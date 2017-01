:::

itual Unions» — так называется третья работа квартета из Гётеборга Little Dragon, выпущенная лейблом Peacefrog. Юкими Нагано сотоварищи, несмотря на долгие годы совместного музицирования, выпускают альбомы нечасто. В некоторых случаях такой подход идет на пользу артистам и укрепляет их статус в глазах слушателя. Little Dragon говорят, что на них повлияли Saint Etienne, но сами они идут другой дорогой. Сотрудничество с Gorillaz и Дэвидом Ситеком пошло на пользу всем сторонам. Что до шведов, то «Ritual Unions» выверен до мельчайших деталей, его словно специально и долго шлифовали. Аскетичный, размороженный жалобным вокалом синтетический new wave с жирным басом, нотками r`n`b и пластиковым минимал-фанком.