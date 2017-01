№505

Sea of Bees Songs for the Ravens (p) 2010

« П есни для воронов» — такое название дала своему альбому девушка по имени Julie Ann Baenziger, скрывающаяся за артистическим псевдонимом Жюль Пчела, а на фолк-сцене известная как Sea of Bees — то есть «Море Пчел». По легенде, выросшая в Калифорнии Жюль музыкой особо не интересовалась до тех пор, пока не влюбилась в девушку из церковного хора. Слезы раненой души заставили её освоить сразу несколько музыкальных инструментов, а когда хрупкое пение услышал один продюсер, то приложил все усилия, чтобы мисс Baenziger придумала Sea of Bees. Детский голос, напоминающий о Мариссе Нэдлер в данном случае не вызывает ассоциаций с заточенной в глуши колдуньей. Фолк-рок в исполнении Жюль именно что трогает своей теплотой и ранимостью. Тоска одиночества здесь лишена суицидальных теней. От неё всё равно нет спасенья. В лучшей из песен «Wizbot» певица прямо-таки рвёт сердце. Она собственноручно один за другим добавляет инструменты к поэзии вопросов, веками остающимися без ответов.

В стречаем финнов навеселе. Оркестрик, собранный из музыкантов маленьких городов Лапландии, исполняет разухабистую смесь из балканского фолка, кабацкой цыганщины, матёрого русского блатняка, funeral-попа и танго. В арсенале, естественно, аккордеон, бузуки, труба и контрабас. Поют на финском, что добавляет этой неостановимой песне про зайцев ощущения споткнувшейся сказки. Jakko Laitinen и Väärä Raha говорят, что не устанут приправлять свой музыкальный суп различными маринадами. Изрядно разогретая перед выступлением финская тройка несёт, не замечая, как теряются бубенцы и туманятся головы.

The Ting Tings Sounds From Nowheresville (p) 2012

Б ританский дуэт The Ting Tings с новейшим альбомом «Sounds From Nowheresville». Навеян он, по словам музыкантов, буйной свободой одной из пластинок Beastie Boys. Образующие The Ting Tings певица и гитарист Кэти Уайт вместе с барабанщиком Жюлем-Де Мартино понятие свободы трактовали по-своему. Третью часть deluxe-издания диска составляют ремиксы. Многие лучше оригиналов. В основных треках дуэт пытается заигрывать чуть ли не со всеми стилями сразу: от инди-рока до пост-гранджа, хип-хопа, электро-попа, ска и драм-н-бейса. В итоге получается сумбурно, громко, много и как-то в целом невесело. «Sounds From Nowheresville» подобно некоторым ежам выставляет иглы сразу во все стороны, ни в кого конкретно не попадая.

С ледуя принципу «ни дня без даба», приглашаю в очередное растаманское погружение — диск «Dub of The Passover» — то есть, «Пасхальный даб». Дэвид Гоулд продолжает придавать еврейской музыке традиционный ямайский колорит. Три года назад вышла подборка песен, исполняемых на Пасху (в частности, «Shalom Aleichem»), но в регги и ска вариантах. А сейчас Гоулд при участии Билла Ласвелла издал альбом их дабовых версий. Как правило, то, к чему прикасается знаменитый продюсер, становится вдвойне краше. Честно скажу, предтечу не успел послушать, но судя по «Dub of The Passover», оба релиза более чем достойны.

The Like Release Me (p) 2010

Д евичий квартет в коротких платьицах, пародирующий на обложке своего диска «Release Me» изображение пластинки «Help» The Beatles. Они из Лос-Анджелеса, исполняют шестидесятнический гитарный поп с тёплыми аналоговыми клавишами, но не без влияния гаражного рока. Любопытно, что предыдущий альбом The Like выпустили шесть лет назад. В таких случаях обычно продолжения не ждешь, но тут всё ровно наоборот.

