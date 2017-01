:::

энд из Уэльса The School образовался в 2007 году, и даже странно, как такое простое, лежащее на поверхности название для музыкального коллектива до тех пор никто не использовал. Хотя, может, конечно, и использовали, но именно «Школа» из Кардиффа стала такой популярной. По-крайней мере, среди тех, кто любит романтический инди-поп в духе Belle & Sebastian, Camera Obscura и Saint Etienne, с продюсером которых Иэном Кэттом коллективу удалось поработать. В The School солирует милая девушка-«пампушка» Лиз Хант, когда-то игравшая в более музыкально жесткой формации The Loves. Кроме неё в составе на момент основания значились: бэк-вокалистка с гитарой по имени Рози; скрипач Стеф, драммер Джош, басист Райан и человек, играющий на глокеншпиле, известный как ФилмРайан. Второй альбом «Reading Too Much Into Things Like Everything», выпущенный испанским лейблом Elephant, наполовину составлен из уже вышедших синглов и, несмотря на коротенький, получасовой хронометраж, выглядит как форменный Greatest Hits. Песни The School, обладая легким характером, носят тревожные названия в стиле «Думала, что никогда не увижу света дня», ну и про разбитое сердце тут каждая вторая. То, что они исполняют, обычно классифицируют как нечто среднее между инди-попом и тви-попом. На «Reading Too Much Into Things Like Everything» очевидно также влияние 1950-х, сёрфа и даже Ramones. Мне больше нравится говорить о такой музыке в неконкретном ключе, потому что здесь не столько важен стиль, сколько заряд тепла и света, что содержится в этих двух-трёхминутных песенках, сыгранных с той наивностью, с какой получаются микрошедевры на вроде бы известный всем мотив. Известный, но забытый — и вот ты слушаешь и понимаешь: «Да это же… ну да «то самое», а то самое что»? Иногда везёт, и находятся аналогии, иногда ты просто перестаешь нырять в волны памяти и тихо кайфуешь.