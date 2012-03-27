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TopList

№507

:::27.03.2012

School of Seven Bells

Ghostory

(p) 2012
А

мериканцы School of Seven Bells представили на суд взыскательной публики свой третий альбом «Ghostory». Своим названием «Школа Семи Колоколов» обязана полумифической южноамериканской системе обучения технике карманных краж, когда вор, вытаскивая банкноты и ценности, не должен задеть ни один из звенящих предметов, закрепленных в различных местах куртки или пиджака. Ухода из группы Клаудии Дехеза, её сестра-близнец Алехандра и Бен Кёртис, кажется, почти не заметили. Новая пластинка ничем не хуже предыдущих двух. Оправдывая название, ставшие дуэтом School Of Seven Bells «крадут» dream-pop и shoegaze 1980-х гг. Сравнение с тогдашними героями, конечно, надоели, но не сказать, что «Ghostory» дышит одним воздухом с Cocteau Twins, невозможно. Самый яркий здесь трек «Lafaye» посвящен девушке, окруженной призраками. До его уровня оставшаяся Дехеза и Бен в остальных пьесках так и не поднимаются. На песню также снят очень странный клип с постоянными затемнениями и силуэтами девушек в неглиже возле бездыханных мужских тел.


Red Snapper

Key

(p) 2011
Б

арабанщик Ричард Тейр, контрабасист Али Френд и гитарист Дэвид Эйерс решились на выпуск ещё одного полноценного лонгплея. Назвали они его «Key», привлекли к работе саксофониста Тома Челленджера и вокалистов Гевина Кларка и Элизу Карти. Начинается всё довольно обнадеживающе: драйв гудящих контрабасов, так подходящий Red Snapper, в первой половине альбома вполне на уровне. Джазовый groove качает, как следует, обрываясь на экваторе. Кроме этого, сегодняшних Red Snapper интересуют электронно-этническая меланхолия, что-то близкое фолку и что-то похожее на краутрок. «Key» получился альбомом не обманувшим ожидания, а как бы их размывшим — слишком длинным и несобранным. Пружинистый jazzybeat приходится выискивать и отфильтровывать, жалея, что таких вещей как «Loveboat» здесь непростительно немного.


Sly & Robbie

Blackwood Dub

(p) 2012
В

этом году 50-летие своей независимости отметила Ямайка. В связи с этим активизировались и музыканты, коих здесь в избытке. Одни из них — те, кого, возможно небезосновательно называют «лучшей ритм-секцией на планете» — Культовые Слай Дэнбар и Робби Шекспир или просто Sly & Robbie. Новейший альбом «Blackwood Dub» эти супервлиятельные музыканты записали в ямайской студии Harry J. Несмотря, что диск датирован 2012 годом, главной целью Sly & Robbie было передать дух эпохи 1970-х гг., и у них, конечно же, в компании единомышленников, получилось.


The Ghost

War Kids

(p) 2010
Р

ебята гораздо менее известные и, прямо скажем, довольно попсовые. Дуэт The Ghost с Фарерских островов. 21-летний Filipp Mortensen поёт, а его коллега, 22- летний Urbanus Olsen, отвечает за все инструменты. Они уже успели скататься в турне вместе с Ladytron, а дебютный альбом «War Kids» продюсировал Oli Poulsen, отметившийся сотрудничеством с Грейс Джонс, Massive Attack и Prince. Играют подданные датского королевства позитивный, улыбчивый, местами смешной электро-поп с инди-роковыми тонами. Необязательная и быстротечная музыка идеально вписывается между корифеями даба и фолк-певицей, которая закончит 507-й выпуск.


Marissa Nadler

(p) 2011
М

арисса Нэдлер, американская фолк-сингерша, окруженная мифическим ореолом то ли принцессы, то ли колдуньи. Написанным о ней строк (в том числе и мной) несть числа. Песни она поет грустные, но настолько притягивающие, что из этого омута нет спасенья. Совсем скоро уже выйдет её новейший альбом «The Sister», а сегодня послушаем треки с прошлогоднего релиза, названного просто «Marissa Nadler». В лучших его моментах певица предстает в образе пост-психоделической дивы 1960-х гг. и от этого невозможно оторваться — точно так же, как от прославивших её закольцованных струнных переливов.


Подкаст №507

27.03.2012:::22:00:::91 FM


  1. School of Seven Bells :::

    Lafaye

    скачать
  2. School of Seven Bells :::

    Scavenger

    скачать
  3. Red Snapper :::

    Architectronic

    скачать
  4. Red Snapper :::

    Loveboat

    скачать
  5. Sly & Robbie :::

    Communication Breakdown

    скачать
  6. Sly & Robbie :::

    The Bomber

    скачать
  7. The Ghost :::

    Something New

    скачать
  8. The Ghost :::

    Blood of Romance

    скачать
  9. Marissa Nadler :::

    Baby, I Will Leave You in The Morning

    скачать
  10. Marissa Nadler :::

    Puppet Master

    скачать

Максим Горданов
27.03.2012

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