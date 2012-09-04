№520

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The School Reading Too Much Into Things Like Everything (p) 2012

Б энд из Уэльса The School образовался в 2007 году, и даже странно, как такое простое, лежащее на поверхности название для музыкального коллектива до тех пор никто не использовал. Хотя, может, конечно, и использовали, но именно «Школа» из Кардиффа стала такой популярной. По-крайней мере, среди тех, кто любит романтический инди-поп в духе Belle & Sebastian, Camera Obscura и Saint Etienne, с продюсером которых Иэном Кэттом коллективу удалось поработать. В The School солирует милая девушка-«пампушка» Лиз Хант, когда-то игравшая в более музыкально жесткой формации The Loves. Кроме неё в составе на момент основания значились: бэк-вокалистка с гитарой по имени Рози; скрипач Стеф, драммер Джош, басист Райан и человек, играющий на глокеншпиле, известный как ФилмРайан. Второй альбом «Reading Too Much Into Things Like Everything», выпущенный испанским лейблом Elephant, наполовину составлен из уже вышедших синглов и, несмотря на коротенький, получасовой хронометраж, выглядит как форменный Greatest Hits. Песни The School, обладая легким характером, носят тревожные названия в стиле «Думала, что никогда не увижу света дня», ну и про разбитое сердце тут каждая вторая. То, что они исполняют, обычно классифицируют как нечто среднее между инди-попом и тви-попом. На «Reading Too Much Into Things Like Everything» очевидно также влияние 1950-х, сёрфа и даже Ramones. Мне больше нравится говорить о такой музыке в неконкретном ключе, потому что здесь не столько важен стиль, сколько заряд тепла и света, что содержится в этих двух-трёхминутных песенках, сыгранных с той наивностью, с какой получаются микрошедевры на вроде бы известный всем мотив. Известный, но забытый — и вот ты слушаешь и понимаешь: «Да это же… ну да «то самое», а то самое что»? Иногда везёт, и находятся аналогии, иногда ты просто перестаешь нырять в волны памяти и тихо кайфуешь.

The School ::: Some Day My Heart Will Beat Again

The School ::: Why Do You Have To Break My Heart?

The School ::: It`s Not the Same

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Видеоклип

Squarepusher Ufabulum (p) 2012

S quarepusher всегда ассоциировался со смелыми и радикальными опытами по дроблению и модифицированию не только драм-н-бэйса и брейкбита, но также электронного джаза и IDM. Из кристаллов, звеньев и частиц стилей Том Дженкинсон собирал музыкальные модели своих молекул, приводя в трепет и восхищение тех, кто видит красоту целого стекла в груде мелких осколков и, вызывая недоумение тех, кто не мог это воспринять как музыку. После нескольких попыток модернизировать звучание и уйти в неожиданные для себя ниши, Squarepusher резко возвращается к проверенным рецептам, попутно их совершенствуя. «Ufabulum» — это футуристическая синтезаторная космогония с дабстеповым басом и глитч-симфонизмом, сложным, чуть пафосным, но вдохновенным настолько, чтобы, подтвердив право пребывания на вершине, иметь роскошь перевести дух.

Squarepusher ::: Unreal Square

Squarepusher ::: Dark Steering

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Видеоклип

П озитивные ямайские вибрации от группы из Лидса с подчеркнуто британским названием Gentleman`s Dub Club. В этом году они отметились выпуском пятитрекового EP, где нашлось место различным оттенкам регги. Джентльменов насчитывается целых девять человек, каждый играет на единственном инструменте, среди которых саксофон, труба, перкуссия, клавиши. Присутствует один soundboy, а запевает человек по имени Джила. Gentleman`s Dub Club, кроме классического регги, упражняются в хип-хопе, психоделическом дабе и ска. Последнее у них получается лучше всего — и вообще, складывается впечатление, что главным ориентиром для них служат Madness, а не корифеи ямайского даба.

