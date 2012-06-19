№514

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Best Coast The Only Place (p) 2012

В торая пластинка дуэта из Лос-Анджелеса Best Coast называется «The Only Place». Продолжая исполнять смесь инди-лоуфая и сёрф-попа, играющая на гитаре вокалистка Bethany Cosentino и владеющий множеством инструментов Bobb Bruno на этот раз пригласили продюсера Джона Брайона, чтобы звучать более солидно. В результате Best Coast воспринимаются скорее прилизанно и универсально, чем как-то особенно. Отметить хотелось бы манеру пения Бетани. С другой стороны, что еще нужно от летней музыки? Послушал вовремя, да и позабыл с первым желтым листом.

Best Coast ::: The Only Place

Best Coast ::: No One Like You

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Видеоклип

Anstam Dispel Dances (p) 2011

A nstam когда-то придумали берлинские электронщики, братья Ларс и Йон Стёве. Правда, в настоящий момент за вывеской скрывается только Ларс. Он по-сути в одиночку записал «Dispel Dances» — диск, порадовавший поклонников умного техно и сложносочиненной электроники. Ассоциации с Aphex Twin и даже с Muslimgauze, тонкая работа по рекультивации дабстеповых земель с тем, чтобы на басовом поле взошли ледяные кристаллы IDM-индастриэла.

Anstam ::: Bitten By The Snake

Anstam ::: Stone Cold Hug

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Р еанимированный владельцем лейбла ON-U-Sound, известным продюсером Адрианом Шервудом проект New Age Steppers. К 30-летию фирмы грамзаписи был переиздан их альбом 1981 года, а недавно вышла новая пластинка. Так получилось, что появилась она уже после смерти той, благодаря кому и была записана. Речь о Флорианне Форстер, более известной как Ari Up, вокалистке группы The Slits. Её приемным отцом был Джон Лайдон и, может быть, именно поэтому предпочтения певицы были отданы панку и дабу. В 2009 году она записал мощнейший альбом вместе с Ли Перри и группой Dubblestandart. На диске «Love Forever» во власти её надтреснутого голоса оказываются осколочный танцевальный reggae-punk, пение на немецком, крупицы арабского песка и африканские танцы. Согласно манере и убеждениям самой Ари, пластинка свободна от конкретных форм и, держась на дабовом каркасе, подразумевает известные вольности.

New Age Steppers ::: Love Me Nights

New Age Steppers ::: Musical Terrorists

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The Caretaker An Empty Bliss Beyond This World (p) 2011

А нгличанин, вдохновленный медицинским фактом, согласно которому пациентам с болезнью Альцгеймера что-то вспомнить или запомнить помогает музыка, в прошлом году выпустил диск «Пустые Блаженства За Пределами Этого Мира», основанный на завораживающих и одновременно пугающих воспоминаниях. В рамках своего проекта The Caretaker Джеймс Керби берет за основу записи патефонных пластинок (тех самых, на 78 оборотов). Только музыка начала прошлого века сквозь искусственно придуманные им наслоения совсем не греет. От неё веет холодком: как будто ты слышишь танго танцующих в каютах затонувших пароходов. Пары мерно и плавно кружатся, но смотреть им в глаза, мягко говоря, боязно. Музыка гипнотизирует и завораживает, но как-то невозможно отделаться от ощущения появления на старой кинопленке того, чего там быть не может.

The Caretaker ::: Libet`s Delay

The Caretaker ::: Camaraderie At Arms Length

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М ультимедийная артистка и художница Jona Bechtolt еще в 2003 году создала в Портленде музыкальный проект YACHT. С 2009-го он превратился в дуэт с Clarie Evans, и второй альбом в данном качестве называется «Шангри-Ла». YACHT легко перебрасываются электро-попом, новой волной, дэнс-панком и фанком, даря своей музыке пружинистую, но то и дело сбивающуюся походку. От странного ощущения внутреннего диссонанса вроде бы несложно скроенных треков хочется их непрерывно переключать. За исключением лишь пары.

YACHT ::: One Step

YACHT ::: Tripped An Fell In Love

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Подкаст №514 19.06.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





Best Coast ::: The Only Place Best Coast ::: No One Like You Anstam ::: Bitten By The Snake Anstam ::: Stone Cold Hug New Age Steppers ::: Love Me Nights New Age Steppers ::: Musical Terrorists The Caretaker ::: Libet`s Delay The Caretaker ::: Camaraderie At Arms Length YACHT ::: One Step YACHT ::: Tripped An Fell In Love Максим Горданов

19.06.2012

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