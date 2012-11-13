Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№526

:::13.11.2012

My Brightest Diamond

All Things Will Unwind

(p) 2011
П

роживающую в Детройте дочь национального чемпиона по игре на аккордеоне и церковной органистки зовут Шара Уорден. Меломанам она известна по своему проекту My Brightest Diamond. Выпустив ошеломительный первый сольник, за которым последовал неяркий второй, Шара на третьем сделала ставку на свой удивительный голос. Он прячется среди инструментов музыкантов неоклассического ансамбля yMusic, ручьем перекатывается через валуны мелодий и шелестит смычком по струнам. Непростые тексты, не до конца выраженные чувства… Альбом «All Things Will Unwind», не успев очаровать, словно захлопывается перед носом любопытного, увидевшего, что в капле росы кто-то пытается петь.


Stereo MC`s

Emperor`s Nigtingale

(p) 2011
В

след за девушкой из Детройта хранители традиций отменной, выдержанной, стильной и правильной британской танцевальной музыки. Это Stereo MC`s, выпустившие свою новую работу на берлинском лейбле K7. Ник Халлэм и Роб Бёрч, идеологи Stereo MC`s никогда не сдавались на милость мейнстриму, даже в тот момент, когда их признавали лучшей хип-хоп-формацией Великобритании. Их пластинки редкость, группа может запросто исчезнуть лет на восемь, а затем появиться и вновь всех «умыть». Главный фокус Stereo MC`s в том, что, будучи вроде как рэп-группой, они стабильно имели и имеют армию поклонников в рок-тусовке и куда более разномастном инди-сообществе. Так или иначе, новый диск «Emperor`s Nightingale» лишь подтверждает принцип свободы творчества Бёрча и Хэллэма. «Нам пришлось заново учиться сочинять музыку», — говорит Роб, и, послушав альбом, ему веришь: диск мало похож на привычных Stereo MC`s. Материал записан, преимущественно, во время джемов в студии, только на живых инструментах и с изрядным перфекционизмом. Среди множества гостей замечены Джимми Каллум и один из авторов песни «Video Killed The Radio Star», давшей начало эре музыкального телевидения.


Saint Etienne

Words and Music by Saint Etienne

3CD (p) 2012
«W

ords and Music by Saint Etienne» — не самая большая удача британцев, увековечивших в музыкальных анналах название французской футбольной команды. Saint Etienne словно прощаются со слушателем, оглядываясь на своё прошлое. Но стоит признать, что Сара Крэкнелл и компания делают это не без изящества. Особенно в титульной трогательной вещице «Over the Border», где перечисляются имена музыкантов и названия лейблов, оставшихся в сердце навсегда. Проверенный рецепт Saint Etienne заключается в соединении теплых, аналоговых атмосфер 1960-х гг. с разномастным танцевальным битом. На тройном и явно затянутом альбоме они не стесняются проходных ремиксов и откровенно попсового диско. Однако умудряются не провалиться в него полностью, изящно ускользая в тот момент, когда изумление на лицах преданных слушателей грозит смениться кислым недоумением. За терпение Saint Etienne нас пару раз еще награждают, например, такими песнями, как «When I Was Seventeen», близкими уже скорее группе Blondie.


The Orb & Lee “Scratch” Perry

The Observer In a Star House

(p) 2012
C

овместная работа авторитетных и даже по-настоящему культовых музыкантов. Первому эпитету соответствуют The Orb, а и первому и второму —великий растаман, человек, напрямую общающийся с космосом, Ли «Скрэтч» Перри. Диск вышел на Cooking Vinyl и получил название «The Observer in a Star House». Лидер новаторов в области эмбиент-хауса The Orb, безусловно, известный всем любителям электронной музыки Алекс Паттерсон еще год назад в одном из интервью заявил, что здорово было бы сделать альбом в таком минималистском ключе с реггийным вайбом и вокалом, например, Ли Перри. Задуманное было с блеском реализовано: главный «мэдмэн» Ямайки, несмотря на почтенный возраст, находится в отличной форме и, самое главное, похоже, каждое мгновение своей насыщенной жизни готов к сотрудничеству. На самом деле, давно пора сделать отдельную программу о нём, тем более что новые пластинки великий дабмейкер выпускает каждый год. «The Observer in the Star House» — явная удача музыкантов, одна из лучших регги и даб-пластинок, которые я слышал за последние месяцы.


Marissa Nadler

The Sister

(p) 2012
А

мериканка Marissa Nadler — едва ли не лучшая фолк-певица планеты. К тому, что уже было сказано о пластинках певицы и её манере превращать акустический фолк в мистическое таинство, сложно что-то добавить. 33-минутный альбом «The Sister», как обычно, выпущен Мариссой на собственном лейбле Box of Cedar. Он не случайно именно так назван. Весь материал был записан одновременно с песнями для предыдущего одноименного LP. Но, если на «Marissa Nadler» было заметно влияние гитарного психоделика 1960-70-х гг., то «The Sister» вообще из другого измерения. По уровню минорности эта 33-минутная запись превосходит все, что было записано певицей до этого. Сила, чистота и выразительность её голоса именно здесь чувствуются во всей красе. Если бы еще качество материала было соответствующее, то обращение слушателя в камень сделалось бы вопросом 33 минут.


Подкаст №526

13.11.2012:::22:00:::91 FM


  1. My Brightest Diamond :::

    High Low Middle

    скачать
  2. My Brightest Diamond :::

    Reaching Through to the Other Side

    скачать
  3. Stereo MC`s :::

    Boy

    скачать
  4. Stereo MC`s :::

    Far Out Feeling

    скачать
  5. Saint Etienne :::

    Over the Border

    скачать
  6. Saint Etienne :::

    When I Was Seventeen

    скачать
  7. The Orb & Lee “Scratch” Perry :::

    Ball of Fire

    скачать
  8. The Orb & Lee “Scratch” Perry :::

    Man in the Moon

    скачать
  9. Marissa Nadler :::

    Love Again, There is a Fire

    скачать
  10. Marissa Nadler :::

    The Wrecking Ball Company

    скачать

Максим Горданов
13.11.2012

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001