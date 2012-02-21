№503

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Yodelice Cardioid (p) 2010

З а моникёром Yodelice скрывается исполнитель и поэт Максим Нуччи. Гитару он взял в руки, будучи совсем юношей, — во время учёбы на территории Соединенного Королевства. Может именно поэтому Максим предпочитает петь по-английски. Начинал он с продюсирования girl-группы L5, позже написав несколько хитов для исполнителей френч-попа. Первый сольный альбом был на французском языке и успеха не принёс, зато вторая работа 2009 года стала хитом. Особенно всем понравилась песня про гриппозное воскресенье. Более свежая работа называется «Cardioid». Десять скупых на эмоции жизненных историй, где важны текст и гитара. Если не знать —догадаться, что за этим англофильским сонграйтерством прячется уроженец земель по другую сторону Ла-Манша, невозможно.

Yodelice ::: More Than Meets The Eye

Yodelice ::: Lady In Black

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Б руклинский дуэт Xeno & Oaklander. В его составе девушка с франко-норвежскими корнями Лиз Вендельбо и американец Шон Макбрайд. Парочка специализируется на cold-wave. Третий и лучший их альбом называется «Sets & Lights». К синтетическим линиям и бездушным драм-машинам Xeno & Oaklander удается добавить ускользающего романтического воздуха и готики. 1980-е не просто возвращаются — они натурально подменяют собою реальность.

Xeno & Oaklander ::: Sets & Lights

Xeno & Oaklander ::: Corrupt

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О дин из треков китайского растамана недавно у нас промелькнул, теперь подробнее. Jiang Liang миксует народные китайские инструменты с ямайским дабом. Причем, на мой вкус, автор вполне мог бы заметнее подчеркивать в музыке свою национальную идентичность. Записывается Jiang Liang на собственном лейбле Ping Pong, где вышел пятитрековый EP «Kong». В самом начале трека «Braziling» подчеркивается, что это первый в истории даба Поднебесной китайско-бразильский connection. Насколько я понимаю, восточный растаман сам поёт на португальском, что само по себе довольно круто. Во второй композиции насладитесь азиатско-ямайским колоритом с кружевом шелковых лент вокала.

Jiang Liang ::: Braziling

Jiang Liang ::: Pure Asian Dub

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Haunted George American Crow (p) 2010

П оказательный альбом, выполненный в довольно редком стиле, обычно классифицируемым как gothic americana, но можно и «мёртвое кантри». Тоже подходит. У Стивена Пэллоу, наверное, есть веские причины исполнять именно эту музыку под псевдонимом Haunted George. Выглядит он как вполне обычный кантри-певец: в шляпе, с гитарой, немного несвеж. При первых звуках пластинки «American Crow», однако, понимаешь, что выбраться из кольца жути и мрака будет сложновато. Черный ворон здесь не вьётся — он падает замертво в кукурузные поля.

Haunted George ::: American Crow

Haunted George ::: Buzzards Ate His Flash

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Yann Tiersen Dust Lane (p) 2010

З авершает наш «хит-парад» композитор, чей альбом особенно весёлым тоже не назовешь. Но здесь хотя бы не поют о поедании плоти хищными птицами семейства ястребиных. Yann Tiersen, французский мультинструменталист, способный сочинять и аккордеонные кукольные пьески и небезуспешно проводить опыты по смешению инди-рока, авангарда, электронной музыки и неоклассики, автор музыки к фильмам «Амели с Монмартра» и «Гуд бай, Ленин», ещё в 2010-м выпустил проникновенную, местами очень красивую пластинку «Dust Lane». На его счету, кстати, уже имеется и более свежий альбом «Skyline», но мне «Dust Lane» как-то ближе. Релиз, конечно, немного не дотягивает до их совместного с певицей Шеннон Райт гениального диска, но такие работы, возможно, вообще удаются раз в жизни. По поводу «Dust Lane» сам Тирсен говорит, что в его планах была игра на контрасте между электрическим звучанием и классическими струнными и фортепиано. Высших точек этот рок-ориентированный альбом достигает как раз в момент объединения гитар, барабанов, меллотрона, аналоговых клавиш и скрипок в единый хор. Диск записан при участии Мэтта Эллиотта и бретонской певицы Gaelle Kerrien.

Yann Tiersen ::: Dust Lane

Yann Tiersen ::: Palestine

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Подкаст №503 21.02.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





Yodelice ::: More Than Meets The Eye Yodelice ::: Lady In Black Xeno & Oaklander ::: Sets & Lights Xeno & Oaklander ::: Corrupt Jiang Liang ::: Braziling Jiang Liang ::: Pure Asian Dub Haunted George ::: American Crow Haunted George ::: Buzzards Ate His Flash Yann Tiersen ::: Dust Lane Yann Tiersen ::: Palestine Максим Горданов

21.02.2012

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