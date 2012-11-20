№527:::20.11.2012
dEUS
Following Sea(p) 2012
poken-word на французском, песня «Quatre Mains» (или по-русски «В четыре руки») открывает не только эту программу, но и седьмой студийный диск бельгийской группы dEUS, основанной Томом Барманом в Антверпене 21 год назад. «Following Sea» был записан всего за восемь месяцев и, кажется, без особых перемен в настроении. Возвращаясь к «Quatre Mains», можно отметить, что это первый трек от dEUS, спетый на языке и под влиянием Сержа Генсбура. Следующая вещица «Сирены» позволяет надеяться, что мы имеем дело с крепкой пластинкой, — однако дальше все идёт слишком гладко. Стремления к разнообразию и стилевой эклектике как-то не наблюдается. Барман поет о скрытых ранах, пьющих женщинах, трагедии «Costa Concordia». Каждая песня, словно докуренная сигарета: щелчком пальцев падает за борт в серые волны. Сегодняшние dEUS ходят и не под флагом мейнстрима, и не под флагом indie — они сами по себе и знают цену своей посудине.
- dEUS :::
Quatre Mains
- dEUS :::
Sirens
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Little Dragon
Ritual Unions(p) 2011
itual Unions» — так называется третья работа квартета из Гётеборга Little Dragon, выпущенная лейблом Peacefrog. Юкими Нагано сотоварищи, несмотря на долгие годы совместного музицирования, выпускают альбомы нечасто. В некоторых случаях такой подход идет на пользу артистам и укрепляет их статус в глазах слушателя. Little Dragon говорят, что на них повлияли Saint Etienne, но сами они идут другой дорогой. Сотрудничество с Gorillaz и Дэвидом Ситеком пошло на пользу всем сторонам. Что до шведов, то «Ritual Unions» выверен до мельчайших деталей, его словно специально и долго шлифовали. Аскетичный, размороженный жалобным вокалом синтетический new wave с жирным басом, нотками r`n`b и пластиковым минимал-фанком.
- Little Dragon :::
Ritual Union
- Little Dragon :::
Please Turn
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Xavier Quijas Yaxayotl
Pearl Moon(p) 2010
ереносимся в доколумбовую Америку и попытаемся поверить человеку, утверждающему, что он реанимировал музыку ацтеков и майя. Зовут его Xavier Quijas Yaxayotl. Третья часть имени в переводе с языка ацтеков означает «Слеза» — оно было пожаловано мексиканскому флейтисту в 1977 году старейшинами племен. Темы космоса вообще и луны, в частности, видимо, для Ксавье Йаксайотля крайне важны. На диске имеются треки «Музыка луны пустыни», «Богиня жемчужной луны», «Храм полной луны» и всячески подчеркивается взаимосвязь неба и Земли. Ну а как иначе в случае с традициями тех цивилизаций, представители которых уже многие сотни лет назад были в курсе, когда человечеству придет конец? Мексиканский артист воссоздал по древним рукописям инструменты доиспанской эпохи. Среди них, например: «Хуехуетль» — ацтекский барабан из полого дерева, чье название переводится как «зов дедов»; или его собрат из племени майя под названием «тункул». Есть еще и «айотль» — инструмент из панциря черепахи. На нем обычно играли оленьими рогами, а про черепаху говорили, что она своим телом позволяет музыке передвигаться красиво. И это только малая часть того, что вернул к жизни, и на чем сам играет формальный флейтист. Конечно, его музыка аутентична не на 100%, некоторые моменты, как например вклинивающаяся в ткань ацтекского танца английская речь, и вовсе выглядят неуместными, но акцентировать внимание на недочетах в работе человека, утверждающего, что когда он играет, поёт сама Мать Земля, как-то не хочется. Мне показалось, что зачастую эти звуки ассоциируются с музыкой североевропейских стран. Также «Pearl Moon» некоторыми фрагментами напомнил звуковую дорожку к отечественному фильму «Собака Баскервилей» с музыкой Владимира Дашкевича. Особенно те моменты, когда Мортимер и Ватсон едут вдоль Гримпенской трясины.
- Xavier Quijas Yaxayotl :::
Yumani
- Xavier Quijas Yaxayotl :::
Music For The Full Moon
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Adrian Sherwood
Survival & Resistance(p) 2012
drian Sherwood знаменит не только основанием лейбла On-U Sound и созданием одной из лучших регги-групп в истории Dub Syndicate. Он работал с такими разностилевыми коллективами как Creation Rebel, Primal Scream Бобби Гиллеспи, индастриэл-легендой Skinny Puppy, Nine Inch Nails Трента Резнора и т. д. Его сольники — редкость: в основном он выступает как продюсер и ремикшер. Вышедшая в августе пластинка «Survival & Resistance», по признанию самого Эдриана, навеяна изучением истории Палестины и недавними беспорядками в Лондоне. Альбом совсем не агрессивен или как-то задумчиво мрачен, как можно было бы предположить. На нем много фортепиано, электрических индустриальных искр и отсылок к трип-хопу.
- Adrian Sherwood :::
U.R. sound
- Adrian Sherwood :::
We Flick The Switch
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Sóley
We Sink(p) 2011
акое-то время назад в программе упоминалась неплохая исландская группа Seabear. В прошлом году участница этого коллектива, студентка из Рейкьявика Солей Стефансдоттир выпустила под именем Sóley уже вторую сольную пластинку — причем, на классном немецком лейбле Morr Music. Называется диск «We Sink» (то есть, «Мы тонем»), и это очень точное определение для типично скандинавской манеры Sóley — осторожного электронного попа с обилием клавиш.
- Sóley :::
I`ll Drown
- Sóley :::
Pretty Face
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- Видеоклип
Подкаст №52720.11.2012:::22:00:::91 FM
- dEUS :::
Quatre Mains
- dEUS :::
Sirens
- Little Dragon :::
Ritual Union
- Little Dragon :::
Please Turn
- Xavier Quijas Yaxayotl :::
Yumani
- Xavier Quijas Yaxayotl :::
Music For The Full Moon
- Adrian Sherwood :::
U.R. sound
- Adrian Sherwood :::
We Flick The Switch
- Sóley :::
I`ll Drown
- Sóley :::
Pretty Face
Максим Горданов
20.11.2012
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