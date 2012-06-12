№513:::12.06.2012
Beach House
Bloom(p) 2012
есмотря на название, не сказать, что музыка дуэта из штата Мэриленд про беззаботно-ленивый релакс под солнечными лучами вблизи от пенящихся морских волн. Всё это, бесспорно, приятно, но Beach House удаётся делать музыку, построенную на сокровенных снах и воспоминаниях. Это, конечно же, dream-pop, но с очевидным влиянием психоделика. Племянница знаменитого французского композитора Мишеля Леграна Виктория и её компаньон Алекс Скалли к солнечной теплоте добавляют сентиментальные ноты, слегка приоткрывая глубоко спрятанную тоску по вроде бы стирающимся образам, которые вдруг оказываются реальнее настоящего. Альбом стартует с отменной вещи и, в целом, неплохо держится. Единственное, чего ему не хватает — эффектной, не размытой концовки.
- Beach House :::
New Year
- Beach House :::
Whishers
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Joey Ramone
…Ya Know?(p) 2012
oey Ramone, чьим именем названа улица рядом с клубом CBGB в Нью-Йорке. Здесь натурально ковалась музыкальная история, и одними из кузнецов были, конечно же, The Ramones. Первый сольник Джо вышел в 2002-м, почти через год после того, как он скончался в возрасте 49 лет от лимфомы. Второй же сольник собран из демо-версий, домашних записей и отполированных набросков — и, что удивительно, звучит он очень цельно, как будто Джеффри Росс Хайман (так на самом деле звали Джо) явился в бренный мир и заглянул в студию. Песни написаны в период с 1977 по 2000 годы, две из них — из репертуара группы. Подарком только для фэнов самой известной штатовской панк-банды этот диск я бы не назвал: он скорее про блюз, рок-н-ролл и даже боссанову, чем только про те самые три аккорда, которые «надо». Конечно, мы, как и составители-реаниматоры, не знаем, такими ли задумывал автор свои песни, какими они получились — но главное, что этот материал не стал пеплом времени.
- Joey Ramone :::
Going Nowhere Fast
- Joey Ramone :::
Party Line
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Ellen Allien
Dust(p) 2010
авнишняя вещица от Ellen Allien «Wish» предварила в плейлисте чуть более свежий корпус произведений — а именно, сольный альбом «Dust». Эллен принадлежит к числу «поющих электронщиц» и удачно комбинирует танцевальное техно, глитч, экспериментальный и клубный поп. На её счету множество изданных диджейских миксов и совместных работ. Особенно стоит отметить те, что с Modeselektor и Сашей Рингом (его Apparat звучал в предыдущем выпуске). На своем шестом альбоме Эллен использует кроме привычных компонентов фанк и мелодичный пост-панк — но использует ровно настолько, насколько это не вредит минимал-техно.
- Ellen Allien :::
Wish
- Ellen Allien :::
Huibuh
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Maanzaad(p) 2011
вою первую долгоиграющую пластинку растаман из Нидерландов записал в январе 2011 года на территории соседней Бельгии. Записал не один, а с целой компанией фламандских музыкантов «с регги-сердцами», как они сами говорят. В группе также три девушки на бэк-вокале, так что временами, благодаря характерному тембру вокалиста, он вторгается во владения Леонарда Коэна. Диск в целом забавен и разнообразен. Имеется песенка со смешным названием «Drugtoerist», энергичное ска, отзвуки балканской цыганщины и ближневосточной любовной романтики. Но в итоге всё подчиняется и играет по законам настоящего roots-reggae с фламандским прононсом.
- Maanzaad :::
Ik Wist Van Niets
- Maanzaad :::
Habibi
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Örsten
Cutworks(p) 2011
режде чем выпустить нашумевший в сети альбом «Cutworks», финский крепыш-самоучка Örsten долго упражнялся в конструировании саунд-коллажей, пока не остановился на гибриде из медитативного downtempo, заигрывающего с классикой трип-хопа и электронного джаза. С одной стороны, его музыка может показаться лёгкой, быстротечной и необязательной, но за пару мест в альбоме зацепиться непременно получится. Даже вопреки желанию. Например, за самую его известную пьеску «Fleur Blanche».
- Örsten :::
Fleur Blanche
- Örsten :::
Cuts From The Past
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Подкаст №51312.06.2012:::22:00:::91 FM
- Beach House :::
New Year
- Beach House :::
Whishers
- Joey Ramone :::
Going Nowhere Fast
- Joey Ramone :::
Party Line
- Ellen Allien :::
Wish
- Ellen Allien :::
Huibuh
- Maanzaad :::
Ik Wist Van Niets
- Maanzaad :::
Habibi
- Örsten :::
Fleur Blanche
- Örsten :::
Cuts From The Past
Максим Горданов
12.06.2012
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