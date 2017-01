:::

ravels in the Dustlands» — так назвали свой новый альбом The Walkabouts, коллектив, образовавшийся в Сиэтле как раз на волне расцвета гранджа, но отдавший предпочтение сначала пост-панку, а затем изысканному альт-кантри, дозировано приправленному электроникой. Собрал группу музыкант и поэт Крис Экман. Важную роль здесь играет и джазовая вокалистка Карла Торгерсен. Американские корни музыки The Walkabouts подвержены заметному влиянию европейской культуры (недаром живут и записываются участники именно в Европе). Тем не менее, альбом посвящен фантастическому путешествию по неприветливым американским пейзажам через призму похода в пустыню. Экман не так давно погружался в самое сердце Сахары и жил среди туарегов, что сказалось на написании материала. Это тяжелый, метафорический, хмурый трип в те места, что когда-то были домом. Туда, где осталось мало приветливых лиц, и где за тяжелой, реверберирующей гитарной взвесью маячат миражи скрипок, контрабаса, органа и капель воды.

инорные датские романтики, во второй раз появляющийся на «ТСЛ» — дуэт The Raveonettes. Играют ребята превосходный гитарный noise-pop. Конечно же, сразу вспоминаешь и о Jesus and Mary Chain, и о Sonic Youth. Автор всех песен гитарист Sune Rose Wagner и освоившая суфийскую песенную традицию «каввали» певица с бас-гитарой в руках Sharin Foo назвали свой пятый номерной альбом «Raven in the Grave». Несмотря на обложку диска, музыка здесь скорее романтичная — чем про то, что все умерли. Волны светлого фузза и синтезаторной карамели, пропитанные мелодизмом 1950-х годов стараниями этой пары и сессионного гитариста превращены в такие шедевры как, например, треки «War In Heaven» или «Evil Seeds».

есмотря на то, что все предыдущие музыканты, засветившиеся сегодня в программе, несомненно, очень высокого уровня, перед следующими персонажами стоит не просто снять шляпу, но пожалуй что и обриться наголо. В 1955 году в Порт-Антонио, что на Ямайке, была образована группа The Jolly Boys. Реальные короли стиля «менто» или, как его еще называют, «двоюродного брата ямайского регги». Полвека назад они завоевали дикую популярность исполнением непристойно-двусмысленных песен у себя в Порт-Антонио, а вторая волна известности пришла к колоритным дедусям относительно недавно. Основали The Jolly Boys Moses Dance, играющий на банджо и Papa «Brown», специализирующийся на маримбуле. Друзья пригласили в состав Деррика «Джонни» Хенри, играющего на маракасах и барабанах, а позже группу возглавил колоритный фронтмен Albert Minott. Некоторое время назад компания записала седьмой по счету альбом «Great Expectation» и это, скажу вам, нечто. The Jolly Boys придумали исполнить в стиле «менто» сразу несколько значимых, если не сказать великих песен — в основном, эры расцвета новой волны и пост-панка, но не только. Чего здесь только нет: и «Golden Brown» The Stranglers, и «The Passenger» Игги Попа, и «Hanging on the Telephone» Blondie, и «Riders on the Storm» The Doors и т. д. Ветеранов хочется немедленно обнять не только за внешний вид и манеру подачи, но и за то, как душевно они обходятся с выбранными песнями. Чего только стоит знаменитая «Perfect Day» Лу Рида. Только почему-то строчку «drink Sangria in the park» харизматичный старикан Минотт заменил на «drink Baileys in the park». Впрочем, ему можно.