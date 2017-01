:::

роживающую в Детройте дочь национального чемпиона по игре на аккордеоне и церковной органистки зовут Шара Уорден. Меломанам она известна по своему проекту My Brightest Diamond. Выпустив ошеломительный первый сольник, за которым последовал неяркий второй, Шара на третьем сделала ставку на свой удивительный голос. Он прячется среди инструментов музыкантов неоклассического ансамбля yMusic, ручьем перекатывается через валуны мелодий и шелестит смычком по струнам. Непростые тексты, не до конца выраженные чувства… Альбом «All Things Will Unwind», не успев очаровать, словно захлопывается перед носом любопытного, увидевшего, что в капле росы кто-то пытается петь.

ords and Music by Saint Etienne» — не самая большая удача британцев, увековечивших в музыкальных анналах название французской футбольной команды. Saint Etienne словно прощаются со слушателем, оглядываясь на своё прошлое. Но стоит признать, что Сара Крэкнелл и компания делают это не без изящества. Особенно в титульной трогательной вещице «Over the Border», где перечисляются имена музыкантов и названия лейблов, оставшихся в сердце навсегда. Проверенный рецепт Saint Etienne заключается в соединении теплых, аналоговых атмосфер 1960-х гг. с разномастным танцевальным битом. На тройном и явно затянутом альбоме они не стесняются проходных ремиксов и откровенно попсового диско. Однако умудряются не провалиться в него полностью, изящно ускользая в тот момент, когда изумление на лицах преданных слушателей грозит смениться кислым недоумением. За терпение Saint Etienne нас пару раз еще награждают, например, такими песнями, как «When I Was Seventeen», близкими уже скорее группе Blondie.

овместная работа авторитетных и даже по-настоящему культовых музыкантов. Первому эпитету соответствуют The Orb, а и первому и второму —великий растаман, человек, напрямую общающийся с космосом, Ли «Скрэтч» Перри. Диск вышел на Cooking Vinyl и получил название «The Observer in a Star House». Лидер новаторов в области эмбиент-хауса The Orb, безусловно, известный всем любителям электронной музыки Алекс Паттерсон еще год назад в одном из интервью заявил, что здорово было бы сделать альбом в таком минималистском ключе с реггийным вайбом и вокалом, например, Ли Перри. Задуманное было с блеском реализовано: главный «мэдмэн» Ямайки, несмотря на почтенный возраст, находится в отличной форме и, самое главное, похоже, каждое мгновение своей насыщенной жизни готов к сотрудничеству. На самом деле, давно пора сделать отдельную программу о нём, тем более что новые пластинки великий дабмейкер выпускает каждый год. «The Observer in the Star House» — явная удача музыкантов, одна из лучших регги и даб-пластинок, которые я слышал за последние месяцы.