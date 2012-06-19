№514:::19.06.2012
Best Coast
The Only Place(p) 2012
торая пластинка дуэта из Лос-Анджелеса Best Coast называется «The Only Place». Продолжая исполнять смесь инди-лоуфая и сёрф-попа, играющая на гитаре вокалистка Bethany Cosentino и владеющий множеством инструментов Bobb Bruno на этот раз пригласили продюсера Джона Брайона, чтобы звучать более солидно. В результате Best Coast воспринимаются скорее прилизанно и универсально, чем как-то особенно. Отметить хотелось бы манеру пения Бетани. С другой стороны, что еще нужно от летней музыки? Послушал вовремя, да и позабыл с первым желтым листом.
- Best Coast :::
The Only Place
- Best Coast :::
No One Like You
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Anstam
Dispel Dances(p) 2011
nstam когда-то придумали берлинские электронщики, братья Ларс и Йон Стёве. Правда, в настоящий момент за вывеской скрывается только Ларс. Он по-сути в одиночку записал «Dispel Dances» — диск, порадовавший поклонников умного техно и сложносочиненной электроники. Ассоциации с Aphex Twin и даже с Muslimgauze, тонкая работа по рекультивации дабстеповых земель с тем, чтобы на басовом поле взошли ледяные кристаллы IDM-индастриэла.
- Anstam :::
Bitten By The Snake
- Anstam :::
Stone Cold Hug
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New Age Steppers
Love Forever(p) 2012
еанимированный владельцем лейбла ON-U-Sound, известным продюсером Адрианом Шервудом проект New Age Steppers. К 30-летию фирмы грамзаписи был переиздан их альбом 1981 года, а недавно вышла новая пластинка. Так получилось, что появилась она уже после смерти той, благодаря кому и была записана. Речь о Флорианне Форстер, более известной как Ari Up, вокалистке группы The Slits. Её приемным отцом был Джон Лайдон и, может быть, именно поэтому предпочтения певицы были отданы панку и дабу. В 2009 году она записал мощнейший альбом вместе с Ли Перри и группой Dubblestandart. На диске «Love Forever» во власти её надтреснутого голоса оказываются осколочный танцевальный reggae-punk, пение на немецком, крупицы арабского песка и африканские танцы. Согласно манере и убеждениям самой Ари, пластинка свободна от конкретных форм и, держась на дабовом каркасе, подразумевает известные вольности.
- New Age Steppers :::
Love Me Nights
- New Age Steppers :::
Musical Terrorists
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The Caretaker
An Empty Bliss Beyond This World(p) 2011
нгличанин, вдохновленный медицинским фактом, согласно которому пациентам с болезнью Альцгеймера что-то вспомнить или запомнить помогает музыка, в прошлом году выпустил диск «Пустые Блаженства За Пределами Этого Мира», основанный на завораживающих и одновременно пугающих воспоминаниях. В рамках своего проекта The Caretaker Джеймс Керби берет за основу записи патефонных пластинок (тех самых, на 78 оборотов). Только музыка начала прошлого века сквозь искусственно придуманные им наслоения совсем не греет. От неё веет холодком: как будто ты слышишь танго танцующих в каютах затонувших пароходов. Пары мерно и плавно кружатся, но смотреть им в глаза, мягко говоря, боязно. Музыка гипнотизирует и завораживает, но как-то невозможно отделаться от ощущения появления на старой кинопленке того, чего там быть не может.
- The Caretaker :::
Libet`s Delay
- The Caretaker :::
Camaraderie At Arms Length
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YACHT
Shangri-La(p) 2011
ультимедийная артистка и художница Jona Bechtolt еще в 2003 году создала в Портленде музыкальный проект YACHT. С 2009-го он превратился в дуэт с Clarie Evans, и второй альбом в данном качестве называется «Шангри-Ла». YACHT легко перебрасываются электро-попом, новой волной, дэнс-панком и фанком, даря своей музыке пружинистую, но то и дело сбивающуюся походку. От странного ощущения внутреннего диссонанса вроде бы несложно скроенных треков хочется их непрерывно переключать. За исключением лишь пары.
- YACHT :::
One Step
- YACHT :::
Tripped An Fell In Love
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Подкаст №51419.06.2012:::22:00:::91 FM
- Best Coast :::
The Only Place
- Best Coast :::
No One Like You
- Anstam :::
Bitten By The Snake
- Anstam :::
Stone Cold Hug
- New Age Steppers :::
Love Me Nights
- New Age Steppers :::
Musical Terrorists
- The Caretaker :::
Libet`s Delay
- The Caretaker :::
Camaraderie At Arms Length
- YACHT :::
One Step
- YACHT :::
Tripped An Fell In Love
Максим Горданов
19.06.2012
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