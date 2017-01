:::

дна из половинок дуэта, стремящегося занять место в плейлисте программы, родилась в Гамбурге. Её имя Билли Рэй Мартин, а неофициальный титул — «королева электронного соула». Вместе с норвежским музыкантом Робертом Солхеймом — они дуэт The Opiates. Лонгплей под названием «Hollywood Under the Knife» увидел свет год назад. Полноправным участником The Opiates следует считать и художника Вольфганга Тиллманса, проиллюстрировавшего каждый трек, — собственно говоря, релиз позиционируется одновременно как музыкальный и визуальный. The Opiates удалось на одном дыхании передать сразу несколько оттенков электронной музыки, корнями уходящей в начало 1980-х гг. В первую очередь, здесь заслуга Билли Рэй, которая поёт местами так бережно и осторожно, словно боится, что с бутонов песен упадет лишний листок.