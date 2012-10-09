№523

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L/O/N/G American Primitive (p) 2011

И нтригующий (на момент создания) тандем двух классных музыкантов — авcтрийского электронного мага Руперта Хьюбера и американского кантри-меланхолика Криса Экмана. Их предприятие получило название L/O/N/G, а первая пластинка — «American Primitive». Экман давно уже перебрался в Европу: видимо, таким образом он передает привет за океан. Зная, кто эти люди, мы вправе были ожидать чего-то выше итогового средненького результата. Руперт Хьюбер, выдающийся венский мастер downtempo, половинка знаменитых Tosca и создатель Peace Orchestra вместе с лидером The Walkabouts, сиэттльских звезд стиля альт-кантри, объединив усилия, автоматически завысили планку ожиданий. Какие люди, такие и требования. Если следовать им, то приходится признать, что диск получился довольно унылым. Здесь больше Экмана, разбавившего свои хмурые размышления с непременным дамским бэк-вокалом и довольно бесцветной игрой Хьюбера.

L/O/N/G ::: American Primitive

L/O/N/G ::: Land of The Lost

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First Light Judgement Time (p) 2012

В левом и правом нижних углах обложки альбома «Judgement Time» изображены страшные муки ада для грешников и «орков». Посередине светлым путем немного вверх двигается процессия украшенных дредлоками голов. Идут те, чьи затылки обращены к нам, навстречу свету, исходящему с неба. В золотых лучах купается лев в христианской короне и ямайским флагом на шее. Очевидные атрибуты растафарианства не делают очевидным страну происхождения такого ковер-арта. Возможно, многие удивятся, но First Light —группа шведская (нашу программу носит по диаметрально противоположным континентам в поисках классного регги). У бэнда из десяти человек, основанного в 2001 году в пригороде Стокгольма, аутентичность ямайского кача удивительная. Reggae rules the world в прямом смысле.

First Light ::: Don`t Walk Away

First Light feat. Papa Dee ::: Cool Down

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Family Band Grace & Lies (p) 2012

М узыканты, по слухам, ведущие затворнический образ жизни в лесу. А зачем нужен еще кто то, когда есть музыка и семейное счастье, идущие рука об руку? Family Band в составе назвавших вещи своими именами певицы Kim Krans и её мужа Джонни Олсина живут где-то в окрестностях Бруклина и записывают изумительные, минималистичные, холодные, красивейшие песни. Формальный ambient-folk исполняют люди, рядящиеся в фосфоресцирующие костюмы скелетов на лужайке. Она занимается визуальными перфомансами, он увлечен хэви-металом. Вместе они то, что останется, когда пройдет боль: мерное пульсирование сердец в тяжелом и мягком дрифте к кольцу лунного света.

Family Band ::: Night Song

Family Band ::: Moonbeams

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Tim Booth Love Life (p) 2011

Ф ронтмен группы James из города Манчестер, у которых, несмотря на воссоединение, давно не выходило громких пластинок, решил вернуться к сольному творчеству. Первый опыт у Тима Бута был восемь лет назад, потом вышла успешная пластинка, записанная вместе с Анджело Бадаламенти — и вот теперь появился «Love Life». Релиз, несомненно, следует занести Тиму в актив. О почерке James, слушая этот диск, вспоминаешь не часто. Бут поёт о любви и войне, как молодой Лу Рид; использует скрипки, теплый звук хэммонд-органа; такие жанры как фолк-поп, барокко-поп, госпел и различные ответвления рока. Заметно, что автор поручает удовольствие и находится в полной гармонии с миром и собой, что в некотором смысле подтверждает и обложка. Молодец!

Tim Booth ::: All About Time

Tim Booth ::: Buried Alive

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Н азвание турецкой рок-группы 3 Hürel, т. е. «Три Хюреля» следует понимать буквально. Братья Онур, Феридун и Халдун Хюрели стали знамениты на анатолийской сцене в середине 1970-х гг., сочетая психоделический фузз и квакющие гитары с национальными инструментами. Калифорнийский, в частности, психодел оказывал влияние на музыкантов всего мира. Турция — не исключение. Характерной особенностью стало то, что братья Хюрели принципиально не исполняли чужие песни и даже избегали перепевок традиционных народных песен. Всё только своё. Сейчас наследием группы в Турции дорожат, и нынешние звезды перепевают их песни. Данный сборник синглов 3 Hürel подтверждает, что молодой поросли турецкой эстрады есть откуда черпать вдохновение.

3 Hürel ::: Küçük Yaramaz

3 Hürel ::: Yara

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О т музыки одной страны, чьи берега омывает Черное море, переплывём к другой. Это Грузия. 7 октября в нашем городе состоялся концерт великолепной Нино Катамадзе и её группы «Insight». С тех пор, когда грузинская четверка впервые упоминалась в лунном эфире, она успела стать весьма известной и заслуженно уважаемой. Искренность и обаяние Нино, проявившиеся в кратком интервью прямо перед концертом, многократно усилились во время выступления. Люди выходили из зала в состоянии нездешнего счастья. Мастерство музыкантов, ведомых чудесной женщиной у клавиш и микрофонов с неизменными колокольчиками, подарило сокровенное чувство единения с аудиторией. Insight именуют свой стиль не джазом, а термином «people music». Последняя пока пластинка их концептуальной цветной гаммы зеленая; она, соответственно, называется «Green».

Nino Katamadze & Insight ::: Gammai

Nino Katamadze & Insight ::: Vahagn

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Подкаст №523 09.10.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





L/O/N/G ::: American Primitive L/O/N/G ::: Land of The Lost First Light ::: Don`t Walk Away First Light feat. Papa Dee ::: Cool Down Family Band ::: Night Song Family Band ::: Moonbeams Tim Booth ::: All About Time Tim Booth ::: Buried Alive 3 Hürel ::: Küçük Yaramaz 3 Hürel ::: Yara Nino Katamadze & Insight ::: Gammai Nino Katamadze & Insight ::: Vahagn Максим Горданов

09.10.2012

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