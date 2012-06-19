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TopList

№514

:::19.06.2012

Best Coast

The Only Place

(p) 2012
В

торая пластинка дуэта из Лос-Анджелеса Best Coast называется «The Only Place». Продолжая исполнять смесь инди-лоуфая и сёрф-попа, играющая на гитаре вокалистка Bethany Cosentino и владеющий множеством инструментов Bobb Bruno на этот раз пригласили продюсера Джона Брайона, чтобы звучать более солидно. В результате Best Coast воспринимаются скорее прилизанно и универсально, чем как-то особенно. Отметить хотелось бы манеру пения Бетани. С другой стороны, что еще нужно от летней музыки? Послушал вовремя, да и позабыл с первым желтым листом.


Anstam

Dispel Dances

(p) 2011
A

nstam когда-то придумали берлинские электронщики, братья Ларс и Йон Стёве. Правда, в настоящий момент за вывеской скрывается только Ларс. Он по-сути в одиночку записал «Dispel Dances» — диск, порадовавший поклонников умного техно и сложносочиненной электроники. Ассоциации с Aphex Twin и даже с Muslimgauze, тонкая работа по рекультивации дабстеповых земель с тем, чтобы на басовом поле взошли ледяные кристаллы IDM-индастриэла.


New Age Steppers

Love Forever

(p) 2012
Р

еанимированный владельцем лейбла ON-U-Sound, известным продюсером Адрианом Шервудом проект New Age Steppers. К 30-летию фирмы грамзаписи был переиздан их альбом 1981 года, а недавно вышла новая пластинка. Так получилось, что появилась она уже после смерти той, благодаря кому и была записана. Речь о Флорианне Форстер, более известной как Ari Up, вокалистке группы The Slits. Её приемным отцом был Джон Лайдон и, может быть, именно поэтому предпочтения певицы были отданы панку и дабу. В 2009 году она записал мощнейший альбом вместе с Ли Перри и группой Dubblestandart. На диске «Love Forever» во власти её надтреснутого голоса оказываются осколочный танцевальный reggae-punk, пение на немецком, крупицы арабского песка и африканские танцы. Согласно манере и убеждениям самой Ари, пластинка свободна от конкретных форм и, держась на дабовом каркасе, подразумевает известные вольности.


The Caretaker

An Empty Bliss Beyond This World

(p) 2011
А

нгличанин, вдохновленный медицинским фактом, согласно которому пациентам с болезнью Альцгеймера что-то вспомнить или запомнить помогает музыка, в прошлом году выпустил диск «Пустые Блаженства За Пределами Этого Мира», основанный на завораживающих и одновременно пугающих воспоминаниях. В рамках своего проекта The Caretaker Джеймс Керби берет за основу записи патефонных пластинок (тех самых, на 78 оборотов). Только музыка начала прошлого века сквозь искусственно придуманные им наслоения совсем не греет. От неё веет холодком: как будто ты слышишь танго танцующих в каютах затонувших пароходов. Пары мерно и плавно кружатся, но смотреть им в глаза, мягко говоря, боязно. Музыка гипнотизирует и завораживает, но как-то невозможно отделаться от ощущения появления на старой кинопленке того, чего там быть не может.


YACHT

Shangri-La

(p) 2011
М

ультимедийная артистка и художница Jona Bechtolt еще в 2003 году создала в Портленде музыкальный проект YACHT. С 2009-го он превратился в дуэт с Clarie Evans, и второй альбом в данном качестве называется «Шангри-Ла». YACHT легко перебрасываются электро-попом, новой волной, дэнс-панком и фанком, даря своей музыке пружинистую, но то и дело сбивающуюся походку. От странного ощущения внутреннего диссонанса вроде бы несложно скроенных треков хочется их непрерывно переключать. За исключением лишь пары.


Подкаст №514

19.06.2012:::22:00:::91 FM


  1. Best Coast :::

    The Only Place

    скачать
  2. Best Coast :::

    No One Like You

    скачать
  3. Anstam :::

    Bitten By The Snake

    скачать
  4. Anstam :::

    Stone Cold Hug

    скачать
  5. New Age Steppers :::

    Love Me Nights

    скачать
  6. New Age Steppers :::

    Musical Terrorists

    скачать
  7. The Caretaker :::

    Libet`s Delay

    скачать
  8. The Caretaker :::

    Camaraderie At Arms Length

    скачать
  9. YACHT :::

    One Step

    скачать
  10. YACHT :::

    Tripped An Fell In Love

    скачать

Максим Горданов
19.06.2012

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