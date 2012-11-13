№526

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My Brightest Diamond All Things Will Unwind (p) 2011

П роживающую в Детройте дочь национального чемпиона по игре на аккордеоне и церковной органистки зовут Шара Уорден. Меломанам она известна по своему проекту My Brightest Diamond. Выпустив ошеломительный первый сольник, за которым последовал неяркий второй, Шара на третьем сделала ставку на свой удивительный голос. Он прячется среди инструментов музыкантов неоклассического ансамбля yMusic, ручьем перекатывается через валуны мелодий и шелестит смычком по струнам. Непростые тексты, не до конца выраженные чувства… Альбом «All Things Will Unwind», не успев очаровать, словно захлопывается перед носом любопытного, увидевшего, что в капле росы кто-то пытается петь.

My Brightest Diamond ::: High Low Middle

My Brightest Diamond ::: Reaching Through to the Other Side

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В след за девушкой из Детройта хранители традиций отменной, выдержанной, стильной и правильной британской танцевальной музыки. Это Stereo MC`s, выпустившие свою новую работу на берлинском лейбле K7. Ник Халлэм и Роб Бёрч, идеологи Stereo MC`s никогда не сдавались на милость мейнстриму, даже в тот момент, когда их признавали лучшей хип-хоп-формацией Великобритании. Их пластинки редкость, группа может запросто исчезнуть лет на восемь, а затем появиться и вновь всех «умыть». Главный фокус Stereo MC`s в том, что, будучи вроде как рэп-группой, они стабильно имели и имеют армию поклонников в рок-тусовке и куда более разномастном инди-сообществе. Так или иначе, новый диск «Emperor`s Nightingale» лишь подтверждает принцип свободы творчества Бёрча и Хэллэма. «Нам пришлось заново учиться сочинять музыку», — говорит Роб, и, послушав альбом, ему веришь: диск мало похож на привычных Stereo MC`s. Материал записан, преимущественно, во время джемов в студии, только на живых инструментах и с изрядным перфекционизмом. Среди множества гостей замечены Джимми Каллум и один из авторов песни «Video Killed The Radio Star», давшей начало эре музыкального телевидения.

Stereo MC`s ::: Boy

Stereo MC`s ::: Far Out Feeling

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Видеоклип

Saint Etienne Words and Music by Saint Etienne 3CD (p) 2012

« W ords and Music by Saint Etienne» — не самая большая удача британцев, увековечивших в музыкальных анналах название французской футбольной команды. Saint Etienne словно прощаются со слушателем, оглядываясь на своё прошлое. Но стоит признать, что Сара Крэкнелл и компания делают это не без изящества. Особенно в титульной трогательной вещице «Over the Border», где перечисляются имена музыкантов и названия лейблов, оставшихся в сердце навсегда. Проверенный рецепт Saint Etienne заключается в соединении теплых, аналоговых атмосфер 1960-х гг. с разномастным танцевальным битом. На тройном и явно затянутом альбоме они не стесняются проходных ремиксов и откровенно попсового диско. Однако умудряются не провалиться в него полностью, изящно ускользая в тот момент, когда изумление на лицах преданных слушателей грозит смениться кислым недоумением. За терпение Saint Etienne нас пару раз еще награждают, например, такими песнями, как «When I Was Seventeen», близкими уже скорее группе Blondie.

Saint Etienne ::: Over the Border

Saint Etienne ::: When I Was Seventeen

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C овместная работа авторитетных и даже по-настоящему культовых музыкантов. Первому эпитету соответствуют The Orb, а и первому и второму —великий растаман, человек, напрямую общающийся с космосом, Ли «Скрэтч» Перри. Диск вышел на Cooking Vinyl и получил название «The Observer in a Star House». Лидер новаторов в области эмбиент-хауса The Orb, безусловно, известный всем любителям электронной музыки Алекс Паттерсон еще год назад в одном из интервью заявил, что здорово было бы сделать альбом в таком минималистском ключе с реггийным вайбом и вокалом, например, Ли Перри. Задуманное было с блеском реализовано: главный «мэдмэн» Ямайки, несмотря на почтенный возраст, находится в отличной форме и, самое главное, похоже, каждое мгновение своей насыщенной жизни готов к сотрудничеству. На самом деле, давно пора сделать отдельную программу о нём, тем более что новые пластинки великий дабмейкер выпускает каждый год. «The Observer in the Star House» — явная удача музыкантов, одна из лучших регги и даб-пластинок, которые я слышал за последние месяцы.

The Orb & Lee “Scratch” Perry ::: Ball of Fire

The Orb & Lee “Scratch” Perry ::: Man in the Moon

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Marissa Nadler The Sister (p) 2012

А мериканка Marissa Nadler — едва ли не лучшая фолк-певица планеты. К тому, что уже было сказано о пластинках певицы и её манере превращать акустический фолк в мистическое таинство, сложно что-то добавить. 33-минутный альбом «The Sister», как обычно, выпущен Мариссой на собственном лейбле Box of Cedar. Он не случайно именно так назван. Весь материал был записан одновременно с песнями для предыдущего одноименного LP. Но, если на «Marissa Nadler» было заметно влияние гитарного психоделика 1960-70-х гг., то «The Sister» вообще из другого измерения. По уровню минорности эта 33-минутная запись превосходит все, что было записано певицей до этого. Сила, чистота и выразительность её голоса именно здесь чувствуются во всей красе. Если бы еще качество материала было соответствующее, то обращение слушателя в камень сделалось бы вопросом 33 минут.

Marissa Nadler ::: Love Again, There is a Fire

Marissa Nadler ::: The Wrecking Ball Company

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Подкаст №526 13.11.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





My Brightest Diamond ::: High Low Middle My Brightest Diamond ::: Reaching Through to the Other Side Stereo MC`s ::: Boy Stereo MC`s ::: Far Out Feeling Saint Etienne ::: Over the Border Saint Etienne ::: When I Was Seventeen The Orb & Lee “Scratch” Perry ::: Ball of Fire The Orb & Lee “Scratch” Perry ::: Man in the Moon Marissa Nadler ::: Love Again, There is a Fire Marissa Nadler ::: The Wrecking Ball Company Максим Горданов

13.11.2012

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