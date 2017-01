:::

олодые музыканты из Австралии, исполняющие первоклассный reggae. Группа называется Kingfisha, и первое, что стоит сделать, взяв пластинку в руки, это поставить трек «Enough». Несмотря на название, прекращать его слушать совершенно не хочется. По утверждению знатоков регги-сцены Австралии и Океании (есть и такие), парни из Брисбена более близки новозеландской манере, нежели австралийской. Это, кстати, далеко не первый очень качественный привет из отдаленного региона: давайте вспомним хотя бы тех же The Black Seeds. Kingfisha моментами напоминает The Police, местами даже Supermax, но при всем при этом явно заметна особенная манера, где поп-регги подается в эстетике минимализма и вкусно сочетается с дабовыми пустотами.

емейный дуэт певцов и мультиинструменталистов Линфорда Детвейлера и Карин Бергквист из Огайо. Называется предприятие Over the Rhine — в честь района, основанного выходцами с берегов Рейна. Альбом «The Long Surrender» вышел еще в январе 2011 года. Интересно, что средства на его запись участникам Over the Rhine предоставили поклонники. В результате пластинка была успешно создана в Южной Пасадене с участием приглашенных барабанщика, басиста и гитариста. В общей сложности в работе приняли участие десять музыкантов. Выход «The Long Surrender» приурочен к 20-летию дуэта, и то, что Карин и Линфорд представили на суд публики, пожалуй, лучшее за последние пять лет. Линфорд говорит: «Мы пытались построить процесс так, чтобы постоянно удивляться, искать и заранее не придумывать, каким должен оказаться результат». Меланхоличный, с оттенками джаза кантри-фолк Over the Rhine не терпит суеты, с первого раза он может и не покорить, но те, у кого есть время следить за изменениями оттенков вокала Карин и сложностями инструментальной паутины, получат пролонгированное удовольствие.