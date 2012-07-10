№516

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С егодняшний выпуск ТСЛ особенный, потому что в отведённый час будет звучать музыка, сочиненная русскими музыкантами. Не вся она исполнена на родном языке, но в некоторых случаях это и к лучшему. Совсем скоро мы с Алексеем Репиным запустим на «ТСЛ» постоянный ежемесячный спецпроект «Русские поют», но не думаю, что в нём речь пойдет о новых релизах (две программы, посвященные Аркадию Северному и песням военных лет «Опять весна на белом свете», мы уже сделали, продолжим в том же ключе). А сегодня как раз-таки привычный формат обзора, но с ярлыком «Сделано в России». Все пластинки вышли в 2011 и 2012 годах. Не скрою, многое из того, что хотелось бы поставить (например, Стаса Барецкого, группу «Кровосток», Игоря Растеряева) я выдать в эфир не могу по понятным причинам, но и без них, надеюсь, будет не скучно.

О дноименный, девятый по счёту студийный диск группы «Сансара» вышел в самом конце 2011 года. Коллектив или, точнее, «сообщество Сансара» существует с конца 1990-х гг. Сходу к привычному рок-инструментарию был добавлен баян; участники исполняли песни, ориентируясь на своих кумиров — в диапазоне от «Аукцыона» и «Калинового Моста» до Radiohead и The Doors. С тех пор «Сансара» и её лидер Александр Гагарин находятся в постоянном многолетнем поиске, итогом которого на данный момент стал их лучший по единодушному мнению слушателей и коллег диск «12 танцев про доверие, алмазный ум и красоту внутри». «Экзистенциальное диско» — так характеризуют музыканты свой нынешний стиль. Постоянно меняться и привлекать к процессу собственной трансформации других артистов — вот нынешнее состояние «Сансары». Над пластинкой в числе прочих трудились Гапя Чикис, Катя Павлова из «Обе Две», поэт Сергей Данилов. Поэтому он и получился таким хорошим, таким живым и таким разным.

Сансара ::: Танцы

Сансара ::: Облака

Сансара ::: Гений

Все релизы Сансара

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motorama The Empty Bed (EP) (p) 2011

О тличная группа из Ростова motorama исполняет нордический пост-панк (с акцентом на ранний New Order) без единого изъяна и фальши. Пожалуй, для российских артистов это вообще единичный случай, когда, послушав, начинаешь сомневаться в их происхождении. Музыканты motorama, у которых есть еще сайд-проекты «Утро» и совсем свежий «Берген-Кремер», где они поют на родном языке, справедливо замечают: «Большая проблема отечественной сцены — это дурной вкус. Желание сделать что-то исключительное и исконно русское. В стране, в которой практически нет музыкальной поп- и рок-культуры, эти стремления смешны». В данном случае со вкусом всё в порядке, уже начиная с обложек. Коллектив под управлением Влада Паршина оформляет их в обезличенной эстетике, характерной для пластинок The Smiths и Belle & Sebastian.

motorama ::: The Empty Bed

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Видеоклип

АукцЫон Юла (p) 2011

К ак всегда хороший альбом от группы «АукцЫон». Называется он «Юла», вышел в прошлом году, после чего Леонид Фёдоров успел отметиться сольной пластинкой «Весна». «Юлу» придумывали почти год, а записали за 11 дней «вживую» всем составом, и каждая песня получалась с первого дубля далеко не всегда. Название, по мнению музыкантов, идеально отражает концепцию единства всех композиций, слившихся, словно в нескончаемом танце. Уровень исполнительского мастерства в искусственном хаосе с преобладанием баса, звуков клавиш, тубы, скрипов и шорохов, — как всегда, выдающийся. Для двух песен тексты написал Олег Гаркуша. В отличие от предыдущего диска «Девушки поют» новый получился более лёгким для восприятия, близким старому сумасбродному «АукцЫону». Он позволяет, во многом благодаря недосказанности поэтических образов и живой атмосфере, ощутить реальную сопричастность.

АукцЫон ::: Хомба

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Punk TV Space Shadows (p) 2011

Х орошие знакомые и некогда территориальные соседи —начавший свой творческий путь в Новосибирске проект Punk TV. Последний раз ребята приезжали к нам вместе с Le Jonathan и Nuclear Losь шесть лет назад на фестиваль «Уголь». За прошедшее время Punk TV стали очень известны в нише электро-рока и в прошлом году выпустили четвертый альбом «Space Shadows». Владимир Комаров и Алекс Кельман (известный также по группе Dsh! Dsh!) создали преимущественно инструментальный коллаж из отзвуков «мэдчестера» немецкой индитроники начала 2000-х гг., жужжащих синтезаторов и цепкого бита.

