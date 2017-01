:::

А

мериканцы School of Seven Bells представили на суд взыскательной публики свой третий альбом «Ghostory». Своим названием «Школа Семи Колоколов» обязана полумифической южноамериканской системе обучения технике карманных краж, когда вор, вытаскивая банкноты и ценности, не должен задеть ни один из звенящих предметов, закрепленных в различных местах куртки или пиджака. Ухода из группы Клаудии Дехеза, её сестра-близнец Алехандра и Бен Кёртис, кажется, почти не заметили. Новая пластинка ничем не хуже предыдущих двух. Оправдывая название, ставшие дуэтом School Of Seven Bells «крадут» dream-pop и shoegaze 1980-х гг. Сравнение с тогдашними героями, конечно, надоели, но не сказать, что «Ghostory» дышит одним воздухом с Cocteau Twins, невозможно. Самый яркий здесь трек «Lafaye» посвящен девушке, окруженной призраками. До его уровня оставшаяся Дехеза и Бен в остальных пьесках так и не поднимаются. На песню также снят очень странный клип с постоянными затемнениями и силуэтами девушек в неглиже возле бездыханных мужских тел.