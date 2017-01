:::

акие дни настали… Игги Поп поёт всенародно любимую в исполнении Джо Дассена песню Тото Кутуньо «Если б не было тебя». Интимные и грустные нотки характерны для позднего Игги: ещё на предыдущей пластинке он эксплуатировал тему электрошансона и кабацкого джаза. Новая, продолжающаяся менее получаса — набор каверов, в основном, на очень известные произведения французских авторов и певцов: Сержа Генсбура (в частности, Игги поёт великую «La Javanese»), Эдит Пиаф, Жоржа Брассенса и других. Свои предпочтения интерпретатор объясняет следующим образом: «Многие из этих песен звучат на французском, возможно, потому что именно французская культура самым упрямым образом противостояла смертоносным атакам англо-американской музыкальной машины». Тем не менее, в англоязычном сегменте звучат каверы на самые махровые проявления этих атак. Например, Игги Поп перепевает «Мишель» The Beatles и «Only The Lonely» Фрэнка Синатры. Его состояние и настроения понятны — более того, они ему очень идут; но сказать, что мистер Остерберг добавил что-то особенное известным песням, было бы неправдой.

лектронно-танцевальный дуэт, названный создателями The 2 Bears. Кто же эти создатели? Того, кто исполняет большинство вокальных партий, зовут Рафаэль Ранделл, а второй ни кто иной, как Джо Годдард, член команды флагманского фрегата британской поп-музыки Hot Chip. Они, кстати, выпустили новый альбом, о нём мы поговорим в следующей программе. Альбом «Be Strong» вышел у дуэта Ранделла и Годдарда разнообразным и очень светлым. У них получилось соединить воедино чикагский хаус, примитивное евродиско и общее настроение поп-музыки 80-х, дэнсхолл и карибский грув. Один из номеров сделан в манере калипсо-блюза, а одна из лучших вещей, «Heart Of The Congos» — в стиле тустеп с классическим регги-рефреном 1970-х гг.