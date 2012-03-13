№505:::13.03.2012
Sea of Bees
Songs for the Ravens(p) 2010
есни для воронов» — такое название дала своему альбому девушка по имени Julie Ann Baenziger, скрывающаяся за артистическим псевдонимом Жюль Пчела, а на фолк-сцене известная как Sea of Bees — то есть «Море Пчел». По легенде, выросшая в Калифорнии Жюль музыкой особо не интересовалась до тех пор, пока не влюбилась в девушку из церковного хора. Слезы раненой души заставили её освоить сразу несколько музыкальных инструментов, а когда хрупкое пение услышал один продюсер, то приложил все усилия, чтобы мисс Baenziger придумала Sea of Bees. Детский голос, напоминающий о Мариссе Нэдлер в данном случае не вызывает ассоциаций с заточенной в глуши колдуньей. Фолк-рок в исполнении Жюль именно что трогает своей теплотой и ранимостью. Тоска одиночества здесь лишена суицидальных теней. От неё всё равно нет спасенья. В лучшей из песен «Wizbot» певица прямо-таки рвёт сердце. Она собственноручно один за другим добавляет инструменты к поэзии вопросов, веками остающимися без ответов.
- Sea of Bees :::
Gnomes
- Sea of Bees :::
Wizbot
- Sea of Bees :::
Won`t Be Long
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- Видеоклип
Jaakko Laitinen & Väärä Raha(p) 2010
стречаем финнов навеселе. Оркестрик, собранный из музыкантов маленьких городов Лапландии, исполняет разухабистую смесь из балканского фолка, кабацкой цыганщины, матёрого русского блатняка, funeral-попа и танго. В арсенале, естественно, аккордеон, бузуки, труба и контрабас. Поют на финском, что добавляет этой неостановимой песне про зайцев ощущения споткнувшейся сказки. Jakko Laitinen и Väärä Raha говорят, что не устанут приправлять свой музыкальный суп различными маринадами. Изрядно разогретая перед выступлением финская тройка несёт, не замечая, как теряются бубенцы и туманятся головы.
- Jaakko Laitinen & Väärä Raha :::
Saippuakupla
- Jaakko Laitinen & Väärä Raha :::
Muista Onnen Aikaa
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The Ting Tings
Sounds From Nowheresville(p) 2012
ританский дуэт The Ting Tings с новейшим альбомом «Sounds From Nowheresville». Навеян он, по словам музыкантов, буйной свободой одной из пластинок Beastie Boys. Образующие The Ting Tings певица и гитарист Кэти Уайт вместе с барабанщиком Жюлем-Де Мартино понятие свободы трактовали по-своему. Третью часть deluxe-издания диска составляют ремиксы. Многие лучше оригиналов. В основных треках дуэт пытается заигрывать чуть ли не со всеми стилями сразу: от инди-рока до пост-гранджа, хип-хопа, электро-попа, ска и драм-н-бейса. В итоге получается сумбурно, громко, много и как-то в целом невесело. «Sounds From Nowheresville» подобно некоторым ежам выставляет иглы сразу во все стороны, ни в кого конкретно не попадая.
- The Ting Tings :::
Hang It Up (Interia rmx)
- The Ting Tings :::
One By One
- Все релизы The Ting Tings
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David «Solid» Gould vs. Bill Laswell
Dub of The Passover(p) 2011
ледуя принципу «ни дня без даба», приглашаю в очередное растаманское погружение — диск «Dub of The Passover» — то есть, «Пасхальный даб». Дэвид Гоулд продолжает придавать еврейской музыке традиционный ямайский колорит. Три года назад вышла подборка песен, исполняемых на Пасху (в частности, «Shalom Aleichem»), но в регги и ска вариантах. А сейчас Гоулд при участии Билла Ласвелла издал альбом их дабовых версий. Как правило, то, к чему прикасается знаменитый продюсер, становится вдвойне краше. Честно скажу, предтечу не успел послушать, но судя по «Dub of The Passover», оба релиза более чем достойны.
- David «Solid» Gould vs. Bill Laswell :::
Jah Dub
- David «Solid» Gould vs. Bill Laswell :::
Once We Were Dub
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The Like
Release Me(p) 2010
евичий квартет в коротких платьицах, пародирующий на обложке своего диска «Release Me» изображение пластинки «Help» The Beatles. Они из Лос-Анджелеса, исполняют шестидесятнический гитарный поп с тёплыми аналоговыми клавишами, но не без влияния гаражного рока. Любопытно, что предыдущий альбом The Like выпустили шесть лет назад. В таких случаях обычно продолжения не ждешь, но тут всё ровно наоборот.
- The Like :::
Trouble In Paradise
- The Like :::
Catch Me If You Can
- Все релизы The Like
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Подкаст №50513.03.2012:::22:00:::91 FM
- Sea of Bees :::
Gnomes
- Sea of Bees :::
Wizbot
- Jaakko Laitinen & Väärä Raha :::
Saippuakupla
- Jaakko Laitinen & Väärä Raha :::
Muista Onnen Aikaa
- The Ting Tings :::
Hang It Up (Interia rmx)
- The Ting Tings :::
One By One
- David «Solid» Gould vs. Bill Laswell :::
Jah Dub
- David «Solid» Gould vs. Bill Laswell :::
Once We Were Dub
- The Like :::
Trouble In Paradise
- The Like :::
Catch Me If You Can
- Sea of Bees :::
Won`t Be Long
Максим Горданов
13.03.2012
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