№519

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Hot Chip In Our Heads (p) 2012

М узыканты, когда-то собравшиеся в пригороде Лондона, а ныне превратившиеся в чуть ли не главную и узнаваемую поп-группу мира, выпустили пятую пластинку «In Our Heads». В головах у Hot Chip примерно то же, что мы привыкли видеть и слышать. Единственное, что инди-попа, характерного для первой пластинки, здесь уже практически не осталось. Полный и небритый мистер Годдард и культивирующий образ ботаника в очках мистер Тейлор — вот люди, на которых, собственно, и держится предприятие. Они, как и другие участники, заняты в различных параллельных проектах (можно вспомнить недавно звучавший здесь The 2 Bears). Сторонние увлечения, равно как и давняя страсть к ди-джеингу на качестве материала не сказываются. Придраться тут не к чему и в повторах обвинять не хочется — хотя бы из-за открывающей «Motion Sickness». Изобретательная многослойность, ретро-хаус, светлые восьмидесятые, фанк — разнообразия предостаточно, но нет и восторга. Перескакивать с трека на трек не тянет, но и зацепиться вроде не за что. Ну да, снова хорошо, молодцы, пока-пока…

Hot Chip ::: Motion Sickness

Hot Chip ::: These Chains

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Видеоклип

iamamiwhoami Kin (p) 2012

Е ще в конце 2009 года в Сети стали появляться интригующие ролики от некоего проекта iamamiwhoami. Какой девушке принадлежит этот голос, что значат странные названия композиций в виде буквенных обозначений или ряда цифр? Авторство приписывали и Björk, и даже Леди Гаге. Сравнивали с Fever Ray и Portishead. Вирусный метод сработал безотказно: заинтригованы оказались все. После того, как iamamiwhoami вслед за серией роликов дали свой первый живой концерт, все окончательно убедились (а до этого лишь подозревали), что в группе поёт девушка по имени Йона Ли, и что на сцене шведские (как стало понятно) музыканты выглядят сильно и убедительно. Игра в прятки закончилась и, как ни крути, следующим логичным шагом должен был стать выпуск пластинки. Пластинка вышла — причём, не сразу целиком, а порционно: песни выкладывались с определенными интервалами. Сам альбом местами интригующих и странных, местами скучноватых скандинавских электронных зарисовок вышел на лейбле Cooperative Music.

iamamiwhoami ::: Sever

iamamiwhoami ::: Goods

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Видеоклип

G iant Panda Guerilla Dub Squad — таково полное название коллектива из Рочестера. Шестеро «бойцов отряда» собрались вместе в 2004-м, два года спустя вышла дебютная работа, потом «дабовые партизаны» активно джемовали, участвовали в различных шоу и дали внушительное количество концертов, один из которых в интернете посмотрели 52 тысячи человек. Они совершенно запросто могут петь в студии, на большой сцене или выступить в метро. Новый диск «In These Times» вышел 10 апреля, и сами участники Giant Panda Guerilla Dub Squad характеризуют его как «12 треков электрического, психоделического регги-добра».

Giant Panda Guerilla Dub Squad ::: Love you More

Giant Panda Guerilla Dub Squad ::: Pockets

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Видеоклип

Blackfield Welcome To My DNA (p) 2011

П од номером четыре в сегодняшнем плейлисте очень мною любимый музыкант, позиционирующий себя в первую очередь, как гитарист. На самом деле этот видный самоучка владеет внушительным арсеналом инструментов. Например, он играет на арфе и флейте. Зовут его Стивен Уилсон, он лидер нескучных нео-прог-рокеров Porcupine Tree. Помимо основного места работы у Стивена имеется несколько сайд-проектов. Один из таких, созданный вместе с израильским певцом Авивом Геффеном, называется Blackfield. Музыканты познакомились во время совместной работы над одной из пластинок основного проекта, куда Авива позвали в качестве сессионного вокалиста. С тех пор и существуют Blackfield. В принципе, данная ипостась Уилсона — ни что иное, как упрощенная калька с Porcupine Tree. Альбом «Welcome To My DNA» вообще построен на паре запоминающихся гитарных рефренов, близких скорее балладному попу и пинкфлойдовскому арт-року. Все песни написаны Геффеном, но Уилсон, конечно, подминает их под себя, словно отдыхая душой от кропотливой студийной работы с Porcupine Tree.

Blackfield ::: Oxygen

Blackfield ::: Blood

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Видеоклип

Подкаст №519 07.08.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





Hot Chip ::: Motion Sickness Hot Chip ::: These Chains iamamiwhoami ::: Sever iamamiwhoami ::: Goods Giant Panda Guerilla Dub Squad ::: Love you More Giant Panda Guerilla Dub Squad ::: Pockets Blackfield ::: Oxygen Blackfield ::: Blood Максим Горданов

07.08.2012

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