Gentleman`s Dub Club ::: Open Your Eyes

Gentleman`s Dub Club ::: Chronicles

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Видеоклип

MEN Talk About Body (p) 2011

Т рио из Бруклина под названием MEN. В прошлом году, после совместного тура с Peaches и The Gossip, на лейбле с хорошим названием Iamsound вышел дебютный релиз. Альбом арт-музыкальной (как подчеркивают сами участники) группы появился спустя четыре года после того, как она образовалась. Долгая работа и активная концертная деятельность позволила отточить мастерство и реализовать все задумки. В музыкальном плане трио из Нью-Йорка предпочитает комбинировать синти-панк, диско и кое-что из инди-рока. Важно заметить, что участники проекта и постоянный соавтор Johanna Fateman придерживаются феминистических взглядов и, протестуя против капитализма и глобализации, пытаются словами и музыкой бороться с неуклонным превращением людей в бездушные товары. Название одной из песен довольно красноречиво — «Credit Card Babie$», где последняя буква как значок американской валюты.

MEN ::: Life`s Half Price

MEN ::: Credit Card Babie$

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Видеоклип

В след за бруклинскими музыкантами в нашей программе появляется настоящий человек-оркестр. Он тоже американец, родился в Канзасе, но в настоящее время проживает в Лондоне. Зовут мультиинструменталиста, продюсера и диджея Shawn Lee. Он находится в постоянном процессе осваивания новых инструментов — в основном, экзотических. Круг его стилистических интересов также очень широк: фанк, трип-хоп, эстрадная музыка 1960-х гг., эмбиент, соул,world-fusion. Проект Шона Ли называется Ping Pong Orchestra. На прошлогоднем альбоме «World Of Funk» автор постарался объять необъятное, соединив арабский поп, африканский джаз, латино, болливудские темы и фанк. Для работы Шон Ли привлёк таких звезд, как Natacha Atlas, вокалистку группы Dengue Fever Chomm Nimol, трубача Michael Leonhart и других. Но самое интересное — это звучащие здесь инструменты. Вот лишь некоторые из них: ситар, калимба, стальной барабан, орган Farfisa, вибрафон, ксилофон, марокканские кастаньеты. В целом, пластинка воспринимается как саундтрек к фильму об индийских гангстерах, крадущих в каирском музее бесценные бразильские сокровища. Ну или наоборот в каком угодно порядке.

Shawn Lee`s Ping Pong Orchestra ::: Ghost In The Rain

Shawn Lee`s Ping Pong Orchestra ::: Booya

Все релизы Shawn Lee`s Ping Pong Orchestra

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Т ворческий союз музыкантов очень мною любимой немецкой инди-рок-команды The Notwist с американской рэп-группировкой Themselves. Проект, состоящий из шести музыкантов, получил название 13 & God. Расшифровывается это так: 12 апостолов и Христос, равный Богу Творцу. Несмотря на вывеску, нельзя сказать, что партнёры как-то особо сфокусированы на христианских темах. Их сотрудничество началось еще в 2004 году, а последняя на данный момент пластинка «Own Your Ghost» была издана лейблом Anticon в прошлом году. Музыкальная ткань создается здесь из абстрактного хип-хопа и красивой, хрупкой индитроники, в чём The Notwist преуспели едва ли не лучше всех остальных.

13 & God ::: Death Major

13 & God ::: Beat On Us

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Видеоклип

Подкаст №520 04.09.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





The School ::: Some Day My Heart Will Beat Again The School ::: Why Do You Have To Break My Heart? The School ::: It`s Not the Same Squarepusher ::: Unreal Square Squarepusher ::: Dark Steering Gentleman`s Dub Club ::: Open Your Eyes Gentleman`s Dub Club ::: Chronicles MEN ::: Life`s Half Price MEN ::: Credit Card Babie$ Shawn Lee`s Ping Pong Orchestra ::: Ghost In The Rain Shawn Lee`s Ping Pong Orchestra ::: Booya 13 & God ::: Death Major 13 & God ::: Beat On Us Максим Горданов

04.09.2012

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