» статуса в Германии. На волне интереса Fehlfarben воссоединились в оригинальном составе. Вообще с момента основания группа то пребывала в состоянии консервации, то выпускала альбомы на самых разных лейблах, демонстрируя редкую живучесть. В этом году свет увидела новая их работа «Xenophonie». Методы Питера Хейна и компании узнаваемы: обличительная риторика, классические панк-риффы, непременный саксофон, как наследие увлечением ска-панком. Присутствуют также синтезаторы и ситар.
- Fehlfarben :::
Hygieneporcellan
- Fehlfarben :::
Bundesagentur
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The Opiates
Hollywood Under The Knife(p) 2011
дна из половинок дуэта, стремящегося занять место в плейлисте программы, родилась в Гамбурге. Её имя Билли Рэй Мартин, а неофициальный титул — «королева электронного соула». Вместе с норвежским музыкантом Робертом Солхеймом — они дуэт The Opiates. Лонгплей под названием «Hollywood Under the Knife» увидел свет год назад. Полноправным участником The Opiates следует считать и художника Вольфганга Тиллманса, проиллюстрировавшего каждый трек, — собственно говоря, релиз позиционируется одновременно как музыкальный и визуальный. The Opiates удалось на одном дыхании передать сразу несколько оттенков электронной музыки, корнями уходящей в начало 1980-х гг. В первую очередь, здесь заслуга Билли Рэй, которая поёт местами так бережно и осторожно, словно боится, что с бутонов песен упадет лишний листок.
- The Opiates :::
Anatomy of A Plastic Girl
- The Opiates :::
Jalousies & Jealousies
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Sattas
Reggaeband(p) 2012
осемь лет назад музыканты (изначально их было пятеро) из стамбульского района Бешикташ во главе с харизматичным бородатым вожаком Орчюном Сюниром создали группу и придумали ей название. На ямайском сленге слово «satta» означает «расслабляться» или «дрожать». Таким образом, османские растаманы решили, что они «дрожащие» или «расслабленные». С течением времени состав коллектива постоянно менялся (сейчас он насчитывает восемь исполнителей), но главным оставалась верность коктейлю из «ска», «даба», «регги» и «джаз-фанка». Ну и, конечно, всегда интересно, как прорастают ямайские семена в условиях разных культурных контекстов. Турецкого reggae на «ТСЛ» точно еще не бывало.
- Sattas :::
Eskitilmiş
- Sattas :::
Ne Oldu!
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Françoiz Breut
La Chirurgie Des Sentiments(p) 2012
ркий представитель «ню-шансона» Франсуаза Брё, которую часто называют не иначе как «наследницей Франсуазы Арди» записала в сотрудничестве с гитаристом Стефаном Доберси очередную, светлую и ранимую пластинку. Это альбом — настоящая музыкальная шкатулка: одиннадцать трогательных, наивных зарисовок о детстве, которое, конечно, ушло, но бесследно не исчезло. О солнечных днях, которые всегда заканчиваются, но можно спрятаться в воспоминаниях о них или укрыться пледом и ждать, когда они вновь наступят. Есть ощущение, что певица в последнее время много слушала Coco Rosie, ну, а о влиянии Уэйтса на уроженку Нормандии уже было не раз сказано.
- Françoiz Breut :::
BXL Bleuette
- Françoiz Breut :::
Marie-Lise
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Konkoma(p) 2012
5 июня свой дебютный диск на лейбле Soundway выпустил базирующийся в Лондоне афро-фанк проект KonKomo, за которым стоят саксофонист Макс Грунхард и продюсер Бен Ламдин. Идея заключалась в том, чтобы создать группу вокруг знаковых музыкантов из Ганы. Ключевую роль в KonKomo играют гитарист Alfred Bannerman, более 20 лет уже представляющий африканскую и, в частности, ганскую музыку в Великобритании, и клавишник Emmanuel Rentzos— человек не менее заслуженный. Вокруг них объединилось порядка десяти музыкантов и художников, и все вместе они с очевидным удовольствием выдают отменный замес из афро-бита, джаз-рока, соула, фанка и традиционных чёрно-континентальных народных наигрышей.
- Konkoma :::
Sibashaya Woza
- Konkoma :::
Handkerchief
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Big Deal
Lights Out(p) 2011
заключение англичане, ориентированные на гитарный indie-pop и shoegaze и назвавшие себя Big Deal. Из инструментов у Кейси Андервуда и Элис Костело (не путать с Элвисом Костелло) две гитары — электро- и акустическая. Их дебютный релиз «Lights Out» вышел не где-нибудь, а на Mute Records.
- Big Deal :::
Chair
- Big Deal :::
Seraphine
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Подкаст №52918.12.2012:::22:00:::91 FM
- Fehlfarben :::
Hygieneporcellan
- Fehlfarben :::
Bundesagentur
- The Opiates :::
Anatomy of A Plastic Girl
- The Opiates :::
Jalousies & Jealousies
- Sattas :::
Eskitilmiş
- Sattas :::
Ne Oldu!
- Françoiz Breut :::
BXL Bleuette
- Françoiz Breut :::
Marie-Lise
- Konkoma :::
Sibashaya Woza
- Konkoma :::
Handkerchief
- Big Deal :::
Chair
- Big Deal :::
Seraphine
Максим Горданов
18.12.2012
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