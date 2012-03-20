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TopList

№506

:::20.03.2012

The Walkabouts

Travels in the Dustlands

(p) 2010
«T

ravels in the Dustlands» — так назвали свой новый альбом The Walkabouts, коллектив, образовавшийся в Сиэтле как раз на волне расцвета гранджа, но отдавший предпочтение сначала пост-панку, а затем изысканному альт-кантри, дозировано приправленному электроникой. Собрал группу музыкант и поэт Крис Экман. Важную роль здесь играет и джазовая вокалистка Карла Торгерсен. Американские корни музыки The Walkabouts подвержены заметному влиянию европейской культуры (недаром живут и записываются участники именно в Европе). Тем не менее, альбом посвящен фантастическому путешествию по неприветливым американским пейзажам через призму похода в пустыню. Экман не так давно погружался в самое сердце Сахары и жил среди туарегов, что сказалось на написании материала. Это тяжелый, метафорический, хмурый трип в те места, что когда-то были домом. Туда, где осталось мало приветливых лиц, и где за тяжелой, реверберирующей гитарной взвесью маячат миражи скрипок, контрабаса, органа и капель воды.


The Field

Looping State of Mind

(p) 2011
Р

езультат смешения микро-хауса, минимал-техно и эмбиент-техно. Шведский музыкант Axel Wilner, скрывающийся за творческим псевдонимом The Field выпустил новый альбом, красноречиво названный «Looping State of Mind». Филигранная работа с многократно повторяющимися, закольцованными лупами и есть визитная карточка Акселя. Бесконечные «рипиты», тем не менее, не создают аморфных, безжизненных рисунков. Наоборот, его кружева затягивают — если и не в танец, то в увлекательный дрейф.


The Raveonettes

Raven in the Grave

(p) 2011
М

инорные датские романтики, во второй раз появляющийся на «ТСЛ» — дуэт The Raveonettes. Играют ребята превосходный гитарный noise-pop. Конечно же, сразу вспоминаешь и о Jesus and Mary Chain, и о Sonic Youth. Автор всех песен гитарист Sune Rose Wagner и освоившая суфийскую песенную традицию «каввали» певица с бас-гитарой в руках Sharin Foo назвали свой пятый номерной альбом «Raven in the Grave». Несмотря на обложку диска, музыка здесь скорее романтичная — чем про то, что все умерли. Волны светлого фузза и синтезаторной карамели, пропитанные мелодизмом 1950-х годов стараниями этой пары и сессионного гитариста превращены в такие шедевры как, например, треки «War In Heaven» или «Evil Seeds».


The Jolly Boys

Great Expectation

(p) 2010
Н

есмотря на то, что все предыдущие музыканты, засветившиеся сегодня в программе, несомненно, очень высокого уровня, перед следующими персонажами стоит не просто снять шляпу, но пожалуй что и обриться наголо. В 1955 году в Порт-Антонио, что на Ямайке, была образована группа The Jolly Boys. Реальные короли стиля «менто» или, как его еще называют, «двоюродного брата ямайского регги». Полвека назад они завоевали дикую популярность исполнением непристойно-двусмысленных песен у себя в Порт-Антонио, а вторая волна известности пришла к колоритным дедусям относительно недавно. Основали The Jolly Boys Moses Dance, играющий на банджо и Papa «Brown», специализирующийся на маримбуле. Друзья пригласили в состав Деррика «Джонни» Хенри, играющего на маракасах и барабанах, а позже группу возглавил колоритный фронтмен Albert Minott. Некоторое время назад компания записала седьмой по счету альбом «Great Expectation» и это, скажу вам, нечто. The Jolly Boys придумали исполнить в стиле «менто» сразу несколько значимых, если не сказать великих песен — в основном, эры расцвета новой волны и пост-панка, но не только. Чего здесь только нет: и «Golden Brown» The Stranglers, и «The Passenger» Игги Попа, и «Hanging on the Telephone» Blondie, и «Riders on the Storm» The Doors и т. д. Ветеранов хочется немедленно обнять не только за внешний вид и манеру подачи, но и за то, как душевно они обходятся с выбранными песнями. Чего только стоит знаменитая «Perfect Day» Лу Рида. Только почему-то строчку «drink Sangria in the park» харизматичный старикан Минотт заменил на «drink Baileys in the park». Впрочем, ему можно.


Colin Stetson

New History Warfare Vol. II

(p) 2011
О

т музыки тёплой и душевной перейдем к серьёзным звуковым полотнам. Примем порцию не чего-нибудь, а авангардного джаза, исполненного канадским саксофонистом Колином Стетсоном. Как сессионный музыкант он успел поиграть с внушительным количеством хороших артистов: от Arcade Fire и Тома Уэйтса до The National и Tv on the Radio. На своей новой пластинке Стетсон использует метод «circular breathing», позволяющий добиться эффекта непрерывного, закольцованного тона. На его фоне то зашепчет Шара Уорден, то выдаст фирменный spoken word сама Лори Андерсон. Сакс Колина меж тем становится то игриво весенним, то ручным и покладистым, а то корчится от боли, как раненый тираннозавр.


Подкаст №506

20.03.2012:::22:00:::91 FM


  1. The Walkabouts :::

    The Dustlands

    скачать
  2. The Walkabouts :::

    Soul Thief

    скачать
  3. The Field :::

    It`s Up There

    скачать
  4. The Field :::

    Arpeggiated Love

    скачать
  5. The Raveonettes :::

    War in Heaven

    скачать
  6. The Raveonettes :::

    Evil Seeds

    скачать
  7. The Jolly Boys :::

    The Perfect Day

    скачать
  8. The Jolly Boys :::

    Rehab

    скачать
  9. Colin Stetson :::

    Fear of the Unknown & The Blazing Sun

    скачать
  10. Colin Stetson :::

    Red Horse (Judges II)

    скачать
  11. The Walkabouts :::

    Horizon Fade

    скачать

Максим Горданов
20.03.2012

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