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TopList

№528

:::04.12.2012

Phillip Boa & The Voodoo Club

Loyalty

(p) 2012
Н

емецкий музыкант Phillip Boa в юности сильно увлекался тяжелым роком, затем оказался под влиянием панка первой волны, а позже заинтересовался африканской музыкой. Его группа The Voodoo Club довольно ярко сверкала на рубеже 1980—90-х годов. Такие песни, как «Kill You Ideals» и «Container Love» стали классикой пост-панка. Немца со змеиной фамилией в последнее время несколько подзабыли, но в этом году вышла его новая работа — да ещё какая! Отменный, на мой взгляд, по содержанию и шикарно изданный диск «Loyalty» записывался в Лондоне и на Мальте, а мастеринг осуществлялся в студии Abbey Road. Лидеру The Voodoo Club удалось создать возвышенно-одухотворенную атмосферу с непременной бэк-вокалисткой, классическими для стиля гитарами и клавишными пируэтами. Если возможен термин «пост-панк-симфонизм», то это как раз про «Loyalty». Неслучайно песня, открывающая альбом, называется «The Black Symphony»: очень точно и символично. Как композитор и поэт Боа на этот раз чертовски хорош. Ему удалось в той или иной степени зафиксировать в своей музыке всё, что когда-то оказало на него влияние: от Roxy Music до Joy Division. А из новых героев Филипп, скорее всего, обращает пристальное внимание на Arcade Fire.


Julee Cruise & DJ Dmitry

My Secret Life

(p) 2011
П

ервого декабря свой день рождения отметила певица, чьё имя у нас в стране до сих пор знают немногие. Зато голос слышали все, ну или почти все — если не в сериале Дэвида Линча «Twin Peaks», то на одиозных сборниках Romantic Collection. Актриса и музыкант из Нью-Йорка Джули Круз говорит, что на самом деле голос, сделавший её знаменитой, — не совсем настоящий, и что ей ближе «бродвейский стиль». Она активно интересуется разнообразной новой музыкой и в прошлом году записала альбом «My Secret Life». Его Джули Круз выпустила совместно с украинским музыкантом, участником группы Deee-Lite Дмитрием Брилем, известным как DJ Dmitry. Это четвертая пластинка певицы, и мне она понравилась больше, чем предыдущая «The Art of Being a Girl», увидевшая свет целых десять лет назад. На «My Secret Life» можно услышать и dream-pop, и dubstep, и каверы (в частности, на песню Питера Гейбриэла «Only Us» и «Season of The Witch» Донована), и русскую речь — но главное, конечно, вокал Джули Круз. В данном случае действительно стоит сожалеть, что она выпускает альбомы так редко.


The Herbaliser

There Were Seven

(p) 2012
Н

овый альбом старейших резидентов лейбла Ninja Tine, лондонской группы The Herbaliser называется «There Were Seven». Правда, вышел он на другой хорошей фирме звукозаписи !K7, но это никак не отразилось на материале. Кажется, что в методах и представлениях The Herbaliser ничего не меняется: они упорно делают олдскульный jazzy-funky-hip-hop с привкусом кинематографического шпионского downtempo и рэп-речитативами. Бывали времена, когда под управлением диджея Олли Тиба и гитариста Джэйка Уэрри состав коллектива расширялся до десяти и более человек. Сейчас их вроде бы семеро, но дело, конечно, не в количестве, а в том, что The Herbaliser до сих пор сохранили все атрибуты, характерные, например, для супер-пластинки 1999 года «Very Mercenary». И это как раз не тот случай, чтобы говорить, что они в том же году и застряли. Им, скорее, удалось пронести всё это через годы, чтобы, посмотрев по сторонам, выяснить, что так кроме них уже почти никто не сыграет.


Metope

Black Beauty

(p) 2012
З

а ником Metope прячется немецкий продюсер Michael Schwanen. Он человек всеядный и увлекается сразу несколькими стилями электронной музыки, создав не один проект. Как Metope Майкл балует поклонников во второй раз. Первенец вышел в 2005 году, а новый диск «Black Beauty» официально увидел свет 8 октября 2012-го. На нём немецкий электронщик комбинирует deep-house, tech-house, minimal-techno и ambient. Наиболее удачными, на мой взгляд, получились треки с вокалом.


Brazzaville

Jetlag Poetry

(p) 2011
Д

эвид Браун в своё время подумывал о паузе в жизнедеятельности коллектива в пользу сольного творчества, но в итоге пришел к выводу, что «пока есть люди, кому Brazzaville нужны, они будут существовать». Слово «Jetlag» в названии пластинки означает состояние, которое испытывает человек, чья жизнь связана с частой сменой часовых поясов. Очевидно, что музыканты имеют в виду себя — и вообще пластинка пропитана легкой тоской по дому: неслучайны ведь песни о том, что дома лучше и про подушку из дома.

На концерте в Томске мне удалось пообщаться с Дэвидом Брауном лично — об этой встрече в рубрике «Люди на Луне».


Подкаст №528

04.12.2012:::22:00:::91 FM


  1. Phillip Boa & The Voodoo Club :::

    Black Symphony

    скачать
  2. Phillip Boa & The Voodoo Club :::

    Sunny When It Rains

    скачать
  3. Julee Cruise & DJ Dmitry :::

    My Secret Life

    скачать
  4. Julee Cruise & DJ Dmitry :::

    A Fatal Beating

    скачать
  5. The Herbaliser :::

    What You Asked For

    скачать
  6. The Herbaliser :::

    Mother Dove

    скачать
  7. Metope :::

    Rough Romance

    скачать
  8. Metope :::

    No Self-Control

    скачать
  9. Brazzaville :::

    Rather Stay Home

    скачать
  10. Brazzaville :::

    Anabel2

    скачать
  11. Phillip Boa & The Voodoo Club :::

    You Are Beautiful and Strange

    скачать

Максим Горданов
04.12.2012

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