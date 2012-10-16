№524

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С естры Hanna и Colett Thurlow назвали свой дуэт в честь любимого момента песни группы Melvins. Таковой случается, когда электронный счетчик фиксирует две минуты и 54 секунды от начала. Соединив тяжелую угрюмость стоунер-рока, готический романтизм и заторможенный шугейз, девушки играют не застенчиво и обреченно, а мощно и безаппеляционно. Каждая песня впечатывает, как судейский молоточек после окончательного приговора — по уши в кресло. Местами «2:54» чеканят, как утяжеленные Lush, местами как замедленные Sisters of Mercy. Они в некотором роде и есть сёстры милосердия — только те из них, что не будут жалеть, а скажут правду, не улыбнувшись и не заплакав.

2:54 ::: Easy Undercover

2:54 ::: Creeping

Все релизы 2:54

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John Cale Shifty Adventures in Nookie Wood (p) 2012

С овсем недавно здесь шла речь о свежих работах артисток с громкими именами, до сих пор остающихся в строю. Сегодня у нас артист, да какой! Джон Кейл, основатель The Velvet Underground, крайне разносторонний музыкант с богатейшим, более чем 50-летним творческим багажом, приложивший руку к успеху The Stooges, Happy Mondays, Element of Crime, Modern Lovers и т. д., записал первый с 2005 года лонгплей. Диск, ставший в послужном списке Кейла 16-м сольником, официально вышел 1 октября и получил название «Shifty Adventures in Nookie Wood. Музыкант и продюсер Danger Mouse помог музыканту и продюсеру Джону Кейлу написать песню «I Wanna Talk 2 U». Она стала главным хитом 16-го альбома, вот только помощника в ней больше, чем самого автора. В остальном почерк мэтра более-менее узнаваем, и он после очевидного хита уверенно берет дирижерскую палочку в свои руки. Джону Кейлу исполняется 70 лет, ему давно уже не надо никому ничего доказывать: по вкладу в музыкальную культуру с человеком, включенным в Зал славы рок-н-ролла, сопоставимы единицы. Тем интереснее, с каким азартом он подошел к записи «Shifty Adventures in Nookie Wood». Кейл играет стилями, блестяще выстраивает звуковые хитросплетения, сбивает с толку автотюном, в клипе на песню «Face to the Sky» предстает вневременным художником, на обложке пластинки изображает Чебурашку — в общем, резвится.

John Cale ::: I Wanna Talk 2 U

John Cale ::: December Rains

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Видеоклип

R ick Star, Na’ea Kaopua, Poki`i Сето, Kekolu Pavao, Kamu Ka`eo, Хуан Мартинес. Все эти музыканты — участники регги-коллектива The Steppas из города Хило, что находится на Гавайях. Острова в Тихом океане также, как выясняется, благодатный край для тех, кто влюблен в музыку Ямайки. В прошлом году The Steppas прогремели синглом «Good Roots», качнувшим танцполы Гонолулу, Индонезии, Бали и даже американского вест коаста. Свежайший EP раста-гавайцев называется так же, как и группа, и представляет собой микс из регги, даба и дабстепа.

The Steppas ::: Garden

The Steppas ::: Hits

Все релизы The Steppas

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Видеоклип

С вежий альбом от признанного мастера IDM, электронного джаза и глитча, называющего себя Four Tet. Настоящее имя этого лондонского музыканта —Киран Хебден. Новый релиз Four Tet вышел на собственном лейбле Хебдена Text Records. За последние два года Киран баловал поклонников выпуском синглов. По сути, записанный на них материал и вошел в итоговый лонгплей — за исключением пары совсем свежих треков. На «Pink» меньше столь любимых автором джазовых сэмплов, зато больше глухого прямого бита и дабстепа (видимо, сказалось сотрудничество с Burial), а наличие минимал-техно в композиции «Pyramid» удивило многих. Но не расстроило.

Four Tet ::: Locked

Four Tet ::: Pyramid

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Eleanoora Rosenholm Hyväile minua pimeä tähti (p) 2011

П ри первом приближении таинственная, а при втором околдовывающая финская группа Eleanoora Rosenholm. Третья и лучшая их пластинка вышла на лейбле Fonal в прошлом году. Группа образовалась в Пори, её придумали Noora Tomilla, Pasi Salmi и Mika Rattae. Теперь их семеро. Голос Нооры из таких, что есть опасность обнаружить себя через несколько дней в некотором отдалении от мест, где он впервые был услышан. Элеонора Розенхольм — вымышленный персонаж, убийца молодых мужчин, олицетворяющая тёмную сторону человеческой души. Этой финской музыке сложно противостоять, она мягко берет за руку и ведет сквозь лоскуты детских сновидений, чтобы отпустить в самый неподходящий момент, не оставив шансов проснуться.

Eleanoora Rosenholm ::: Pimeä Tähti

Eleanoora Rosenholm ::: Muistoja Huvilalta

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Видеоклип

Подкаст №524 16.10.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





2:54 ::: Easy Undercover 2:54 ::: Creeping John Cale ::: I Wanna Talk 2 U John Cale ::: December Rains The Steppas ::: Garden The Steppas ::: Hits Four Tet ::: Locked Four Tet ::: Pyramid Eleanoora Rosenholm ::: Pimeä Tähti Eleanoora Rosenholm ::: Muistoja Huvilalta Максим Горданов

16.10.2012

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