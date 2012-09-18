№521:::18.09.2012
Brigitte Fontaine
L`Un N`Empeche Pas L`Autre(p) 2011
начале и в конце этого выпуска для нас будут петь уважаемые и в некотором роде культовые певицы — несмотря на почтенный возраст остающиеся в строю. Что приятно и правильно со всех точек зрения: надо же кому-нибудь время от времени напоминать, как всё делать правильно. Творческая деятельность ветерана французского андеграунда, певицы и артистки Бриджит Фонтэн началась еще в 1950-х годах. Она увлекалась поэзией и театром, выступала с Art Ensemble of Chicago и открывала концерты Жоржа Брассенса. Метод её, заключающийся в произнесении отстраненных монологов под фрагментарный звуковой ряд, впоследствии переняли многие. Стили здесь могут быть совершенно разные: фри-джаз, авант-поп, электро-поп, диско, панк и т. д. Неизменно одно — хрипловатый голос «Генсбура в юбке». Артистка, не так давно работавшая со Stereolab и Sonic Youth, выпустила 17-й по счету альбом. В него вошли несколько давно записанных песен, несколько перепетых и немного новых. Каждую вещь Бриджит Фонтэн исполняет дуэтом с кем-нибудь из друзей. Среди них актриса Эммануэль Сенье, бельгийский композитор Арно и Грейс Джонс. Именно дуэт с последней получился самым запоминающимся. Немолодые дамы поют про танцпол и делают это очень круто.
- Brigitte Fontaine :::
Pipeau
- Brigitte Fontaine :::
Dancefloor
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Kingfisha(p) 2012
олодые музыканты из Австралии, исполняющие первоклассный reggae. Группа называется Kingfisha, и первое, что стоит сделать, взяв пластинку в руки, это поставить трек «Enough». Несмотря на название, прекращать его слушать совершенно не хочется. По утверждению знатоков регги-сцены Австралии и Океании (есть и такие), парни из Брисбена более близки новозеландской манере, нежели австралийской. Это, кстати, далеко не первый очень качественный привет из отдаленного региона: давайте вспомним хотя бы тех же The Black Seeds. Kingfisha моментами напоминает The Police, местами даже Supermax, но при всем при этом явно заметна особенная манера, где поп-регги подается в эстетике минимализма и вкусно сочетается с дабовыми пустотами.
- Kingfisha :::
Enough
- Kingfisha :::
Let You Know
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Over the Rhine
The Long Surrender(p) 2011
емейный дуэт певцов и мультиинструменталистов Линфорда Детвейлера и Карин Бергквист из Огайо. Называется предприятие Over the Rhine — в честь района, основанного выходцами с берегов Рейна. Альбом «The Long Surrender» вышел еще в январе 2011 года. Интересно, что средства на его запись участникам Over the Rhine предоставили поклонники. В результате пластинка была успешно создана в Южной Пасадене с участием приглашенных барабанщика, басиста и гитариста. В общей сложности в работе приняли участие десять музыкантов. Выход «The Long Surrender» приурочен к 20-летию дуэта, и то, что Карин и Линфорд представили на суд публики, пожалуй, лучшее за последние пять лет. Линфорд говорит: «Мы пытались построить процесс так, чтобы постоянно удивляться, искать и заранее не придумывать, каким должен оказаться результат». Меланхоличный, с оттенками джаза кантри-фолк Over the Rhine не терпит суеты, с первого раза он может и не покорить, но те, у кого есть время следить за изменениями оттенков вокала Карин и сложностями инструментальной паутины, получат пролонгированное удовольствие.
