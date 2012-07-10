Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№516

:::10.07.2012

С

егодняшний выпуск ТСЛ особенный, потому что в отведённый час будет звучать музыка, сочиненная русскими музыкантами. Не вся она исполнена на родном языке, но в некоторых случаях это и к лучшему. Совсем скоро мы с Алексеем Репиным запустим на «ТСЛ» постоянный ежемесячный спецпроект «Русские поют», но не думаю, что в нём речь пойдет о новых релизах (две программы, посвященные Аркадию Северному и песням военных лет «Опять весна на белом свете», мы уже сделали, продолжим в том же ключе). А сегодня как раз-таки привычный формат обзора, но с ярлыком «Сделано в России». Все пластинки вышли в 2011 и 2012 годах. Не скрою, многое из того, что хотелось бы поставить (например, Стаса Барецкого, группу «Кровосток», Игоря Растеряева) я выдать в эфир не могу по понятным причинам, но и без них, надеюсь, будет не скучно.

Сансара

(p) 2011
О

дноименный, девятый по счёту студийный диск группы «Сансара» вышел в самом конце 2011 года. Коллектив или, точнее, «сообщество Сансара» существует с конца 1990-х гг. Сходу к привычному рок-инструментарию был добавлен баян; участники исполняли песни, ориентируясь на своих кумиров — в диапазоне от «Аукцыона» и «Калинового Моста» до Radiohead и The Doors. С тех пор «Сансара» и её лидер Александр Гагарин находятся в постоянном многолетнем поиске, итогом которого на данный момент стал их лучший по единодушному мнению слушателей и коллег диск «12 танцев про доверие, алмазный ум и красоту внутри». «Экзистенциальное диско» — так характеризуют музыканты свой нынешний стиль. Постоянно меняться и привлекать к процессу собственной трансформации других артистов — вот нынешнее состояние «Сансары». Над пластинкой в числе прочих трудились Гапя Чикис, Катя Павлова из «Обе Две», поэт Сергей Данилов. Поэтому он и получился таким хорошим, таким живым и таким разным.


motorama

The Empty Bed

(EP) (p) 2011
О

тличная группа из Ростова motorama исполняет нордический пост-панк (с акцентом на ранний New Order) без единого изъяна и фальши. Пожалуй, для российских артистов это вообще единичный случай, когда, послушав, начинаешь сомневаться в их происхождении. Музыканты motorama, у которых есть еще сайд-проекты «Утро» и совсем свежий «Берген-Кремер», где они поют на родном языке, справедливо замечают: «Большая проблема отечественной сцены — это дурной вкус. Желание сделать что-то исключительное и исконно русское. В стране, в которой практически нет музыкальной поп- и рок-культуры, эти стремления смешны». В данном случае со вкусом всё в порядке, уже начиная с обложек. Коллектив под управлением Влада Паршина оформляет их в обезличенной эстетике, характерной для пластинок The Smiths и Belle & Sebastian.


АукцЫон

Юла

(p) 2011
К

ак всегда хороший альбом от группы «АукцЫон». Называется он «Юла», вышел в прошлом году, после чего Леонид Фёдоров успел отметиться сольной пластинкой «Весна». «Юлу» придумывали почти год, а записали за 11 дней «вживую» всем составом, и каждая песня получалась с первого дубля далеко не всегда. Название, по мнению музыкантов, идеально отражает концепцию единства всех композиций, слившихся, словно в нескончаемом танце. Уровень исполнительского мастерства в искусственном хаосе с преобладанием баса, звуков клавиш, тубы, скрипов и шорохов, — как всегда, выдающийся. Для двух песен тексты написал Олег Гаркуша. В отличие от предыдущего диска «Девушки поют» новый получился более лёгким для восприятия, близким старому сумасбродному «АукцЫону». Он позволяет, во многом благодаря недосказанности поэтических образов и живой атмосфере, ощутить реальную сопричастность.


Punk TV

Space Shadows

(p) 2011
Х

орошие знакомые и некогда территориальные соседи —начавший свой творческий путь в Новосибирске проект Punk TV. Последний раз ребята приезжали к нам вместе с Le Jonathan и Nuclear Losь шесть лет назад на фестиваль «Уголь». За прошедшее время Punk TV стали очень известны в нише электро-рока и в прошлом году выпустили четвертый альбом «Space Shadows». Владимир Комаров и Алекс Кельман (известный также по группе Dsh! Dsh!) создали преимущественно инструментальный коллаж из отзвуков «мэдчестера» немецкой индитроники начала 2000-х гг., жужжащих синтезаторов и цепкого бита.


