:::

ambri — это дуэт из Нью-Йорка. Сестры, придумавшие его, вместе с самого детства. Они привыкли делить всё, что имели и, что бывает далеко не всегда, придерживаются единой точки зрения на то, какую именно музыку нужно исполнять. Названная в честь библейского рассказа о слуге, свергнувшем хозяина, пластинка «House of Baasa» уносит в мир не то чтобы страшных, но тревожных, опутанных паутиной электронного колдовства сказок. Здесь падает готический черный снег, недобро бубнит бас, расплескиваются клавиши, завывают неведомые создания, ухают барабаны, разбиваются синтезаторным пост-индастриэлом зеркала. Как будто черный искрящийся вихрь пронесся по лесу и вдруг, вновь стало тихо и солнечно, только один из нас куда-то исчез.

T

he Black Seeds («Чёрные Cемена») — таково название многочисленного коллектива из Новой Зеландии. За основу музыканты под предводительством вокалиста Барнаби Вейра берут рэгги, но замыкаться только лишь в его мягких, качающих ладонях совершенно не намерены. Раздвигая стилевые границы, новозеландцы на своей пятом студийном альбоме «Dust and Dirt» смешивают регги с афро-битом, фанком и соулом и не упускают из вида чистый dub. На родине The Black Seeds заслуженно популярны, и есть все шансы, чтобы пыль и грязь музыкальной периферии стала золотом мирового признания.