- Over the Rhine :::
The Laugh of Recognition
- Over the Rhine :::
Soon
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ShazaLaKazoo
Karton City Boom(p) 2011
7 лет назад сербские ди-джеи Милан Джурич и Урос Петкович придумали проект ShazaLaKazoo, но первые 15 лет о них почти никто не знал. На момент выхода дебютного релиза их предприятие было чуть ли не единственным по производству балканского электронного фолка непосредственно на Балканах. Урос и Милан говорят, что их музыка нечто среднее между «фолкстепом» (термин они придумали сами) и «балкан-бассом». Основатели ShazaLaKazoo первое время всячески подчеркивали, что в своей работе не используют чужих сэмплов. То, что наиграли уличные сербские музыканты и получающие по 10 тысяч евро за работу на свадьбе цыгане, — не в счет. Это не чужое. Когда дело доходит до сетов, то здесь Джурич и Петкович используют пенджабскую танцевальную музыку «бхангра», «байлефанк» и электронную «кумбию». Они могут взять в руки несколько инструментов, но особенно гордятся электроскрипкой и MIDI-кларнетом, что позволяет выглядеть на сцене живыми, а не «стоять с ноутбуками, как два болвана, проверяющих почту». Участники ShazaLaKazoo замечают, что не стоит судить о состоянии балканской музыки по экспортным фильмам и распространенным стереотипам. Сейчас по словам того же Милана, цыгане играют электронную музыку, а трубы они держали в руках двадцать лет назад, и сейчас делают это только для туристов.
- ShazaLaKazoo :::
Kalafonication
- ShazaLaKazoo :::
Baklava Lover (feat. Killo)
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Former Ghosts
New Love(p) 2010
ormer Ghosts вполне можно назвать супергруппой, так как в её составе участники нескольких известных инди-формаций, например Джейми Стюарт (он же Xiu) и Ника Роза Данилова (она же Zola Jesus). Главный здесь — Фредди Руперт: первая пластинка целиком состояла из песен, написанных им еще до создания Former Ghosts. Второй альбом — более цельный и мелодичный, но ничего общего с оптимизмом не имеющий. Четверка исполняет пронизанный духом первоклассного пост-панка осколочный синти-поп в low-fi-декорациях. Пепел меланхолии наполняет серым песком воздух и поскрипывает на зубах. Согласно законам жанра, даже воспоминание о полученном когда-то поцелуе следует немедленно сжечь. И пусть кто-то попробует возразить, предположив, что песни не горят.
- Former Ghosts :::
New Orleans
- Former Ghosts :::
And When You Kiss Me
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Patti Smith
Banga(p) 2012
момента выхода десятого студийного лонгплея Патти Смит прошло целых восемь лет. Новый называется «Banga», и навеян он творчеством Михаила Булгакова (Банга — имя собаки Понтия Пилата). В первом треке на гитаре играет Джонни Депп, одна из песен называется «Тарковский», и здесь в качестве аккомпаниаторов выступают дети певицы. Патти Смит поёт о пережитой боли личных утрат, сострадает японской трагедии, посвящает стихи памяти Эми Уайнхаус, актёрам и художникам. «Банга» — очень академичный и внешне неяркий альбом, он не столько музыка, сколько поэзия и философские рассуждения знаковой артистки. Одна из лучших песен носит название «April Fool». Она написана вместе с Томом Верленом. Посвящается Николаю Васильевичу Гоголю и всем, кто родился 1 апреля.
- Patti Smith :::
April Fool
- Patti Smith :::
This Is The Girl
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Подкаст №52118.09.2012:::22:00:::91 FM
- Brigitte Fontaine :::
Pipeau
- Brigitte Fontaine :::
Dancefloor
- Kingfisha :::
Enough
- Kingfisha :::
Let You Know
- Over the Rhine :::
The Laugh of Recognition
- Over the Rhine :::
Soon
- ShazaLaKazoo :::
Kalafonication
- ShazaLaKazoo :::
Baklava Lover (feat. Killo)
- Former Ghosts :::
New Orleans
- Former Ghosts :::
And When You Kiss Me
- Patti Smith :::
April Fool
- Patti Smith :::
This Is The Girl
Максим Горданов
18.09.2012
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