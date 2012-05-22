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TopList

№512

:::22.05.2012

Garbage

Not You Kind of People

(p) 2012
Н

а «ТСЛ» спустя десяток лет опять подул мусорный ветер. Группа Garbage выпустила новый лонгплей «Not You Kind of People». Альянс троих уже в 1995 году не слишком молодых, колоритных дядечек и симпатичной экс-вокалистки группы Goodbye Mr. MacKenzie Ширли Мэнсон сходу покорил, казалось, абсолютно всех. В 1990-е годы, время, когда в музыке непрерывно что-то происходило, подарили и фирменный для Garbage симбиоз электронной поп-музыки и фрагментарной истерики пост-гранджа. На счету главного человека в группе Батча Вига продюсирование культовой пластинки «Nevermind» группы Курта Кобейна. Придуманный им рецепт для собственного квартета оказался прост и действенен. На счету Garbage несколько суперхитов, в числе коих ремикс на песню «Milk» от Massive Attack. Но это всё в прошлом — а что же сегодня у тех, кто констатирует, что мы «не те люди». Музыканты, естественно, сами не те. Повзрослели, например, ещё заметнее, что отразилось в солидном проценте неярких баллад. Из очевидных плюсов песня про то, из чего сделаны девочки. Олдскульный продюсинг и проверенные рецепты дают очевидные сбои, но местами мусорный электрошокер жалит как надо. Особенно мне понравилась песня «Я ненавижу любовь» — идеальная для воображемой картинки с подписью «староновые Garbage».


Apparat

The Devil`s Walk

(p) 2011
И

нтересы Саши Ринга, сооснователя немецкого лейбла Shitkatapult, простираются от экспериментального техно до IDM, глитч-электроники и дабстепа. Как артист он более известен по названию своего проекта Apparat. Альбом «The Devil`s Walk» Саша выпустил не на собственном лейбле, а на Mute. Музыка здесь далека от танцполов и резких скачков. Это тонкий и тихий glitch-эмбиент, не позволяющий оценить все свои достоинства в спешке и, что называется, на бегу. Диск требует внимательного прослушивания и, поверьте, по-крайней мере первая его половина вас точно захватит. Текстура состоит из множества микроэлементов, мягких клавишных и сентиментального, меланхоличного вокала. Сделайте погромче, дайте этой музыке слиться с вами.


Dengue Fever

Cannibal Courtship

(p) 2011
«Л

ихорадка Денге», неприятное заболевание, характерное для Юго-Восточной Азии, иногда может приносить пользу. Когда друга музыканта Итана Хольцмана укусил камбоджийский москит, никто не предполагал, что из этого родится проект Dengue Fever, вдохновленный местным психоделик-попом. Сам секстет — из Лос Анджелеса, а исполняет кампучийские эстрадные песни. На музыку группы очень сильное влияние оказал психоделик 1960-х гг. и сёрф рок. Точнее, тот его вариант, который был и остается крайне популярным в регионе креветок и трансвеститов. Получается своеобразный бумеранг: добравшись до Азии, стиль мутировал и вернулся в Калифорнию с измененной кхмерским колоритом структурой. Без камбоджийской вокалистки Chhom Nimol реализацию проекта представить сложно. На новой пластинке она поет на двух языках: иногда дуэтом с Заком Хольцманом, иногда стильно подражая Йоко Оно.


Blue Daisy

The Sunday Gift

(p) 2011
К

веси Дарко, он же Blue Daisy. Несмотря на то, что сам электронщик вроде как из столицы Соединенного Королевства, фирменная печать бристолького саунда —первое, что бросается в глаза. Неслучайно его альбом «The Sunday Gift» выпустил тамошний лейбл Black Acre. Тот же трек «Shadow Assassins» запросто мог написать находящийся под влиянием сенсимильных дымов Трики. Основным материалом для Дарко служат тяжелые соединения трип-хопа с плачущими липкой смолой стволами деревьев дабстепа. Глубина и разнообразие звуков местами будто мешают прорваться росткам мелодий, но не голосам.


Delaney Davidson

Bad Luck Man

(p) 2011
П

оследний герой выпуска №512 выглядит отлично. С обложки диска под названием «Bad Luck Man», то есть «Невезучий», на нас смотрит потрепанный, мало спавший, пребывающий в очевидном хмелю крайне обаятельный тип. Это певец Делани Дэвидсон. Родился он в городе Крайстчерч, что в Новой Зеландии. Взяв в руки гитару и потертый чемодан, Делани неторопливо пылит по странам и континентам, исполняя аутсайдерскую, полную пьяненькой печали «американу» — примерно про то, о чём писал Буковски и поют все последователи Уэйтса. Внутренняя сила этих песен проста: каждому кто-то нужен, а если этот кто-то не тот или вообще никого нет, тогда виски на два пальца, гитару за плечи и в путь. Мало спал, выгляжу помятым, и галстук мой в белесой пыли. Но важно не это, а то, что он хотя бы есть, и я встану, споткнувшись об очередное разочарование, и пойду дальше.


Подкаст №512

22.05.2012:::22:00:::91 FM


  1. Garbage :::

    Blood For Poppies

    скачать
  2. Garbage :::

    I Hate Love

    скачать
  3. Apparat :::

    Song of Los

    скачать
  4. Apparat :::

    Candil de la Calle

    скачать
  5. Dengue Fever :::

    Mr. Bubbles

    скачать
  6. Dengue Fever :::

    Thank You Goodbye

    скачать
  7. Blue Daisy :::

    Shadow Assassins

    скачать
  8. Blue Daisy :::

    Only for You

    скачать
  9. Delaney Davidson :::

    I`m So Depressed

    скачать
  10. Delaney Davidson :::

    Time Has Gone

    скачать

Максим Горданов
22.05.2012

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