Sonic Death

Gothic Sessions

(EP) (p) 2012
А

рсений Морозов, более известный как Padla Bear Outfit, пробует себя в качестве сингера-сонграйтера. Для этого придуман проект Sonic Death. В его рамках Арсений вместе с родственником исполняет аутсайдерский гаражный lo-fi. За последний год вышло уже несколько EP, последняя называется «Gothic Sessions». Под смазанный гитарный звон автор поёт песни о любви. Настоящей и несчастной.


Nocow & Hmot

Lost In Taiga

(p) 2012
1

июня на румынском лейбле Origami Sound вышел альбом «Lost In Taiga», записанный двумя русскими электронщиками, известными как Nocow & Hmot. Двое участников творческого объединения Gimme 5 создали завораживающий образ, где тайга подобна океану — целому непознанному миру, привычные мифы о котором — не более чем байки. Ну да, можно уйти и не вернуться, можно идти по следам медведя и стать его добычей, а можно услышать шёпот деревьев, самому дать тропинкам спутаться, хвое закрыть солнце, увидеть жизнь демонов этого мира, не любящего пришлых. Первая половина пластинки за Алексеем Никитиным или Nocow. Она как осторожные шаги в чащу: гулкое эхо, дождь, треск поломанных сучьев, садящийся фонарик, дабстеповый ливень, путающий следы, Burial в кустах. Во второй половине солирует Hmot — и здесь ты уже в пределах богини Иштар или Астарты, отблеск в пламени теней принявшей тебя Тайги. Поклоны Брайану Ино, поздним Coil, поздним Dead Can Dance и оккультному dark-эмбиенту. Засэмплированный апокалипсический монолог Алисы Фрейндлих из фильма «Сталкер» («и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь и звезды небесные пали на землю….»), книксен Джорджу Харриссону и его великой песне «Пока моя гитара тихо плачет». Мы вошли в Тайгу, Тайга приняла нас, но обратного пути нет ибо «…небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих».


Ifwe

Вся моя радость

(p) 2012
П

ервый полноформатный релиз от петербуржцев Ifwe. Альбом группы, созданной Александром и Михаилом Плетнёвыми вышел на лейбле «Снегири». Называется он «Вся моя радость». Братья подчеркивают естественность своей музыки и важность песен, как говорится, на выходе, а не в процессе создания и количестве использованных примочек. Искренность и красота — вот что ставят Ifwe во главу угла и, может быть, именно поэтому их ностальгический lo-fi воспринимается совершенно нездешним продуктом. Плетнёвы занимаются музыкой давно, в их репертуаре был и рок и space-disco. Сейчас их мироощущение сконцентрировано на пропитанном морским воздухом home-made-dream-попе с текстами на русском языке, от которых у слушателя не возникает чувства неловкости. Они не бояться быть нежными, без слезливой лирики и манерных поз.


Аквариум

Архангельск

(p) 2011
К

БГ я со студенчества отношусь с пиететом, всегда «Аквариум» любил и, может, не досконально слежу за тем, что происходит в последние годы, — но, например диск 2006 года «Беспечный русский бродяга», как и последний, без внимания оставить невозможно. Открывающая пластинку «Назад в Архангельск» — необыкновенно точная, сильная, своевременная и выводящая «Аквариум» на новый виток вещь. Вслед за ней напряжение постепенно спадает, уступая место акустическим узорам с флейтами, скрипками, перкуссиями и афористичными текстами, лишь подчеркивающими эффект от начала.


Подкаст №516

10.07.2012:::22:00:::91 FM


  1. Сансара :::

    Танцы

    скачать
  2. motorama :::

    The Empty Bed

    скачать
  3. АукцЫон :::

    Хомба

    скачать
  4. Punk TV :::

    Phantom

    скачать
  5. Sonic Death :::

    Сейчас

    скачать
  6. Сансара :::

    Гений

    скачать
  7. Nocow :::

    You Better No One

    скачать
  8. Hmot :::

    Guitar

    скачать
  9. Ifwe :::

    Моё Побережье

    скачать
  10. Аквариум :::

    Назад в Архангельск

    скачать
  11. Сансара :::

    Облака

    скачать

Максим Горданов
10.07.2012

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001