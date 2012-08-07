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TopList

№519

:::07.08.2012

Hot Chip

In Our Heads

(p) 2012
М

узыканты, когда-то собравшиеся в пригороде Лондона, а ныне превратившиеся в чуть ли не главную и узнаваемую поп-группу мира, выпустили пятую пластинку «In Our Heads». В головах у Hot Chip примерно то же, что мы привыкли видеть и слышать. Единственное, что инди-попа, характерного для первой пластинки, здесь уже практически не осталось. Полный и небритый мистер Годдард и культивирующий образ ботаника в очках мистер Тейлор — вот люди, на которых, собственно, и держится предприятие. Они, как и другие участники, заняты в различных параллельных проектах (можно вспомнить недавно звучавший здесь The 2 Bears). Сторонние увлечения, равно как и давняя страсть к ди-джеингу на качестве материала не сказываются. Придраться тут не к чему и в повторах обвинять не хочется — хотя бы из-за открывающей «Motion Sickness». Изобретательная многослойность, ретро-хаус, светлые восьмидесятые, фанк — разнообразия предостаточно, но нет и восторга. Перескакивать с трека на трек не тянет, но и зацепиться вроде не за что. Ну да, снова хорошо, молодцы, пока-пока…


iamamiwhoami

Kin

(p) 2012
Е

ще в конце 2009 года в Сети стали появляться интригующие ролики от некоего проекта iamamiwhoami. Какой девушке принадлежит этот голос, что значат странные названия композиций в виде буквенных обозначений или ряда цифр? Авторство приписывали и Björk, и даже Леди Гаге. Сравнивали с Fever Ray и Portishead. Вирусный метод сработал безотказно: заинтригованы оказались все. После того, как iamamiwhoami вслед за серией роликов дали свой первый живой концерт, все окончательно убедились (а до этого лишь подозревали), что в группе поёт девушка по имени Йона Ли, и что на сцене шведские (как стало понятно) музыканты выглядят сильно и убедительно. Игра в прятки закончилась и, как ни крути, следующим логичным шагом должен был стать выпуск пластинки. Пластинка вышла — причём, не сразу целиком, а порционно: песни выкладывались с определенными интервалами. Сам альбом местами интригующих и странных, местами скучноватых скандинавских электронных зарисовок вышел на лейбле Cooperative Music.


Giant Panda Guerilla Dub Squad

In These Times

(p) 2012
G

iant Panda Guerilla Dub Squad — таково полное название коллектива из Рочестера. Шестеро «бойцов отряда» собрались вместе в 2004-м, два года спустя вышла дебютная работа, потом «дабовые партизаны» активно джемовали, участвовали в различных шоу и дали внушительное количество концертов, один из которых в интернете посмотрели 52 тысячи человек. Они совершенно запросто могут петь в студии, на большой сцене или выступить в метро. Новый диск «In These Times» вышел 10 апреля, и сами участники Giant Panda Guerilla Dub Squad характеризуют его как «12 треков электрического, психоделического регги-добра».


Blackfield

Welcome To My DNA

(p) 2011
П

од номером четыре в сегодняшнем плейлисте очень мною любимый музыкант, позиционирующий себя в первую очередь, как гитарист. На самом деле этот видный самоучка владеет внушительным арсеналом инструментов. Например, он играет на арфе и флейте. Зовут его Стивен Уилсон, он лидер нескучных нео-прог-рокеров Porcupine Tree. Помимо основного места работы у Стивена имеется несколько сайд-проектов. Один из таких, созданный вместе с израильским певцом Авивом Геффеном, называется Blackfield. Музыканты познакомились во время совместной работы над одной из пластинок основного проекта, куда Авива позвали в качестве сессионного вокалиста. С тех пор и существуют Blackfield. В принципе, данная ипостась Уилсона — ни что иное, как упрощенная калька с Porcupine Tree. Альбом «Welcome To My DNA» вообще построен на паре запоминающихся гитарных рефренов, близких скорее балладному попу и пинкфлойдовскому арт-року. Все песни написаны Геффеном, но Уилсон, конечно, подминает их под себя, словно отдыхая душой от кропотливой студийной работы с Porcupine Tree.


Подкаст №519

07.08.2012:::22:00:::91 FM


  1. Hot Chip :::

    Motion Sickness

    скачать
  2. Hot Chip :::

    These Chains

    скачать
  3. iamamiwhoami :::

    Sever

    скачать
  4. iamamiwhoami :::

    Goods

    скачать
  5. Giant Panda Guerilla Dub Squad :::

    Love you More

    скачать
  6. Giant Panda Guerilla Dub Squad :::

    Pockets

    скачать
  7. Blackfield :::

    Oxygen

    скачать
  8. Blackfield :::

    Blood

    скачать

Максим Горданов
07.08.2012

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