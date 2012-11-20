№527

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dEUS Following Sea (p) 2012

S poken-word на французском, песня «Quatre Mains» (или по-русски «В четыре руки») открывает не только эту программу, но и седьмой студийный диск бельгийской группы dEUS, основанной Томом Барманом в Антверпене 21 год назад. «Following Sea» был записан всего за восемь месяцев и, кажется, без особых перемен в настроении. Возвращаясь к «Quatre Mains», можно отметить, что это первый трек от dEUS, спетый на языке и под влиянием Сержа Генсбура. Следующая вещица «Сирены» позволяет надеяться, что мы имеем дело с крепкой пластинкой, — однако дальше все идёт слишком гладко. Стремления к разнообразию и стилевой эклектике как-то не наблюдается. Барман поет о скрытых ранах, пьющих женщинах, трагедии «Costa Concordia». Каждая песня, словно докуренная сигарета: щелчком пальцев падает за борт в серые волны. Сегодняшние dEUS ходят и не под флагом мейнстрима, и не под флагом indie — они сами по себе и знают цену своей посудине.

dEUS ::: Quatre Mains

dEUS ::: Sirens

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Видеоклип

Little Dragon Ritual Unions (p) 2011

« R itual Unions» — так называется третья работа квартета из Гётеборга Little Dragon, выпущенная лейблом Peacefrog. Юкими Нагано сотоварищи, несмотря на долгие годы совместного музицирования, выпускают альбомы нечасто. В некоторых случаях такой подход идет на пользу артистам и укрепляет их статус в глазах слушателя. Little Dragon говорят, что на них повлияли Saint Etienne, но сами они идут другой дорогой. Сотрудничество с Gorillaz и Дэвидом Ситеком пошло на пользу всем сторонам. Что до шведов, то «Ritual Unions» выверен до мельчайших деталей, его словно специально и долго шлифовали. Аскетичный, размороженный жалобным вокалом синтетический new wave с жирным басом, нотками r`n`b и пластиковым минимал-фанком.

Little Dragon ::: Ritual Union

Little Dragon ::: Please Turn

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Видеоклип

П ереносимся в доколумбовую Америку и попытаемся поверить человеку, утверждающему, что он реанимировал музыку ацтеков и майя. Зовут его Xavier Quijas Yaxayotl. Третья часть имени в переводе с языка ацтеков означает «Слеза» — оно было пожаловано мексиканскому флейтисту в 1977 году старейшинами племен. Темы космоса вообще и луны, в частности, видимо, для Ксавье Йаксайотля крайне важны. На диске имеются треки «Музыка луны пустыни», «Богиня жемчужной луны», «Храм полной луны» и всячески подчеркивается взаимосвязь неба и Земли. Ну а как иначе в случае с традициями тех цивилизаций, представители которых уже многие сотни лет назад были в курсе, когда человечеству придет конец? Мексиканский артист воссоздал по древним рукописям инструменты доиспанской эпохи. Среди них, например: «Хуехуетль» — ацтекский барабан из полого дерева, чье название переводится как «зов дедов»; или его собрат из племени майя под названием «тункул». Есть еще и «айотль» — инструмент из панциря черепахи. На нем обычно играли оленьими рогами, а про черепаху говорили, что она своим телом позволяет музыке передвигаться красиво. И это только малая часть того, что вернул к жизни, и на чем сам играет формальный флейтист. Конечно, его музыка аутентична не на 100%, некоторые моменты, как например вклинивающаяся в ткань ацтекского танца английская речь, и вовсе выглядят неуместными, но акцентировать внимание на недочетах в работе человека, утверждающего, что когда он играет, поёт сама Мать Земля, как-то не хочется. Мне показалось, что зачастую эти звуки ассоциируются с музыкой североевропейских стран. Также «Pearl Moon» некоторыми фрагментами напомнил звуковую дорожку к отечественному фильму «Собака Баскервилей» с музыкой Владимира Дашкевича. Особенно те моменты, когда Мортимер и Ватсон едут вдоль Гримпенской трясины.

Xavier Quijas Yaxayotl ::: Yumani

Xavier Quijas Yaxayotl ::: Music For The Full Moon

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Adrian Sherwood Survival & Resistance (p) 2012

A drian Sherwood знаменит не только основанием лейбла On-U Sound и созданием одной из лучших регги-групп в истории Dub Syndicate. Он работал с такими разностилевыми коллективами как Creation Rebel, Primal Scream Бобби Гиллеспи, индастриэл-легендой Skinny Puppy, Nine Inch Nails Трента Резнора и т. д. Его сольники — редкость: в основном он выступает как продюсер и ремикшер. Вышедшая в августе пластинка «Survival & Resistance», по признанию самого Эдриана, навеяна изучением истории Палестины и недавними беспорядками в Лондоне. Альбом совсем не агрессивен или как-то задумчиво мрачен, как можно было бы предположить. На нем много фортепиано, электрических индустриальных искр и отсылок к трип-хопу.

Adrian Sherwood ::: U.R. sound

Adrian Sherwood ::: We Flick The Switch

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Sóley We Sink (p) 2011

К акое-то время назад в программе упоминалась неплохая исландская группа Seabear. В прошлом году участница этого коллектива, студентка из Рейкьявика Солей Стефансдоттир выпустила под именем Sóley уже вторую сольную пластинку — причем, на классном немецком лейбле Morr Music. Называется диск «We Sink» (то есть, «Мы тонем»), и это очень точное определение для типично скандинавской манеры Sóley — осторожного электронного попа с обилием клавиш.

Sóley ::: I`ll Drown

Sóley ::: Pretty Face

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Подкаст №527 20.11.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





dEUS ::: Quatre Mains dEUS ::: Sirens Little Dragon ::: Ritual Union Little Dragon ::: Please Turn Xavier Quijas Yaxayotl ::: Yumani Xavier Quijas Yaxayotl ::: Music For The Full Moon Adrian Sherwood ::: U.R. sound Adrian Sherwood ::: We Flick The Switch Sóley ::: I`ll Drown Sóley ::: Pretty Face Максим Горданов

20.11.2012

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