:::

В

торая пластинка дуэта из Лос-Анджелеса Best Coast называется «The Only Place». Продолжая исполнять смесь инди-лоуфая и сёрф-попа, играющая на гитаре вокалистка Bethany Cosentino и владеющий множеством инструментов Bobb Bruno на этот раз пригласили продюсера Джона Брайона, чтобы звучать более солидно. В результате Best Coast воспринимаются скорее прилизанно и универсально, чем как-то особенно. Отметить хотелось бы манеру пения Бетани. С другой стороны, что еще нужно от летней музыки? Послушал вовремя, да и позабыл с первым желтым листом.