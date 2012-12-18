№529

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Fehlfarben Xenophonie (p) 2012

Г руппа, основанная в конце 1970-х годов в Дюссельдорфе. Fehlfarben переводится как «ошибка цветопередачи»: лидер коллектива Питер Рейн работал в компании Xerox. Бэнд появился на излёте интереса к первой волне трёхаккордной моды, как одноразовый проект, созданный для того, чтобы исполнить немецкий вариант ска-панка, набирающего в ту пору обороты на Туманном Альбионе, благодаря, например, The Clash. То, что задумывалось как однодневка, стало самым долгоиграющим немецким панк-предприятием, живущим по сей день. Всё началось с выпуска в 1980 г. диска «Монархия и быт», о котором принято говорить, что это самая влиятельная рок-запись на немецком языке. К 2000 году диск достиг «золотого» статуса в Германии. На волне интереса Fehlfarben воссоединились в оригинальном составе. Вообще с момента основания группа то пребывала в состоянии консервации, то выпускала альбомы на самых разных лейблах, демонстрируя редкую живучесть. В этом году свет увидела новая их работа «Xenophonie». Методы Питера Хейна и компании узнаваемы: обличительная риторика, классические панк-риффы, непременный саксофон, как наследие увлечением ска-панком. Присутствуют также синтезаторы и ситар.

Fehlfarben ::: Hygieneporcellan

Fehlfarben ::: Bundesagentur

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The Opiates Hollywood Under The Knife (p) 2011

О дна из половинок дуэта, стремящегося занять место в плейлисте программы, родилась в Гамбурге. Её имя Билли Рэй Мартин, а неофициальный титул — «королева электронного соула». Вместе с норвежским музыкантом Робертом Солхеймом — они дуэт The Opiates. Лонгплей под названием «Hollywood Under the Knife» увидел свет год назад. Полноправным участником The Opiates следует считать и художника Вольфганга Тиллманса, проиллюстрировавшего каждый трек, — собственно говоря, релиз позиционируется одновременно как музыкальный и визуальный. The Opiates удалось на одном дыхании передать сразу несколько оттенков электронной музыки, корнями уходящей в начало 1980-х гг. В первую очередь, здесь заслуга Билли Рэй, которая поёт местами так бережно и осторожно, словно боится, что с бутонов песен упадет лишний листок.

The Opiates ::: Anatomy of A Plastic Girl

The Opiates ::: Jalousies & Jealousies

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Sattas Reggaeband (p) 2012

В осемь лет назад музыканты (изначально их было пятеро) из стамбульского района Бешикташ во главе с харизматичным бородатым вожаком Орчюном Сюниром создали группу и придумали ей название. На ямайском сленге слово «satta» означает «расслабляться» или «дрожать». Таким образом, османские растаманы решили, что они «дрожащие» или «расслабленные». С течением времени состав коллектива постоянно менялся (сейчас он насчитывает восемь исполнителей), но главным оставалась верность коктейлю из «ска», «даба», «регги» и «джаз-фанка». Ну и, конечно, всегда интересно, как прорастают ямайские семена в условиях разных культурных контекстов. Турецкого reggae на «ТСЛ» точно еще не бывало.

Sattas ::: Eskitilmiş

Sattas ::: Ne Oldu!

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Françoiz Breut La Chirurgie Des Sentiments (p) 2012

Я ркий представитель «ню-шансона» Франсуаза Брё, которую часто называют не иначе как «наследницей Франсуазы Арди» записала в сотрудничестве с гитаристом Стефаном Доберси очередную, светлую и ранимую пластинку. Это альбом — настоящая музыкальная шкатулка: одиннадцать трогательных, наивных зарисовок о детстве, которое, конечно, ушло, но бесследно не исчезло. О солнечных днях, которые всегда заканчиваются, но можно спрятаться в воспоминаниях о них или укрыться пледом и ждать, когда они вновь наступят. Есть ощущение, что певица в последнее время много слушала Coco Rosie, ну, а о влиянии Уэйтса на уроженку Нормандии уже было не раз сказано.

Françoiz Breut ::: BXL Bleuette

Françoiz Breut ::: Marie-Lise

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2 5 июня свой дебютный диск на лейбле Soundway выпустил базирующийся в Лондоне афро-фанк проект KonKomo, за которым стоят саксофонист Макс Грунхард и продюсер Бен Ламдин. Идея заключалась в том, чтобы создать группу вокруг знаковых музыкантов из Ганы. Ключевую роль в KonKomo играют гитарист Alfred Bannerman, более 20 лет уже представляющий африканскую и, в частности, ганскую музыку в Великобритании, и клавишник Emmanuel Rentzos— человек не менее заслуженный. Вокруг них объединилось порядка десяти музыкантов и художников, и все вместе они с очевидным удовольствием выдают отменный замес из афро-бита, джаз-рока, соула, фанка и традиционных чёрно-континентальных народных наигрышей.

Konkoma ::: Sibashaya Woza

Konkoma ::: Handkerchief

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Big Deal Lights Out (p) 2011

В заключение англичане, ориентированные на гитарный indie-pop и shoegaze и назвавшие себя Big Deal. Из инструментов у Кейси Андервуда и Элис Костело (не путать с Элвисом Костелло) две гитары — электро- и акустическая. Их дебютный релиз «Lights Out» вышел не где-нибудь, а на Mute Records.

Big Deal ::: Chair

Big Deal ::: Seraphine

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Подкаст №529 18.12.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





Fehlfarben ::: Hygieneporcellan Fehlfarben ::: Bundesagentur The Opiates ::: Anatomy of A Plastic Girl The Opiates ::: Jalousies & Jealousies Sattas ::: Eskitilmiş Sattas ::: Ne Oldu! Françoiz Breut ::: BXL Bleuette Françoiz Breut ::: Marie-Lise Konkoma ::: Sibashaya Woza Konkoma ::: Handkerchief Big Deal ::: Chair Big Deal ::: Seraphine Максим Горданов

18.12.2012

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