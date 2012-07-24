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№517

:::24.07.2012

Iggy Pop

Apres

(p) 2012
К

акие дни настали… Игги Поп поёт всенародно любимую в исполнении Джо Дассена песню Тото Кутуньо «Если б не было тебя». Интимные и грустные нотки характерны для позднего Игги: ещё на предыдущей пластинке он эксплуатировал тему электрошансона и кабацкого джаза. Новая, продолжающаяся менее получаса — набор каверов, в основном, на очень известные произведения французских авторов и певцов: Сержа Генсбура (в частности, Игги поёт великую «La Javanese»), Эдит Пиаф, Жоржа Брассенса и других. Свои предпочтения интерпретатор объясняет следующим образом: «Многие из этих песен звучат на французском, возможно, потому что именно французская культура самым упрямым образом противостояла смертоносным атакам англо-американской музыкальной машины». Тем не менее, в англоязычном сегменте звучат каверы на самые махровые проявления этих атак. Например, Игги Поп перепевает «Мишель» The Beatles и «Only The Lonely» Фрэнка Синатры. Его состояние и настроения понятны — более того, они ему очень идут; но сказать, что мистер Остерберг добавил что-то особенное известным песням, было бы неправдой.


The 2 Bears

Be Strong

(p) 2012
Э

лектронно-танцевальный дуэт, названный создателями The 2 Bears. Кто же эти создатели? Того, кто исполняет большинство вокальных партий, зовут Рафаэль Ранделл, а второй ни кто иной, как Джо Годдард, член команды флагманского фрегата британской поп-музыки Hot Chip. Они, кстати, выпустили новый альбом, о нём мы поговорим в следующей программе. Альбом «Be Strong» вышел у дуэта Ранделла и Годдарда разнообразным и очень светлым. У них получилось соединить воедино чикагский хаус, примитивное евродиско и общее настроение поп-музыки 80-х, дэнсхолл и карибский грув. Один из номеров сделан в манере калипсо-блюза, а одна из лучших вещей, «Heart Of The Congos» — в стиле тустеп с классическим регги-рефреном 1970-х гг.


The Dirtbombs

Party Store

(p) 2011
Г

руппа The Dirtbombs была основана бывшим участником бэнда Gories Миком Коллинзом. Это не единственный его проект, но самый громкий (в прямом смысле) и самый амбициозный. Фишка детройтского квинтета в использовании двух барабанщиков и двух бас-гитаристов, в то время как сам Коллинз играет на гитаре и поёт. Формально исполняя garage-punk, группа может запросто выдать каверы на произведения Джорджа Клинтона или Стиви Уандера. Однако не стоит забывать, откуда The Dirtbombs. На своей последней пока пластинке «Party Store» Мик Коллинз как житель Детройта отдает дань уважения знаменитому тамошнему техно, исполняя в гаражной эстетике классику от Деррика Мэя, Карла Крэйга и Хуана Аткинса.


Vibronics

The French Connection

(p) 2012
С

вои настоящие имена Steve Vibronics и Ritchie Roots предпочитают скрывать, уже 17 лет выдавая преимущественно электронный vibrating стабильного качества. Считается, что путевку в жизнь они получили в результате сотрудничества с известными коллегами по цеху из Zion Train. Новый альбом английских электронных растаманов называется «The French Connection». Все 15 номеров, в неё вошедших, — результат совместных опытов The Vibronics с теми или иными деятелями французской reggae и dub сцены. Учитывая особенности методов каждого из них, британский дуэт умело сочетал как традиционные аналоговые техники записи, так и свои излюбленные новейшие студийные практики. 15 композиций в альбоме — совершенно не случайное число: оно соответствуют количеству выступлений The Vibronics на французской земле.


Ilya (UK)

Fathoms Deep

(p) 2012
А

вторы невероятно красивого дебютного диска восьмилетней давности «They Died For Beauty», сделанного на стыке трип-хопа и нуар-джаза, записали четвертый лонгплей, и это нечто одновременно узнаваемое и неожиданное. Вокалистка Джоанна Свон и гитарист Ник Пуллен, попутно владеющий и другими инструментами — известные перфекционисты, предпочитающие отполировывать в студии каждый звук, шорох и вздох. На этот раз качество записи превосходит все ожидания: слышно даже, как пальцы касаются клавиш рояля. В компании пианиста, саксофониста, перкуссиониста и человека с бас-гитарой Ilya сконцентрировались на стопроцентно живом звуке. Lounge и jazz здесь используется словно для затравки. Несколько песен вдруг разверзаются «джонлордовскими» клавишными запилами, чавканьем рок-гитар и психоделическим диссонансом. Однажды бристольцы мимикрируют под средневековых городских менестрелей. Ilya словно вырвались на свободу, в то же время оставаясь в студии. Главный сюрприз — широта вокального диапазона Джоанны, поющей то привычно мягко и вкрадчиво, раскрывая необыкновенные оттенки контральто, а то пригвождающей неожиданным яростным рыком. Даже не думал, что она может и так.


Подкаст №517

24.07.2012:::22:00:::91 FM


  1. Iggy Pop :::

    Et Si Tu N`Existais Pas

    скачать
  2. Iggy Pop :::

    I`m Going Away Smiling

    скачать
  3. The 2 Bears :::

    Bear Hug

    скачать
  4. The 2 Bears :::

    Work

    скачать
  5. The Dirtbombs :::

    Cosmic Cars

    скачать
  6. The Dirtbombs :::

    Shari Vari

    скачать
  7. Vibronics feat. High Tone :::

    Glowing Fire

    скачать
  8. Vibronics feat. EZ3kiel :::

    Hausse D`intensite

    скачать
  9. Ilya (UK) :::

    On Vauxhall Bridge

    скачать
  10. Ilya (UK) :::

    Hollow

    скачать

Максим Горданов
24.07.2012

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