Punk TV ::: Phantom

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Sonic Death Gothic Sessions (EP) (p) 2012

А рсений Морозов, более известный как Padla Bear Outfit, пробует себя в качестве сингера-сонграйтера. Для этого придуман проект Sonic Death. В его рамках Арсений вместе с родственником исполняет аутсайдерский гаражный lo-fi. За последний год вышло уже несколько EP, последняя называется «Gothic Sessions». Под смазанный гитарный звон автор поёт песни о любви. Настоящей и несчастной.

Sonic Death ::: Сейчас

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Видеоклип

1 июня на румынском лейбле Origami Sound вышел альбом «Lost In Taiga», записанный двумя русскими электронщиками, известными как Nocow & Hmot. Двое участников творческого объединения Gimme 5 создали завораживающий образ, где тайга подобна океану — целому непознанному миру, привычные мифы о котором — не более чем байки. Ну да, можно уйти и не вернуться, можно идти по следам медведя и стать его добычей, а можно услышать шёпот деревьев, самому дать тропинкам спутаться, хвое закрыть солнце, увидеть жизнь демонов этого мира, не любящего пришлых. Первая половина пластинки за Алексеем Никитиным или Nocow. Она как осторожные шаги в чащу: гулкое эхо, дождь, треск поломанных сучьев, садящийся фонарик, дабстеповый ливень, путающий следы, Burial в кустах. Во второй половине солирует Hmot — и здесь ты уже в пределах богини Иштар или Астарты, отблеск в пламени теней принявшей тебя Тайги. Поклоны Брайану Ино, поздним Coil, поздним Dead Can Dance и оккультному dark-эмбиенту. Засэмплированный апокалипсический монолог Алисы Фрейндлих из фильма «Сталкер» («и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь и звезды небесные пали на землю….»), книксен Джорджу Харриссону и его великой песне «Пока моя гитара тихо плачет». Мы вошли в Тайгу, Тайга приняла нас, но обратного пути нет ибо «…небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих».

Nocow ::: You Better No One

Hmot ::: Guitar

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Ifwe Вся моя радость (p) 2012

П ервый полноформатный релиз от петербуржцев Ifwe. Альбом группы, созданной Александром и Михаилом Плетнёвыми вышел на лейбле «Снегири». Называется он «Вся моя радость». Братья подчеркивают естественность своей музыки и важность песен, как говорится, на выходе, а не в процессе создания и количестве использованных примочек. Искренность и красота — вот что ставят Ifwe во главу угла и, может быть, именно поэтому их ностальгический lo-fi воспринимается совершенно нездешним продуктом. Плетнёвы занимаются музыкой давно, в их репертуаре был и рок и space-disco. Сейчас их мироощущение сконцентрировано на пропитанном морским воздухом home-made-dream-попе с текстами на русском языке, от которых у слушателя не возникает чувства неловкости. Они не бояться быть нежными, без слезливой лирики и манерных поз.

Ifwe ::: Моё Побережье

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Аквариум Архангельск (p) 2011

К БГ я со студенчества отношусь с пиететом, всегда «Аквариум» любил и, может, не досконально слежу за тем, что происходит в последние годы, — но, например диск 2006 года «Беспечный русский бродяга», как и последний, без внимания оставить невозможно. Открывающая пластинку «Назад в Архангельск» — необыкновенно точная, сильная, своевременная и выводящая «Аквариум» на новый виток вещь. Вслед за ней напряжение постепенно спадает, уступая место акустическим узорам с флейтами, скрипками, перкуссиями и афористичными текстами, лишь подчеркивающими эффект от начала.

Аквариум ::: Назад в Архангельск

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Подкаст №516 10.07.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





Сансара ::: Танцы motorama ::: The Empty Bed АукцЫон ::: Хомба Punk TV ::: Phantom Sonic Death ::: Сейчас Сансара ::: Гений Nocow ::: You Better No One Hmot ::: Guitar Ifwe ::: Моё Побережье Аквариум ::: Назад в Архангельск Сансара ::: Облака Максим Горданов

10.07.2012

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