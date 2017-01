:::

овсем недавно здесь шла речь о свежих работах артисток с громкими именами, до сих пор остающихся в строю. Сегодня у нас артист, да какой! Джон Кейл, основатель The Velvet Underground, крайне разносторонний музыкант с богатейшим, более чем 50-летним творческим багажом, приложивший руку к успеху The Stooges, Happy Mondays, Element of Crime, Modern Lovers и т. д., записал первый с 2005 года лонгплей. Диск, ставший в послужном списке Кейла 16-м сольником, официально вышел 1 октября и получил название «Shifty Adventures in Nookie Wood. Музыкант и продюсер Danger Mouse помог музыканту и продюсеру Джону Кейлу написать песню «I Wanna Talk 2 U». Она стала главным хитом 16-го альбома, вот только помощника в ней больше, чем самого автора. В остальном почерк мэтра более-менее узнаваем, и он после очевидного хита уверенно берет дирижерскую палочку в свои руки. Джону Кейлу исполняется 70 лет, ему давно уже не надо никому ничего доказывать: по вкладу в музыкальную культуру с человеком, включенным в Зал славы рок-н-ролла, сопоставимы единицы. Тем интереснее, с каким азартом он подошел к записи «Shifty Adventures in Nookie Wood». Кейл играет стилями, блестяще выстраивает звуковые хитросплетения, сбивает с толку автотюном, в клипе на песню «Face to the Sky» предстает вневременным художником, на обложке пластинки изображает Чебурашку — в общем, резвится.