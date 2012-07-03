№515:::03.07.2012
Zambri
House of Baasa(p) 2012
ambri — это дуэт из Нью-Йорка. Сестры, придумавшие его, вместе с самого детства. Они привыкли делить всё, что имели и, что бывает далеко не всегда, придерживаются единой точки зрения на то, какую именно музыку нужно исполнять. Названная в честь библейского рассказа о слуге, свергнувшем хозяина, пластинка «House of Baasa» уносит в мир не то чтобы страшных, но тревожных, опутанных паутиной электронного колдовства сказок. Здесь падает готический черный снег, недобро бубнит бас, расплескиваются клавиши, завывают неведомые создания, ухают барабаны, разбиваются синтезаторным пост-индастриэлом зеркала. Как будто черный искрящийся вихрь пронесся по лесу и вдруг, вновь стало тихо и солнечно, только один из нас куда-то исчез.
- Zambri :::
Icbys
- Zambri :::
Places
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The Black Seeds
Dust and Dirt(p) 2012
he Black Seeds («Чёрные Cемена») — таково название многочисленного коллектива из Новой Зеландии. За основу музыканты под предводительством вокалиста Барнаби Вейра берут рэгги, но замыкаться только лишь в его мягких, качающих ладонях совершенно не намерены. Раздвигая стилевые границы, новозеландцы на своей пятом студийном альбоме «Dust and Dirt» смешивают регги с афро-битом, фанком и соулом и не упускают из вида чистый dub. На родине The Black Seeds заслуженно популярны, и есть все шансы, чтобы пыль и грязь музыкальной периферии стала золотом мирового признания.
- The Black Seeds :::
Pippy Pip
- The Black Seeds :::
Wide Open
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The Fall
Ersatz G.B.(p) 2011
ачинать знакомство с The Fall можно, в принципе, с любой пластинки (рекомендуется «I`m a Curious Orange»), но если ни одна из предыдущих двадцати восьми вас не зацепила, не стоит ждать чуда от
- The Fall :::
Taking Off
- The Fall :::
Age of Chang
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Mohini Geisweiller
Event Horizon(p) 2011
ывшая участница трио «Sex in Dallas», парижанка по имени Mohini Geisweller. Первый сольник обладательницы нежно-бархатного голоса выпустил старейший американский звукозаписывающий гигант Columbia Records. Коммерческий потенциал диска «Event Horizon» не бесспорен, но особенно удачные номера некрепко врезаются в память. Дебютная работа Mohini Geisweller словно специально не даёт скупому электронному минимал-биту взять верх над её собственной манерой растерянного человека, оставшегося один на один со своей меланхолией. Клип на главный хит пластинки, композицию «Milk Teeth», и вовсе озадачивает — если не сказать пугает. Тем не менее, песня просто прекрасная, электропоп высшей пробы, учитывая ещё и особенности вокала француженки с нефранцузской фамилией.
- Mohini Geisweiller :::
Paris 2013
- Mohini Geisweiller :::
Milk Teeth
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Low
C`mon(p) 2011
ервый за четыре года альбом виртуозов стиля slowcore — группы Low. Творения Алана Спрахока и Мими Паркер я стараюсь не пропускать, так как это было бы непростительно. Новая пластинка называется «C`mon». Записывалась она в бывшем здании католической церкви, ныне известном как «Sacred Heart Studio». В процессе создания работы Low превратились в квинтет, а одним из сессионных участников стала скрипачка Кейтлин Мо из Trans-Siberian Orchestra. «C`mon» — это возвышенная умиротворенность, песни о любви, семье и духовности под звуки слайд-гитары, органа, колокольчиков и трубы. Такая музыка, как правило, получается глубоко личной, тем, чем люди хотят негромко, но искренне поделиться — и поэтому её нужно, что называется, расслушать. Диск только на первый взгляд кажется однообразным и грустным, но он из таких, которые не терпят скоротечного и тем более однократного знакомства. Полнее всего глубина дуэта Мими и Алана раскрывается в треке «Especially Me». Если с первого раза не зайдёт, сделайте погромче и повторите попытку.
- Low :::
Especially Me
- Low :::
$20
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- Видеоклип
Подкаст №51503.07.2012:::22:00:::91 FM
- Zambri :::
Icbys
- Zambri :::
Places
- The Black Seeds :::
Pippy Pip
- The Black Seeds :::
Wide Open
- The Fall :::
Taking Off
- The Fall :::
Age of Chang
- Mohini Geisweiller :::
Paris 2013
- Mohini Geisweiller :::
Milk Teeth
- Low :::
Especially Me
- Low :::
$20
Максим Горданов
03.07.2012
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