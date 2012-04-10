№508

:::

Grimes Visions (p) 2012

Н азвание Grimes придумала себе 23-летняя жительница Монреаля Клэр Буше. Её новый альбом «Visions» вышел не где-нибудь, а на культовом независимом лейбле 4AD, взрастившим не одно поколение замечательных артистов и их поклонников. Факультет нейронауки и философии Клэр бросила, предпочтя тусоваться со своими друзьями – художниками и дизайнерами. В юности слушала Мэрайю Кэрри и Outcast, а теперь её сравнивают с Кейт Буш. «Visions» в известной степени сиюминутный продукт. Его смешно окрестили киборг-попом. R`n`b тут подстраиваются под синты, тени витч-хауса падают на диско-бит, и кукольное пение Клэр воспринимается как процесс интуитивно-механический, без теплой крови в силиконовых венах.

Grimes ::: Oblivion

Grimes ::: Be A Body

Все релизы Grimes

Обсудить в гостевой книге

И спанец Начо Умберт находится под очевидным влиянием, например, тех же Tindersticks. Но если в традиционном английском варианте такой музыки много, и мы её часто слушаем, то иберийский аналог выглядит как минимум любопытно. Полностью проект именуется Nacho Umbert & La Compañia, а песня для плейлиста взята из альбома под названием «Увы».

Nacho Umbert & La Compañia ::: Colorete Y Quitasueño

Все релизы Nacho Umbert & La Compañia

Обсудить в гостевой книге

К оллектив, близкий по духу упоминавшимся недавно Red Snapper. Это базирующаяся в Эдинбурге группа Hidden Orchestra, то есть «Спрятанный Оркестр». Их фишка в использовании сразу двоих барабанщиков, а также скрипачки, виолончелиста, упругого дабового баса и целой библиотеки сэмплов. Мешая джаз, хип-хоп, drum`n`bass и рок, Hidden Orchestra делают музыку мрачноватую, но удивительно живую и драйвовую.

Hidden Orchestra ::: Windfall (Maddslinky rmx)

Все релизы Hidden Orchestra

Обсудить в гостевой книге

Р емикс на одну из вещей Hidden Orchestra сделал британский электронный музыкант, известный как Maddslinky. Говорят, Дейв Джонс (а именно так его зовут на самом деле) в свое время много экспериментировал с тустепом, гэриджем и броукен-битом, предопределив появление дабстепа. Сфера его интересов сегодня — funky и сбивчивый bassline. Последнее, что Дейв выпустил – макси-сингл на совместную с soul певицей Tawiah песню «Further Away». Вот что сделали с ней коллеги Maddslinky по цеху ремиксов.

Maddslinky feat. Tawiah ::: Further Away

Все релизы Maddslinky feat. Tawiah

Обсудить в гостевой книге

Rome Nos Chants Perdus (p) 2010

И мя артиста, придумавшего свой маленький Рим, — Джером Ройтер. Он живет и работает в Люксембурге. Называет Джером свои альбомы и песни по-французски, однако исполняет их на английском языке. Последний на данный момент диск Ройтера «Наши забытые песни» стопроцентно вписывается в избранную эстетику дарк-фолка — стиля, когда-то усиленно в нашей программе пропагандируемого. Достаточно вспомнить хотя бы Death In June. Дарк-фолк и нуар-шансон аккумулирует в рядах поклонников Rome меломанов с различными пристрастиями. Эта музыка нравится и брутальным рокерам, и хмурым философам, и любителям ночных кабацких историй, рассказанных под треск каминного пламени.

Rome ::: Le Châtiment du Traître

Rome ::: La Rose et la Hache

Все релизы Rome

Обсудить в гостевой книге

Thai Dai! (p) 2011

Р едкая и в своём роде неповторимая музыка — сборник тайского андеграунда 1970-х годов «Thai Dai!». Если учесть, что современная, максимально адаптированная к уху европейца тамошняя эстрада иным кажется дикой экзотикой, то здесь всё гораздо гораздо интереснее. Двое составителей сборника постарались передать атмосферу тогдашней музыкальной сцены Бангкока. Даже не сцены, а, скорее, бэкстейджа. Взявшиеся за дело Chris Menist и Maft Sai задались целью выдать не просто еще одну порцию экзотики, а копнуть несколько глубже. Не секрет, что исполнители из Юго-Восточной Азии старались привнести в местную индустрию фирменный англо-американский колорит. Зачастую это выражалось в прямом цитировании мелодий известных шлягеров. Исследуемый на «Thai Dai!» пласт — особый: в основном, это рок и психодел. Но и здесь не обошлось без вездесущей музыки Эннио Морриконе и без узнаваемого для всех олдовых рокеров риффа из «Железного Человека» Black Sabbath.

Plearn Promdan ::: Kosok Tee Det

Riem Daranoi ::: Jai Tem

Sroeng Santi ::: Kuen Kuen Lueng Lueng

Обсудить в гостевой книге

Damon & Naomi False Beats and True Hearts (p) 2011

Б арабанщик Damon Krukowski и бас-гитаристка Naomi Young познакомились в 1991 году. Итогом их сотрудничества стал выпуск семи альбомов, последний из которых называется «Ложные удары и истинные сердца». Музыка дуэта основана на фолке и дрим-попе. Здесь нет ярких и запоминающихся моментов, альбом сложно разбирать на составляющие, он как свидетельство спокойствия и уверенности музыкантов в том, что их настроение непременно разделят те, у кого окажется пластинка. Такие, начав слушать «False Beats and True Hearts», ни за что не прервутся, дослушав все девять треков до конца.

Damon & Naomi ::: And You Are There

Все релизы Damon & Naomi

Обсудить в гостевой книге

Подкаст №508 10.04.2012 ::: 22:00 ::: 91 FM





Nacho Umbert & La Compañia ::: Colorete Y Quitasueño Grimes ::: Oblivion Grimes ::: Be A Body Hidden Orchestra ::: Windfall (Maddslinky rmx) Rome ::: Le Châtiment du Traître Rome ::: La Rose et la Hache Maddslinky feat. Tawiah ::: Further Away Plearn Promdan ::: Kosok Tee Det Riem Daranoi ::: Jai Tem Sroeng Santi ::: Kuen Kuen Lueng Lueng Damon & Naomi ::: And You Are There Максим Горданов

10.04.2012

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка